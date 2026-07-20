De tierras entrerrianas, empresas extranjeras y la dura historia de nuestros abuelos inmigrantes

De aprobarse el nuevo proyecto, los extranjeros no tendrán ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

Por estas horas, se trata en el Senado nacional un proyecto del oficialismo denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

La iniciativa propone varias reformas. Entre ellas, y una de las más preocupantes, es que promueve la concentración de la tierra en pocas manos extranjeras.

Hoy por hoy, la Ley de Tierras Rurales vigente, no prohíbe la inversión extranjera, pero fija límites claros para la compra de campos por parte de grandes corporaciones internacionales. Permite que esas empresas puedan adquirir hasta un tope del 15 por ciento de nuestro territorio.

De aprobarse el nuevo proyecto, los extranjeros no tendrán ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

¿Quiénes serían los mayores beneficiados por la nueva ley? En primer lugar, las grandes multinacionales con capacidad de comprar miles de hectáreas -por ejemplo- en Entre Ríos.

Quien esto escribe, ha presentado durante estos años más de veinte pedidos de acceso a la información pública, tanto al gobierno nacional de Alberto Fernández como a la gestión de Javier Milei. El objetivo fue siempre el mismo: conocer cuántas hectáreas entrerrianas están en manos extranjeras, quiénes son las empresas foráneas dueñas de dichos campos, cuántos establecimientos agropecuarios pasan de manos nacionales a fondos internacionales cada año en Entre Ríos, de qué nacionalidad son los principales terratenientes de nuestra provincia, entre otros requerimientos.

En alguna oportunidad, la información solicitada llegó recortada o nuestro pedido fue rechazado. En otras ocasiones, y ello merece ser destacado, los datos solicitados llegaron correctamente. Cada dato, cada nombre, cada número se tradujo posteriormente en un informe periodístico que difundimos en Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), o en ANALISIS DIGITAL.

A más de uno se ha escuchado decir (y comparar), que este proyecto va en sintonía con lo que vivieron nuestros abuelos inmigrantes cuando pisaron suelo argentino. Nada más lejos de la realidad. Nuestros abuelos llegaron con una mano atrás y otra adelante; vinieron a trabajar la tierra aquí, aquí se instalaron con sus familias y desde aquí la pelearon. Todos y cada uno, en pequeñas parcelas de tierra (entre 30 y 100 hectáreas por familia).

En cambio, las grandes empresas extranjeras y los pulpos financieros internacionales, no buscan nada de ello. Solo los mueve el interés en sumar nuevas inversiones en países que, como el nuestro, ofrecen abrirles aún más la tranquera y permitirles, claro está, adueñarse de miles y miles de hectáreas. Sin ningún tope.

(*) Periodista