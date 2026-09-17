La actitud del Senado con Ficha Limpia no tiene nada de quijotesco

“Es quijotesco” se suele decir cuando se quiere describir que alguien actúa con nobleza y generosidad o cuando se lucha por causas justas o por principios elevados e incluso de manera desinteresada, más allá de las dificultades del momento.

En cambio, la frase popular “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”, es una expresión que no existe en la obra de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.

Se trata -a todas luces- de una cita falsa o apócrifa, muy famosa, por cierto, y que se ha transmitido de generación en generación. Pero, en rigor, para quienes han leído el libro sabrán que esa frase no está escrita en ninguna parte de la obra.

A veces se transmiten imágenes o hechos falsamente y se repiten como grandes verdades. Esto es un poco lo que ocurre con la actual composición del Senado entrerriano. Repiten hasta el cansancio su compromiso con la transparencia y la necesidad de fortalecer las instituciones de la democracia y la República; y, por otro lado, son tutores de hechos que demuestran que son meras expresiones falsas como la recién señalada del Quijote: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

Esto es así por la decepción que han causado al cajonear de nuevo, bajo el argumento de hacer aportes, la ley de Transparencia y Ética Pública, identificado con el Expediente N° 26.785.

Hay otra frase que también se le adjudica a la obra de Don Quijote y que no aparece en todo su texto. Se trata de: “Cosas veredes, amigo Sancho… que harán hablar a las piedras”. Esa frase se la suele pronunciar para expresar asombro o incredulidad y perplejidad ante un hecho inesperado o difícil de creer. Pero, al igual que la anterior, no figura en ninguna parte del libro.

De todos modos, el Senado ha dado muestras que es capaz de generar incredulidad, porque cuesta creer que a dos años de presentada la iniciativa de Ficha Limpia, Transparencia y Ética Pública, todavía siga en la zaranda de la ingeniería legislativa. Asombra por el manoseo y genera perplejidad por la subestimación que hacen del pueblo.

Hay otra frase que se le adjudica a la obra Don Quijote de la Mancha. Hermosa e inspiradora frase, por cierto: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia”.

Pero, al igual que las anteriores, tampoco aparece en la obra, por más que generación tras generación se la repita como extraída del libro. Algo básico: el término “utopía” no aparece siquiera una sola vez en todo el texto de Don Quijote de la Mancha. De todos modos, está claro que pretender cambiar o mejorar el estado de situación con la actual actitud del Senado es claramente un imposible.

Don Quijote de la Mancha es una obra literaria que más expresiones populares ha generado. Y una frase que sí existe es la siguiente: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Y también se aplica a la actualidad del Senado, que le sigue pagando -todos los meses- a Juan Pablo Aguilera 5.000.000 de pesos mensuales, sin que vaya a trabajar por lo menos desde septiembre de 2018. Desde el oficialismo dicen que es cosa del bloque peronista y que ellos “son respetuosos”. Es también una tomadura de pelo, administrativa y lisamente hablando. Y desde el peronismo no hay ningún justificativo salvo la obediencia debida al poder corrupto que los debe gobernar en sus decisiones. Eso se llama complicidad, connivencia y hacer -con recursos de los entrerrianos- una gran red de contención para la impunidad.

Lo mismo sucede en Diputados. Donde esta vez es Alejandro Almada -con prisión preventiva- imputado en la causa de los “Contratos truchos”, que cobra gracias al bloque del PJ la friolera de 3.800.000 pesos por mes de bolsillo. Justamente, no debe haber contrato más trucho -desde lo político y lo práctico- que mantener a Almada casi como “un ñoqui”, aunque él alega que trabaja de manera virtual y a distancia. Otra vez la pertinencia de la frase: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

Otra frase en la obra del Quijote es: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Y al pronunciarla Sancho Panza en su diálogo con el Quijote, quiere transmitir que es insuficiente con rezar, pedir ayuda divina o tener buenas intenciones. Es obligatorio esforzarse y trabajar duro para conseguir las cosas. Todo lo contrario del ejemplo del Senado y de Diputados, especialmente de los bloques del PJ -aunque el oficialismo le compite en connivencia-.

Las realidades se pueden cambiar. Cuando Don Quijote deja el fastuoso castillo de los duques y sale al campo por nuevas historias, reflexiona sobre el valor de la independencia frente a la comodidad de la servidumbre o los regalos de los poderosos. Y pronuncia: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. Algo que el Senado por el momento no ha comprendido. Es de anhelar que cambien de actitud y frente al proyecto de ley de Transparencia y Ética Pública, hagan algo quijotesco.