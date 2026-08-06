La contradicción no está en tener una empresa, sino en legislar desde el propio interés

Imagen de archivo del senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA Entre Ríos), titular de una empresa que se especializa en vender tierras a extranjeros.

Primero, el descargo del senador Joaquín Benega Lynch a las críticas que se le vertieron entre su posicionamiento legislativo y los beneficios inmediatos que logró al aprobar determinadas leyes.

Aquí su descargo publicado en la red social X:

Respondo a algunas notas periodísticas, que cuanto menos, tienen mala fe en relación a mi empresa y la ley de tierras. Pero esto es parte de venir del sector privado y meterse en este fango de la política.

Por un lado, si, tengo una empresa agropecuaria. No es ningún descubrimiento, es público, está en mi DDJJ. Hace más de 20 años que trabajo en el sector, soy socio fundador y mayoritario de esta empresa desde hace seis años.

La empresa se dedica a administrar campos, asesorar a dueños de campos y compradores y a valorizar campos. Nuestros clientes son argentinos y extranjeros, y hemos operado no solo en Argentina sino en otros países de la región. Y estoy orgulloso no solo por la empresa y nuestro equipo que va creciendo, sino haber representado familias argentinas y extranjeras que han arriesgado su capital, invirtiendo en producción y generando cientos de puestos de trabajo en nuestro país.

Lo que sí corresponde explicar, porque asumí una responsabilidad como legislador, es qué se votaba mañana y por qué lo votaría eventualmente si se logra apoyo de la mayoría de los senadores.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en su capítulo de Tierras, viene a reformar la nefasta ley de tierras actual. Nuestro proyecto prohíbe de manera explícita que Estados extranjeros, sus empresas estatales y sus fondos soberanos adquieran tierra en la Argentina —incluido el control de hecho y las sociedades interpuestas—. Y por otro lado, busca una apertura para la inversión privada, única generadora de riqueza para los argentinos.

Es decir: se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién.

Porque la Ley 26.737 no frenó ninguna invasión. Mientras se le ponía tope al productor italiano o español, en la Patagonia, el gobierno kirchnerista, entregaba una concesión por 50 años a una empresa vinculada a un Estado Extranjero. Se controló al que compraba un campo y no al que buscaba posición estratégica. Así de hipócrita es la vieja política.

Lo que sí hizo esa ley fue achicar la demanda y castigar el patrimonio de los argentinos, que hoy controlan el 95% de las tierras rurales de nuestro país.

Uruguay, Australia o Estados Unidos no fijan cupos por nacionalidad para el privado. Tienen registro. Y el Estado se ocupa de lo que hay que ocuparse: de que se cumpla la ley y de que no entren Estados extranjeros. Es exactamente el modelo de este proyecto.

Y así como voté el Presupuesto, la Modernización Laboral con el RIMI, Tratados de Libre Comercio y otros proyectos, me encontrarán siempre votando a favor del sector privado, los argentinos laburantes, emprendedores y empresas que compitan.

¿Y beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. Igual que a las cientos de miles de pymes agropecuarias del país, a sus empleados y a los pueblos que viven de ellas. Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no.

Mi posición la expresé en varios medios. Mi voto está a la vista y mi actividad también. El que quiera discutir el proyecto, lo discuto con gusto. Venimos a protegernos de los Estados Extranjeros y a promover la inversión privada. Ni más ni menos.

Respondo a alguna notas periodisticas, que cuanto menos, tienen mala fe en relación a mi empresa y la ley de tierras. Pero esto es parte de venir del sector privado y meterse en este fango de la política.



Por un lado, si, tengo una empresa agropecuaria. No es ningún… — Joaquin Benegas Lynch (@joacobl75) August 5, 2026

Confesión de parte, relevo de pruebas

El problema nunca fue que Joaquín Benegas Lynch provenga del sector privado. Tampoco que haya construido una empresa vinculada al negocio agropecuario o que asesore a propietarios e inversores. En una democracia liberal, la experiencia empresarial no constituye una descalificación para ejercer un cargo público. Lo que sí exige la función pública es un estándar superior: cuando un legislador participa en decisiones que pueden impactar sobre la actividad económica de la cual obtiene ingresos, la sociedad tiene derecho a exigir no solo legalidad, sino también imparcialidad y ausencia de conflictos de interés.

Paradójicamente, el propio descargo del senador termina iluminando aquello que pretendía disipar.

Benegas Lynch sostiene que su empresa administra campos, asesora compradores y vendedores, trabaja con clientes argentinos y extranjeros y participa desde hace años en operaciones vinculadas a la inversión en tierras. Luego explica que el proyecto oficial buscaba facilitar el acceso de inversores privados extranjeros al mercado rural argentino, eliminando restricciones que -según su interpretación- deprimen el valor de la tierra y desalientan inversiones.

Es precisamente allí donde aparece la tensión institucional. Porque el senador no es un observador académico del mercado de tierras. Tampoco un analista independiente. Es un empresario cuya actividad profesional consiste, entre otras cosas, en intermediar y administrar inversiones precisamente en ese mercado que la ley pretendía modificar.

Su defensa consiste en afirmar que la norma beneficiaría al conjunto del sector y no exclusivamente a su empresa. Sin embargo, ese razonamiento omite una cuestión elemental del derecho público: un conflicto de interés no desaparece porque el beneficio sea compartido con otros actores económicos. Si una decisión pública favorece el ámbito donde un funcionario desarrolla su actividad privada, existe una razón objetiva para extremar los recaudos éticos.

Nadie sostiene que la ley haya sido redactada para beneficiar exclusivamente a Benegas Lynch. El punto es otro: quien participa directamente de un negocio tiene un interés económico en las condiciones regulatorias que afectan ese negocio.

Su propio texto admite esa realidad cuando afirma: “¿Beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. (...) Mi empresa es parte del sector”. La frase, lejos de despejar las dudas, las confirma.

El debate no consiste en determinar si la mejora alcanzaría únicamente a su empresa o a miles de productores. El interrogante democrático es distinto: ¿puede un legislador intervenir activamente en una votación que modifica las reglas de un mercado del cual obtiene beneficios económicos directos?

La ética pública moderna suele responder que, cuanto mayor es la proximidad entre la función pública y el interés privado, mayor debe ser la prudencia institucional. Incluso cuando no exista ilegalidad.

Existe además otra dimensión que el descargo omite por completo. En junio de 2026 trascendió que Benegas Lynch se había acogido al régimen simplificado de Ganancias creado por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, mecanismo que permitió regularizar activos e ingresos no declarados sin consecuencias penales ni antecedentes tributarios. La particularidad política del caso es conocida: el senador había votado afirmativamente esa ley apenas semanas después de asumir su banca, y luego utilizó personalmente el beneficio que esa misma norma había creado.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, acogerse a un régimen vigente puede ser perfectamente legal. Pero, el debate público nunca giró únicamente alrededor de la legalidad.

La cuestión es de naturaleza republicana. Cuando un legislador aprueba un régimen excepcional y luego resulta beneficiario directo de ese mismo régimen, inevitablemente aparece una pregunta sobre la utilización del poder público para generar ventajas personales. No porque la ley haya sido escrita exclusivamente para él, sino porque él terminó formando parte del universo de quienes obtuvieron sus beneficios.

El argumento defensivo vuelve a ser similar al utilizado respecto de la ley de tierras: el beneficio alcanzaba a miles de contribuyentes y no exclusivamente al senador. Pero, la ética pública no mide solamente la exclusividad del beneficio. También observa la coincidencia entre quien legisla y quien posteriormente aprovecha aquello que legisló.

Hay, además, una constante discursiva que merece atención. En su descargo, Benegas Lynch contrapone sistemáticamente al Estado con el sector privado, atribuyendo a este último la capacidad exclusiva de generar riqueza. Esa visión constituye una posición ideológica legítima. Sin embargo, cuando esa convicción coincide permanentemente con los intereses económicos propios del funcionario, la frontera entre representación política y representación sectorial comienza a desdibujarse.

El senador afirma que siempre votará “a favor del sector privado”. La expresión puede resultar coherente con su pensamiento económico. Pero, un senador de la Nación no representa únicamente a un sector económico. Representa a la totalidad de los ciudadanos de una provincia, incluidos quienes no poseen campos, quienes nunca invertirán en tierras rurales y quienes esperan que las leyes sean discutidas desde una perspectiva de interés general y no desde la lógica de un mercado específico.

La función pública exige algo más que transparencia patrimonial. Exige independencia de criterio. Y precisamente porque Benegas Lynch hizo pública su actividad empresarial, declaró su patrimonio y explicó sus posiciones, el debate puede darse con mayor claridad.

No se trata de cuestionar el éxito empresarial, ni de demonizar la inversión privada, ni de negar la importancia del agro para la economía argentina. Se trata de recordar un principio básico del republicanismo: cuanto más cerca está un funcionario del negocio regulado por la ley que vota, mayor es la necesidad de preservar la confianza pública.

La confianza institucional no depende únicamente de cumplir la ley. También depende de evitar que los ciudadanos tengan motivos razonables para sospechar que el interés privado y la función pública terminaron recorriendo el mismo camino. Y, en este caso, fue el propio descargo del senador el que terminó revelando esa coincidencia.

El punto, en definitiva, excede ampliamente la figura de Benegas Lynch. Lo que emerge es una forma de concebir la función pública en la que el conflicto de interés deja de ser un problema para convertirse en una credencial de competencia. Haber participado del negocio aparece como garantía de saber cómo regularlo. Y cualquier cuestionamiento ético es presentado como un ataque ideológico al sector privado.

Sin embargo, las instituciones republicanas fueron diseñadas sobre una premisa diferente. No desconfían de las personas por sus intenciones. Desconfían de la concentración de intereses. Por eso establecen incompatibilidades, excusaciones, declaraciones patrimoniales y mecanismos destinados a preservar una distancia mínima entre el ejercicio del poder y los beneficios económicos que pueden derivarse de él.

Esa distancia no protege únicamente la transparencia del funcionario. Protege, sobre todo, la legitimidad de las decisiones colectivas. Porque la cuestión decisiva no consiste en determinar si una ley beneficia a una empresa determinada o a miles de ellas. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿desde qué lugar se legisla cuando el interés privado y la representación política comienzan a confundirse hasta hacerse indistinguibles?

Esa es la discusión que el descargo del senador intentó clausurar. Y es, precisamente, la que termina abriendo.