Lula y Alfonsín, la hermandad política

Cuando Raúl Alfonsín asumía la Presidencia de la Nación en el proceso de recuperación de la democracia, Argentina estaba rodeada de dictaduras de extrema derecha en Sudamérica toda.

El ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, inició un liderazgo inolvidable para la construcción de la paz con Chile mediante una consulta popular y la mediación papal, ratificó la línea histórica de la UCR de neutralidad con posición política en cada conflicto armado y fue la llama de la libertad y democratización de Sudamérica, entre ellas, un enorme acompañamiento desde el ejemplo sano para con el pueblo y la renaciente democracia Brasileña (1985).

Fue precisamente con la diplomacia del país hermano que se iniciaron las primeras conversaciones y acuerdos para la construcción de la Unión Sudamericana, como otros acuerdos no menores, entre ellos el Mercosur y Acuerdo Marco de Medio Ambiente.

Luego de los bochornosos sucesos acontecidos a partir del lenguaje agraviante del Presidente de la República Argentina en la tierra de los mil colores, de los ríos voladores que Amazonia nos llueve bendiciéndonos, como los que nos abrazan desde las aguas del Pantanal Paraguay resucitando al Paraná, el Iguazú y Uruguay, diversidades culturales y biológicas privilegiadas, no podemos dejar de recordar aquel encuentro de Lula y Alfonsín.

La imagen manifiesta desde la estética, una ética política de la excelencia, el respeto y cuidado de las responsabilidades institucionales, políticas.

Sí, palabras, esperanzas, utopías, esos otros mundos posibles: históricas banderas del Radicalismo en más de un Siglo, del Socialismo Democrático en la mayoría de sus expresiones, diversidades hoy de movimientos sociales que como un grito convocan activamente a la paz, el desarme, la vigencia de los derechos humanos, no alienación ni dependencia, soberanía, respeto, pluralismo, descolonización y el ejercicio del principio de no intervención hacia el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Como tantas veces hemos expuesto. Estamos en estos tiempos oscuros en las antípodas de aquellos ejemplos frente al “Régimen” en su cuasi máxima expresión. Y sin lugar a dudas, la actual dirigencia Radical con responsabilidades institucionales en algunas Provincias como en la Nación y otras manifestaciones feudales que levantan sus manos apoyando este delirio parlamentario, no solo no son la expresión ideológica y ética de los movimientos políticos que dieron la razón de su existencia, son la manifestación de conducta más oscura de traición.

Están resucitando demasiado lentamente los Tribunales de Ética en los partidos políticos. Alguna vez, quizás vuelvan a ser y resolver. En Entre Ríos existió un ser humano que prestigió la Unión Cívica Radical en su Tribunal de Ética Nacional, Enrique Pereyra. Recordar a Raúl y Enrique, es aire fresco, vital para la política que puede volver a ser.

(*) Abogado.