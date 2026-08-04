Coyuntura: Entre Ríos debe profundizar el reclamo por los fondos que Anses adeuda al sistema previsional

Momento de la firma del convenio que rubricaron el gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia.

El gobierno de Entre Ríos suscribió un nuevo acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que este organismo realizará la transferencia de 120.000 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El monto, que servirá para achicar el déficit del organismo previsional, será pagado en cuotas. Habrá que analizar la letra chica de este documento. Se informó que los envíos comenzarán a llegar en noviembre. Serán 12, iguales y consecutivos.

Es importante, pero no debe perderse de vista que son compensaciones parciales. Esto no termina aquí. No debe terminar con esto. El reclamo ante el gobierno nacional se debe profundizar. Hay cuestiones históricas.

La nuestra, como otras provincias, no transfirió hacia fines del siglo pasado su sistema a la órbita nacional. Eso, pese a las dificultades, sostuvo cierta dignidad para los pasivos entrerrianos, que tienen un haber promedio mayor al de sus pares del sistema nacional. Aquella decisión de la política estuvo respaldada por un fuerte consenso social.

Los fondos son de la Caja

Es, no hay que dudarlo, una exitosa gestión del gobierno provincial. Servirá para repetir en los próximos días que las anteriores administraciones poco o nada hicieron para reclamar lo que le corresponde a la provincia. Alguna vergüenza y renovados reproches se agitarán otra vez. Al que le quepa el sayo, que se haga cargo.

Es necesario remarcar, al tiempo de fustigar predecesores con el silencio y el logro, que esto es muy bueno para el sistema previsional y podría constituirse en un elemento que atenúe la pérdida que tendrán activos y pasivos de la provincia.

Al informar sobre el convenio (que seguramente se publicará íntegro en las próximas horas) se explicó que los montos que surjan (en favor de Entre Ríos) se podrán incorporar al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Seguir con los reclamos

Es un paso importante, pero no hay que bajar la guardia. Falta muchísimo. Hay que seguir con los reclamos. La provincia, como debe ser, reclamó fondos adeudados por la Nación. Los montos son millonarios.

Se realizó una presentación en la Corte Suprema de Justicia, que se declaró competente. Entre Ríos, la actual administración (hay que decirlo), estima una deuda que supera los 150.000 millones de pesos por parte de Anses con la Caja con sede en calle Andrés Pazos de Paraná. No pierda de vista el lector que a esos montos hay que actualizarlos.

Son, las deudas, transferencias previstas en el Consenso Fiscal del año 2017 que nunca llegaron para compensar al régimen previsional no transferido durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

El Consenso Fiscal, sobre el que se asienta el reclamo entrerriano ante la Corte Suprema, fue impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri. Se cual fuera el signo de la administración, siempre sobrevoló, en lo que va del siglo, la idea de armonizar los sistemas, como el de Entre Ríos, con el de Anses.

Traducido, significa que la idea de los gobiernos centrales es igualar hacia abajo, quitar derechos. Ha sido, es, una constante e incluye a todos los colores políticos con sus respectivos matices.

Son elementos que la euforia de la hora no debe echar al olvido. Son datos que no deben perderse de vista. La política de hoy obtiene un rédito. Habilidad, buena lectura del momento, quien sabe.

Desorden o haber puesto el esfuerzo en otras prioridades, pueden ser las razones que impidieron que se logre la llegada de fondos desde Nación en tiempos anteriores a 2023. El algún momento habrá que volver sobre esos puntos negativos.

Es que lo que no concretado, lo no intentado, le dio solidez a los argumentos que sostuvieron la postura de Frigerio para quitar calidad a los beneficios que brindará desde ahora el sistema previsional entrerriano. Los ingresos de los jubilados sufrirán una caída importante cuando se empiece a aplicar la reforma previsional recientemente sancionada.

Por eso es importante que no se deje de reclamar cada monto adeudado. No se puede ceder. No se debe ceder. Nada y en nada. Las presentaciones ante la Corte hay que mantenerlas. En ese sentido es importante conocer los detalles del convenio celebrado en las últimas horas y los que vendrán, que ojalá sean mejores.

Es que, en los acuerdos que se celebran en el marco del régimen de extinción de obligaciones recíprocas, sobrevuela un concepto (decreto nacional 969/2024) donde se indica que, si existen obligaciones litigiosas, deberá preverse la renuncia al derecho y a la acción derivada de los respectivos créditos.

Añade, no es menor, que el desistimiento alcanzará a la pretensión impugnatoria y resarcitoria. Son detalles sobre los que echará luz la explicación técnica sostenida en la responsabilidad política.

Es importante reiterar la decisión de impulsar los reclamos de la actual administración. No solo en lo que respecta a fondos de la Caja de Jubilaciones y pensiones, sino también por los excedentes de Salto Grande. En la actualidad, al menos, reclaman.

La continuidad

Es un anuncio importante el conocido esta jornada. Es la continuidad de un trabajo positivo de la administración de Rogelio Frigerio, que aparece en un contexto especial: la reciente sanción de una reforma previsional.

En octubre de 2025 Anses había transferido a Entre Ríos 48.000 millones. Aquella buena noticia motivó que se suspendiera una audiencia de conciliación ámbitos de la Corte Suprema de Justicia que estaba al llegar.

Como dijera en ese entonces el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicando la situación, que la provincia gestionaba sin renunciar a ningún derecho. Esencial que siga todo en el mismo sendero.

Los organismos técnicos deben profundizar las auditorías. Obtener recursos por así quizá disminuya, levemente, el impacto sobre las jubilaciones que ahora ya no surgirán de promediar los últimos 10 años de ingresos, sino 15 años. Es, entre otras, una pérdida concreta generada por la reforma recientemente sancionada con tiempos acelerados.

Está claro el incumplimiento por parte de la Nación. Es importante entonces que fluyan, aunque sea en cuotas, los fondos adeudados. No se debe renunciar a ningún derecho para evitar que se sigan perdiendo otros.

Se profundiza un modelo económico que no le deja demasiado espacio a la seguridad social, complicando a muchos el futuro mediato. Hay que poner atención en la obtención de recursos. Eso va a evitar, mínimamente, que la carga siga recayendo sobre activos y pasivos de la provincia.