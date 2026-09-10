212 años de Entre Ríos: el orgullo por nuestra historia y la esperanza por el futuro que estamos construyendo

El 10 de septiembre de 1814, el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, firmó el decreto por el cual el territorio de Entre Ríos, con todos sus pueblos, pasó a conformar una nueva provincia del Estado Argentino. A 212 años de aquel acontecimiento fundacional, esta fecha nos invita a mirar nuestra historia con orgullo, pero también a asumir el desafío de pensar el futuro. Porque ser entrerrianos es mucho más que haber nacido o vivir en esta tierra: es reconocernos en una identidad construida a lo largo de generaciones, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en el trabajo y en el esfuerzo cotidiano de quienes hacen crecer cada rincón de nuestra provincia.

Nuestra historia demuestra que Entre Ríos siempre tuvo una enorme capacidad para ser protagonista. Fuimos escenario de acontecimientos decisivos para la organización nacional, tierra de hombres y mujeres que hicieron de la educación, el trabajo, la producción y las instituciones verdaderas herramientas de transformación. Tenemos recursos naturales, talento, capacidad productiva, riqueza cultural y una ubicación estratégica que nos otorga enormes oportunidades. Tenemos, en definitiva, todo lo necesario para desarrollar una provincia con más crecimiento, más oportunidades y mejor calidad de vida.

Pero para aprovechar esa potencialidad necesitamos instituciones fuertes, previsibles y confiables. Necesitamos recuperar el valor de la palabra empeñada y entender que gobernar también significa cumplir. En este sentido, el tiempo institucional que hoy atraviesa Entre Ríos representa una oportunidad que debemos valorar. Por primera vez en décadas, un gobernador cumple con aquello que prometió durante la campaña. Rogelio Frigerio asumió la responsabilidad de transformar una manera de gestionar y está avanzando sobre la base de aquello que prometió: ordenar, transparentar, modernizar y poner al Estado al servicio de los entrerrianos.

La transparencia, la modernización, la coherencia y la ejemplaridad en el servicio público no son solamente valores deseables: son condiciones indispensables para construir una provincia mejor. Cuando el Estado administra responsablemente, cuando rinde cuentas, cuando moderniza sus procesos y cuando quienes tienen responsabilidades públicas dan el ejemplo, se recupera algo fundamental: la confianza de la sociedad en sus instituciones. Sobre esas bases se está construyendo una nueva etapa para Entre Ríos, una etapa que no busca solamente resolver los problemas del presente, sino sentar las condiciones para que podamos dar un verdadero salto de calidad.

Como legisladora por el departamento Feliciano, sé que hablar del futuro de Entre Ríos también significa hablar del futuro de cada uno de nuestros pueblos y comunidades. Significa pensar en un (mal llamado) interior con más oportunidades, en caminos y servicios que acompañen el desarrollo, en educación de calidad, en trabajo, producción y arraigo. Significa que vivir lejos de los grandes centros urbanos no sea una desventaja, sino parte de una provincia que reconoce y potencia cada una de sus regiones. El desafío es enorme, pero también lo es nuestra capacidad para alcanzarlo cuando existe decisión, planificación y una mirada de largo plazo.

A 212 años de aquel 10 de septiembre de 1814, tenemos la enorme responsabilidad que trasciende a una generación: honrar nuestra historia construyendo el futuro que los entrerrianos merecemos. Podemos sentir orgullo por lo que fuimos y, al mismo tiempo, tener la ambición de ser mucho más. Entre Ríos tiene todo para crecer, desarrollarse y convertirse en una provincia protagonista. El camino que estamos transitando, con instituciones más transparentes, un Estado que busca modernizarse y una gestión que procura ser coherente con la palabra empeñada, nos permite mirar hacia adelante con esperanza. Que estos 212 años nos encuentren unidos en un mismo sentimiento: el orgullo de ser entrerrianos y la convicción de que el mejor capítulo de nuestra historia todavía está por escribirse.

(*) Diputada provincial por Juntos.