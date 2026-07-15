La reforma del retroceso

Mientras miles de entrerrianos tienen la mirada puesta en el comienzo del partido de la Selección Argentina, en el Senado provincial el oficialismo consiguió la media sanción de una reforma previsional que representa un duro golpe para los trabajadores, los jubilados y los municipios.

La reforma impulsada por Rogelio Frigerio constituye un profundo retroceso para Entre Ríos. Lejos de fortalecer el sistema previsional, traslada el costo del déficit a los trabajadores, vulnera derechos conquistados, incrementa los aportes, eleva la edad jubilatoria, compromete las finanzas de municipios y comunas y reduce el histórico 82% móvil a aproximadamente un 67%, borrando de un plumazo una de las mayores conquistas de los trabajadores entrerrianos.

El gobierno provincial eligió que sean nuevamente los trabajadores quienes se hagan cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones, en lugar de buscar soluciones estructurales. Una vez más, el ajuste recae sobre quienes sostienen con su esfuerzo el funcionamiento del Estado y también sobre los gobiernos locales, que verán resentidas sus cuentas y limitada su capacidad para brindar obras y servicios.

La responsabilidad política tiene nombres propios. Esta media sanción lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y de los legisladores que decidieron acompañarla. Son ellos quienes deberán explicar por qué eligieron avanzar sobre derechos históricos de los trabajadores y jubilados entrerrianos.

Especialmente grave resulta la actuación de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ambas votaron a favor de una reforma expresamente rechazada por el Congreso Provincial del Partido Justicialista, desconociendo el mandato político del espacio que las llevó a ocupar sus bancas. Con su decisión no solo facilitaron la aprobación del proyecto oficialista, sino que traicionaron la voluntad colectiva del peronismo entrerriano y la confianza de quienes las eligieron.

Hoy el Senado dio media sanción a una ley que significa más esfuerzo para los trabajadores, menos derechos para los futuros jubilados y un nuevo golpe a las finanzas de los municipios. El peronismo seguirá defendiendo una Caja de Jubilaciones sustentable, pero jamás a costa de quienes trabajan todos los días para sostener el Estado entrerriano.