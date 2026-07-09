Murió esta semana el represor rosarino Pascual Oscar Guerrieri. Guardo esta foto de 2011 en el Hospital Militar de Paraná, cuando se lo juzgó y condenó por robo de bebés. Daba entonces mis primeros pasos en el periodismo y cubrir ese juicio para la revista ANÁLISIS fue una experiencia que me va a marcar por siempre.

Se fue sin decir dónde está el melli, el hermano de la nieta restituida Sabrina Gullino Valenzuela Negro (abajo a la derecha), que nació en 1978 en una maternidad clandestina de nuestra ciudad y pasó por el IPP. Todavía se lo sigue buscando, como a otros cientos de argentinos apropiados durante la dictadura.

Aunque el clima de época busque relativizar el terrorismo de Estado, aunque nos inviten a los argentinos a bajar las banderas, el reclamo sigue. Memoria, Verdad y Justicia.

P.D.: La foto, creo, salió entonces en la portada del Diario Uno. Debo el crédito al colega que retrató este momento.

(Este mensaje fue publicado originalmente en el perfil personal de Instagram de Martín Gerlo)