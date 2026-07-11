El cambio más profundo de las próximas décadas y casi nadie lo está mirando

El envejecimiento poblacional será la transformación más profunda que atraviese la Argentina en décadas; la fecundidad ya cayó por debajo del nivel de reemplazo.

El envejecimiento poblacional no genera titulares ni moviliza plazas, pero es probablemente la transformación más profunda que atravesará la Argentina en las próximas tres décadas. Nos interpela a todos -jóvenes y mayores, trabajadores y empresas, Estado y familias-.

La fecundidad ya cayó por debajo del nivel de reemplazo, ronda 1,3 hijos por mujer -entre las más bajas de América Latina- y, a la vez, vivimos más.

El resultado es aritmético: el Indec proyecta que la participación de los niños de 0 a 14 años en el total de la población se contraerá del 22% al 14%, mientras que la de los mayores de 65 años pasará del 12% actual a más del 16% en 2040. Y hacia 2050 podríamos rozar el 20%, el nivel que hoy exhiben Italia o Alemania. No es una hipótesis: son las cohortes que ya nacieron.

El espejo que ya conocemos

No somos los primeros en recorrer esta transición. Europa y el este de Asia nos anteceden por dos o tres décadas, y la mayoría reformó tarde y caro: Italia, España y Japón cargan hoy con crisis de cuidados y sistemas de salud tensionados que anticipan lo que viene.

Su costado más comentado es el previsional: que un sistema de reparto se tensiona cuando cae la relación entre activos y pasivos es, en la Argentina, un debate ya instalado, un tema pendiente pero sabido que tarde o temprano vuelve a la agenda. Lo que casi nadie mira es todo lo demás que el envejecimiento reconfigura al mismo tiempo, en silencio, y que puede pesar tanto o más que la caja jubilatoria. A eso vale la pena traerle luz.

La economía cambia de forma

Una población más vieja reparte distinto su gasto: vuelca una porción menor a los bienes durables -autos, electrodomésticos, vivienda nueva- y una mayor a la salud, los servicios personales, el ocio, el turismo y los cuidados.

En Japón, el país más envejecido del mundo, la venta de pañales para adultos ya superó a la de bebés, y empresas que nacieron fabricando juguetes reconvirtieron líneas enteras hacia productos para mayores.

Cambian la demanda agregada, el mercado inmobiliario -hacia unidades más chicas y adaptadas- y hasta los portafolios financieros. A la vez, la población en edad de trabajar deja de crecer: esa escasez presiona los costos, pero también es el mayor incentivo posible a la productividad y la tecnología. Japón fue pionero en robots de asistencia para geriátricos; Alemania y Corea del Sur salieron a reclutar cuidadores en el exterior para cubrir vacantes que su propia población ya no llena.

La generación silver

La otra cara de la longevidad casi nunca se contabiliza. Más allá de la presión que ejercen sobre las cuentas públicas, las personas mayores impulsan el mercado de consumo que más rápido crece en el mundo. La economía plateada mueve hoy unos 7 billones de dólares al año y se proyecta entre 17 y 20 billones hacia 2050, la mayor economía sectorial de la historia.

En la Unión Europea, los mayores de 65 controlan más de la mitad de la riqueza privada y el 40% del consumo; en la Argentina, los mayores de 60 manejan cerca del 25% del ingreso disponible y el 80% son dueños de su vivienda. Son consumidores con ingresos disponibles altos, fieles a las marcas, exigentes en calidad y con tiempo para gastarlo: los viajeros mayores de 60 gastan por viaje bastante más que los de 30 o 40.

Salud, turismo, vivienda adaptada, alimentación funcional y, sobre todo, la tecnología del envejecimiento -teleasistencia, monitoreo remoto, detección de caídas- son rubros en expansión donde la Argentina, con su ecosistema tecnológico, podría exportar a toda la región.

Y hay un recurso desaprovechado: buena parte de los mayores de 65 sigue activa, y sumarlos al trabajo con esquemas de retiro gradual aporta experiencia y aportes justo cuando la fuerza laboral se contrae.

Educación y cuidado

Con menos niños hay menos alumnos: un sistema educativo pensado para una población joven en expansión debe reorientarse. Puede ser un problema -aulas vacías, cierres- o la oportunidad de mejorar la calidad con los mismos recursos, con aulas más chicas y más inversión por alumno.

Y como la vida laboral se estira más allá de los sesenta, la educación deja de cerrarse a los veinte: la formación continua y la recapacitación pasan a ser infraestructura de la productividad. El cuidado corre en paralelo. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale, según el Indec, entre el 15 y 20% del PBI: más que cualquier otro sector.

Formalizarlo vuelve visible ese trabajo, amplía la base tributaria y podría crear entre 200.000 y 400.000 empleos en una década. No es gasto asistencial: es infraestructura social tan estratégica como las rutas o la energía.

La ventana argentina

La buena noticia es que la Argentina sigue en su bono demográfico: tenemos entre quince y veinticinco años de margen. Y hay modelos de los que aprender. Uruguay creó en 2015 su Sistema Nacional Integrado de Cuidados; Alemania, un seguro obligatorio de cuidados en 1995 ampliado de a poco; Japón, otro en 2000 financiado con aportes desde los 40 años, y hasta reformó su política migratoria para traer cuidadores del exterior.

Todos actuaron antes de que la ola los tapara. Los riesgos propios -inestabilidad macroeconómica, informalidad cercana al 40%, emigración de jóvenes calificados- amplifican el desafío.

La tentación será tratar el envejecimiento como un asunto de mañana, pero estas reformas maduran en décadas, no en meses. La sociedad argentina está cambiando en sus cimientos, en silencio. Que ese cambio se traduzca en bienestar o en crisis depende de decisiones que todavía tenemos el tiempo y el margen para tomar.

(*) Marco Lavagna es economista y exdirector del Indec.