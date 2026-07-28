¿Sin sorpresas? Entre Ríos: donde todo se anticipa demasiado

Para el futuro de miles de entrerrianos, lamentablemente, se confirmó lo que publicamos en este espacio el 4 de junio pasado, y mucho antes también, en varios artículos. La afirmación iba por este lado: la reforma al sistema previsional impulsada por Rogelio Frigerio, será aprobada. Sin sobresaltos. Todo un riesgo y, por el impacto que tendría el ajuste sobre salarios de activos y pasivos de la provincia, era mejor equivocarse, pero lamentablemente fue, es, así.

En un tema de alto impacto sobre el que no hubo construcción, se obstruyeron los debates, abortando la posibilidad de alcanzar consensos. Con otras formas se aplica en Entre Ríos la deep motosierra. Son los inicios de un proceso de empobrecimiento para activos y pasivos.

Se trata, la aprobación del proyecto de ley, del cierre de una puesta que se basó en la presentación de vectores en muchas y pequeñas reuniones, un mecanismo exitoso para consolidar una mirada negativa sobre el sistema administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Aprovechando también, a fondo, errores políticos de administraciones anteriores (con desaparecidos protagonistas), e inaugurando -peligrosamente- una grieta entre lo público y lo privado. Se verá cómo sigue esto.

Jubilados ajustados

Se replicará en esta provincia, con claridad, lo que hizo al inicio de su mandato a nivel nacional Javier Milei: el gran peso del ajuste libertario recayó sobre los jubilados. Bueno, aquí, en la tierra de Urquiza, también.

Esta semana, el oficialismo y sus acólitos (cuarta acepción de la RAE) avanzarán y a partir de allí, a preparar los cinturones. Muchos de los golpes profundos vendrán por el lado de la reglamentación del proyecto que será, al salir de la Cámara de Diputados, promulgado de inmediato.

Hacia el tiempo electoral

Comenzará después el proceso destinado a cerrar filas detrás de la figura del gobernador Rogelio Frigerio, que buscará la reelección para llegar a 2031 conduciendo la provincia.

Habrá, comentan los operadores, un adelantamiento electoral para elegir autoridades provinciales y municipales en 2027. En noviembre estará todo más claro, indican en sus recorridas provinciales de la última semana.

Será, este proceso, negociando todo el tiempo con el gobierno nacional. Las interlocuciones pasan por Karina Milei y Javier Santilli, que apunta -este último- a lograr el espaldarazo para ser candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, un viejo deseo in pectore del ex vice jefe de gobierno en CABA, que siempre fue seguido de cerca y apoyado por dirigentes como Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo.

Para allanar ese camino, el jefe de gabinete de ministros (en los papeles) debe lograr y entregar una paz federal a los libertarios. Se apoya para eso en el conocimiento profundo de su compañero de ruta del PRO y actual gobernador entrerriano.

El paraguas perfecto

En términos de una coyuntura complicada, provincial y nacional, hay que remarcar que la campaña de la selección en el mundial de fútbol constituyó el paraguas perfecto para algunas acciones políticas.

Acá puso a cubierto la reforma previsional, casi nadie se percató, y fue también la ayuda necesaria para lanzar a Manuel Adorni a otra dimensión, casi sin estrépitos. ¿Alguien se acuerda de la cascada? Cosas que pasan, decía el poeta campero.

Los manuales operativos que diseña el gobernador de la provincia para la legislatura se cumplen, para su éxito, sin objeción. Pocos imaginaban este presente de tanto poder concentrado en manos de Rogelio Frigerio. Tal vez, ni él mismo lo creyó. Supo evitar que sus opositores tomen volumen y contó con la ayuda de la confusión de esos supuestos contrincantes.

Tiene en parte de los sindicatos del Estado acompañamiento expreso y dirigentes de una oposición desperdigada ni siquiera pueden lograr una entrevista conjunta con el mandatario, para darle alguna opinión de primera mano o expresarle desacuerdos.

Hace muy poco hasta algunos integrantes de su extensa alianza provincial se ponían en las antípodas de lo que pudiera hacer Javier Milei. Todo se pulverizó, se desvaneció, y en política, los errores son el camino a estancias desérticas donde abunda el silencio y todo empieza a depender de voluntades ajenas.

La provincia mutó al modo violeta y nadie se sonroja, casi todo lo contrario: demasiados quieren ser parte. Así las cosas, el poder solo espera el momento para pasar lista.

Este proceso muestra los efectos post pandémicos sobre los procesos políticos. Todo se acelera y escasea la serena reflexión. Ni serenidad ni reflexiones, mal de época, porque esto último puede significar que aparezcan rasgos de conciencia y si de poder se trata, no sirve demasiado.

Se modeló un nuevo perfil de la política entrerriana. Por acción y omisión de los diversos actores. Ya nada es ni será igual. El huracán del sur (Frigerio tiene su domicilio en Islas) cambió las cosas de lugar y ocupa el centro de la escena. Por el momento, es así.

Decisiones políticas controversiales las presenta como logros y, como dio a entender la semana pasada un diputado de la oposición, no pueden ser usadas en su contra. Cuesta construir agenda, dicen lacónicos.

Al peronismo entrerriano le cuesta confrontar y las expectativas se perciben bajas, porque en los últimos días muchos de los sectores que pueden, por ejemplo, reelegir una intendencia o seguir en la banca de concejal, prefieren plantarse. Riesgo cero.

Se debilita con eso la posibilidad de un armado provincial consistente. Por más que se tomen medidas perjudiciales para amplios sectores, por más que se pulvericen derechos, pueden seguir adelante los oficialismos, porque nada ni nadie lo puede capitalizar llevando aguas para algún molino.

Vacíos. Muchos vacíos. Todo se reduce, como hemos señalado, a una disputa de nombres. Las marquesinas mayores se llevan casi todo. Y aquellos que se sienten sin posibilidad de disputar, tratan de organizarse evitando cualquier posibilidad de pasar por el cedazo de las internas. Armado entre cófrades, con casi nula participación militante. Nuevos tiempos.

El presente

Un oficialismo con un nombre contundente: Rogelio Frigerio. Oposición aún sin nombres y los resortes legales administrados por el oficialismo provincial que, hay que recordarlo, terminó con dos décadas de administración peronista y triunfó de manera contundente el año pasado. ¿Todo dicho? ¿Sin sorpresas?

Habrá matices, pero por lo que se puede conocer a esta hora, serán solo eso, matices. Sería buenísimo que fuera de ese modo, para que la democracia entrerriana se pueda fortalecer. Es riesgoso para las instituciones que todo sea dentro de tanta monotonía. Es demasiado lo que se apaga y a la larga se paga carísimo. La sociedad lo percibe en carencias.

No se puede fingir demencia todo el tiempo. En el último número de la revista Análisis recordamos lo que teóricos de la política explican de manera recurrente: los pueblos no se rebelan solos, sino que siempre existe una instancia de organización en el origen de ese acto y hacia ese interior, liderazgos.

Si no aparecen, todo tiende a la medianía, a la repitencia, incluidas las pérdidas y dificultades que derivan a mayor desmejora de la calidad de vida.

Por eso, quienes están en algún lugar del poder, se refugian. Nadie se inclina ante el vacío. La tendencia general es hacia la supervivencia, pero eso, claramente, impide el crecimiento y clausura las posibilidades de alcanzar la conducción.

Es aún más grave, porque muchos sectores de la política provincial arrastran crisis no resueltas y eso traba cualquier posibilidad de armar alternativas. Un frente judicializado, sobre el que nunca no se elaboró una postura definida.

No hay, no hubo, explicaciones contundentes que puedan ser discutidas, analizadas. Esto implica que, al no haberse construido argumentos contundentes, la herida siga abierta y es todo un problema para la circunstancia partidaria, esencial para la democracia.

Para que se entienda tomemos, a modo de ejemplo, un problema que está fuera de la comarca. Hace tan solo unas horas el ex ministro nacional Aníbal Fernández sostuvo, en relación al proceso de armado de una oposición a Javier Milei que a él no lo van a ver como un pelotudo llevando un cartel que diga Cristina Libre.

Es más profundo el dicho, extenso, intenso del dirigente quilmeño. Se ocupa también de la administración que hace de su poder Máximo Kirchner. Reconoce el liderazgo de la ex presidenta, pero lanza un baldazo de realismo sobre acciones de la política que no quedan claros. Todo un riesgo en tiempo de redes y escroleo.

Cada uno lo usará para lo que le plazca y lo entenderá según sus necesidades o necedades.

Una muestra contundente del estado de cosas que atraviesan a un partido que, desde su aparición disruptiva original, hoy día trastabilla. Desde la foto de la fiesta en Olivos para acá, todo confuso.

Es el mismo dirigente, éste Fernández, el que alguna vez envió a los partidarios a meterse la marchita en lugares incómodos. Quién sabe si todavía recuerda la melodía o busca otra. Complicado el presente para la oposición, las dificultades se acrecientan.

Pero atención, que el presente aparezca aliviado para los oficialismos de Nación y de la provincia, no garantiza absolutamente nada. Es que después de la pandemia, todo pasa demasiado rápido y casi sin explicaciones. Aunque por ahora, todo marcha de acuerdo al plan y en algunos aspectos, aún mejor.