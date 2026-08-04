No a la impunidad

En el programa de streaming Carajo, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez propuso una serie de medidas extremas contra la población del conurbano bonaerense.

Entre esas medidas propuso “la esterilización”, “levantar un muro de 15 metros de altura con snipers arriba” y sugirió que “todas las mañanas tiraría Napalm desde aviones” sobre esa población.

No llama la atención este discurso de odio de los libertarios. Pero, nadie debe confundirse -y mucho menos la Justicia ni los Colegios de Abogados-. Esto no es una mera provocación mediática. Esto es una apología del delito.

Es más, ya es hora que la Justicia ponga luz sobre la sospecha que ese espacio de comunicación es sostenido por los fondos reservados de la SIDE y por otros espacios propios de los sótanos de un gobierno demasiado acostumbrado a que nadie le responda ni le pida explicaciones.

Además de apología del delito, la “propuesta” del abogado Sarubbi Benítez se encuadra en un pensamiento casi lineal con el nazismo. Los nazis generaron un genocidio con cámaras de gases y otros métodos.

¿En serio que no hay nadie en el Poder Judicial que vaya a actuar ante estas declaraciones? ¿Será verdad que todos los abogados mirarán para otro lado frente a los dichos de “ese” colega? ¿A nadie le dice nada semejante propuesta? ¿Tanto miedo hay? El miedo y el terror fue otra forma de la dominación nazi.