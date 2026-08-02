Igualdad fiscal y un sistema tributario moderno: una reforma necesaria para fortalecer la producción

“Las leyes deben preservar aquello que dio origen a su creación, pero también deben evolucionar cuando la realidad económica y social cambia”.

El debate generado en torno a la reforma del régimen de exención del Impuesto a las Ganancias para las cooperativas ha despertado opiniones encontradas. Es natural que así ocurra cuando se discuten cambios sobre normas que llevan casi un siglo de vigencia.

Sin embargo, creemos que este debate merece ser abordado con serenidad, rigor técnico y una mirada de largo plazo, evitando caer en falsas dicotomías que enfrenten a sectores que, en realidad, forman parte de una misma cadena productiva.

Desde el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, sostenemos desde hace años una posición coherente: Argentina necesita un sistema tributario más simple, más equitativo y que incentive la inversión privada, el empleo y la producción.

Ese ha sido el eje de todas las propuestas que nuestra Federación viene presentando desde hace más de dos años ante el Gobierno Nacional. Del mismo modo, en Entre Ríos hemos impulsado numerosos planteos para corregir las inequidades existentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el perjuicio financiero que ocasiona el sistema SIRCREB, que inmoviliza recursos de las empresas aun antes de que exista una obligación tributaria definitiva.

Nuestra posición, por lo tanto, nunca estuvo orientada a reclamar más impuestos. Muy por el contrario, venimos solicitando una reducción de la presión tributaria y la eliminación de distorsiones que afectan la competitividad de quienes invierten, producen y generan empleo.

Precisamente por esa misma razón apoyamos la revisión del régimen de exención del Impuesto a las Ganancias para determinadas cooperativas.

Una ley pensada para otra Argentina

Para comprender el debate resulta indispensable recordar el contexto histórico.

En diciembre de 1926 el Congreso sancionó la ley de fomento cooperativo. El país atravesaba una realidad muy distinta de la actual. Existían enormes regiones donde el capital privado prácticamente no llegaba y era necesario promover formas asociativas que permitieran organizar la producción, facilitar el acceso al crédito y generar desarrollo económico en el interior del país.

Las exenciones tributarias fueron concebidas como una herramienta de promoción.

Gracias a ese marco legal, miles de cooperativas realizaron un aporte extraordinario al desarrollo argentino. Permitieron que pequeños productores accedieran a mercados, insumos, financiamiento y tecnología que de otra manera hubieran sido inaccesibles.

Ese aporte histórico merece ser reconocido.

Pero también merece reconocerse otro hecho igualmente importante: ese objetivo fue ampliamente cumplido.

Cien años después muchas cooperativas se han convertido en organizaciones de enorme dimensión económica, con altos niveles de profesionalización, importantes estructuras empresariales y una presencia determinante en numerosos mercados.

Lejos de representar un cuestionamiento, esta evolución constituye un verdadero éxito del cooperativismo argentino.

Precisamente porque crecieron, invirtieron y se desarrollaron, hoy muchas de ellas compiten de igual a igual con empresas privadas en prácticamente todas las actividades vinculadas al agro.

Compran granos.

Comercializan insumos.

Otorgan financiamiento.

Industrializan materias primas.

Exportan.

Alquilan campos.

Incorporan tecnología.

Compiten por los mismos clientes, los mismos proveedores y los mismos recursos humanos que cualquier empresa privada.

Y eso plantea una pregunta inevitable.

Si dos organizaciones realizan exactamente las mismas actividades económicas y poseen una capacidad contributiva semejante, ¿deben enfrentar tratamientos tributarios diferentes únicamente por su forma jurídica?

Creemos que no.

Igualdad fiscal no significa perseguir al cooperativismo

Uno de los errores que aparecen en este debate consiste en presentar la reforma como un enfrentamiento entre empresas privadas y cooperativas.

No compartimos esa visión.

Las cooperativas forman parte de la historia productiva argentina y continúan desempeñando un rol fundamental en numerosas economías regionales.

Nadie pretende desconocer ese aporte.

Lo que se discute es otra cuestión.

El principio de igualdad tributaria establece que quienes desarrollan actividades equivalentes y poseen similar capacidad económica deben contribuir de manera semejante al financiamiento del Estado.

La igualdad fiscal no constituye un castigo.

Constituye uno de los pilares de cualquier sistema tributario moderno.

Cuando existen diferencias objetivas que justifican un tratamiento especial, esas diferencias deben preservarse.

Pero cuando esas diferencias desaparecen porque las organizaciones alcanzan una dimensión empresarial similar, resulta razonable revisar los beneficios creados para otra realidad económica.

¿Qué propone realmente la reforma?

En los últimos días circularon numerosas interpretaciones sobre el proyecto.

Por eso resulta importante describir técnicamente su contenido.

La iniciativa propone derogar el inciso d) del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, lejos de eliminar toda protección al sector cooperativo, mantiene expresamente el tratamiento diferencial para las cooperativas de trabajo y establece un amplio mínimo de exención para las restantes entidades.

Sólo comenzarían a tributar aquellas cooperativas cuyos excedentes superen los 500 millones de pesos anuales, monto que además será actualizado cada año por el Índice de Precios al Consumidor.

Asimismo, las contribuciones especiales que actualmente realizan por disposición legal podrán computarse como pago a cuenta del impuesto determinado.

Es decir, el proyecto no elimina el cooperativismo ni pone en riesgo a las pequeñas entidades.

Lo que hace es concentrar el esfuerzo tributario únicamente sobre aquellas organizaciones de mayor escala económica.

La realidad de los acopios

Quienes integramos el sistema de acopios conocemos muy bien la dinámica del mercado.

Los acopios comercializamos aproximadamente la mitad de los granos producidos en el país.

Durante décadas hemos invertido en infraestructura, capacidad de almacenamiento, logística, industrialización y agregado de valor.

Además, financiamos una parte sustancial de los aproximadamente 15.000 millones de dólares que cada campaña demanda la producción argentina de cereales y oleaginosas.

En Entre Ríos nuestras empresas desarrollan su actividad en 36 localidades y generan más de 3.000 puestos de trabajo directos.

En muchas de esas comunidades constituimos una de las principales fuentes de empleo privado.

Competimos diariamente con grandes cooperativas en igualdad de mercados, de clientes y de servicios.

Por eso entendemos que la competencia también debe desarrollarse bajo reglas tributarias equitativas.

Igualdad no es aumentar impuestos

Algunos podrían interpretar esta posición como un pedido para que otros paguen más impuestos.

Nada más alejado de nuestra postura.

Venimos reclamando desde hace años una profunda reforma tributaria que reduzca la presión fiscal sobre quienes producen e invierten en Argentina.

Seguimos sosteniendo ese mismo objetivo.

Pero reducir impuestos no implica mantener diferencias que hoy generan asimetrías competitivas difíciles de justificar.

La competitividad debe construirse sobre eficiencia, innovación, inversión y calidad de gestión.

No sobre tratamientos fiscales diferentes cuando las actividades económicas son las mismas.

Una discusión que también alcanza a las provincias

El debate sobre la igualdad tributaria no termina en el Impuesto a las Ganancias.

En Entre Ríos seguimos reclamando la revisión de las diferencias existentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde numerosas actividades desarrolladas por cooperativas tributan alícuotas significativamente inferiores a las aplicables a empresas privadas que realizan exactamente las mismas operaciones.

Del mismo modo, insistimos en la necesidad de revisar mecanismos de recaudación como el SIRCREB, que continúan generando elevados costos financieros para miles de empresas entrerrianas.

Mirar hacia adelante

Las leyes no son inmutables.

Las sociedades evolucionan.

Las economías cambian.

Las organizaciones crecen.

Y las normas deben acompañar esa evolución.

Actualizar un régimen tributario concebido hace cien años no significa desconocer la historia del cooperativismo argentino.

Significa reconocer que el éxito alcanzado por muchas de esas organizaciones exige revisar herramientas pensadas para un contexto completamente diferente.

Desde el Centro de Acopiadores de Granos expresamos nuestro respaldo a esta reforma porque entendemos que representa un paso hacia un sistema tributario más justo, más moderno y más transparente.

Confiamos en que nuestros legisladores nacionales analizarán esta iniciativa con una visión de futuro, priorizando el interés general, la igualdad ante la ley y la necesidad de construir un marco tributario que promueva la inversión, el empleo y el desarrollo de toda la cadena agroindustrial. Sumamos a esta propuesta a los legisladores provinciales que permitan el debate sobre las diferencias en ingresos brutos y el nocivo sistema SIRCREB.

Ese es el debate que proponemos.

No uno entre empresas y cooperativas.

Sino uno entre privilegios e igualdad de reglas para todos.

(*) Adrián Valín es presidente del Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos.