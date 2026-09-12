El marketing de robarle las banderas al enemigo

Las cosas no van bien: la mayoría de los electores pide cambio de rumbo, la industria y la construcción se hunden, la población se endeuda para llegar a fin de mes. Hay consenso entre los economistas, aun los ortodoxos, en que el plan económico tiene muchos problemas. Para Cavallo, el objetivo es crecer 6, 7 u 8%, no 2 o 3%. Para Melconian, en tres años se creció solo 5%. Para él, con un dólar barato, el empresario no puede competir con el exterior y el trabajador recibe un salario con el que no llega a fin de mes. Ambos economistas piden que se levante el cepo a las empresas y que dejen de controlar al dólar.

Tenemos entonces problemas de crecimiento y problemas de supervivencia cotidiana en los segmentos sociales medios y bajos. No se trata de una demanda de cambio que no rescate nada: algo más de la mitad rescata la estabilidad económica y, en parte el orden social. Pero manda la demanda de salarios y empleo. El gobierno está haciendo cosas ajenas a su relato. Buscaron una causa nacional que unificara a los argentinos, la buscaron luego de estudiar el fenómeno. Cuando los jugadores de la selección plantaron la bandera de “las Malvinas son argentinas,” Quirno dijo que la idea de soberanía había pasado de moda. Y Milei calificó el accionar de los futbolistas como “imprudente”, e “intrascendentes” cuyas expresiones “nadie las considera seriamente”, y comparo el reclamo “ con una declaración de guerra si ese tipo de consigna la dijera un político en el plano internacional.” El apoyo que la gente le dio a la selección hizo que fuera cambiando de posición hasta encontrar un modo de intentar dar vuelta la agenda.

Pero no es solo Malvinas: en el Parlamento, el oficialismo aceptó abrir la discusión sobre morosidad e incapacidad. Malvinas ha sido siempre bandera del peronismo, la izquierda y el nacionalismo; el apremio social y económico, es bandera del peronismo y el progresismo. ¿Qué le pasa al oficialismo? ¿Se volvió humano, abandonó la insensibilidad, se hizo patriota y nacionalista? ¿O todo se trata de una estrategia para no perder las elecciones?

Hace bastantes años, Dick Morris, asesor de Clinton para su reelección en 1996, desarrolló la estrategia de la triangulación. Triangular significa tomar los temas y banderas más fuertes del adversario y adoptarlos como propios, despojando al rival de su munición política más efectiva. El resultado no es un punto medio , sino una síntesis nueva que se ubica “por encima” de ambos polos, incorporando lo más popular de cada lado bajo un liderazgo propio. El ejemplo histórico es el de Clinton: acorralado por los republicanos en temas como la reforma del sistema de bienestar social o el equilibrio presupuestario, en vez de oponerse se los apropió, impulsando él mismo esas reformas pero con matices propios. Eso dejó a los republicanos sin ese argumento de diferenciación y a Clinton como alguien que trasciende la grieta partidaria tradicional.

Milei se anima a Malvinas aprovechando que la política exterior de EE.UU., basada en su estrategia de preeminencia hemisférica y exclusión de potencias extrarregionales, Trump le abrió una ventana cuando dijo que la postura norteamericana sobre la soberanía de las islas está “bajo revisión”. No está claro aún cuánto rédito puede darle a Milei ese giro nacionalista, y si alcanza para hacer olvidar los problemas económicos. Los primeros datos extraídos de las redes sociales hablan de un pico de conversación, luego de la conferencia de prensa, que declinó rápidamente. El gobierno necesita recuperar votos que está perdiendo: los que se le están yendo los pierde tanto por desilusión económica como por atribuirle insensibilidad social y corrupción. Habrá que observar si la población, aunque adhiera al objetivo, entiende que se trata de una posición genuina o de oportunismo político. Y se olvida de su bolsillo.

*Consultor y analista político. Publicado en Perfil