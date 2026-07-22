“Tasa Shein”: una idea a copiar por los gobiernos provinciales (desarrollistas)

Hace unas tres semanas fue noticia que la Unión Europea empezó a aplicar en julio la “tasa Shein”, que consiste en un arancel de tres euros por cada producto incluido en pequeños envíos provenientes de terceros países. El objetivo de la medida es, lógicamente, proteger a sus comerciantes e industrias de la competencia desleal de naciones asiáticas, en su mayor parte. Se dice que la competencia es desleal porque en la mayoría de estos países no se cumple con el estándar de reglas laborales que en Europa exigen a sus empresas locales.

En Argentina, a contramano, se sigue facilitando y abaratando la importación directa por los consumidores de productos de origen chino. Mediante el Decreto 604/2026 del 16 de julio, el Gobierno Nacional amplió a 400 USD el monto de franquicia, sobre el que no se abona impuestos en estas compras. Es una política que está en línea con las ideas del elenco libertario, para el que los beneficios en términos de reducción de la inflación y del poder de fijación de precios por parte de los empresarios cartelizados y concentrados, superan a los costos en términos de pérdida de trabajo local. No es la idea de esta columna criticar esta ponderación de objetivos mutuamente excluyentes, sino proponer una medida que rebalancee esta ecuación.

Esta medida puede ser implementada por los estados provinciales, que en Argentina tienen amplio poder tributario. Consiste en “extender” el SIRPEI (Sistema Informático del Régimen de Percepciones de Importaciones), que es un régimen de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza a las empresas importadoras (industrias o mayoristas, principalmente), a las compras directas por los consumidores. Esto funciona así: cuando un importador declara en el Sistema Malvina de ARCA una compra al exterior, se le adiciona un porcentaje (3%, para simplificar), que actúa como un pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (sobre las ventas, para seguir simplificando). Este porcentaje encarece el producto.

Este régimen se creó en 2003, cuando todavía no aparecía en el horizonte esta posibilidad de comprar en forma sencilla y ágil desde China con un celular. La realidad ha cambiado y exige reformas normativas para conseguir los mismos objetivos que entonces. Para los comerciantes del rubro indumentaria, resulta injusto que por sus ventas deban tributar un 4% (aproximadamente) de Ingresos Brutos, en tanto su competidora Shein no tributa nada.

Hay provincias que actualmente gravan, por ejemplo, los consumos de plataformas de video o música, imponiendo para ello a las tarjetas de crédito la carga pública de “percibir” el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Apalancándose en estos esquemas, recaudar sobre las compras en Shein protegiendo a la par a los comercios locales, es una tarea viable y plausible.

Por último, si bien es cierto que quienes soportan el peso de estos impuestos son los consumidores -los “laburantes”-, es igual de cierto que estas políticas de apertura irrestricta han generado que en numerosos rubros se hayan perdido puestos laborales. Si este argumento no convence, se puede apelar al menos técnico de recordar que en Europa no son tontos.

Aunque el show de Cucurella nos lo haga dudar.

(*) Joaquín Gea Sánchez es magíster en Finanzas y profesor universitario.