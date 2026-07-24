¿Estabilidad para qué?

“La estabilidad sólo adquiere sentido cuando se transforma en desarrollo;

el desarrollo sólo es auténtico cuando fortalece la soberanía económica,

la autonomía nacional y mejora la vida de la sociedad”.

La estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente. Una Nación no se desarrolla cuando la inversión retrocede, el empleo se debilita y su estructura productiva pierde complejidad. La verdadera discusión consiste en determinar al servicio de qué proyecto de Nación deben estar las políticas económicas.

Introducción

Toda generación enfrenta una pregunta que termina definiendo su destino económico:

¿Qué entendemos por desarrollo?

La respuesta a ese interrogante condiciona todas las demás decisiones de política económica. Define el papel del Estado, la política tributaria, la estrategia cambiaria, la inserción internacional, el régimen de inversiones y, en definitiva, el modelo de país que se pretende construir.

El orden macroeconómico constituye una condición indispensable para cualquier proceso de crecimiento sostenido. Ninguna sociedad puede desarrollarse conviviendo permanentemente con alta inflación, desequilibrios fiscales crónicos o inestabilidad financiera. Ese orden representa un medio, nunca un fin en sí mismo.

La verdadera pregunta es otra.

¿El actual programa económico está siendo utilizado como plataforma para construir un proceso de desarrollo nacional o ha terminado convirtiendo el equilibrio macroeconómico en un objetivo final?

Esta es la reflexión que pretende desarrollar el presente trabajo.

El concepto de desarrollo utilizado se inscribe en la tradición del pensamiento estructuralista latinoamericano, particularmente en los aportes de Raúl Prebisch, Aldo Ferrer, Celso Furtado y Marcelo Diamand, quienes entendieron el desarrollo como un proceso de transformación de la estructura productiva y no simplemente como crecimiento del producto.

I.- Estabilidad y desarrollo: dos conceptos diferentes

Con frecuencia ambos conceptos aparecen confundidos, sin embargo, representan dimensiones distintas. El equilibrio macroeconómico procura ordenar el funcionamiento de la economía, el desarrollo busca transformar su estructura.

Un país puede estabilizar sus cuentas públicas, reducir la inflación y normalizar sus variables financieras. Pero si simultáneamente disminuye la inversión, se debilitan los sectores que generan empleo, desaparecen empresas nacionales y la incorporación de tecnología pierde dinamismo, difícilmente pueda afirmarse que está construyendo desarrollo.

El desarrollo exige mucho más. Supone ampliar la capacidad productiva, incorporar conocimiento, aumentar la productividad, fortalecer el empresariado nacional, diversificar las exportaciones y mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de la población.

II.- La economía real como criterio de evaluación

Toda economía puede analizarse a partir de la evolución de sus principales componentes: el consumo, la inversión y el sector externo. Sin embargo, lo verdaderamente importante no consiste en verificar que la identidad macroeconómica se cumpla, siempre se cumple.

La cuestión consiste en observar qué ocurre con cada uno de esos componentes. Los datos disponibles muestran una realidad preocupante. El consumo continúa debilitándose, la inversión pierde dinamismo, las importaciones de bienes de capital disminuyen. La actividad económica muestra un comportamiento heterogéneo.

No estamos frente a una discusión teórica, estamos observando el comportamiento efectivo de la economía real.

Los cuatro motores de la economía

Cuando tres de los cuatro motores pierden dinamismo, corresponde preguntarse qué tipo de crecimiento está experimentando la economía.

Otros Indicadores

III.- La inversión: el futuro de una economía

Existe una variable que resume mejor que ninguna otra las expectativas de una sociedad respecto de su propio futuro: la inversión.

Cuando las empresas adquieren maquinaria, incorporan tecnología o amplían su capacidad instalada, están apostando al crecimiento futuro. Cuando ocurre exactamente lo contrario, la economía deja de ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Los datos muestran una disminución significativa de la Inversión Bruta Fija, una participación históricamente reducida dentro del Producto Bruto Interno y una caída en las importaciones de bienes de capital. Más que una simple variación estadística, estos indicadores expresan una pérdida de confianza en la expansión futura de la producción. Una sociedad que deja de invertir comienza, lentamente, a consumir su propio futuro.

IV.- El EMAE y la economía de dos velocidades

El último EMAE (Estimador mensual de actividad económica) confirma una tendencia que ya comenzaba a observarse meses atrás. Las actividades que muestran mayor dinamismo corresponden principalmente a la agricultura y a la explotación de minas y canteras. En cambio, continúan retrocediendo sectores fundamentales para la economía nacional como la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

No se trata simplemente de sectores diferentes, se trata de actividades, con funciones económicas profundamente distintas. Mientras unas generan fundamentalmente divisas, otras constituyen la base del empleo, del mercado interno y del entramado empresarial argentino.

El crecimiento aparece así cada vez más concentrado y no existe una recuperación homogénea de la economía. Comienza a configurarse una economía de dos velocidades.

V.- El empleo como medida del desarrollo

Este constituye probablemente el aspecto más preocupante del modelo económico.

Los sectores que continúan mostrando mayores dificultades -la industria manufacturera, el comercio y la construcción- representan cerca de la mitad del empleo registrado del país.

Cuando precisamente las actividades que más trabajo generan permanecen estancadas o retroceden, el problema deja de ser sectorial, se transforma en un problema de desarrollo nacional.

Una economía puede crecer impulsada por actividades altamente capitalizadas y relativamente poco intensivas en empleo, pero ese crecimiento difícilmente logre mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. La calidad del crecimiento importa tanto como su magnitud.

Los sectores de la construcción, industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones son los que presentan mayor deterioro.

Cuando las actividades intensivas en empleo se debilitan, el crecimiento pierde capacidad de traducirse en mejoras generalizadas del ingreso y del bienestar social.

VI.- RIGI y la economía dual

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye la principal expresión institucional del modelo económico vigente.

No discutimos aquí la necesidad de atraer inversiones, toda economía las necesita. La pregunta es otra: ¿Qué ocurre con los miles de pequeñas y medianas empresas nacionales que continúan desarrollando su actividad bajo reglas completamente diferentes?

Comienza así a consolidarse una economía dual, una economía altamente favorecida para determinados proyectos de gran escala, y otra integrada por el entramado empresarial que genera la mayor parte del empleo nacional.

Dos modelos económicos

Economía orientada al equilibrio / Economía orientada al desarrollo

Inflación Desarrollo

Equilibrio fiscal Inversión

Riesgo país Innovación

Pago de deuda Industria

Mercado financiero Empleo

Capital extranjero Empresas nacionales

Exportaciones primarias Valor agregado

Corto plazo Largo plazo

La estabilidad no es el destino

La estabilidad macroeconómica no puede ser el destino de una Nación. Debe ser el punto de partida para construir una Argentina que produzca más, innove más, exporte más, genere trabajo de calidad y preserve la autonomía necesaria para decidir su propio futuro.

La coexistencia de regímenes regulatorios tan diferentes puede generar incentivos asimétricos entre grandes proyectos orientados a la exportación y el entramado de pequeñas y medianas empresas que abastecen al mercado interno. La cuestión de fondo no consiste en oponerse a la inversión, sino en preguntarse si el conjunto del sistema productivo dispone de condiciones equivalentes para invertir, innovar y competir.

VII.- La restricción externa y el mercado cambiario

Argentina enfrenta desde hace décadas una restricción estructural. Su crecimiento genera una fuerte expansión de las importaciones. Diversos trabajos estiman una elevada elasticidad ingreso de las importaciones.

En otras palabras: cuando aumenta el Producto, las necesidades de divisas crecen todavía más rápidamente. Este problema constituye uno de los principales condicionantes del desarrollo argentino.

La cuestión consiste en determinar cuál es la estrategia elegida para resolverlo. Una posibilidad consiste en resignar crecimiento para reducir importaciones, otra muy diferente consiste en transformar la estructura productiva para generar las divisas necesarias que permitan sostener simultáneamente el crecimiento, el empleo y la inversión. Este constituye probablemente el verdadero debate económico argentino.

Elasticidades del comercio exterior

Cuando las economías de China y Corea crecen, sus exportaciones reaccionan muchísimo más. Por eso no tienen el mismo problema estructural que Argentina.

El verdadero problema argentino no es solamente que las importaciones reaccionan cuando la economía crece. Es que nuestras exportaciones no reaccionan con la intensidad necesaria para acompañar ese crecimiento. La solución, por lo tanto, no consiste en resignar crecimiento, sino en transformar la estructura productiva para aumentar la capacidad exportadora con mayor valor agregado.

La principal diferencia entre las economías latinoamericanas y las economías asiáticas más dinámicas no reside únicamente en el comportamiento de las importaciones. Reside, sobre todo, en la extraordinaria capacidad de estas últimas para expandir sus exportaciones cuando aumenta el ingreso mundial.

Mientras Argentina continúa enfrentando una elevada restricción externa, países como China y Corea lograron modificar estructuralmente su patrón de inserción internacional mediante una fuerte diversificación productiva, innovación tecnológica y creciente complejidad exportadora.

VIII.- El verdadero límite externo de la argentina

Exportaciones de energía y minerales por habitante (valores aproximados)

País U$S por habitante

Noruega 16.000 – 18.000

Australia 15.000

Canadá 8.800

Chile 4.500

Brasil 4.000

Argentina 950 – 1.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas oficiales de Noruega, Australia, Canadá, Chile, Brasil e INDEC.

La defensa del actual programa económico suele apoyarse en la idea de que la expansión de Vaca Muerta y de la minería permitirá resolver de manera permanente la restricción externa de la economía argentina. Sin embargo, un análisis comparado demuestra que esa conclusión resulta, al menos por ahora, apresurada.

Una forma sencilla de aproximarse al problema consiste en comparar las exportaciones de energía y minerales por habitante entre distintos países con abundantes recursos naturales.

Los resultados muestran diferencias muy significativas. Mientras Noruega exporta aproximadamente entre 16.000 y 18.000 dólares por habitante, Australia alrededor de 15.000, Canadá 8.800, Chile aproximadamente 4.500 y Brasil alrededor de 4.000, la Argentina apenas alcanza un valor cercano a los 1.000 dólares por habitante.

La diferencia no es menor. Significa que los países frecuentemente utilizados como ejemplo poseen una capacidad estructural para generar divisas varias veces superior a la Argentina. Por ello, afirmar que nuestro país ya enfrenta un fenómeno de “enfermedad holandesa” carece de sustento empírico.

La economía argentina continúa enfrentando el problema exactamente inverso. No le sobran dólares, le faltan. Y ese déficit estructural de divisas se vuelve aún más evidente cuando la economía intenta crecer, debido a la elevada dependencia de importaciones de bienes de capital, insumos y tecnología.

Por esta razón, la solución no puede consistir únicamente en expandir las exportaciones de hidrocarburos y minerales. Resulta indispensable desarrollar simultáneamente una estructura productiva diversificada, con mayor contenido tecnológico, capaz de incrementar las exportaciones industriales y de servicios basados en conocimiento, sustituyendo importaciones allí donde resulte económicamente eficiente.

¿Puede este modelo sostenerse en el largo plazo únicamente con Vaca Muerta y la minería?

La respuesta, respaldada por la comparación internacional, sería:

No. La magnitud actual de las exportaciones de energía y minerales es insuficiente para sostener el crecimiento de una economía de casi 47 millones de habitantes sin una estrategia más amplia de desarrollo productivo.

En otras palabras, los recursos naturales constituyen una condición favorable para el desarrollo, pero no lo sustituyen.

Los países que hoy exhiben los mayores niveles de bienestar no construyeron su prosperidad exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales, sino sobre la capacidad de transformar esa riqueza en inversión, innovación, infraestructura, educación y desarrollo tecnológico.

IX.- Desarrollo, soberanía económica y autonomía nacional

El desarrollo económico trasciende la dimensión estrictamente material. Constituye también una condición indispensable para preservar la soberanía económica y la autonomía nacional.

Un país que depende crecientemente de la exportación de un conjunto limitado de recursos naturales, del financiamiento externo o de decisiones adoptadas fuera de sus fronteras reduce progresivamente sus márgenes para definir su propio destino.

Por el contrario, una economía capaz de producir conocimiento, incorporar tecnología, fortalecer su empresariado, diversificar sus exportaciones y generar empleo de calidad amplía simultáneamente su desarrollo y su capacidad de decisión. Éste constituye el verdadero sentido de la soberanía económica.

Reflexión final

La discusión económica argentina no puede limitarse a la evolución de la inflación, el equilibrio fiscal o la situación cambiaria. Esas variables son importantes, pero constituyen instrumentos y no objetivos en sí mismos.

La verdadera pregunta que debe formularse toda estrategia económica es mucho más profunda:

¿Estabilidad para qué?

Si la estabilidad no se traduce en mayores niveles de inversión, innovación, productividad, empleo de calidad y bienestar social, corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo y no en el punto de partida de un proyecto de desarrollo.

El análisis realizado a lo largo de este trabajo permite advertir que la economía argentina atraviesa una situación paradójica. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran una evolución favorable, la inversión continúa debilitándose, los sectores que generan la mayor parte del empleo -la industria manufacturera, la construcción y el comercio- permanecen rezagados y el crecimiento se concentra en un número reducido de actividades orientadas fundamentalmente a la generación de divisas.

En este contexto suele afirmarse que la expansión de Vaca Muerta, la minería y otros recursos naturales permitirá resolver definitivamente la restricción externa de la economía argentina. Sin embargo, la evidencia comparada invita a una mirada más prudente. Como se observó en este trabajo, países como Noruega, Australia, Canadá, Chile e incluso Brasil generan exportaciones de energía y minerales por habitante muy superiores a las de la Argentina. Nuestro país todavía se encuentra muy lejos de esos niveles y, por lo tanto, no dispone aún de un volumen de divisas capaz de sostener por sí solo un proceso de crecimiento sin tensiones sobre el mercado de cambios.

La conclusión es clara. La Argentina no enfrenta hoy un problema de exceso de divisas provenientes de sus recursos naturales. Continúa enfrentando un problema de insuficiencia estructural de divisas.

Por ello, la respuesta no puede consistir únicamente en esperar que el crecimiento de algunos sectores exportadores resuelva, por sí mismo, las limitaciones históricas de la economía argentina. El verdadero desafío consiste en construir una estrategia productiva mucho más compleja y diversificada, capaz de generar simultáneamente exportaciones, inversión, innovación, empleo de calidad y una creciente autonomía tecnológica.

Los recursos naturales representan una ventaja extraordinaria. Pero ningún país alcanzó el desarrollo únicamente por la riqueza de su subsuelo.

Los países que hoy exhiben los mayores niveles de bienestar transformaron esa riqueza en infraestructura, educación, ciencia, tecnología, industrialización, instituciones sólidas y empresas capaces de competir en los mercados internacionales.

Las naciones no se desarrollan por azar ni por la abundancia de sus recursos naturales. Se desarrollan cuando son capaces de transformar esa riqueza en conocimiento, innovación, inversión, trabajo de calidad y oportunidades para toda la sociedad. Un marco macroeconómico previsible constituye una condición necesaria para recorrer ese camino. Pero el desarrollo nunca surge automáticamente del equilibrio macroeconómico. Es el resultado de un proyecto de Nación capaz de transformar sus recursos, su conocimiento y el esfuerzo de su sociedad en inversión, trabajo y bienestar.

En definitiva, la pregunta que este trabajo plantea continúa abierta: ¿estabilidad para qué? La respuesta a ese interrogante definirá no solamente el rumbo de la economía argentina, sino también el país que decidamos construir para las próximas generaciones.

(*) Roberto Schunk es contador público nacional. Exministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos. Docente universitario e investigador.