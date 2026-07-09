Martín Gerlo
Murió esta semana el represor rosarino Pascual Oscar Guerrieri. Guardo esta foto de 2011 en el Hospital Militar de Paraná, cuando se lo juzgó y condenó por robo de bebés. Daba entonces mis primeros pasos en el periodismo y cubrir ese juicio para la revista ANÁLISIS fue una experiencia que me va a marcar por siempre.
Se fue sin decir dónde está el melli, el hermano de la nieta restituida Sabrina Gullino Valenzuela Negro (abajo a la derecha), que nació en 1978 en una maternidad clandestina de nuestra ciudad y pasó por el IPP. Todavía se lo sigue buscando, como a otros cientos de argentinos apropiados durante la dictadura.
Aunque el clima de época busque relativizar el terrorismo de Estado, aunque nos inviten a los argentinos a bajar las banderas, el reclamo sigue. Memoria, Verdad y Justicia.
P.D.: La foto, creo, salió entonces en la portada del Diario Uno. Debo el crédito al colega que retrató este momento.