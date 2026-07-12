La Justicia es lenta, pero llega

Causa Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER): el 3 de agosto de 2026 comienza el juicio oral a los responsables de las denuncias que presenté en 2014.

Desde mi perspectiva se fortalece la esperanza de que, aunque los procesos judiciales sean lentos, al final la verdad y la ley prevalecen.

La Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial dispuso que el 3 de agosto de 2026, comienza el juicio oral de la causa ATER, en el que fui citado a comparecer como denunciante. En el sistema procesal penal de Entre Ríos, el denunciante se limita a ser un testigo clave y su función principal es aportar información sobre el hecho para ayudar a la investigación. El Ministerio Público Fiscal es quien lleva adelante la acusación. Como denunciante fui convocado a declarar obligatoriamente como testigo en el debate oral y en ese carácter responderé a las preguntas de los fiscales, los abogados defensores y los jueces o miembros del Tribunal.

El trámite del proceso de 12 años y sus demoras tienen que ver con el respeto de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa de los imputados, la sobrecarga del poder judicial por el gran volumen de casos y la disponibilidad de recursos limitados. Se han respetado todas las vías recursivas que permitieron la revisión de cada decisión. Avanzar en el juicio oral demuestra que las instituciones funcionan y que los delitos no quedan impunes, sin importar el tiempo transcurrido. En este caso, en estos años, se produjo el cambio del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Cronología de la causa ATER

-2014 - Denuncias

En 2014 denuncié a empresarios, profesionales, empleados y funcionarios que realizaban compensaciones truchas para borrar impuestos de contribuyentes, simulando que eran proveedores del Estado con acreencias que compensaban con los impuestos que adeudaban al Estado. Algunos empleados que por sus tareas tenían las claves del sistema informático, cargaban resoluciones del Ministerio de Economía inexistentes, en definitiva, borraban las deudas tributarias de algunos contribuyentes. Esa situación fue detectada inicialmente en un caso de un contribuyente de la ciudad de Victoria y reportado a la Dirección de Interior y a mí, en mi carácter de Director Ejecutivo.

Luego de la investigación interna correspondiente, se detectó que en ese caso y en otros similares, se estaba cometiendo un fraude en contra del Estado, que se constató en los 10 años anteriores, desde 2004 a 2014, a lo largo de varias administraciones. En los días siguientes se realizaron denuncias penales por los distintos períodos de gobierno, y los sumarios administrativos a los empleados, además de cobrar la deuda, los intereses y las multas, a quienes debían los impuestos. Se inició la causa N° 55.960, caratulada “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncia de Marcelo Pablo Casaretto). A la misma causa se le acumularon los legajos N° 55.289 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncias de María Emma Bargagna-Jorge Daniel Monge-Marcelo P. Casaretto) y el número 56.594 caratulado “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública” (denuncia de Marcelo P. Casaretto).

-2017 – Procesamientos

El 28 de diciembre de 2017 la jueza de Transición Marina Barbagelata, que durante un tiempo estuvo abocada exclusivamente al caso, dictó el procesamiento a 128 personas, en una resolución de 2060 páginas, entre los que se encuentran ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Contadores y empresarios. De los 180 imputados, 128 fueron procesados y los restantes han sido sobreseídos por los bajos montos de las compensaciones, o porque se encontraban cumpliendo la suspensión del juicio a prueba. Los procesamientos fueron apelados.

https://www.jusentrerios.gov.ar/2017/12/causa-ater-resolvieron-la-situacion-procesal-de-180-imputados/

-2019 - Confirman los procesamientos

Confirmaron el procesamiento de 61 acusados. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces María Carolina Castagno, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, confirmó los procesamientos en el marco de la mega causa en la que se investigó la millonaria estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través del sistema de compensaciones fraudulentas. El fraude alcanza un monto cercano a los $46 millones, a valores históricos. Todas las apelaciones fueron descartadas por el Tribunal de Apelaciones, que rechazó los pedidos de falta de mérito o de sobreseimientos solicitados. En contrario, se confirmó lo actuado por la jueza Barbagelata. La resolución hizo lugar a lo solicitado por el Fiscal de Coordinación Álvaro Piérola, la fiscal Laura Cattaneo; y el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, quienes destacaron el meticuloso procesamiento de la jueza.

2020. Pedido de elevación a Juicio. El Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal Laura Cattáneo, presentó el requerimiento de elevación a juicio de la Causa “ATER”, en la que se investigan presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública en compensaciones impositivas a contribuyentes. La presentación fue ante la Oficina de Gestión de Audiencias interviniendo en la causa la jueza de Garantías Marina Barbagelata. En la causa el Estado provincial es querellante a través de la Fiscalía de Estado. El Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, señaló: “La Fiscalía es querellante en la causa y acompañamos todo lo que planteó el Ministerio Publico Fiscal”, advirtió que será un juicio nunca visto, ya que tendrá en el banquillo de acusados a 39 personas. “Hay que recordar que al inicio de la causa se comenzó con un gran universo de investigados, luego se llegó a 128 procesados y ahora hay 39 imputados. No hay otra causa en la historia de Entre Ríos con tanta cantidad de imputados, entre los que hay funcionarios, empleados, Contadores y contribuyentes. En cuanto al proceso de investigación, que demandó 6 años, aclaró que la demora para llegar a esta instancia se debió a la complejidad del caso. “En estos años se tomaron muchas indagatorias, fue una causa muy compleja. En el medio, hubo varios particulares beneficiados con medidas de probation que pagaron sus impuestos que habían sido simulados; otros cumplieron también medidas de conducta y luego obtuvieron el sobreseimiento. También hubo mucha gente que falleció en el transcurso de la investigación”.

Dentro de los delitos se atribuyen, según el caso, actos que encuadran en las figuras típicas de simulación dolosa de pago (art. 11 de la Ley 24.769), adulteración dolosa de registros (art. 12 de la Ley 24.769) y cohecho pasivo (art. 256 del C.P.) en concurso ideal (art.54 del C.P.) reiterados (art. 55 del C.P.); y delitos de defraudación a la administración pública (art. 174 inc. 5 del C.P.) y cohecho pasivo (art. 256 del C.P.) en concurso ideal (art. 54 del C.P.) reiterados (art. 55 del C.P.), todos concursados realmente.

https://www.jusentrerios.gov.ar/2020/04/el-ministerio-publico-efectuo-el-requerimiento-de-elevacion-a-juicio-de-la-causa-ater/

-2021 - Elevación a juicio

El 21 de abril de 2021, la jueza de Transición Marina Barbagelata resolvió elevar a juicio la causa en la que se investigan presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). La Resolución tiene 818 páginas, con 31 imputados. La Fiscalía de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhirió al pedido del Ministerio Publico Fiscal de elevación de la causa a juicio.

https://www.jusentrerios.gov.ar/2021/04/se-elevo-a-juicio-la-causa-ater/

-2026 – Juicio oral: comienza 3 de agosto de 2026.

(*) Marcelo Casaretto tiene una extensa trayectoria política a nivel provincial y nacional. En el período 2011-2015 fue director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Durante su mandato realizó una denuncia en la Justicia que derivó en la denominada “Causa ATER”.