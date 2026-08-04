Milei fue la tercera vía de Cristina y ahora Cristina es la tercera vía de Milei

El gobierno de los Milei alienta la reaparición de la expresidenta CFK en el centro de la escena internacional, ya que entiende que le favorece porque profundiza la fractura y la interna dentro del PJ.

El objetivo judicial de CFK en su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sólo busca generar un impacto mediático para forzar condiciones políticas que permitan impulsar una amnistía o la revisión de su inhabilitación en el Congreso. Algo así como la amnistía del PJ a la Junta Militar; el pacto militar/sindical.

No puede la ONU, vale aclararlo, revocar ese fallo en ningún aspecto en forma directa y automática con ninguna decisión. Esta movida reflota el trasfondo de los acuerdos frustrados que hemos denunciado al inicio del gobierno entre la expresidenta y el gobierno: Los Milei han intentado en su momento evitar el fallo que hoy pesa sobre CFK y su inhabilitación, haciendo lobby detrás de escena en la Corte para tratar de demorarlo o bien tomar el recurso de queja y ordenar modificarlo.

Esto se marida con los acuerdos subterráneos con la ex Presidente para aprobar pliegos judiciales, como la postulación del juez garante de impunidad Ariel Lijo para la Corte Suprema, una arquitectura de acuerdos que terminó naufragando por decisiones inconsultas y cortocircuitos internos del propio presidente Milei que creyó poder nombrar otro juez a la Corte, cortándose solo, cuya actitud le valió la desaprobación de los pliegos en comisión en el Senado por el PJ, quien le recordó de esa forma, que ese no era el acuerdo.

Detrás de todo queda otro gran acuerdo expuesto; así como CFK buscó que Milei triunfe por sobre Massa en 2023, hoy no tiene problema en volverlo a elegir sobre Kicillof o cualquier otro dirigente del PJ. Cristina entiende que puede cumplir sus objetivos de mejor forma con Milei, quien ya le ha dado muestras que no tiene inconvenientes con mantenerle lo robado y que logre su impunidad.

Hasta se tragó el sapo de voltear ficha limpia y no molestar a los gobernadores feudales del PJ y a los jerarcas sindicales que son reyes sin control en sus asociaciones sindicales tomadas para sí. La vuelta de las reelecciones indefinidas en Provincia de Buenos es otra exigencia de la expresidenta condenada al gobierno para seguir profundizando acuerdos. Hemos explicado durante años que a Cristina solo le interesa seguir siendo el sol del PJ (allí radica su poder de fuego) y mostrar que solo ella puede ganar. Ese es su primer gran objetivo, todo lo demás es yapa. La paradoja de todo esto es que los Milei festejan lo que antes intentó evitar.

(*) Álvaro de Lamadrid es abogado, ex diputado, pertenece a la UCR. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el portal de OPI Santa Cruz.