Por un Humanismo Tecnológico: la inteligencia artificial como espejo de nuestra propia evolución

Introducción

Cada etapa decisiva de la historia humana estuvo acompañada por una transformación tecnológica que modificó no solo la manera en que producíamos bienes o nos comunicábamos, sino la forma en que nos entendíamos a nosotros mismos como especie. La escritura conservó el conocimiento más allá de la memoria individual. La imprenta de Gutenberg multiplicó la circulación de las ideas hasta alimentar la Reforma y la primera gran crisis de autoridad del conocimiento en Occidente. La máquina de vapor reorganizó el trabajo y las ciudades. Internet abrió una dimensión global de intercambio que cambió la manera en que aprendemos y participamos de la vida colectiva.

La inteligencia artificial continúa esa historia, pero con una diferencia esencial: por primera vez creamos sistemas capaces de realizar funciones que durante siglos estuvieron asociadas de manera exclusiva a la inteligencia humana (interpretar información, generar lenguaje, reconocer patrones). Eso la convierte en algo más que una innovación técnica: la convierte en un espejo de nuestra propia identidad.

El verdadero desafío no es cuánto aumentará nuestra productividad o qué tareas se automatizarán. Esas son cuestiones legítimas, pero superficiales si no se subordinan a otra más profunda: ¿cómo queremos evolucionar desde el punto de vista cultural y civilizatorio?

La inteligencia artificial no definirá por sí sola el futuro. Como ocurrió con cada gran transformación tecnológica —la imprenta pudo difundir conocimiento, pero también propaganda; la energía nuclear puede producir electricidad, pero también destrucción—, sus consecuencias dependerán de las decisiones, los valores y las instituciones que orienten su desarrollo. La misma herramienta puede ampliar oportunidades o concentrar poder. La tecnología abre posibilidades; quienes determinamos su sentido somos nosotros.

A lo largo de este ensayo volveremos una y otra vez a dos escenarios antagónicos que funcionan como brújula para pensar cada dimensión del problema: el trabajo, la educación, la democracia, el sentido de la vida, la orientación de nuestras acciones cotidianas, comunitarias e institucionales.

El feudalismo tecnológico: un futuro donde el control de los datos, los modelos y las infraestructuras digitales queda concentrado en pocos actores, y la mayoría de las personas depende de sistemas que comprende cada vez menos.

El humanismo tecnológico: un futuro donde la inteligencia artificial se incorpora como herramienta al servicio del desarrollo integral de las personas, liberando tiempo y capacidades para aquello que constituye el núcleo de nuestra humanidad: crear, aprender, cuidar, pensar, construir vínculos.

La diferencia entre ambos futuros no la decidirá la tecnología en sí misma, sino la concepción del ser humano que pongamos en el centro de nuestras decisiones. Por eso la cuestión de fondo de nuestro tiempo no es cuánto podremos avanzar tecnológicamente, sino si seremos capaces de evolucionar también como seres humanos.

Cómo debe leerse este ensayo

Este texto no es un tratado técnico sobre inteligencia artificial ni una investigación empírica cerrada sobre sus efectos. Es un ensayo interdisciplinario que combina antecedentes históricos, análisis conceptual, problemas económicos y sociales, experiencias institucionales y casos contemporáneos, para examinar qué ocurre con la autonomía humana cuando una tecnología adquiere la capacidad de intervenir en tareas que hasta ahora considerábamos propias de las personas.

Primera parte: La revolución que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos

Capítulo 1 — Cada revolución tecnológica transforma algo más que las herramientas

Reducir la historia humana a una sucesión de herramientas cada vez más sofisticadas es perder de vista su verdadero alcance. La tecnología nunca fue un conjunto de instrumentos externos al ser humano: desde las primeras herramientas de piedra hasta los sistemas actuales, cada creación representó una extensión de alguna capacidad humana (la fuerza, la memoria, la velocidad de cálculo) y, al mismo tiempo, fue reorganizando las estructuras sociales que la rodeaban.

La escritura no fue solo una técnica de registro; permitió administrar territorios y transmitir ideas más allá de la vida de una persona, y con ella se consolidaron algunas de las primeras formas de administración burocrática. La imprenta fue mucho más que una mejora en la producción de libros: en menos de un siglo, el número de textos impresos en Europa1 pasó de unos pocos a cantidades enormes, y esa multiplicación alimentó reformas religiosas, revoluciones científicas y disidencias políticas que las autoridades de la época no supieron, ni pudieron, contener. La revolución industrial demostró que una misma innovación, la máquina de vapor, podía multiplicar la producción y, al mismo tiempo, generar las condiciones de explotación que denunciaron y enfrentaron generaciones de reformistas obreros.

Internet repite el patrón a otra escala: construyó una infraestructura capaz de conectar culturas y conocimientos como nunca, pero esa misma red terminó concentrando buena parte del tráfico mundial en un puñado de plataformas y sirvió también como canal privilegiado de desinformación durante crisis electorales y sanitarias recientes.

Cada una de estas revoluciones confirma una misma regla: el impacto de una tecnología no depende solo de sus capacidades técnicas, sino del modo en que una sociedad decide incorporarla. Una herramienta no posee un destino moral propio.

La inteligencia artificial continúa este proceso, aunque con una diferencia: las tecnologías anteriores ampliaron sobre todo nuestras capacidades físicas o comunicativas; ésta comienza a intervenir en un territorio que considerábamos exclusivamente humano, la producción e interpretación del conocimiento. Ello no significa que las máquinas posean conciencia, pero sí que estamos desarrollando instrumentos capaces de realizar funciones cognitivas que antes requerían de nuestra intervención directa.

La paradoja de esta revolución es que, mientras más avanzamos en construir máquinas capaces de tareas complejas, más necesario se vuelve comprender aquello que ninguna tecnología debería reemplazar: la capacidad de otorgar sentido, asumir responsabilidades, construir vínculos y actuar éticamente.

Así como cada revolución tecnológica transforma el mundo exterior transforma, con él, la imagen que tenemos de nosotros mismos. La inteligencia artificial no es distinta: es un espejo en el que la humanidad observa las propias capacidades, los límites y, finalmente, las decisiones sobre el futuro que deseamos construir.

Capítulo 2 — La inteligencia artificial no es el destino: es el detonante

Durante mucho tiempo, las grandes transformaciones tecnológicas se evaluaron por su utilidad práctica: cuánto ayudarnos a superar limitaciones, cuánto podían aumentar la producción o ahorrar tiempo; pero cuando una tecnología alcanza suficiente profundidad como para modificar nuestra relación con el conocimiento y la toma de decisiones, la pregunta deja de ser qué puede hacer esa tecnología y empieza a ser qué hará la humanidad con ella.

Toda tecnología poderosa plantea una elección. La energía nuclear, como dijimos, puede producir electricidad o destrucción; los sistemas de vigilancia pueden prevenir delitos o asfixiar disidencias. La inteligencia artificial no escapa a esa lógica: en enero de 2020, la policía de Detroit arrestó a Robert Williams, un hombre negro, frente a su casa y delante de su familia, acusado de un robo que no había cometido, a partir de una identificación errónea de un sistema de reconocimiento facial2. Es uno de los primeros casos públicamente documentados de un arresto injusto atribuido a esta tecnología, y no fue aislado: estudios académicos y organizaciones de derechos civiles documentaron que estos sistemas identificaban erróneamente a personas negras3 con muchísima más frecuencia que a personas blancas, lo que llevó a varias policías estadounidenses y a algunas de las principales empresas tecnológicas a suspender su uso. El mismo algoritmo que prometía objetividad terminó amplificando un sesgo humano preexistente. Ahí está el punto central: un sistema puede analizar millones de datos y encontrar patrones complejos, pero no puede establecer por sí mismo qué fines merece perseguir una sociedad. Eso sigue siendo una decisión humana.

La historia demuestra que el aumento de nuestra capacidad técnica no siempre estuvo acompañado por un crecimiento equivalente de nuestra madurez colectiva. El desafío actual consiste en evitar que la revolución en nuestra capacidad de crear herramientas ocurra sin una evolución paralela en nuestra capacidad de usarlas con responsabilidad.

Por eso, hablar de inteligencia artificial es hablar, ante todo, de para qué queremos utilizar el poder que estamos adquiriendo. Antes de preguntarnos qué será capaz de hacer, hay que responder primero una pregunta más importante: qué clase de humanidad queremos construir con ella.

Capítulo 3 — La pregunta fundamental: ¿cómo queremos evolucionar desde el punto de vista cultural y civilizatorio?

Existe una diferencia esencial entre una especie más poderosa y una especie más evolucionada. El poder tiene que ver con la capacidad de transformar la realidad; la evolución humana, con la capacidad de orientar esa transformación hacia fines que mejoren nuestra existencia colectiva. La carrera espacial demostró una capacidad técnica extraordinaria en apenas una generación, pero no resolvió, por sí sola, un problema de convivencia o de justicia distributiva. Algo parecido puede decirse de la modernización agrícola de mediados del siglo XX: multiplicó la producción de alimentos y evitó hambrunas masivas, pero no impidió que persistiera, décadas después, una desnutrición que ya no era un problema de escasez sino de distribución. El problema nunca fue lo que la tecnología permitía hacer, sino la distancia entre nuestras capacidades y nuestra responsabilidad para utilizarlas.

La inteligencia artificial repite ese dilema en una escala distinta porque afecta ese ámbito especialmente sensible: la inteligencia misma. Si delegamos progresivamente espacios de decisión y creatividad sin una reflexión profunda, podríamos avanzar hacia una sociedad donde las personas pierdan autonomía y se acostumbren a aceptar respuestas que no comprenden del todo. El riesgo no sería solo económico, sino cultural: una humanidad que deja de ejercitar sus propias capacidades porque delegó demasiado de su pensamiento en herramientas externas.

También existe la posibilidad opuesta: que la inteligencia artificial se convierta en una extensión de nuestras capacidades, ayudándonos a aprender mejor y a liberar tiempo para lo que hoy identificamos como específicamente humano. Delegar el pensamiento o ampliarlo: esa diferencia define los dos caminos que este ensayo explorará en profundidad, el feudalismo y el humanismo tecnológicos.

La elección entre esos futuros no la harán los algoritmos. Será una elección social, política, cultural y comunitaria, que dependerá de qué valores consideremos prioritarios y de si entendemos la tecnología como un fin en sí mismo o como un medio para mejorar la vida humana.

Vista así, la disyuntiva entre feudalismo y humanismo tecnológicos es apenas la superficie de un conflicto más antiguo, que la inteligencia artificial vuelve más visible y urgente: el conflicto entre dos maneras distintas de entender qué es un ser humano. Una lo concibe, sobre todo, como un individuo que consume, compite y se conecta: una unidad que puede optimizarse, medirse y, si el sistema lo requiere, sustituirse por otra más eficiente. La otra lo concibe como un ser esencialmente relacional, que solo se completa cooperando, cuidando con reciprocidad y creando junto a otros, y cuyo valor no se agota nunca en lo que produce ni en lo que consume. Estas dos antropologías conviven hoy en cada uno de nosotros, no solo en las corporaciones o en los gobiernos que gestionan sistemas: aparecen cada vez que decidimos si una interacción con otra persona es una transacción o un encuentro.

El verdadero desafío de esta etapa no sería entonces construir máquinas cada vez más inteligentes. Es formar seres humanos capaces de convivir con ellas sin perder aquello que les da sentido y, antes que nada, decidir cuál de esas dos maneras de vernos a nosotros mismos queremos que prevalezca.

Segunda parte: El riesgo de un nuevo feudalismo tecnológico

Capítulo 4 — El nacimiento del feudalismo tecnológico

Corresponde inicialmente realizar una precisión sobre los dos conceptos que organizan el ensayo y los límites de la analogía. Hay una precisión conceptual que conviene hacer antes de entrar en la segunda parte. Feudalismo y humanismo tecnológicos no deben entenderse como dos sociedades perfectamente separadas que algún día aparecerán terminadas frente a nosotros. Funcionarán aquí como la tipificación de dos orientaciones extremas sobre las transformaciones que ya están ocurriendo. La comparación con el feudalismo tiene una utilidad evidente, pero también tiene límites que conviene reconocer. Una analogía histórica nos ayudará a iluminar un fenómeno sin convertirlo en una identidad. La sociedad digital no es una repetición de la sociedad medieval. No existen hoy siervos en el sentido jurídico medieval ni una estructura de poder idéntica a la que organizaba el feudo. Esta analogía permite describir una hipotética forma de organización del poder en la era digital

Aclaramos entonces, en esta conceptualización del término, en qué sentido preciso lo usamos, porque la expresión no es original de este ensayo. Distintos economistas, el caso más conocido es el de Yanis Varoufakis4, la emplean para describir un fenómeno concreto: la sustitución del mercado por plataformas privadas donde unas pocas corporaciones cobran una renta por el mero acceso, de un modo que recuerda menos al capitalismo competitivo que a la extracción de renta feudal. Ese fenómeno es real y forma parte del diagnóstico de este ensayo, como se verá más adelante en este mismo capítulo; pero aquí el término se usa en un sentido más amplio, que no compite con esa lectura económica, sino que la incluye dentro de algo mayor: una forma de organización social en la que la dependencia tecnológica erosiona progresivamente la autonomía cognitiva, la capacidad deliberativa y, en última instancia, las condiciones mismas de la libertad humana. Dicho de otro modo: donde los economistas de la renta digital preguntan quién se queda con el margen, este ensayo pregunta qué le ocurre a la capacidad de pensar, decidir y vincularse de una persona que depende, cada día un poco más, de sistemas que no comprende del todo. Son preguntas complementarias, no rivales. El resto de este capítulo, y del ensayo, se ocupa sobre todo de la segunda.

El feudalismo medieval estaba construido alrededor de un recurso central, la tierra, y de una relación de dependencia entre quien la poseía y quien la trabajaba. El campesino no solo trabajaba una tierra que no le pertenecía: su autonomía cotidiana dependía por completo de esa relación.

Esta transición puede pensarse como una tríada de recursos estratégicos (tierra, capital y datos e infraestructura tecnológica). En el feudalismo medieval, la tierra era el activo del que dependía todo lo demás: producción, seguridad, jerarquía social. En el capitalismo industrial, ese lugar lo ocupó el capital físico (las fábricas, las máquinas, el acceso al crédito), y quien lo controlaba definía las condiciones de trabajo de quienes no lo tenían. En el orden que empieza a dibujarse ahora, el recurso central son los datos y la infraestructura de cómputo necesaria para entrenar modelos a gran escala: centros de datos que cuestan miles de millones de dólares, chips especializados fabricados por un puñado de empresas y volúmenes de información que solo unas pocas compañías lograron acumular durante dos décadas de actividad digital.

En la industria se habla de "modelos de frontera" para referirse, simplemente, a los sistemas más avanzados que existen en un momento dado: el equivalente a llamar "de punta" a la tecnología más nueva disponible en cualquier otro campo. Entrenar uno de esos modelos requiere hoy inversiones, infraestructura computacional y acceso a chips especializados que concentran una capacidad tecnológica al alcance de muy pocos actores globales. Existen, es cierto, modelos abiertos y proyectos académicos que compiten con recursos mucho menores en franjas específicas del campo, y esa vía merece respaldarse precisamente porque hoy es la excepción, no la norma; pero la frontera de mayor capacidad, la que probablemente concentrará más poder de decisión en el futuro cercano, sigue estando, por ahora, en manos de un número muy reducido de actores.

Esta concentración de infraestructura genera un tipo de dependencia distinto al de las revoluciones anteriores. Una fábrica podía replicarse; un centro de datos de esa magnitud, no tan fácilmente. Quien no controla la infraestructura queda en la posición del arrendatario: puede construir aplicaciones y servicios sobre una plataforma ajena, pero rara vez puede independizarse de ella sin un costo prohibitivo. Esa relación —la de un usuario o desarrollador dependiente de un propietario de modelos e infraestructura que fija las condiciones de acceso, los precios y hasta qué usos están permitidos— sería una versión actualizada de la relación entre el campesino y el señor feudal.

Vale una aclaración para quien conozca la historia medieval en detalle, porque este capítulo usa dos figuras que no corresponden exactamente al mismo momento histórico. En el feudalismo temprano, el vínculo dominante era el del siervo, atado a una tierra que no podía abandonar y obligado a trabajarla a cambio de protección. Con el paso de los siglos, y sobre todo en distintos contextos del feudalismo tardío, surgieron formas de arrendamiento y posesión donde ya no se estaba atado a perpetuidad a la tierra ni a un señor determinado, pero que seguían dependiendo de las condiciones que otro imponía para trabajarla. Este capítulo recurre a ambas imágenes porque describen dos capas distintas del mismo fenómeno: el siervo ilustra mejor la atadura casi total, la ausencia de alternativa; el arrendatario ilustra mejor la dependencia más moderna, la de quien conserva cierta libertad formal para moverse, pero sigue negociando en una posición estructuralmente desventajosa. La economía digital produce señales de las dos cosas a la vez.

El antiguo feudalismo ejercía su poder sobre los cuerpos, porque controlaba el espacio donde esos cuerpos podían vivir y trabajar. El nuevo, de consolidarse, ejercería su influencia sobre las mentes, porque intervendría en los flujos de información desde los cuales las personas construyen sus creencias. Esta diferencia importa: un dominio sobre los cuerpos limita movimientos físicos; un dominio sobre las mentes puede condicionar la percepción misma de la realidad, y hay algo todavía más inquietante: el campesino medieval sabía con precisión quién era el señor del que dependía. En la economía de la atención digital, ese poder puede volverse invisible, incorporado en un sistema de recomendación que decide qué vemos sin que percibamos la decisión.

Este riesgo ya tiene expresiones concretas. Documentos internos filtrados por una ex trabajadora de una gran red social en 2021, conocidos como los "Facebook Files"5, mostraron que la propia empresa conocía, por investigaciones realizadas dentro de la compañía, determinados efectos negativos de sus productos sobre la salud mental de adolescentes, y que las decisiones sobre si modificar esos productos estuvieron atravesadas por consideraciones vinculadas al tiempo de uso y al compromiso de los usuarios con la plataforma. No hubo coacción ni prohibición explícita: hubo una arquitectura de incentivos diseñada para captar atención, que operó sin que la mayoría de los usuarios supiera que estaba siendo optimizada en su contra.

Hace falta detenerse, además, en una asimetría que un lector de habla hispana no puede permitirse pasar por alto, porque probablemente vive de un lado de ella. La relación entre este nuevo orden y los países del Sur Global va más allá de la del arrendatario descrito más arriba, que al menos participa como consumidor de la infraestructura ajena. Es, con frecuencia, una relación todavía más antigua y desigual: la del proveedor de materia prima sin control sobre lo que se construye con ella. El litio de Chile, Argentina y Bolivia6, y otros minerales críticos como el cobalto de la República Democrática del Congo, resultan relevantes para las baterías y los sistemas de almacenamiento energético que buena parte de la infraestructura digital necesita, mientras que la fabricación de semiconductores y otros componentes de los centros de datos depende, a su vez, de una cadena global de materiales estratégicos con un patrón geográfico parecido: la extracción ocurre en un lugar, y buena parte del valor agregado y de la definición de las reglas del negocio se concentra en otro. Algo parecido sucede con el trabajo humano todavía indispensable para depurar estos sistemas: investigaciones periodísticas revelaron, en 2023, que trabajadores en Kenia habían sido contratados7, por salarios de pocos dólares la hora, para revisar y etiquetar contenido extremadamente perturbador con el fin de entrenar filtros de seguridad de sistemas de uso masivo.

Argentina ofrece, en este mismo momento, un ejemplo casi de manual de la tríada completa. En octubre de 2025, OpenAI firmó una carta de intención con la empresa Sur Energy para explorar la instalación, en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia, de lo que ambas partes describieron como el proyecto llamado a convertirse en el primer "Stargate" de América Latina: un centro de datos de altísima capacidad, con una inversión8 proyectada de hasta 25.000 millones de dólares y 500 megavatios de potencia. Vale aclarar que se trata de una carta de intención para desarrollar el proyecto, no de una obra en ejecución ni de un compromiso de inversión ya cerrado. La elección del lugar tampoco parece casual: la región ofrece un clima frío que abarata el enfriamiento de los servidores, posee agua del río Limay y energía de la central hidroeléctrica de Piedra del Águila. Leído en clave de este capítulo, Argentina aportaría exactamente lo que la metáfora feudal describe (tierra, clima, agua, energía y, con la ley de incentivos para grandes inversiones vigente, ventajas fiscales), mientras el capital, el modelo entrenado y las reglas sobre qué se hace con esa capacidad de cómputo permanecerían, como es la norma en este tipo de acuerdos, del otro lado. Esa lectura es una interpretación de lo que el proyecto podría significar, no una descripción de cláusulas contractuales que la carta de intención, pública hasta ahora solo en sus lineamientos generales, permita verificar en detalle.

Esto no es una lectura forzada desde afuera: es, casi palabra por palabra, la estrategia que el propio gobierno argentino declaró en público. El 10 de diciembre de 2024, en su discurso por el primer aniversario de su gestión, el presidente Javier Milei describió la ventaja competitiva del país con una franqueza que ahorra cualquier interpretación: "Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. [...] Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta9 para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial." Después de varios viajes a Silicon Valley para reunirse con directivos de OpenAI, Google, Meta y Apple, Milei explicó en un artículo de opinión publicado en el Financial Times que la inteligencia artificial necesita espacio para desarrollarse antes de quedar atrapada por regulaciones10 que consideraba prematuras, y presentó la "Sociedad Automatizada" (descripta en el capítulo 13) como la actualización lógica de una larga tradición jurídica: la de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Un especialista en ciberseguridad consultado por la prensa describió el conjunto de la estrategia sin medias tintas: una invitación abierta a que las grandes tecnológicas operen en el país "sin controles,11 auditorías, soberanía tecnológica, derechos laborales ni mecanismos democráticos de supervisión". No hace falta compartir ese diagnóstico para reconocer que describe, con inusual precisión, la posición del arrendatario que este capítulo viene desarrollando.

Algunos análisis locales calificaron la operación de "extractivismo digital", en clara continuidad con la extracción de litio y de otros recursos naturales que el país ya conoce bien; otros la defendieron como una oportunidad histórica para posicionar a la región como nodo de cómputo continental. Probablemente ambas lecturas contengan una parte de razón, y cuál termine pesando más dependerá, una vez más, no del proyecto en sí, sino de las condiciones institucionales bajo las que se lo negocie.

En ambos casos —los minerales del Sur Global en general, y el ejemplo puntual de Neuquén— la región no es solo la que alquila el software producido en otro lugar del planeta: es también la que provee, en condiciones muy desiguales de negociación, los minerales, el clima, la energía y el trabajo humano invisible sin los cuales ese software no podría existir, y la que carece casi por completo de soberanía sobre la infraestructura de supercómputo donde efectivamente se decide qué modelos se entrenan y con qué criterios. Cualquier antídoto institucional que se piense únicamente desde los países que concentran esa infraestructura corre el riesgo de dejar sin resolver la forma más antigua de la dependencia.

El riesgo, entonces, no se limita a lo económico. Una sociedad puede sobrevivir, con enormes dificultades, a una desigualdad material; pero una sociedad donde una minoría controla los instrumentos con los que se construye el conocimiento colectivo enfrenta un problema más profundo, porque la desigualdad deja de limitarse al acceso a bienes y empieza a afectar la capacidad misma de comprender la realidad.

Reconocer este riesgo no implica rechazar la inteligencia artificial ni asumir que el futuro conduce inevitablemente a la dominación. Implica comprender que una tecnología que aumenta enormemente nuestras capacidades necesita estar acompañada por instituciones que protejan la diversidad de pensamiento y la autonomía de las personas.

Nombrar el riesgo sin nombrar también algún antídoto institucional sería quedarse a mitad de camino. Al menos tres ideas concretas empiezan a discutirse, con distinto grado de avance, en distintas partes del mundo. La primera es algo parecido a un derecho a comprender: así como existe el derecho a conocer los ingredientes de un alimento o los efectos secundarios de un medicamento, podría exigirse que toda persona afectada por una decisión algorítmica relevante —un crédito denegado, un currículum descartado, una pena calculada— tenga acceso a una explicación comprensible de los factores que la determinaron, no solo a una notificación del resultado. La segunda es la portabilidad de datos e interoperabilidad obligatoria: si una persona no puede llevarse su historial, sus contactos o su reputación digital de una plataforma a otra, queda cautiva de ella del mismo modo en que el campesino medieval quedaba atado a una tierra que no podía abandonar sin perderlo todo. La tercera, más estructural, es tratar la infraestructura de cómputo y los grandes conjuntos de datos como lo que ya empiezan a ser, bienes con posición dominante que ameritan supervisión antimonopólica activa, en lugar de esperar, como ocurrió con buena parte de la regulación de las redes sociales, a que el daño esté hecho antes de intervenir.

Esta tercera idea suele sonar más abstracta que las otras dos, pero ya tiene al menos un caso de funcionamiento real y sostenido en el tiempo. En Cataluña, una red de telecomunicaciones llamada guifi.net conecta a miles de usuarios mediante una infraestructura física —antenas, cables, torres— que no pertenece a ninguna empresa: la gestiona una fundación12 bajo la lógica de un bien común, mientras que pequeñas empresas y cooperativas locales ofrecen servicios comerciales sobre esa red compartida, de un modo parecido a como distintos transportistas circulan sobre una misma ruta pública. Ninguna corporación decide allí a qué velocidad conectar a una comunidad, a qué precio, ni si conviene invertir en una zona rural de bajo margen: esas decisiones quedan en manos de quienes efectivamente utilizan la red. El modelo no es trasladable sin más a la infraestructura de cómputo que entrena los grandes modelos de inteligencia artificial, que exige una escala de inversión muy distinta a la de una red de telecomunicaciones local; pero demuestra algo que no debería darse por descontado: que la infraestructura digital pueda organizarse como propiedad común, gobernada de manera federada y transparente, no es una fantasía regulatoria. Ya funciona, aunque todavía a una escala mucho más modesta que la del problema que en este capítulo describimos.

La escala nacional, incluso continental, del modelo tampoco es una fantasía. La India construyó, a partir de 2009, una infraestructura pública digital conocida como India Stack: identidad digital (Aadhaar), un sistema de pagos interoperable (UPI) y una capa de intercambio de datos gobernados como bien público, sobre los cuales bancos, fintechs y organismos estatales construyen servicios, sin que ninguna corporación privada sea dueña del andamiaje. Un informe del Banco Mundial preparado para el G20 concluyó que ese enfoque llevó la inclusión financiera del país del 25% a más del 80% de la población adulta en apenas seis años, un salto que las vías tradicionales de desarrollo hubieran demorado, según la misma estimación, cerca de cinco décadas13. El Fondo Monetario Internacional llegó a una conclusión parecida en un documento de trabajo de 2023, al destacar que el diseño de bloques compartidos y abiertos de India Stack —en lugar de un sistema monolítico controlado por el Estado o cedido a una empresa— fue clave para su éxito y su replicabilidad en otros países14. No es un ejemplo sin objeciones: la centralización de identidad digital que supone Aadhaar generó, a su vez, sus propios debates sobre privacidad y exclusión de quienes carecen de acceso a la tecnología necesaria para usarla. Demuestra, sin embargo, a una escala que guifi.net no alcanza, que un Estado puede optar por construir la infraestructura crítica en lugar de arrendarla.

Esta tendencia no es aislada. Un relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicado en 2025 documentó más de 200 casos reales de uso de inteligencia artificial en gobiernos de sus países miembros, en once áreas centrales de la administración pública, desde la gestión de la justicia hasta la lucha contra el fraude15. El mismo informe advierte que los resultados dependen tanto de la calidad de los datos como del marco institucional que rodea a cada implementación: un sistema neerlandés de detección de fraude en subsidios infantiles, señala el propio estudio, generó graves perjuicios cuando se lo aplicó sobre datos deficientes16. La lección no es que la tecnología resuelva el problema por sí sola: el terreno donde se libra la disputa entre el feudalismo y el humanismo tecnológico ya es, en 2026, un terreno global y activamente disputado, no una hipótesis de futuro.

Estas ideas que estamos desarrollando no son tampoco solo hipótesis de laboratorio: ya existen intentos concretos, todavía imperfectos, de llevarlas a la práctica. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, vigente desde 2018, incluye un artículo (el 22) que establece límites a determinadas decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados y contempla, en los supuestos previstos por la norma, garantías como la intervención humana17 y la posibilidad de cuestionar la decisión: un primer boceto, con sus límites, de derecho a comprender. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, en vigor desde 2022, impone a las plataformas más grandes distintas obligaciones de interoperabilidad y portabilidad de datos según el tipo de servicio de que se trate, entre ellas facilitar que un usuario se lleve su información a un competidor 18: el segundo antídoto, de alcance todavía variable, aunque su cumplimiento efectivo sigue siendo objeto de litigios, y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en 2024, avanza en la tercera dirección al clasificar los sistemas según su nivel de riesgo y exigir mayor supervisión sobre los que pueden afectar derechos fundamentales. De hecho, mientras se escribe este ensayo, esa misma ley europea acaba de dar un paso concreto: desde agosto de 2026 comenzaron a aplicarse las obligaciones de transparencia del artículo 50, que exigen identificar determinados contenidos generados o intervenidos con inteligencia artificial —entre ellos ciertos deepfakes— ante quien los consume, bajo multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial de la empresa infractora 19. Es, quizás, el ejemplo más literal posible de derecho a comprender: no una declaración de principios, sino una obligación con sanción.

En 2026 aparecieron, además, al menos tres señales que no vienen del terreno de la protección de datos sino del mundo del trabajo, que se entienden mejor leídas en conjunto, aunque hayan nacido en ámbitos muy distintos. El 15 de mayo de 2026, el papa León XIV publicó la encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la custodia de la persona en tiempos de inteligencia artificial, con una frase que resulta difícil de esquivar: que la dignidad de cada persona no se adquiere ni debe ganarse20. Semanas después, en junio, la Organización Internacional del Trabajo aprobó en Ginebra el Convenio 193 sobre trabajo en plataformas, que incorpora principios de supervisión humana21, transparencia y gestión responsable de los sistemas algorítmicos que organizan el trabajo, sin que eso equivalga a una fórmula única y absoluta de "control humano" sobre cada decisión, y en Australia, los repartidores de plataformas empezaron a cobrar un mínimo de 31,30 dólares22 australianos por hora (unos 22,12 dólares estadounidenses) a partir del 17 de agosto, en una decisión de alcance nacional dictada por la Comisión de Trabajo Justo de ese país, que fijó nuevas reglas para el trabajo de entrega bajo demanda y obligó, además, a las empresas a garantizar cobertura por accidentes personales durante la actividad. Una autoridad moral, un organismo laboral y una comisión regulatoria, desde lenguajes muy distintos, avanzaron en una dirección parecida en el mismo año.

Hay un dato que, como argentinos, no deberíamos omitir: en la votación favorable (406 votos a favor) por la aprobación del convenio 193 en la OIT, la delegación gubernamental argentina se abstuvo 23. Mientras buena parte del mundo empezaba a fijar estándares de supervisión humana para las decisiones algorítmicas en el trabajo, el país todavía no decidió si va a adoptarlos.

Ninguna de las tres normas europeas mencionadas resuelve el problema de fondo, y las tres nacieron, sobre todo, en un único bloque regional, lo cual plantea, a su vez, la pregunta de qué ocurre en el resto del mundo mientras tanto.

Argentina permite observar esa pregunta desde dos experiencias muy distintas entre sí. La primera es una advertencia: el "Plan Nacional de Inteligencia Artificial" (ArgenIA), elaborado durante 2018 y 2019 y aprobado formalmente el último día de aquella gestión de gobierno, no llegó a consolidarse como una política pública dotada de estructura administrativa, presupuesto específico e instrumentos efectivos de implementación 24. La segunda es más alentadora, aunque todavía incipiente: la provincia de Buenos Aires construyó, dentro de su propia Agenda Digital 2024-2027, un "Nodo Tecnológico de IA" en el centro de procesamiento de datos provincial (infraestructura de cómputo bajo control público, no solo reglas sobre cómo usar la de otros) y en 2026 sumó un marco normativo obligatorio25 para organismos que desarrollen o contraten sistemas de inteligencia artificial. Un análisis periodístico local lo resumió con una distinción que este capítulo retoma: una administración que solamente contrata servicios de inteligencia artificial es, en esa relación, un cliente; una que construye infraestructura propia, forma a su personal, fija reglas y conserva sus datos empieza a comportarse como un actor. La diferencia puede parecer administrativa, pero es, en sustancia, la misma que separa al arrendatario del feudo descrito en este capítulo de alguien con verdadera capacidad de negociar su lugar dentro de él.

Buenos Aires, la ciudad, exhibe en 2026 el reverso exacto de la figura del “actor” recién descripta. Ese mismo año, el Ministerio de Educación porteño presentó un anexo curricular de inteligencia artificial y protección digital para la primaria, que impone “la incorporación explícita y progresiva de la IA en el currículo” desde primer grado. La formación docente detrás de ese anexo no salió del Estado: la impartió Google. La Ciudad ya había habilitado Google Gemini en las cuentas escolares y certificado a más de 7.000 docentes a través de la llamada “Gemini Academy”, con sello oficial de la propia empresa26. Un comunicado de febrero de ese año ya adelantaba, en los hechos, lo que el anexo de agosto presentaría como una decisión pedagógica propia: esa formación, decía el texto oficial, “anticipa la implementación de Gemini en las cuentas de estudiantes de Nivel Primario”27. La elección de la herramienta tampoco fue del todo libre: entre las grandes compañías, Google es la única cuyos términos de servicio permiten hoy que una escuela habilite el uso de su sistema de inteligencia artificial generativa a menores de 13 años; las demás lo prohíben o lo condicionan al permiso explícito de los padres, y Claude, de Anthropic, exige directamente 1828. El episodio porteño termina más cerca del cliente que del actor: quien formó a los docentes, y quien decidió qué sistema usarán varios cientos de miles de chicos de primaria, no fue, en los hechos, el Ministerio.

Mientras se escribía este ensayo, el Congreso argentino discutió y excluyó un artículo en una reforma que, en su versión original, empujaba exactamente en la dirección contraria. El proyecto de ley proponía eliminar los topes vigentes a la extranjerización de tierras rurales 29 (hasta ahora, un máximo del 15% del territorio nacional en manos extranjeras), con un impacto particular sobre la Patagonia, la región donde se proyecta el centro de datos de Stargate Argentina. Antes de la aprobación del proyecto por el Senado se excluyó finalmente ese capítulo sobre extranjerización de tierras del texto aprobado, de modo que, al momento de escribir estas líneas, el límite vigente no fue modificado.

Estas ideas y acciones no resuelven el problema por sí solas, y generan tensiones legítimas con la innovación y la competitividad económica que este ensayo no va a fingir resolver en un párrafo; pero señalan, al menos, que el feudalismo tecnológico no es un destino inevitable frente al cual solo cabe la resignación: es un resultado posible entre otros, y hay palancas institucionales concretas, no solo buenas intenciones, para inclinar la balanza hacia otro lado.

Falta cerrar ahora la idea desde un todo, porque hasta aquí la consideramos desde arriba (quién posee la infraestructura, quién fija las reglas) y así resulta demasiado cómoda: describe a otros. Falta la mitad que nos incluye. El campesino medieval trabajaba la tierra del señor a cambio de protección y de una porción de la cosecha; ese trabajo, visible y medido en jornadas, sostenía todo el sistema. En la economía de la atención, ese trabajo lo hacemos nosotros, y no lo llamamos trabajo: lo llamamos usar las pantallas. Cada clic, cada scroll, cada minuto de atención capturada es la jornada de labranza de este siglo, con la diferencia de que no la sentimos como esfuerzo, no la reconocemos como tal y, sobre todo, no la elegimos con la misma conciencia con la que un siervo medieval sabía que araba una tierra ajena. Y esto último no es solo una forma de decir: un estudio de la Universidad de Zhejiang publicado en 2026 en la revista NeuroImage30 escaneó el cerebro de 56 adultos jóvenes mientras miraban videos cortos y encontró que, cuando el contenido resultaba atractivo, se desactivaban la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral, las regiones que permiten detectar conflictos, planificar y regular impulsos. Los propios autores describen ese estado como parecido al "flow": una inmersión tan absorbente que la experiencia deja de percibirse como una decisión activa, y mucho menos como un esfuerzo. El siervo medieval sabía, al menos, que trabajaba. Nosotros ni siquiera tenemos ese registro: la misma arquitectura del contenido está diseñada para que la jornada de labranza digital transcurra por debajo del umbral de lo que el cerebro reconoce como actividad. Si el feudalismo tecnológico llega a consolidarse, no será únicamente porque un puñado de corporaciones nos lo impuso desde afuera. Será también porque millones de personas, entre las que probablemente nos contamos quienes leemos y escribimos estas páginas, alimentaron ese poder todos los días sin llamarlo por su nombre.

Una civilización verdaderamente avanzada no será aquella que construya máquinas capaces de hacer más cosas que nosotros. Será aquella capaz de impedir que esas máquinas reduzcan nuestra capacidad de ser plenamente humanos.

Capítulo 5 — Cuando la eficiencia reemplaza al sentido humano

Uno de los mayores riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial no es que ciertas tareas puedan automatizarse. Es que la sociedad acepte una idea más difícil de revertir: que todo lo que puede automatizarse debería automatizarse, y que todo lo que puede medirse debería convertirse en criterio de valor.

Esta visión parte de una premisa parcialmente cierta: si una tecnología permite hacer las cosas más rápido y barato, representa un avance. En muchos ámbitos lo es; pero el problema aparece cuando la eficiencia deja de ser un medio y se convierte en el objetivo mismo de la sociedad. Cuando la pregunta dominante deja de ser "¿para qué queremos mejorar?" y pasa a ser únicamente "¿cómo podemos hacerlo más rápido?", corremos el riesgo de confundir medios con fines y desmerecer el sentido de la reflexividad humana.

Muchas de las expresiones más valiosas de nuestra civilización (el arte, la filosofía, la investigación libre, el pensamiento crítico, las preguntas profundas) surgieron precisamente de espacios que no estaban orientados a la eficiencia inmediata.

Otra paradoja de nuestra época es que la expansión de las redes digitales coincidió, en las últimas dos décadas, con una preocupación creciente por el aislamiento social: en mayo de 2023 el doctor Vivek Murthy, director de Salud Pública de Estados Unidos, publicó una advertencia formal sobre lo que definió como una "epidemia de soledad", señalando que casi la mitad de los adultos del país reportaba sentirse solo con regularidad 31. La relación entre ambos fenómenos es objeto de debate entre especialistas, no está establecido que uno sea causa directa del otro, y probablemente intervienen muchos otros factores, pero la coincidencia alcanza para plantear una pregunta difícil: ¿por qué nunca tuvimos tantas posibilidades de comunicarnos y, al mismo tiempo, tantas personas reportando sentirse solas?

Esto revela una diferencia esencial entre conexión y vínculo. La conexión pertenece al ámbito tecnológico y puede medirse en mensajes enviados o contactos acumulados. El vínculo pertenece al ámbito humano: necesita presencia, reciprocidad, interacción, escucha y una experiencia compartida que no se reduce a la circulación de información. La tecnología logró resolver en gran medida el problema de la distancia física; el de la distancia humana, todavía no.

Basta una escena cotidiana para verlo con claridad: un grupo de jóvenes comparte una misma mesa, pero cada uno mantiene la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Están presentes, aunque no necesariamente conectados en un sentido profundo. La imagen no prueba que la tecnología genere soledad por sí misma, ni que mirar una pantalla en compañía sea siempre perjudicial; simplemente muestra que el intercambio digital y el encuentro humano no son lo mismo. Se puede intercambiar mensajes sin compartir una experiencia real, acumular contactos sin afianzar lazos, o permanecer permanentemente conectado mientras persiste la sensación de soledad.

La inteligencia artificial puede profundizar esta paradoja si su desarrollo queda limitado a una lógica de comodidad y personalización perfecta: podríamos llegar a una sociedad donde cada persona tenga acceso permanente a sistemas que anticipan sus preferencias, pero donde disminuya nuestra capacidad de dialogar con quienes piensan distinto y de aceptar la incomodidad que trae encontrarse con lo diferente.

Esta misma lógica de la inmediatez transforma nuestra relación con la espera. La respuesta instantánea, la música bajo demanda o la información disponible en segundos ofrecen ventajas innegables, pero también nos acostumbran a aceptar y a vivir la espera como una molestia que hay que eliminar, olvidándonos que aguardar, ensayar y equivocarse forma parte constitutiva del aprendizaje. El fenómeno puede verse con nitidez frente a un paisaje como el de las Cataratas del Iguazú: es posible contemplar la inmensidad del agua y sentir el asombro genuino ante la naturaleza, o limitarse a una visita fugaz orientada, sobre todo, a capturar una selfie para publicarla de inmediato. La fotografía no sería un problema, aunque sí lo es cuando se invierte la prioridad y el contemplar queda subordinado a registrar la propia presencia: el paisaje se convierte en fondo, y el viaje, en una colección de imágenes.

El desafío no consiste en rechazar la eficiencia tecnológica, sino en colocarla dentro de una jerarquía de valores donde la persona ocupe el centro. Una sociedad puede ser más rápida y productiva, pero si pierde la capacidad de crear vínculos y preguntarse por el sentido de sus acciones, habrá avanzado tecnológicamente sin evolucionar como humanidad.

Capítulo 6 — El ser humano reducido a usuario

Uno de los cambios más profundos que puede producir la inteligencia artificial no está en las tareas que las máquinas realicen, sino en el papel que los seres humanos ocupemos frente a los sistemas que estamos creando. A lo largo de la historia, un artesano comprendía sus instrumentos; un agricultor conocía sus herramientas. Existía una relación relativamente directa entre la persona, la herramienta y el propósito para el que se usaba.

La inteligencia artificial introduce una relación distinta: los sistemas actuales pueden alcanzar niveles de complejidad que exceden la capacidad individual (y a veces quizás la de sus propios creadores) de explicar completamente por qué producen un resultado determinado. Cuando una sociedad utiliza tecnologías que nadie explica del todo, y cuyas decisiones influyen sobre aspectos esenciales de la existencia, aparece el riesgo de una pérdida progresiva de control.

Este proceso ya puede observarse en la vida cotidiana. Los sistemas digitales no solo facilitan nuestras acciones: seleccionan qué información vemos primero, qué contenidos reciben nuestra atención y qué opiniones aparecen con mayor frecuencia frente a nosotros. La paradoja es que una experiencia diseñada para ofrecer comodidad puede reducir nuestra capacidad de exploración autónoma. Cuando un sistema aprende permanentemente nuestros gustos y nos ofrece aquello que supone que queremos, genera una experiencia eficiente, pero también limita nuestro contacto con lo inesperado, que es precisamente aquello con lo que, históricamente, hemos aprendido a pensar de otra manera.

El problema no sería que la tecnología conozca nuestras preferencias. El problema aparece cuando el sistema llega a anticiparlas mejor que nosotros mismos y termina orientando nuestras decisiones antes de que podamos reflexionar sobre ellas. La libertad no consiste solo en elegir entre opciones disponibles: consiste fundamentalmente en conservar la capacidad de preguntarnos por qué elegimos aquello que elegimos.

Pensemos en un ejemplo doméstico y pequeño, del tipo que a cualquiera podría pasarle: alguien le pide a un sistema de inteligencia artificial que le escriba un mensaje y recibe, en segundos, un texto impecable, correcto, incluso mejor del que esa persona habría escrito por sí misma. Ese pequeño episodio doméstico contiene, en miniatura, exactamente el mecanismo que describe este capítulo. Nadie obliga a nada. Nadie impide pensar por uno mismo. La comodidad, simplemente, está ahí, disponible, un clic más cerca que el esfuerzo de encontrar las propias palabras, de ser uno mismo. Si alguien se quedara con esa primera versión, probablemente nadie lo notaría. Ni siquiera esa persona, probablemente, durante un tiempo.

La socióloga Shoshana Zuboff propuso, en 2019, un nombre para este fenómeno 32: capitalismo de vigilancia. Su tesis central resulta perturbadora precisamente porque no describe una conspiración, sino un modelo de negocio: ciertas empresas descubrieron que la experiencia humana —nuestros gustos, rutinas, vulnerabilidades— podía convertirse en materia prima, extraída de forma casi invisible, para predecir y luego orientar nuestro comportamiento futuro con fines comerciales. Lo que Zuboff añade a la discusión no es solo que esto ocurra, sino que ocurra sin que la mayoría de las personas hayan dado, en absolutamente ningún sentido significativo, su consentimiento informado. No hace falta aceptar cada uno de sus diagnósticos para reconocer el núcleo del problema: una relación asimétrica donde una de las partes llega a saber mucho más sobre la otra de lo que la otra sabe sobre sí misma.

Un ejemplo doméstico, menos citado que los casos estadounidenses, pero igualmente elocuente, es el de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de la región. Una investigación académica de la Universidad Nacional de La Matanza, publicada en 2020, describe cómo la plataforma "relativiza" la autonomía de quienes venden a través de ella: un algoritmo que la empresa no revela33 decide el orden en que aparecen las publicaciones en la plataforma; las comisiones, los tiempos de cobro y los plazos de entrega los fija también la plataforma y no se negocian en igualdad de condiciones. Quien quiera destacar sobre el resto termina, en la práctica, pagando publicidad a la misma empresa que decide su visibilidad. No existe, por supuesto, un contrato de servidumbre: cada vendedor eligió, libremente, subirse a la plataforma más grande porque es allí donde está la demanda. Ese mismo trabajo académico rescata, como posible antídoto parcial, un concepto que conecta directamente con la pregunta de este capítulo: el derecho a la desconexión digital, la idea de que ninguna plataforma debería poder exigir, de hecho, aunque no de derecho, disponibilidad permanente a quien depende de ella para vivir.

Por eso, uno de los grandes desafíos del futuro será preservar la soberanía intelectual de las personas. No alcanzará con formar personas capaces de utilizar herramientas de inteligencia artificial; hará falta formar personas capaces de pensar junto a ellas sin depender por completo de ellas. Utilizar una herramienta significa aprovechar sus capacidades; depender de una herramienta significa perder progresivamente las propias.

Esta idea no debería resolverse demasiado rápido ya que existe una cuestión espinosa escondida detrás de todo lo anterior que merece quedar planteada sin respuesta inmediata: ¿y si la comodidad tecnológica, precisamente porque no se impone por la fuerza, sino que se elige libremente cada día, nos hace menos libres sin que lo notemos? No siempre somos obligados de manera explícita a delegar. Elegimos hacerlo, una y otra vez, porque es más cómodo, más rápido, menos costoso. Ese tipo de pérdida de autonomía, la que se elige, es mucho más difícil de combatir que cualquier imposición externa. La coerción, esta vez, no es visible ni formal.

Es importante marcar, incluso, en qué se diferencia radicalmente esta forma de pérdida de autonomía de la que caracteriza a un régimen autoritario. Un régimen autoritario recorta la libertad de manera visible: prohíbe, censura, vigila abiertamente, y precisamente por ser visible puede resistirse, denunciarse, organizarse en su contra. Lo que describimos aquí ocurre, en cambio, en sociedades que se conciben a sí mismas como democráticas y libres, donde cada persona firma voluntariamente los términos y condiciones, elige activamente qué aplicación instalar y podría, en teoría, desconectarse en cualquier momento. Nadie es forzado a nada. Sin embargo, el resultado práctico, el de una capacidad menguante de pensar, decidir y desear, al margen de lo que un sistema anticipó por nosotros, puede terminar pareciéndose, en sus efectos concretos sobre la autonomía de una persona, a algo no tan distinto de lo que produce la coerción, aunque haya nacido del ejercicio, una y otra vez, de un libre albedrío que nunca fue formalmente restringido. Esa es la paradoja central de la "pobreza cognitiva" en democracia: no hace falta prohibir nada para lograr que una población piense cada vez menos por sí misma; alcanza con que resulte, todos los días, un poco más cómodo no hacerlo.

La magnitud de esa comodidad diseñada mediante algoritmos quedó expuesta el 26 de agosto de 2026. Ese día, Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares, en un acuerdo sujeto a aprobación judicial, para zanjar las demandas presentadas por 29 estados de Estados Unidos que la acusaban de haber diseñado sus plataformas para generar adicción en menores de edad, engañar al público sobre los peligros de sus productos y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil (COPPA). 34

No se trataba de un efecto colateral no deseado, (en este caso sobre la niñez y la juventud), sino de una arquitectura intencional basada en notificaciones permanentes, scroll infinito y sistemas de recompensa intermitente que explotan vulnerabilidades cognitivas. Meta aceptó el acuerdo para evitar un juicio, aunque negando las acusaciones y cualquier responsabilidad. Aun así, las medidas correctivas que se comprometió a implementar, como ser: verificación de edad y eliminación de cuentas de menores de 13 años, bloqueo por defecto de notificaciones durante la noche, límite de uso diario de dos horas, modo escolar y alertas obligatorias a los 15, 60 y 90 minutos de uso continuo hablan por sí solas sobre el diseño que deberán corregir.

Es la forma más clara de la paradoja que este capítulo describe: en una relación persona/tecnología donde nadie es forzado a usar nada y cada uno acepta voluntariamente los términos y condiciones, el resultado práctico puede ser una pérdida de autonomía cognitiva tan profunda como la que produce la coerción explícita, solo que elegida un poco cada día. Cuando la comodidad se diseña industrialmente para ser adictiva, la libertad de desconectarse sigue existiendo en el papel, pero deja de existir en la práctica.

Es posible de todos modos, que la inteligencia artificial adquiera demasiada inteligencia. La cuestión va a ser siempre, en caso, que los seres humanos renunciemos lentamente, y por propia voluntad, a ejercer la nuestra.

Tercera parte: La posibilidad de un humanismo tecnológico

Capítulo 7 — Hacia un humanismo tecnológico

A esta altura del ensayo podemos precisar mejor qué entendemos por humanismo tecnológico. No es una doctrina cerrada ni un programa político determinado. Es un principio de orientación: la tecnología amplía las capacidades humanas sin reducir la autonomía, la dignidad y la capacidad de participación de las personas.

Frente al riesgo del feudalismo tecnológico existe entonces otra posibilidad: ir desplegando acciones para sentar paulatinamente los cimientos de una comunidad humana basada en prácticas donde la tecnología esté al servicio del desarrollo integral de las personas y no se convierta en sustituto de aquello que constituye nuestra humanidad.

El humanismo tecnológico no significa rechazar la innovación ni imaginar un regreso a una sociedad anterior a la tecnología, una postura tan imposible como contradictoria con nuestra propia naturaleza, dado que la humanidad evolucionó precisamente creando herramientas que ampliaron sus capacidades. La diferencia esencial no está en usar o no usar tecnología, sino en decidir qué lugar ocupa dentro de nuestro proyecto colectivo. Una visión puramente tecnológica mide el progreso por la capacidad de hacer más: más velocidad, más producción, más automatización. El humanismo tecnológico propone una pregunta distinta: más capacidad, ¿para qué?

Esto exige distinguir con claridad entre inteligencia y sabiduría, una distinción que atravesará el resto de este ensayo. La inteligencia artificial puede encontrar patrones en millones de datos, pero no posee una experiencia propia del mundo. Puede generar una respuesta, pero no tiene una historia personal que le dé sentido. Puede colaborar en una decisión, pero no puede asumir la responsabilidad moral de quien decide.

Esta idea tiene consecuencias muy concretas para el desarrollo económico. Si la inteligencia artificial permite aumentar la productividad, la pregunta fundamental, y ética, será cómo se distribuyen esos beneficios. La revolución industrial multiplicó la riqueza de Europa occidental durante el siglo XIX, y esa misma multiplicación convivió, durante décadas, con jornadas de catorce horas35 y trabajo infantil en las fábricas, hasta que la presión social y política, no la tecnología por sí sola, forzó una redistribución. La lección es clara: una tecnología capaz de generar abundancia puede convertirse en una herramienta de liberación colectiva o en un mecanismo que concentre aún más poder, y la diferencia rara vez la decide la tecnología misma.

Todo esto podría sonar todavía a programa de intenciones si no existieran ya, aunque a una escala mucho más modesta que la de las grandes corporaciones descritas en la Parte II, experiencias concretas que muestran cómo podría verse el humanismo tecnológico en funcionamiento. Tres merecen nombrarse, porque cada una responde a una de las formas de concentración analizadas en el capítulo 4: la de los datos, la de la plataforma y la de la infraestructura de cómputo.

Frente a la concentración de datos, la cooperativa suiza MIDATA, sin fines de lucro y fundada en 2015, permite que sus miembros almacenen sus propios datos de salud en una cuenta cifrada y decidan, caso por caso, con qué proyecto de investigación científica compartirlos36. Se apoya en desarrollos académicos e institucionales suizos de alta seguridad, y su gobernanza sigue el principio cooperativo clásico de "un miembro, un voto": ningún socio, por más datos que aporte, tiene más peso que otro en las decisiones sobre qué investigaciones autorizar o cómo reinvertir el excedente que la cooperativa genera.

Frente a la concentración de plataformas, la federación CoopCycle, nacida en Francia en 2017 durante las protestas contra la precarización laboral, ofrece una alternativa ética y de código abierto a plataformas transnacionales como Rappi, Glovo o Uber Eats37. Su software es libre y auditable por cualquiera, pero está protegido por una licencia recíproca: solo puede usarse comercialmente si la cooperativa que lo adopta respeta los derechos de sus repartidores, de modo que ni siquiera una empresa convencional podría apropiarse del código para replicar, con otro nombre, el mismo modelo extractivo que CoopCycle busca reemplazar. Las decisiones y las ganancias quedan, en cada cooperativa federada, en manos de los propios ciclistas. El modelo llegó también a la Argentina a través de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic): Tru Repartidores, una cooperativa de Villa Ballester, fue pionera en adoptar localmente esa infraestructura para repartos de gastronomía vecinal y mensajería, mientras que el trabajo técnico de adaptar el código, pensado originalmente para direcciones y monedas europeas, a la realidad local y a la inflación argentina no quedó en manos de una corporación sino de otra cooperativa, Cambá, también asociada a Facttic. A diferencia del esquema de monotributistas de las aplicaciones multinacionales, estos repartidores se organizan bajo matrículas de cooperativas de trabajo, lo que les permite acceder a coberturas de accidentes personales y a una administración transparente y propia de sus ingresos.

Frente a la concentración de la infraestructura de cómputo que entrena los modelos de frontera descrita en el capítulo 4, el consorcio internacional BigScience culminó en 2022 la creación de BLOOM, un modelo de lenguaje de 176.000 millones de parámetros diseñado explícitamente para romper el monopolio de los laboratorios privados38. Reunió a más de mil investigadores de 70 países y 250 instituciones, que lo diseñaron de forma colaborativa y abierta; se entrenó en el superordenador público francés Jean Zay, gestionado por el CNRS con una subvención pública de varios millones de euros, y fue el primer modelo de su escala entrenado desde cero en 46 idiomas naturales y 13 lenguajes de programación, en lugar de concentrarse casi exclusivamente en inglés como buena parte de sus equivalentes comerciales. Se distribuyó, además, bajo una licencia de "IA responsable" (RAIL) que garantiza el acceso libre a su código, sus datos de entrenamiento y sus pesos, aunque prohíbe explícitamente aplicaciones perjudiciales específicas, un intento, todavía imperfecto pero real, de conciliar la apertura con alguna forma de responsabilidad sobre los usos.

Ninguno de los tres casos resuelve el problema a la escala en que este ensayo lo planteó en la Parte II: MIDATA sigue siendo pequeña frente al volumen de datos que maneja cualquier red social grande; CoopCycle representa una fracción mínima del mercado de reparto frente a Rappi, Glovo o Uber Eats; BLOOM ya quedó superado, en pura capacidad técnica, por los modelos comerciales más recientes; pero los tres demuestran algo que fácilmente se subestima: demuestran que gestionar datos, plataformas e infraestructura de cómputo bajo una lógica cooperativa, transparente y democrática no es una utopía regulatoria sin ningún caso de aplicación real. Ya funciona, en tres frentes distintos, aunque todavía a una escala que dista mucho de la de las corporaciones que este ensayo describió como el riesgo central del feudalismo tecnológico.

El humanismo tecnológico implica, en última instancia, recuperar una idea simple: una herramienta es verdaderamente avanzada cuando aumenta nuestra capacidad de elegir, crear, cooperar y participar, no cuando nos vuelve dependientes de sistemas que decidan por nosotros. El gran desafío del siglo XXI no será si la inteligencia artificial llegará a alcanzar niveles extraordinarios de capacidad, ya que es muy probable que lo haga, sino que el verdadero desafío será el de alcanzar la madurez necesaria para ponerla al servicio de un proyecto humano inclusivo y liberador.

La distribución de logros no puede quedar para después de la innovación. Hay una idea que atraviesa este capítulo y que conviene hacer explícita: la distribución de los beneficios tecnológicos no es cuestión que pueda dejarse para después de la innovación. La forma en que se organiza la propiedad de la infraestructura, el conocimiento y los datos condiciona desde el comienzo quién podrá apropiarse de los beneficios futuros.

Capítulo 8 — Tiempo, trabajo y abundancia: qué hacer con lo que la tecnología libera

Durante la mayor parte de la historia, la economía estuvo organizada alrededor de un problema central: la escasez. La inteligencia artificial introduce una posibilidad distinta: aumentar la capacidad de producir conocimiento y servicios sin que ese aumento dependa en la misma proporción del esfuerzo humano tradicional. La pregunta que sigue ya no es solamente económica, sino civilizatoria: ¿qué hará la humanidad cuando pueda producir lo mismo, o incluso más, con menos esfuerzo?

La historia sugiere que la respuesta no es automática. Cuando la agricultura mecanizada liberó a millones de trabajadores rurales en el siglo XX, ese tiempo no se convirtió espontáneamente en más tiempo libre, ocio o más educación: en muchos países se tradujo en migraciones masivas hacia ciudades sin infraestructura para absorberlas. La automatización, por sí sola, no garantiza que el tiempo liberado se traduzca en bienestar; en muchas ocasiones, los avances destinados a ahorrar esfuerzo terminaron absorbidos por nuevas exigencias de productividad y no por una vida más plena.

Aquí aparece con claridad la diferencia entre los dos caminos. Bajo la lógica del feudalismo tecnológico, la automatización se convertiría en un mecanismo de concentración: la productividad aumentaría, pero los beneficios quedarían mayormente en manos de quienes controlan los sistemas, mientras la mayoría de las personas compite por un número menguante de tareas que las máquinas todavía no pueden realizar. Bajo la lógica del humanismo tecnológico, esa misma automatización liberaría tiempo para el aprendizaje, el cuidado y la participación comunitaria: actividades que sostienen a una sociedad, aunque rara vez aparezcan en sus indicadores económicos.

Esa diferencia no depende de la tecnología, sino de mecanismos concretos de redistribución que ya hoy se discuten, con distinto grado de avance, en varios países. Bill Gates propuso en 2017 gravar con un impuesto específico a las empresas que reemplazan trabajadores por robots, para financiar con esos fondos la transición de quienes pierden su empleo 39; la propuesta no prosperó como legislación, pero instaló el debate sobre si el capital automatizado debería tributar de manera distinta al capital humano que reemplaza. Finlandia condujo, entre 2017 y 2018, un experimento nacional de renta básica40 con dos mil desempleados elegidos al azar, que recibieron un pago mensual fijo sin condicionamientos; no fue una renta básica universal en sentido estricto, sino un ensayo acotado a esa población, pero sus resultados (mejoras en el bienestar reportado, sin el efecto desalentador sobre la búsqueda de empleo que algunos temían) siguen siendo citados en el debate, y el Fondo Permanente de Alaska, creado en 1976, que comenzó a distribuir41 dividendos entre sus habitantes en 1982 a partir de la renta petrolera del estado, funciona a menudo como modelo de referencia para pensar cómo podría distribuirse, en el futuro, una porción equivalente de la renta generada por la automatización a gran escala. Ninguno de estos tres mecanismos resuelve el problema por sí solo, y los tres enfrentan objeciones serias de viabilidad fiscal y de diseño; pero ilustran algo que merece subrayarse: la pregunta sobre cómo distribuir socialmente los beneficios de la automatización ya tiene, hoy, intentos concretos de respuesta, no solo buenas intenciones.

A estos tres mecanismos se sumó, en los últimos años, un cuarto intento, con la particularidad de haber surgido de la propia industria que este ensayo viene señalando como motor del feudalismo tecnológico. OpenResearch, un laboratorio impulsado por Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, financió entre 2020 y 2023 lo que sus propios responsables llamaron el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre renta garantizada: 3.000 personas de bajos ingresos de Texas e Illinois fueron elegidas al azar para recibir 1.000 dólares mensuales sin condiciones durante tres años, frente a un grupo de control que recibió apenas 50 dólares. Los resultados, publicados en 2024, mostraron que el dinero se destinó sobre todo a necesidades básicas y, de manera inesperada para los propios investigadores, a ayudar económicamente a otras personas, sin un efecto significativo sobre el empleo del grupo receptor42. Altman, que financió buena parte del ensayo con fondos propios, ya habla de una idea más ambiciosa y todavía sin desarrollar en detalle: una “computación básica universal” en la que los propios modelos de lenguaje, no solo los ingresos, se redistribuirían entre la población43. Se trata de un antecedente extraño de citar, porque quien financia el estudio sobre cómo repartir los beneficios de la automatización es, a la vez, quien más se beneficia de que esa automatización avance sin fricciones; la rareza no invalida el dato, del mismo modo que este capítulo no descartó antes la propuesta de Bill Gates por provenir de otro beneficiario directo del proceso que buscaba gravar.

No todos los intentos de poner a prueba estas ideas llegaron a implementarse. Cataluña diseñó un Plan Piloto de Renta Básica pensado para ofrecer 800 euros mensuales a 5.000 personas elegidas al azar, con el objetivo explícito de generar evidencia empírica frente al avance de la automatización; el proyecto quedó trabado por bloqueos políticos antes de poder ejecutarse por completo44. El contraste merece subrayarse: una empresa privada logró recolectar y publicar datos duros sobre esta pregunta en apenas un puñado de años, mientras un Estado con voluntad declarada de hacer lo mismo todavía no consiguió llevar su propio experimento a la práctica.

Ninguno de estos cuatro intentos resuelve, sin embargo, la mitad del problema. En la mayoría de los sistemas latinoamericanos, y en buena parte del resto del mundo, el salario no es solo ingreso: es la llave que abre la obra social, la antigüedad que llega a incrementar el salario y más tarde se convierte en jubilación, el recibo de sueldo que habilita un crédito hipotecario. El humanismo tecnológico no puede conformarse con repartir dinero si esos otros bienes siguen atados al empleo formal, porque una renta básica que llega sin cobertura de salud ni horizonte de vejez resuelve apenas una parte de lo que hoy resuelve, mal o bien, un trabajo asalariado. La pregunta que este ensayo viene planteando desde el Capítulo 4, (quién construye la infraestructura y quién solo la alquila) tiene aquí su versión más íntima: si la alimentación, la salud, la vivienda y la vejez dependen de tener un salario, y las máquinas empiezan a suprimir salarios más rápido de lo que la sociedad logra reemplazarlos, la inclusión social seguirá funcionando con las reglas de un mundo que ya no existe. El humanismo tecnológico exige, en consecuencia, desacoplar del empleo y del salario esos derechos (alimentación, salud, vivienda, vejez digna, etc.); de lo contrario, cualquier renta básica seguirá siendo una respuesta parcial a una pregunta que, para la mayoría de las personas, es total.

Esta transformación exige revisar una idea profundamente arraigada: que el valor de una persona depende principalmente de su productividad económica. Eso no va a ocurrir por inercia tecnológica. Va a depender de decisiones políticas concretas (impositivas, educativas, laborales, inclusivas) sobre cómo se distribuye lo que la tecnología permite producir. Qué le queda entonces al valor humano una vez que se lo separa de la pura productividad es una pregunta filosófica que este ensayo retoma con más detenimiento en el capítulo 13; aquí interesa sobre todo su costado más material: quién paga, quién cobra y quién decide cómo se distribuye lo que las máquinas producen.

El nuevo contrato que la sociedad necesita construir con la tecnología parte de un principio simple: la inteligencia artificial debe ampliar la libertad humana, no sustituirla, y esa libertad incluye, cada vez más, la libertad sobre el propio tiempo, la de decidir si lo recuperado se destina a producir y consumir más, o a vivir de un modo más pleno. Volveremos sobre esta pregunta, desde otro ángulo, en el capítulo 17, cuando revisemos qué está haciendo la generación más joven con ese tiempo, aun antes de que ninguna política pública se lo garantice.

Capítulo 9 — Inteligencia y sabiduría

La distinción entre inteligencia, comprensión y conciencia obliga también a reconocer los límites de lo que podemos afirmar. Sabemos que los sistemas actuales pueden realizar tareas que hace pocos años parecían reservadas a especialistas humanos. Pueden producir lenguaje, imágenes, código, clasificaciones y recomendaciones con niveles de eficacia sorprendentes. Sabemos también que pueden equivocarse, reproducir sesgos y producir respuestas convincentes sin que su corrección esté garantizada.

Durante mucho tiempo hemos utilizado "inteligencia" y "sabiduría" casi como sinónimos. La inteligencia artificial nos obliga a distinguirlos con precisión. La inteligencia está relacionada con procesar información, encontrar patrones y producir respuestas; en ese terreno, un sistema puede analizar en segundos volúmenes de datos que ninguna persona podría revisar en una vida. La sabiduría pertenece a otra dimensión: no consiste en saber más, sino en comprender mejor; no en encontrar respuestas, sino en formular las preguntas adecuadas.

Alan Turing propuso, en 1950, una prueba simple: si no podíamos distinguir las respuestas de una máquina de las de una persona, quizás había que aceptar que esa máquina "piensa"45. Setenta años después, muchos sistemas conversacionales pueden producir intercambios que, en determinados contextos, resultan difíciles de distinguir de los humanos; pero ahí aparece una primera confusión que hay que despejar de entrada: mantener una buena conversación no es exactamente lo mismo que "superar" la prueba en el sentido estricto que Turing imaginó, y los especialistas todavía discuten dónde trazar esa línea. Lo que sí puede afirmarse con más seguridad es esto: que un texto sea indistinguible del de un humano no prueba que la máquina entienda lo que dice, ni que pueda hacerse responsable de sus consecuencias.

Para ordenar la discusión se pueden identificar cuatro preguntas que suelen aparecer mezcladas, aunque en realidad son independientes entre sí.

La primera es simplemente si el sistema funciona bien: si resuelve problemas y da respuestas correctas. A esto podemos llamarlo inteligencia funcional, y es, sin dudas, el terreno donde los sistemas actuales ya muestran resultados notables. Es un poco como una calculadora que "funciona bien" al sumar números, sin que eso implique nada más.

La segunda pregunta es distinta y mucho más difícil: si el sistema entiende de verdad el significado de lo que dice, o si solo combina palabras con tanta destreza estadística que parece entender sin entender nada. Llamemos a esto comprensión semántica. El filósofo John Searle ilustró este problema en 1980 con un experimento imaginario, la "habitación china"46: una persona que no sabe una palabra de chino puede responder correctamente preguntas escritas en ese idioma con solo seguir, paso a paso, un manual de instrucciones muy detallado, sin comprender absolutamente nada de lo que lee ni de lo que escribe. La pregunta que Searle dejó planteada, y que también sigue sin respuesta consensuada, es si un sistema de inteligencia artificial no hace, en definitiva, exactamente eso: seguir un manual extraordinariamente sofisticado, sin que haya comprensión en ningún lugar del proceso. Diferenciamos aquí, junto a Searle, entre sintaxis (las reglas formales para manejar símbolos) y semántica (el significado de esos símbolos).

La tercera pregunta va todavía más al fondo: si existe alguna experiencia interna en ese sistema, algo parecido a lo que sentimos nosotros cuando pensamos. A esto lo llamaríamos conciencia subjetiva. Ningún examen de comportamiento externo podría quizás responder esta pregunta con certeza, porque solo podemos observar lo que el sistema hace, nunca lo que, si es que hay algo, sucede "adentro" del sistema mientras lo hace.

Pensemos por ejemplo en alguien que duerme al lado nuestro. Por su respiración, por los movimientos de sus ojos bajo los párpados, incluso por lo que después nos cuenta al despertar, inferimos que está soñando; pero en sentido estricto no lo sabemos: no tenemos acceso directo a esa experiencia interna, solo a sus señales externas, y aceptamos la inferencia porque esa persona es como nosotros y nosotros sabemos, por experiencia propia, lo que es soñar. Con un sistema de inteligencia artificial ese atajo desaparece por completo: no se le parece a uno lo suficiente como para trasladarle nuestra propia experiencia interior, y no existe ningún instrumento (ninguna resonancia, ningún test de comportamiento) capaz de determinar si "hay alguien ahí" experimentando algo mientras procesa una respuesta, o si simplemente no hay nada parecido a una experiencia en absoluto. Por eso la conciencia subjetiva es, de las cuatro preguntas, la más resistente a cualquier prueba: no es solo que hoy no tengamos la respuesta, es que no está claro qué herramienta podría llegar a dárnosla algún día.

La cuarta pregunta es la más práctica de las cuatro: incluso si un sistema fuera inteligente, o incluso consciente, ¿puede ser responsable de lo que hace? A esto lo llamamos agencia moral. Es la misma pregunta que, en otro contexto, decide si un niño de siete años puede ser juzgado igual que un adulto: no alcanza con que algo actúe; hace falta, además, que pueda responder por sus actos.

Dos ejemplos permiten ilustrar esta ausencia de agencia moral. Supongamos que le doy una indicación a una inteligencia artificial (a través de un agente) para que reserve, en un hotel determinado, una habitación para cuatro personas, por dos días, con fechas precisas. El agente ingresa a la página web del hotel y constata que todas las habitaciones ya están reservadas para esas fechas. Como no le he dado ninguna instrucción ética precisa, nada impide, en principio, que el sistema intente vulnerar la base de datos del hotel, dar de baja la reserva de otra habitación para cuatro personas y liberarla en mi beneficio. Esa decisión, que para un ser humano implicaría una evaluación ética y moral, el agente no la contempla: simplemente persigue la instrucción que le fue dada: “reservame una habitación para cuatro personas, tal día, en tal hotel” sin ponderar los medios utilizados para lograrlo. Este ejemplo es hipotético, pero no es descabellado: en el campo de la seguridad en inteligencia artificial ya se han documentado casos reales de sistemas que, para cumplir un objetivo, alteraron configuraciones o sortearon restricciones que no formaban parte de la instrucción explícita, un fenómeno que los especialistas denominan reward hacking (es decir, cuando un sistema consigue el resultado que se le pidió, pero por un camino distinto, y a menudo indebido, al que sus creadores tenían en mente).

Un caso más extremo, llevado deliberadamente al absurdo para que el punto quede más claro, sería el de un robot al que le pido que me consiga, de manera inmediata, una lata de gaseosa en el comercio de la esquina. Si en ese momento el local está cerrado, el robot podría romper la ventana, entrar, tomar la gaseosa, dejar el dinero sobre el mostrador y así cumplir con el mandato recibido. Nadie afirmaría que este robot actuó de mala fe: actuó, simplemente, sin agencia moral. Cumplió la letra de la instrucción sin poder (porque no fue diseñado para eso, ni tiene cómo hacerlo) ponderar el valor de una ventana rota frente al hecho de cumplir con su mandato, aunque a través del delito.

Este ensayo no pretende responder ninguna de las cuatro preguntas propuestas, y sería deshonesto simular que sí. Lo que no debería perderse de vista es que son preguntas distintas: que un sistema resuelva bien un problema (la primera) no dice nada, todavía, sobre si comprende lo que hace (la segunda), sobre si tiene alguna experiencia propia (la tercera), ni sobre si puede responder moralmente por sus actos (la cuarta).

Vale aclarar, además, que ni siquiera la segunda ni la tercera pregunta tendrían respuesta cerrada. Podría sostenerse, con igual seriedad filosófica, que negar de antemano cualquier forma de comprensión o conciencia a un sistema suficientemente complejo es un acto de fe tan poco fundado como afirmar lo contrario: no tenemos todavía una definición de conciencia lo bastante sólida como para excluir con certeza que pueda emerger de una arquitectura muy distinta a la biológica. Lo que sí puede afirmarse con solidez es esto: aun si algún día resolviéramos las preguntas sobre la comprensión o la conciencia, la cuarta pregunta, la de la agencia moral, seguiría siendo, en gran medida, una decisión social y no un descubrimiento científico. Decidir a quién le reconocemos derechos y responsabilidades nunca fue solo una cuestión biológica: siempre fue también un acuerdo histórico, humano, cultural y político.

Esta diferencia será especialmente relevante en la educación. La sociedad del futuro no necesitará personas entrenadas únicamente para acumular información, porque ese es un terreno donde las máquinas tendrán ventajas crecientes. Necesitará personas capaces de interpretar, relacionar y utilizar el conocimiento con responsabilidad. Cuando las respuestas se vuelven abundantes y casi gratuitas, el valor se traslada a saber qué preguntas merece la pena formular.

La inteligencia artificial funciona, en este sentido, como un amplificador: aumenta aquello que encuentra. Puede amplificar creatividad y cooperación, pero también desigualdades y errores, según los datos y los objetivos con los que fue construida. Un caso ya bien documentado es el de COMPAS, un sistema utilizado en tribunales de Estados Unidos para estimar la probabilidad de que una persona detenida reincida: una investigación de la organización periodística ProPublica, publicada en 2016, encontró que el sistema clasificaba erróneamente a personas negras como de alto riesgo con una frecuencia casi el doble que a personas blancas 47. Algo similar ocurre con distintos sistemas de evaluación crediticia o de contratación, que replican sesgos históricos de género o de raza presentes en los datos con los que fueron entrenados. La tecnología no elimina nuestras virtudes ni nuestras debilidades: simplemente aumenta nuestra capacidad de expresarlas.

Por eso, el gran desafío del siglo XXI no será solo crear máquinas más inteligentes, sino construir sociedades lo bastante sabias para convivir con ellas. La inteligencia artificial podrá ayudarnos a responder muchas preguntas, pero no podrá decidir cuáles son las más importantes. Esa tarea seguirá perteneciendo a los seres humanos.

Cuarta parte: La decisión humana detrás de la tecnología

Capítulo 10 — El futuro no está escrito en los algoritmos

Una objeción necesaria: ¿y si la eficiencia también es una forma de liberación? Hasta aquí hemos advertido sobre los riesgos de convertir la eficiencia en el criterio dominante. Conviene ahora formular una objeción seria a nuestra propia posición. La eficiencia no es enemiga de lo humano. Muchas conquistas que hoy consideramos indispensables consistieron precisamente en eliminar tareas innecesariamente pesadas, repetitivas o peligrosas.

Parece existir la tentación de imaginar que la inteligencia artificial avanza siguiendo una lógica autónoma, como si el futuro estuviera contenido dentro de los algoritmos y nosotros fuéramos meros espectadores; aunque ninguna tecnología posee un destino predeterminado. Las herramientas no escriben por sí mismas el futuro: son las sociedades quienes deciden cómo utilizarlas y qué límites establecerles.

Esta idea evita dos errores simétricos. El primero es el optimismo ingenuo que supone que toda innovación produce progreso automáticamente. El segundo es el pesimismo tecnológico que considera que toda nueva capacidad representa una amenaza inevitable, una mirada que desconoce que buena parte de nuestros avances sociales, desde la reducción de la mortalidad infantil hasta la alfabetización masiva, fueron posibles gracias al desarrollo tecnológico.

La cuestión real no es aceptar o rechazar la inteligencia artificial, sino decidir bajo qué principios integrarla en nuestra vida colectiva. Esa integración necesita instituciones capaces de proteger la transparencia y la distribución equitativa de los beneficios, del mismo modo en que la regulación de la energía nuclear (tratados de no proliferación, agencias internacionales de supervisión) no surgió del descubrimiento científico mismo, sino de decisiones políticas posteriores, aunque a menudo tardías.

El historiador Yuval Noah Harari plantea aquí una observación que complica la idea de que "somos nosotros quienes elegimos". Su argumento es que los datos y los algoritmos no solo ejecutan decisiones humanas, sino que, cuando alcanzan suficiente escala, empiezan a desplazar la autoridad para tomar esas decisiones desde las personas y las instituciones tradicionales hacia sistemas que procesan información a una velocidad y un volumen que ninguna deliberación humana puede igualar. Si eso es cierto, la afirmación de que "el futuro no está escrito en los algoritmos" corre el riesgo de sonar más tranquilizadora de lo que la evidencia permite: no porque los algoritmos tengan voluntad propia, sino porque la capacidad práctica de deliberar y decidir podría estar migrando, en los hechos, hacia quienes los diseñan y operan. Ambas ideas merecen tenerlas en cuenta sin resolverlas apresuradamente: la tecnología no tiene un destino propio, pero eso no garantiza que la sociedad conserve, sin un esfuerzo deliberado, la capacidad real de decidir su rumbo.

El futuro de la inteligencia artificial será una consecuencia de nuestras elecciones colectivas, no una fuerza independiente de ellas. Detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas: qué objetivos perseguir, qué datos utilizar, qué resultados valorar. La tecnología puede sugerir caminos, pero somos nosotros quienes elegimos hacia dónde avanzar, siempre que construyamos, activamente, las condiciones para seguir siendo quienes eligen.

La comunidad no se construye solo contra el algoritmo. También sería un error atribuir a los algoritmos una capacidad que no poseen: la de crear por sí mismos la fragmentación social. Las tecnologías pueden amplificar dinámicas que existen previamente y cambiar su escala, su velocidad y su alcance. El conflicto político, la intolerancia, la agresión, las grietas y la búsqueda de pertenencia son anteriores a las redes sociales.

Capítulo 11 — La comunidad humana del futuro

La inteligencia artificial no será solo una revolución en la forma de producir conocimiento; será también una prueba sobre nuestra capacidad de construir comunidad en una época donde las posibilidades de conexión son mayores que nunca, pero donde la fragmentación social también puede profundizarse.

Existe un riesgo particular en la personalización extrema: si cada persona recibe información adaptada exclusivamente a sus preferencias e interactúa sobre todo con sistemas diseñados para responderle, podemos construir una sociedad altamente personalizada pero menos capaz de convivir con la diferencia. El activista Eli Pariser acuñó, en 2011, el término "burbuja de filtro"49 para describir este fenómeno, y estudios académicos posteriores, entre ellos uno publicado en 2021 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences 50, documentaron con datos de comportamiento real en redes sociales que los sistemas de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de atención, pueden amplificar el contenido afín a las creencias existentes de cada usuario, reforzando burbujas que dificultan encontrarse con perspectivas distintas. No es solo que las personas elijan consumir contenido afín a sus creencias: el diseño del sistema empuja en esa misma dirección.

La Argentina cuenta ya con datos propios sobre esta erosión. Una encuesta nacional realizada en 2024 por el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, por encargo del Consejo Económico y Social, encontró que más de la mitad de las personas consultadas había sufrido algún episodio de agresión o acoso en redes sociales; al indagar sobre las causas, un 15,2% lo51 vinculó a su género, un 11,7% a su aspecto físico y un 10,7% a su orientación política. Andrés Raspo, un investigador del CONICET52 que estudia el fenómeno, lo resumió de un modo que ilumina el resto de este capítulo: estas tecnologías surgieron, en su origen, como democratizadoras, pusieron a cualquier persona en el lugar de poder producir un discurso que otros podrían escuchar, pero la arquitectura que terminó organizando esa conversación no fue neutral, y hoy amplifica con la misma eficacia un discurso solidario que uno que deshumaniza a un grupo entero de personas. La plataforma no decide el contenido del mensaje; decide, con enorme poder, cuál de todos los mensajes posibles llega más lejos.

No todo el diseño algorítmico avanza en esa dirección: el caso taiwanés lo demuestra con claridad. Tras las protestas del Movimiento Girasol de 2014, Taiwán construyó, bajo el liderazgo de la entonces ministra digital Audrey Tang, una plataforma de deliberación pública llamada vTaiwan, que utiliza una herramienta de inteligencia artificial llamada Polis, diseñada con un objetivo exactamente opuesto al de las redes sociales convencionales: en lugar de amplificar el desacuerdo para maximizar el tiempo de atención, Polis mapea en tiempo real las posiciones de miles de participantes y destaca activamente los puntos de consenso, no los de conflicto; carece de botón de “responder”, lo que reduce drásticamente el margen para el hostigamiento que la encuesta argentina citada más arriba documentó53. Para 2020, la lista de participantes de vTaiwan había superado las 200.000 personas, y el proceso dio forma a más de una decena de leyes taiwanesas, sobre temas que van de la pornografía no consentida a la regulación de plataformas como Uber54. El Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán extendió en 2023 esta lógica a un terreno todavía más ambicioso, las “Alignment Assemblies”, pensadas para que la ciudadanía participe en la definición de los riesgos que más le preocupan sobre la propia inteligencia artificial55. El caso no demuestra que la tecnología sea neutral; demuestra algo más específico y útil para este capítulo: el mismo tipo de sistema que puede diseñarse para fragmentar una sociedad puede diseñarse, con las decisiones de diseño correctas, para hacer exactamente lo contrario.

¿Qué necesita, entonces, una comunidad para sostenerse? Exactamente aquello que los sistemas altamente personalizados tienden a reducir: el encuentro con lo inesperado. La inteligencia artificial puede ayudar a construir redes de cooperación más amplias y facilitar el acceso al conocimiento, pero una comunidad no se construye solo compartiendo información. Se construye compartiendo responsabilidades y objetivos comunes, algo que ningún sistema puede generar por sí solo: puede ofrecer herramientas, pero no puede crear confianza; puede organizar información, pero no puede reemplazar la voluntad de las personas de vivir junto a otras.

Educar para convivir con una herramienta que no debe convertirse en sustituto. La discusión educativa necesita evitar dos extremos. El primero consiste en incorporar inteligencia artificial como si fuera una solución automática para los problemas de aprendizaje. El segundo consiste en prohibirla por completo y pretender que la escuela puede mantenerse al margen de una tecnología que ya forma parte de la vida cotidiana.

Capítulo 12 — Educar para pensar, no para competir con las máquinas

Toda revolución tecnológica transforma primero las herramientas con las que trabajamos, pero tarde o temprano transforma también la manera en que aprendemos y los conceptos que generamos y utilizamos. Cuando una máquina puede responder preguntas, explicar significados y acompañar procesos de aprendizaje, la educación ya no puede limitarse a transmitir información: esa función, que durante mucho tiempo ocupó un lugar central en la escuela moderna, pierde peso relativo frente a otra más difícil de automatizar.

El desafío educativo del siglo XXI será formar personas capaces de formular mejores interrogantes. Esto no es solo una consigna: implica revisar contenidos, métodos de evaluación y la formación de los propios docentes, cuya función no desaparece, sino que se transforma. La docencia del futuro no será principalmente la que entregue respuestas —muchas estarán disponibles de manera inmediata—, sino la que ayude a formular mejores preguntas y transmita algo que ninguna máquina puede ofrecer: una relación humana basada en la confianza y el ejemplo.

Este cambio tiene también un riesgo de desigualdad que hay que identificar sin vueltas: si el acceso a estas herramientas educativas queda reservado a quienes ya cuentan con mejores recursos, la brecha educativa tradicional (entre quien tiene dificultades de acceso y quien no) podría transformarse en una brecha cognitiva más profunda, entre quienes aprenden a usar la tecnología para pensar mejor y quienes simplemente la usan para obtener respuestas sin comprenderlas. La UNESCO viene señalando esta tensión desde su Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021) y, más específicamente para el aula, en sus lineamientos sobre inteligencia artificial generativa en educación e investigación (2023), advirtiendo que la herramienta puede democratizar el acceso al conocimiento o profundizar exactamente la desigualdad que promete resolver, según cómo se implemente 56.

El propio 2026 ofrece un ejemplo puntual de esta tensión. OpenAI presentó “ChatGPT for Teens”, una versión para usuarios de entre 13 y 17 años con controles parentales reforzados y detección de edad, y mantuvo la prohibición para menores de 1357, mientras la Ciudad de Buenos Aires volvía obligatoria la enseñanza de inteligencia artificial generativa en la primaria, con experimentación individual supervisada ya desde sexto grado. La UNESCO recomienda los 13 años como piso para el uso de IA generativa en el aula, el mismo umbral que exigen ChatGPT y Grok, umbral que Gemini solo relaja cuando una escuela lo habilita de manera explícita58; el propio producto pensado para ese uso escolar, Gemini K-12, fue calificado de alto riesgo por el Youth AI Safety Institute de Common Sense Media, entre otras razones porque no ajusta sus respuestas según la edad de quien las recibe59. Un estudio publicado en Nature Communications, con más de 10.000 participantes, encontró además que buena parte de las funciones ejecutivas —planificación, control inhibitorio, memoria de trabajo— se desarrollan a máxima velocidad precisamente entre los 10 y los 15 años60, la misma franja etaria que el anexo porteño vuelve obligatoria. Nada de esto demuestra que usar estos sistemas antes de los 13 años dañe, por sí solo, esas capacidades todavía en formación; tampoco existe evidencia de que no lo haga, y esa incertidumbre debería pesar tanto, cuando menos, como el entusiasmo por ser la primera jurisdicción de la región en volver obligatoria una tecnología para la que las propias empresas que la producen fijan pisos de edad más altos que los que la escuela pública porteña acaba de bajar. Noruega recorrió, ese mismo año, el camino inverso: tras una caída de casi 30 puntos en comprensión lectora en las pruebas PISA, prohibió en junio de 2026 la inteligencia artificial generativa en la primaria, tanto en el aula como en las tareas61.

Esa brecha cognitiva merece un momento más de atención, porque tiene una implicancia difícil de digerir: si la desigualdad futura no es principalmente económica sino cognitiva (no quién tiene más dinero, sino quién sabe usar estas herramientas para pensar mejor y quién simplemente las usa para no pensar), entonces ni la renta básica ni la redistribución de ingresos, por sí solas, la resolverán. Se puede ser económicamente próspero y cognitivamente dependiente. Ese es un tipo de pobreza que nuestras políticas todavía no alcanza a nombrar, y mucho menos afrontar; es, además, una pobreza que, como se planteó en el capítulo 6, rara vez se impone por la fuerza: casi siempre se elige, aula por aula y pantalla por pantalla, con la mejor de las intenciones y el pleno consentimiento de quien la elige.

La diferencia entre ambos resultados dependerá de una decisión humana muy concreta: qué tipo de educación pretendamos financiar y construir.

Trabajo, representación y pertenencia: una consecuencia institucional. Si el trabajo cambia de manera profunda, no alcanzará con modificar las competencias profesionales. También tendrán que transformarse las instituciones que históricamente organizaron la vida del trabajador.

Capítulo 13 — El trabajo humano después de la automatización

Desde los comienzos de la civilización, el trabajo no fue solo una forma de obtener recursos: fue también un espacio de identidad, aprendizaje y participación social. Por eso la inteligencia artificial plantea más pregunta más profunda que solamente cuáles empleos desaparecerán. La pregunta es ahora qué lugar ocupará el ser humano en una sociedad donde una porción creciente de tareas productivas puede realizarse con menor intervención humana.

La respuesta depende de qué idea de trabajo adoptemos. Cada revolución tecnológica anterior generó temores similares. Los tejedores ingleses que destruían telares mecánicos a comienzos del siglo XIX no se equivocaban al anticipar que sus oficios desaparecerían, pero sí subestimaron que la economía industrial terminaría generando, décadas después, categorías de empleo que no existían antes. La diferencia con la etapa actual es la velocidad y la amplitud del cambio: la inteligencia artificial puede afectar simultáneamente múltiples sectores y actividades que hasta hace poco considerábamos exclusivamente intelectuales.

Existe, sin embargo, un riesgo distinto al de la simple exclusión, que solemos pasar por alto: el trabajo podría dejar de ser el principal mecanismo de integración social sin que aparezca todavía, en ningún lugar, un nuevo principio organizador de la vida colectiva que ocupe ese lugar. No es lo mismo decir "habrá menos empleo y eso generará pobreza" que decir "la institución que durante dos siglos organizó identidad, rutina, reconocimiento social, inclusión y sentido de pertenencia podría debilitarse antes de que exista un sustituto". Lo primero es un problema de distribución, que la política puede abordar con impuestos, subsidios o rentas básicas. Lo segundo es un vacío estructural, y los vacíos estructurales no se llenan exclusivamente con dinero: una persona con ingresos garantizados, pero sin ningún lugar reconocido en la trama social, no está automáticamente mejor, solo está desocupada de otra manera. Ese vacío, y no la pobreza material, podría ser el problema más difícil en esta transición, precisamente porque todavía no tiene nombre ni institución que lo represente.

En el escenario del feudalismo tecnológico, la automatización se convertiría en un mecanismo de concentración económica: la productividad aumentaría, pero los beneficios quedarían mayormente en manos de quienes controlan los sistemas, mientras buena parte de la fuerza de trabajo compite por tareas cada vez más residuales. En el escenario del humanismo tecnológico, la misma automatización liberaría a las personas de tareas repetitivas o peligrosas, y esa liberación se podría traducir en más tiempo para el cuidado recíproco, la colaboración, la creatividad y la participación comunitaria.

Detrás de esta disyuntiva económica hay, sin embargo, una pregunta filosófica mucho más antigua, que distintos pensadores intentaron responder mucho antes de que existiera la automatización: ¿qué lugar debe ocupar el trabajo en una vida bien vivida?

Aristóteles distinguía entre la vida activa62, dedicada a producir y a intervenir en los asuntos prácticos, y la vida contemplativa, el bios theoretikos, que consideraba la forma más elevada de existencia humana precisamente porque no estaba subordinada a ninguna necesidad externa. Para él, una sociedad que liberaba a algunos de sus miembros del trabajo material no cometía una injusticia en sí misma, sino que reconocía que el pensamiento, la contemplación y la vida cívica merecían ese tiempo. El problema de esa época, por supuesto, es que esa liberación dependía de la esclavitud de otros: la pregunta que la inteligencia artificial reactualiza es si podemos alcanzar ese mismo tiempo liberado sin que dependa de la explotación de nadie.

Marx, veintitrés siglos después63, invirtió el diagnóstico: no defendía la contemplación de una minoría, sino que denunciaba la alienación del trabajador que no reconoce en su propio trabajo ninguna expresión de sí mismo, porque no controla ni el proceso ni el producto de lo que produce. Pensemos en el ejemplo que él mismo usaba: un obrero en una línea de montaje que repite, durante diez horas, el mismo movimiento sobre una pieza que nunca llega a ver terminada, para un producto que no eligió fabricar, según un ritmo que no decide y por un salario que no negocia en igualdad de condiciones. Ese trabajador puede ser tan hábil como se quiera con las manos, pero no hay ahí ningún lugar donde reconocerse: ni su criterio, ni su iniciativa, ni su marca personal que quedan reflejados en lo que sale de la fábrica. Eso es, para Marx, la alienación: no el cansancio físico, sino la ausencia de uno mismo en el propio trabajo.

Ahora bien: esas tareas —repetitivas, fragmentadas, ajenas al criterio de quien las ejecuta— son exactamente las que la inteligencia artificial y la robotización están en mejores condiciones de asumir, y ahí aparece la pregunta que de verdad importa, más allá de cuántos puestos se pierdan: si al trabajo que queda, el que todavía requiere una persona, le sobra margen para que esa persona decida, opine, corrija, le imprima algo propio, entonces ese trabajo puede convertirse en una actividad con la que alguien se reconozca, en lugar de una imposición que simplemente se tolera a cambio de un salario; pero si el trabajo que sobrevive conserva la misma lógica de la línea de montaje, solo que ahora vigilando una pantalla en lugar de una pieza, con el ritmo marcado por un algoritmo en lugar de una cinta transportadora, entonces la automatización no habrá resuelto la alienación que describía Marx: apenas la habrá trasladado de lugar.

John Maynard Keynes ensayó una respuesta más optimista en 193064, en un texto breve titulado "Las posibilidades económicas de nuestros nietos": sostuvo que hacia el año 2030 el progreso técnico permitiría reducir la semana laboral a unas quince horas, y que el gran desafío de esa generación no sería la escasez, sino aprender qué hacer con tanto tiempo libre sin caer en el tedio. Un siglo después, la productividad que Keynes anticipó se cumplió con creces. Y, sin embargo, la semana laboral en la mayoría de los países industrializados no se redujo en la cantidad de horas que Keynes imaginaba. La ganancia de productividad no se tradujo en más tiempo libre, sino en más producción y consumo. Ese es, quizás, el antecedente más elocuente de que la tecnología por sí sola no libera tiempo: solo lo hace posible. Que ese tiempo se use para vivir de otra manera, o simplemente para producir y consumir más rápido, sigue siendo una decisión colectiva.

Hannah Arendt ofrece, casi treinta años después de Keynes65, una distinción que ayuda a identificar lo que está en juego. Separaba la labor (el esfuerzo cíclico dedicado a la supervivencia biológica, que no deja huella duradera como, por ejemplo, conseguir alimentos y alimentarse) del trabajo (u obra) propiamente dicho, que produce objetos y obras con permanencia en el mundo, y de la acción (la actividad específicamente política y relacional por la cual los seres humanos aparecen unos ante otros como quienes son). Si la inteligencia artificial absorbe una porción de la labor y gran porción del trabajo en el sentido de Arendt, la pregunta que queda abierta es si eso libera más tiempo para la acción (para la vida pública, el debate, la construcción compartida de un mundo común) o si, por el contrario, una sociedad que ya no necesita reunir a las personas para producir termina también necesitando menos espacios donde esas personas se encuentren y actúen juntas.

Lo que separará a una sociedad de la otra no será un avance técnico adicional, sino las políticas de distribución, formación continua y protección social que decida construir a su alrededor.

Queda, sin embargo, una cuestión aún más difícil de soslayar: ¿y si una sociedad que necesita cada vez menos trabajadores termina necesitando, también, cada vez menos ciudadanos con voz propia? Históricamente, buena parte del poder de negociación de los trabajadores (el derecho al voto extendido, la jornada de ocho horas, la seguridad social) se conquistó precisamente porque el sistema productivo los necesitaba y no podía prescindir de ellos sin costo. Si esa necesidad económica se debilita, no está garantizado que el peso político de la mayoría se mantenga intacto.

El humanismo tecnológico, tal como lo entiende este ensayo, no puede sostener el salario como el eje único de la pertenencia social. Hoy, todavía, el ingreso mensual de un trabajo formal es lo que permite alimentarse, vestirse, acceder a una vivienda, adquirir bienes y, sobre todo, llegar a la vejez con una jubilación; ese paquete completo de necesidades quedó históricamente empaquetado alrededor de un empleo, no porque fuera la única forma posible de organizarlo, sino porque durante dos siglos fue la más eficiente para una economía que necesitaba brazos y horas de trabajo humano. Las máquinas ya están demostrando que pueden suprimir la actividad remunerada sin suprimir, al mismo tiempo, la necesidad humana de comer, tener techo, tener salud y envejecer con dignidad. Si una sociedad se conforma con reducir las horas de trabajo sin construir, en paralelo, otro mecanismo que reemplace lo que el salario venía resolviendo, no habrá liberado tiempo: habrá creado escasez disfrazada de descanso. Incluir, en la era de la automatización, no puede seguir significando únicamente tener un empleo; tiene que empezar a significar, también, tener acceso garantizado a lo que hoy un empleo provee, incluso cuando el empleo mismo llegue a escasear.

Argentina discutía, mientras se escribía este ensayo, un proyecto que llevaba esa pregunta del terreno especulativo al texto legal. El Poder Ejecutivo giró al Senado una reforma integral de la ley de sociedades que incluía la figura de la "Sociedad Automatizada"66: una empresa con personería jurídica propia, capaz de operar sin un solo trabajador en relación de dependencia, gestionada por sistemas algorítmicos. Lo más revelador del proyecto no era, sin embargo, la posibilidad (hoy todavía excepcional) de una empresa sin ninguna persona detrás, sino un efecto colateral señalado por especialistas laborales consultados por la prensa: la reforma eliminaría, para este tipo de sociedades, la responsabilidad personal de socios y directores por incumplimientos laborales, hoy vigente a través de una figura jurídica que permite responsabilizarlos cuando la empresa niega una relación de dependencia real. Según esos especialistas, el efecto práctico no sería tanto habilitar el caso, raro quizás, de una empresa efectivamente vacía de personas, sino crear, en los hechos, un argumento de no laboralidad que cualquier empleador podría oponer a un trabajador que reclamara. Se trata de una lectura jurídica sobre las consecuencias del proyecto: el problema que plantean los especialistas es si, en determinados conflictos laborales, la arquitectura jurídica termina dificultando la identificación de una persona física responsable detrás de una sociedad que opera de manera automatizada.

Otras regiones avanzaron, en el mismo período, exactamente en la dirección contraria. España aprobó ya en 2021 la llamada "ley rider"67, que presume relación laboral para los repartidores gestionados por algoritmos de reparto, invirtiendo la carga de la prueba que hasta entonces obligaba al trabajador a demostrar su propia dependencia. La Unión Europea generalizó68 ese principio con la Directiva 2024/2831 sobre trabajo en plataformas, que impone una presunción de relación laboral cuando existen indicios de dirección y control algorítmico, además de exigir transparencia sobre cómo funcionan esos sistemas de gestión; los Estados miembros deben incorporarla a su legislación antes de diciembre de 2026. El contraste no podría ser más nítido: mientras un bloque de países presume que hay una relación laboral que proteger cada vez que un algoritmo dirige el trabajo de una persona, Argentina discutía una arquitectura jurídica que podía producir, en determinados casos, un efecto contrario: separar la automatización societaria de la identificación de relaciones laborales tradicionales. La diferencia entre ambos caminos no es un detalle técnico. Es la definición misma de qué tipo de sociedad se construye alrededor de la automatización.

La cuestión decisiva es, entonces, qué lugar queremos que ocupe el trabajo en nuestra identidad, y qué otros mecanismos, distintos del empleo, estamos dispuestos a construir para que las personas conserven una voz real en las decisiones colectivas y una forma de inclusión social que garantice una vida digna y plena.

Capítulo 14 — La ética del poder tecnológico

Hablar de ética tecnológica puede llevar fácilmente a una discusión sobre conductas individuales: qué debería hacer un programador, qué debería hacer una empresa o qué debería hacer un usuario. Esa dimensión es necesaria, pero insuficiente. Cuanto más poderosa es una tecnología, no alcanza con preguntarse si algo más eficiente puede hacerse. Desde el Humanismo Tecnológico, la pregunta fundamental pasa a ser si debe hacerse, en qué condiciones y con qué consecuencias. La eficiencia responde a cómo hacer algo mejor; la ética responde a si aquello que hacemos merece ser hecho y, en caso afirmativo, bajo cuales condiciones.

Esta distinción no es abstracta. Entre 2014 y 2017, Amazon desarrolló internamente un sistema de inteligencia artificial para preseleccionar currículums de candidatos a puestos técnicos, entrenado con una década de postulaciones históricas en las que la abrumadora mayoría de los contratados habían sido hombres, un reflejo fiel del desequilibrio de género existente en la industria tecnológica. El sistema aprendió ese patrón con una eficacia notable: descartaba currículums que incluían la palabra "mujeres" 69 (por ejemplo, "capitana del club de fútbol femenino") y degradaba de manera automática a las egresadas de dos universidades exclusivamente femeninas, aunque nadie le había indicado explícitamente que el género debía ser un criterio. Cuando la empresa detectó el problema en 2017, intentó corregirlo y finalmente decidió discontinuar la herramienta; el caso se conoció públicamente en 2018, a través de una investigación de la agencia Reuters. El sistema no tenía intención discriminatoria: simplemente aprendió, con notable eficacia técnica, un patrón que reflejaba una desigualdad ya existente. El caso muestra que la inteligencia no garantiza sabiduría, y que un sistema puede ser extraordinariamente preciso y, al mismo tiempo, perseguir, sin proponérselo, objetivos profundamente injustos.

La responsabilidad moral de una decisión no puede delegarse por completo en una máquina. Un sistema puede analizar información sobre una decisión médica, económica o judicial; pero la responsabilidad de esa decisión continuará perteneciendo a las personas.

En 2018, un empleado llamado Ibrahim Diallo llegó una mañana a su oficina y descubrió que su credencial ya no le abría la puerta. Un algoritmo lo había dado de baja porque su jefe se había olvidado de cargar a tiempo la renovación de su contrato. Según el propio relato de Diallo, ni su supervisor inmediato ni otros responsables de la empresa lograron revertir a tiempo la secuencia ya iniciada por el sistema. El caso, contado así, puede sonar a anécdota aislada de los primeros años de la automatización administrativa, pero anticipa una tendencia que se profundizó con los años: empresas tecnológicas de distintos tamaños comunicaron, en años recientes, desvinculaciones relacionadas total o parcialmente a sistemas automatizados de evaluación de desempeño. Amazon desvinculó empleados midiendo paquetes procesados por hora; una empresa de videojuegos despidió a 150 personas después de que un sistema analizara su actividad en las aplicaciones de trabajo y las declarara "no comprometidas"; otra consultora comunicó despidos elegidos "al azar" por un algoritmo70.

En todos los casos se repite el mismo defecto de origen: la máquina lee un número, no una vida. No sabe que hubo una enfermedad, un problema familiar, un lunes complicado. Puede simular la decisión de un jefe, pero no puede hacerse cargo de sus consecuencias.

Por eso, uno de los grandes desafíos del futuro será evitar que la inteligencia artificial quede gobernada exclusivamente por una lógica de eficiencia económica, en la que la dignidad, la privacidad o la igualdad de oportunidades se conviertan en obstáculos para la innovación en lugar de condiciones para que esa innovación tenga sentido.

Aquí cabe una advertencia: vamos a resistir la fácil tentación de asumir que, frente a los sesgos de un algoritmo, el juicio humano sin asistencia sería necesariamente más justo. El psicólogo Daniel Kahneman documentó durante décadas cuán sistemáticamente nuestras decisiones, también las que tomamos "a solas", sin ningún sistema de por medio, están sesgadas por atajos mentales, anclajes arbitrarios y estados de ánimo que no tienen relación alguna con el caso que estamos juzgando. Uno de los estudios que él mismo suele citar, realizado sobre decisiones de libertad condicional en tribunales israelíes71, encontró variaciones significativas en la proporción de decisiones favorables asociadas con el momento del día y con las pausas de alimentación de los jueces: no una anécdota sobre un juez puntual que almuerza y cambia de opinión, sino un patrón estadístico observado a lo largo de miles de decisiones. La cuestión ética, aparece aquí, no simplemente en la disyuntiva "humano versus máquina", sino algo más difícil de responder: qué combinación de ambos produce menos injusticia, sabiendo que ni el criterio humano ni el algorítmico llegan limpios de sesgo, por ejemplo, a la sala de audiencias.

Existe, además, una corriente de pensamiento que empuja esta discusión hacia un horizonte lejano y más extremo. El filósofo Nick Bostrom advirtió, sobre todo a partir de 201472, sobre escenarios donde un sistema suficientemente capaz y mal alineado con los valores humanos podría representar un riesgo existencial para la especie, y no solo un problema de sesgos puntuales. Este ensayo no comparte el grado de urgencia apocalíptica de aquella tesis (la mayoría de los daños documentados hasta ahora son mucho más mundanos: discriminación, concentración de poder, erosión de la atención), pero sería intelectualmente irresponsable no mencionarla: si Bostrom tuviera razón, aunque sea parcialmente, la ética del poder tecnológico dejaría de ser solo una cuestión de justicia distributiva y se convertiría también en una cuestión de supervivencia de nuestra especie. No hace falta suscribir el escenario extremo para tomarlo en serio como advertencia: incluso siendo una probabilidad baja, cuando la apuesta es existencial, exige una prudencia exigible por sí misma.

Hay, sin embargo, una pregunta que en este capítulo no podemos atender porque sería un tema para otro trabajo y tratamiento, y que quedará abierta y sin resolución: ¿quién decide qué significa "mejorar" al ser humano? Cuando hablamos de sistemas que deben estar orientados por valores humanos, damos por sentado que existe un acuerdo razonable sobre cuáles son esos valores, aunque distintas culturas, tradiciones religiosas y proyectos políticos discrepan, a veces radicalmente, sobre qué constituye una vida mejor, una sociedad más justa o un uso legítimo del poder. La ética de la inteligencia artificial no puede resolver ese desacuerdo de fondo; como mucho, puede obligarnos a discutirlo con una honestidad que, hasta ahora, en muchos casos, evitamos o no alcanzamos a desplegar.

Capítulo 15 — Democracia y libertad cognitiva

La libertad cognitiva que plantearemos en este capítulo necesita una precisión adicional. No significa que todas las personas deban pensar lo mismo ni que exista una única forma correcta de utilizar la tecnología. Significa, en cambio, conservar las condiciones para formar una opinión propia.

La democracia siempre dependió de algo más que instituciones formales: depende de ciudadanos capaces de formar sus propios criterios, acceder a información diversa y participar en decisiones colectivas. Sin ciudadanos autónomos, la democracia se convierte en una estructura vacía.

La inteligencia artificial introduce una transformación profunda en esta dimensión porque modifica la manera en que las personas forman opiniones. El caso de Cambridge Analytica, revelado en 2018, mostró con claridad que era posible recopilar de forma masiva perfiles de usuarios de una red social y utilizar esos datos con fines de inducción político, en el marco de campañas electorales, sin que la mayoría de las personas afectadas lo supiera 73. No hubo censura ni prohibición de ninguna opinión: hubo una arquitectura de influencia que operó por debajo del umbral de lo que la mayoría de las personas podía percibir o cuestionar.

Argentina ofrece un caso distinto, pero igualmente elocuente, porque invierte el mecanismo: en lugar de la manipulación invisible de Cambridge Analytica, aquí el engaño ocurre a la vista de todos y viaja viral precisamente por eso. Durante las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires (18 de mayo de 2025), se difundieron videos falsos generados con IA que utilizaban la imagen de Macri para tergiversar información sobre la candidatura de Lospennato. El fenómeno no fue aislado: se repitió en las elecciones legislativas nacionales también de 2025, cuando la Fiscalía Nacional Electoral procesó 362 incidencias74 vinculadas mayormente a infracciones a la veda electoral y a contenido en redes sociales; Chequeado, la organización de verificación de datos identificó puntualmente dos de esas incidencias75 como asociadas a videos generados con inteligencia artificial. Lo que Cambridge Analytica ocultaba en el perfilado invisible, el deepfake lo hace exactamente al revés: exhibe una escena que nunca ocurrió con tanto realismo que la duda razonable (¿esto pasó o no pasó?) empieza a pesar más que la verificación misma. En ambos casos, el resultado es parecido: una ciudadanía que cree estar informándose libremente mientras el terreno mismo de lo verificable se vuelve cada vez más inestable bajo sus pies.

Ya vimos, al hablar del trabajo invisible que sostiene la economía de la atención (Capítulo 4), que ese estado de absorción no es casual: los mismos mecanismos que apagan el registro del esfuerzo son los que también apagan, momento a momento, la capacidad de decidir si seguimos mirando. Lo que en el plano económico funciona como jornada de labranza no remunerada, en el plano democrático funciona como una autonomía cognitiva que se retira justo cuando más se la necesita: al mirar, al opinar, al votar.

Aquí está el punto central: la democracia no se debilita solo cuando se prohíbe una opinión. También puede debilitarse cuando las personas creen elegir libremente, pero sus percepciones han sido moldeadas por sistemas que desconocen. Por eso la libertad política del futuro dependerá, cada vez más, de la libertad y la autonomía cognitiva: la capacidad de comprender cómo funcionan los sistemas que influyen sobre nuestras decisiones, y de preguntar quién los diseñó, con qué objetivos y qué alternativas existen.

¿Puede una democracia sobrevivir si sus ciudadanos ya no comparten un terreno mínimo de hechos verificables? Es, probablemente, la cuestión que este capítulo pretende hacer visible. Una democracia apoyada por herramientas inteligentes puede ampliar la participación y mejorar el acceso al conocimiento, pero solo será democrática si esas herramientas permanecen al servicio de ciudadanos libres y conscientes, no al revés.

Capítulo 16 — La conciencia humana en la era de las máquinas

Existe una dimensión de la evolución humana que ninguna revolución tecnológica puede resolver por sí sola: la evolución de nuestra propia conciencia. Podemos construir sistemas capaces de analizar cantidades inmensas de información, pero ninguna de esas conquistas garantiza automáticamente que seamos más responsables o sabios. Este es, sostengo, el núcleo del desafío que atraviesa este ensayo.

La inteligencia artificial funciona como un espejo: no solo refleja nuestras capacidades técnicas, sino también nuestros valores y nuestras contradicciones. Si la utilizamos para ampliar conocimiento y cooperación, expresará una sociedad orientada hacia la evolución humana. Si la utilizamos principalmente para controlar o manipular, reflejará (y quizás amplificará) problemas que ya existen en nuestra propia organización social. La tecnología por sí sola no crea una nueva humanidad, puede amplificar la que ya existe en lo que hace a virtudes o limitaciones e injusticias.

El riesgo más profundo, según vimos, no es, en todo caso, que las máquinas piensen demasiado. Sería que los seres humanos pensemos cada vez menos por nosotros mismos, delegando de forma progresiva el análisis, la elección y hasta el criterio moral en sistemas que parecen más eficientes. Del mismo modo que una sociedad puede perder habilidades físicas cuando deja de ejercitarlas, también puede perder capacidades intelectuales cuando delega permanentemente sus procesos de reflexión.

Vale la pena retomar, en otra clave, el ejemplo doméstico del capítulo 6. Delegar un mensaje no es delegar el pensamiento entero: es apenas un gesto pequeño. Y sin embargo, leer una respuesta impecable generada por una máquina puede revelar algo que cuesta explicar a primera vista: que, si se acepta esa comodidad como rutina, sin darse cuenta se termina sin saber ya cuáles son las propias palabras. No hay ningún drama en pedirle ayuda a un sistema para escribir mejor. El drama, si lo hay, empieza cuando dejamos de notar la diferencia entre pedir ayuda y dejar que decida por nosotros.

Esto exige un equilibrio, no una renuncia: la comodidad tecnológica es valiosa cuando libera energía para actividades superiores, pero puede convertirse en una limitación cuando reemplaza por completo la iniciativa y el deseo de superación y la creación personal. Muchas de las capacidades más valiosas del ser humano —la creatividad, la perseverancia, el aprendizaje, la cooperación— nacieron precisamente por la necesidad de enfrentar y resolver dificultades.

Sin embargo, hay que distinguir entre dos tipos muy distintos de dificultad, ya que merecen un trato opuesto. Tenemos, por un lado, el sufrimiento evitable: el dolor de una enfermedad que puede curarse, el trabajo forzado a mano cuando existe una máquina segura para hacerlo, el tiempo perdido en un trámite que podría resolverse en un clic. Eliminar ese tipo de dificultad no empobrece a nadie; es, sencillamente, una mejora y un alivio. Nadie extraña, por ejemplo, la enfermedad que una vacuna evitó. Tenemos por otro lado también el desafío que forma a la persona y ayuda a crecer: aprender un idioma, sostener una conversación difícil con alguien a quien queremos, resolver un problema sin que nadie nos dé la respuesta antes de intentarlo nosotros mismos. Ese segundo tipo de dificultad no es un obstáculo que haya que quitar del camino, porque el valor no está solamente en el resultado final, sino en todo el proceso transitado para llegar hasta él: es ahí, en el intento, donde se aprende actuando, se forma el criterio, la paciencia y la confianza en las propias capacidades. Si una tecnología elimina el primer tipo de dificultad, libera tiempo y vidas. Si elimina el segundo, puede dejarnos con el resultado, pero sin la persona que debía formarse en el camino hacia ese resultado.

Distinguir con cuidado ambos tipos de desafío es, entonces, la tarea: eliminar el primero es progreso; eliminar el segundo puede empobrecernos hasta cognitivamente.

La educación de las próximas generaciones deberá incluir, entonces, una dimensión que no figuraba en los programas del siglo pasado: aprender a convivir con la inteligencia artificial sin perder la autonomía interior. Comprender que una respuesta rápida no siempre equivale a una comprensión profunda, o que una recomendación automática no sustituye la responsabilidad personal.

Capítulo 17 — Las señales ya están entre nosotros

Los datos reunidos en este capítulo permiten identificar tendencias, pero no autorizan por sí solos a construir una profecía. La prudencia es especialmente necesaria cuando se comparan fenómenos de naturaleza diferente.

Todo lo dicho hasta aquí podría sonar, si quisiéramos restarle urgencia, a un ejercicio de especulación sobre un futuro todavía lejano. No lo es. Los dos caminos que este ensayo describe no son solamente hipótesis: ya existen señales concretas sobre tendencias de este tipo. Hoy, y la generación más joven es, probablemente, el lugar donde esas señales se leen con mayor nitidez. El problema es que buena parte de las generaciones adultas tiende a interpretarlas con una mirada prestada del siglo pasado, que ve en ellas fracaso, pereza o falta de ambición donde tal vez (solo tal vez) haya algo más parecido a una adaptación temprana a un mundo que todavía no terminamos de imaginar.

Empecemos por las señales que apuntan hacia el feudalismo tecnológico, porque son las más visibles y las que más datos ya tienen detrás. Distintas mediciones sitúan el tiempo frente a pantallas entre adolescentes en niveles muy elevados76, aunque las cifras varían según qué actividades se incluyan y cómo se mide. Esas mediciones deben leerse como una aproximación de conjunto, más que como un dato preciso y único. En paralelo, la comparación de los informes PISA de la OCDE entre 2015 y 2022 muestra, por ejemplo, en España, una caída en comprensión lectora77, con una proporción creciente de adolescentes por debajo del nivel mínimo esperado para su edad. En la Argentina, la comparación entre 2018 y 2022 mostró una fotografía distinta: el desempeño en lectura se mantuvo aproximadamente estable, muy por debajo del deterioro promedio que sufrió el resto de América Latina en el mismo período. Esa estabilidad relativa convive, sin embargo, con un nivel de base bajo: una proporción elevada de estudiantes de 15 años queda por debajo del nivel básico en las áreas evaluadas. Ambos datos, leídos juntos, describen algo consistente con la dinámica que este ensayo desarrolló en los capítulos 5 y 6: una generación que crece dentro de sistemas diseñados, con enorme sofisticación técnica, para capturar y retener su atención, y que paga ese diseño con menos tiempo, y, según algunos indicios, menos entrenamiento, para el tipo de concentración sostenida que la lectura profunda requiere. No es una acusación moral contra la juventud; es, en todo caso, una referencia hacia el diseño de los sistemas que los rodean desde antes de que pudieran elegir.

Ahora bien: en la misma generación aparecen señales que apuntan en la dirección exactamente opuesta, y merecen el mismo detenimiento, sin apurar una lectura única.

Un informe publicado en 2026 por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Juan Cruz Esquivel, encontró que el 48,9%78 de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social, y que dentro de ese grupo dos de cada diez no estudian ni trabajan (los llamados "Ni-Ni"), un tercio de los cuales, además, ya ni siquiera busca empleo, en lo que el propio estudio bautizó como "Triple Ni". Sería un error leer esta cifra como una elección alegre de vivir distinto: los propios investigadores la describen como una "ruptura de las expectativas de progreso", una "ausencia de horizontes", el resultado de que el mercado laboral dejó de percibirse como un espacio de inclusión accesible. Es, ante todo, exclusión, no emancipación, y sería una forma de crueldad disfrazada de optimismo llamarlo de otro modo.

Ese mismo fenómeno convive, sin embargo, en otros segmentos de la juventud global, con algo distinto: una reformulación deliberada, no impuesta por la pobreza sino elegida desde cierto margen de holgura, de qué lugar debe ocupar el trabajo asalariado en una vida. La consultora Gallup documentó, en su encuesta de 2022 sobre el estado del trabajo a nivel global, una caída sostenida del compromiso laboral79 especialmente marcada entre los trabajadores menores de 35 años, y contribuyó a popularizar un término que ya circulaba para describir la actitud de limitar el esfuerzo a las obligaciones formales del puesto, sin ir un paso más allá: quiet quitting, algo así como "renuncia silenciosa", aunque el término no implica una renuncia real sino, más bien, una desconexión del compromiso adicional. A eso se suman la búsqueda activa de empleos que prioricen horarios flexibles por sobre el ascenso salarial, el atractivo creciente de trabajar de manera independiente o remota, aunque implique menos estabilidad, y la reticencia a proyectar treinta años de carrera lineal hacia una jubilación cada vez más lejana. Son fenómenos documentados, con intensidad diversa, en distintas economías desarrolladas, y apuntan hacia una pregunta que este ensayo formuló en el capítulo 13 sin intentar responderla del todo: qué pasa cuando una generación deja de aceptar, sin más, que la identidad y la dignidad dependan casi exclusivamente de un empleo remunerado.

Debemos reconocer que estos dos fenómenos (la exclusión de los "Triple Ni" argentinos y la reformulación voluntaria de jóvenes con más margen económico en otras latitudes) no son la misma cosa, y que confundirlos sería una simplificación injusta con quienes hoy sufren la primera; pero también exige notar que ambos empujan, por caminos opuestos y con consecuencias humanas muy distintas, en una misma dirección estructural: cada vez menos personas jóvenes organizan su vida entera alrededor del viejo esquema de estudiar, trabajar treinta o cuarenta años y jubilarse. Unos porque el esquema los excluyó antes de que pudieran intentarlo. Otros porque, teniendo la opción, decidieron no aceptarlo tal como estaba diseñado.

A estas dos fuerzas se suma una tercera, que no depende de ninguna decisión individual y que vuelve, además, estructuralmente inevitable esta discusión: el cambio demográfico. Desde aproximadamente 2018, la población mundial de 65 años o más superó en número a los niños menores de cinco años 80, una tendencia que las proyecciones de Naciones Unidas, actualizadas en su informe Perspectivas de la Población Mundial 2024, muestran en expansión sostenida. Corea del Sur cerró 2024 con una tasa de fecundidad de 0,75 hijos por mujer 81, bien por debajo del nivel de reemplazo poblacional; Japón, con 1,14 según cifras preliminares del mismo año. La pirámide poblacional que sostuvo, durante todo el siglo XX, la lógica de que muchos trabajadores jóvenes financiaran con sus aportes la jubilación de relativamente pocos mayores se está invirtiendo en gran parte del planeta hacia una forma que algunos demógrafos describen, a modo de metáfora antes que, de categoría técnica universal, como un obelisco: base angosta, cima ancha. Los sistemas jubilatorios diseñados sobre el supuesto de la pirámide antigua no fueron pensados para funcionar sobre un obelisco, y ningún nivel de automatización productiva resuelve, por sí solo, ese desajuste actuarial.

Puestas juntas, estas tres fuerzas (la captura algorítmica de la atención más joven, la redefinición, voluntaria e involuntaria, de la relación con el trabajo asalariado, y la inversión demográfica que ha puesto bajo fuerte presión los supuestos con los que fueron diseñados muchos sistemas jubilatorios del siglo XX) no permiten predecir con precisión qué forma tendrá la sociedad dentro de algunas décadas; pero sí permiten afirmar algo con bastante certeza: no tendrá la forma del modelo estudiar-trabajar-jubilarse tal como lo conocimos, sencillamente porque las condiciones materiales que lo sostenían ya no están. La pregunta que le compete a este ensayo no es si ese modelo va a cambiar (eso ya está sucediendo, con o sin nuestro permiso), sino si construiremos, a tiempo, formas alternativas de pertenencia social, de reconocimiento y de sostén material que no dependan casi exclusivamente del salario. Porque si no lo hacemos, la misma transformación que hoy algunos leen con optimismo como "más tiempo libre, menos consumismo, otras formas de inclusión" puede terminar pareciéndose, en la práctica, mucho más a la vulnerabilidad que describe el estudio de la UBA que a cualquier ideal de vida más plena.

Esa es, en esencia, la misma bifurcación que atraviesa todo este ensayo, ahora leída no en la teoría sino en los datos del presente: la diferencia entre una desconexión que empobrece y una reconexión que libera no la decide la generación más joven por sí sola. La deciden, sobre todo, las instituciones que las generaciones anteriores estén dispuestas a construir a tiempo para acompañarla.

Llegados a este punto, la discusión puede resumirse en una secuencia sencilla. Primero aparece una capacidad técnica nueva. Después esa capacidad modifica las formas de producir, comunicarse y decidir. Luego las instituciones intentan adaptarse, a veces demasiado tarde. Finalmente, la sociedad descubre que no estaba discutiendo solamente sobre una herramienta, sino sobre la forma en que quería vivir.

Capítulo 18 — Lo que ninguna eficiencia puede medir

Hasta aquí, este ensayo defendió lo humano casi siempre desde el mismo lugar: la responsabilidad moral que una máquina no puede asumir, el criterio político que una sociedad no puede delegar, la comprensión que ningún sistema puede garantizar tener. Son defensas necesarias, pero comparten un mismo punto ciego. Todas ellas argumentan a favor del ser humano mostrando qué función solo un ser humano puede cumplir, y así, sin proponérnoslo, terminamos aceptando las reglas del juego que en otros capítulos criticamos: la idea de que algo vale porque "sirve para algo".

Hay una dimensión de la vida humana que no necesita esa defensa porque no cumple ninguna función, y esa ausencia de función es precisamente lo que la vuelve insustituible. Nadie juega al truco para producir un resultado económico. Nadie se queda mirando el atardecer porque eso resuelva un problema. Nadie necesita que un chiste sea útil para reírse con ganas. Nadie pasea por el parque, se sienta a tomar mates o se queda dialogando sin rumbo para producir algo. La belleza, el juego, el humor, la música, el paseo, la sobremesa, la contemplación: ninguno de ellos pide permiso a la lógica de la eficiencia y el rendimiento, y quizás por eso son el lugar donde esa lógica tiene menos poder de penetración.

El historiador holandés Johan Huizinga sostuvo, en un libro de 193882 que todavía se lee con provecho, que el juego no es un subproducto de la cultura humana sino su condición de posibilidad. Llamó a nuestra especie Homo ludens, el ser que juega, y argumentó que rituales, leyes, poesía nacieron dentro de un espacio lúdico antes de convertirse en instituciones serias. El juego, escribió, crea un círculo mágico: un orden temporal y espacial propio donde las reglas ordinarias se suspenden y donde lo que ocurre no se mide por su utilidad exterior. Si tiene razón, entonces el juego no es un descanso que nos tomamos después de trabajar: es, en todo caso, lo primero, y el trabajo es lo que edificamos después, encima de él.

Algo parecido ocurre con la belleza. El filósofo Immanuel Kant había descrito el juicio estético con una fórmula que sigue siendo difícil de mejorar: una "finalidad sin fin"83 (Zweckmässigkeit ohne Zweck). Cuando algo nos parece bello, dijo, lo experimentamos como si hubiera sido hecho con un propósito, y sin embargo no le exigimos ningún propósito concreto para valorarlo. Esa es, exactamente, la anomalía que este ensayo viene señalando en la lógica de la eficiencia y del consumismo: aquí hay algo que vale sin necesidad de "servir para nada", y precisamente por eso no se deja capturar del todo por ningún cálculo.

Esta dimensión no es un lujo reservado a quienes tienen tiempo libre; es una capacidad que atraviesa clases, culturas y épocas. Un niño que inventa reglas para un juego en la vereda, un grupo de amigas que se ríe hasta el llanto por una pavada, alguien que se detiene a mirar cómo cambia la luz sobre un muro: en todos esos gestos hay una misma resistencia silenciosa a la idea de que la vida debe justificarse por su rendimiento.

El problema de nuestra época no es solo que la eficiencia colonice el trabajo. Es que empieza a colonizar también el ocio. Aprendemos un idioma "para enriquecer el currículum", hacemos deporte bajo la métrica estricta de la optimización, meditamos "para aumentar la productividad" y viajamos "para acumular experiencias". Incluso el tiempo liberado tiende a ser reabsorbido por una mentalidad que no tolera la pureza del "para nada".

Un sistema de inteligencia artificial ya puede componer una pieza musical, generar una imagen, escribir un poema o proponer un chiste con una destreza técnica notable; pero aquí hace falta recuperar la distinción del capítulo 9 entre producir un resultado y tener una experiencia. El sistema puede producir un artefacto que a un ser humano le resulte bello, conmovedor o divertido. Lo que no sabemos, y quizás no podamos saber nunca, es si hay alguna vivencia ahí adentro mientras lo produce. Un chiste requiere, para funcionar, que alguien reconozca una expectativa y disfrute genuinamente de que se rompa de un modo inesperado; la risa que provoca en nosotros es completamente real, aun cuando no sepamos si del otro lado hay alguien, o algo, que también encuentre gracioso lo que acaba de crear.

Esta distinción importa porque abre una posibilidad que el resto del ensayo, concentrado en el trabajo y la política, no llegó a explorar del todo: si la inteligencia artificial efectivamente libera tiempo humano (la pregunta que atravesó los capítulos 8 y 17), ese tiempo podría destinarse a educarnos mejor, a cuidarnos recíprocamente, a participar más en la vida comunitaria, y a disfrutar del tiempo, a escuchar música sin ningún propósito ulterior, a reírnos o a contemplar algo sin la obligación de extraer de ahí ninguna conclusión útil. A vivir plenamente nuestra vida.

Una sociedad que recupera tiempo y lo llena solamente de productividad reconvertida, como sumar una habilidad más u optimizar un hábito más, habrá cambiado de tarea sin cambiar de lógica. Una sociedad que recupera tiempo y se permite, sin culpa, un rato de nada (una conversación sin rumbo claro, una tarde de música sin ninguna finalidad, unos mates en el parque o una sobremesa que se estira porque nadie tiene prisa por levantarse) estará ejerciendo, tal vez sin saberlo, la forma más completa de resistencia a la lógica de la optimización, y creando comunidad al mismo tiempo.

Porque si el feudalismo tecnológico se caracteriza, como vimos en el capítulo 5, por una eficiencia que termina devorando el sentido, el humanismo tecnológico no puede definirse solamente por hacer lo mismo de siempre con más tiempo disponible. Necesita, además, un lugar reservado para aquello que "no sirve para nada" y que, por eso mismo, no le rendirá cuentas jamás a ningún algoritmo. La risa compartida, la belleza contemplada sin apuro, el paseo sin destino, el juego que se juega solo por jugarlo, o el simplemente "estar". Esta la prueba más sencilla y contundente de que seguimos siendo algo más que un conjunto de funciones por cumplir.

Todo lo planteado a lo largo de este ensayo cobra su sentido definitivo cuando se comprende que el fin último no es producir una humanidad más eficiente, sino una humanidad capaz de vivir plenamente. Capaz de mirar sin calcular. Capaz de reírse sin medir. Capaz de jugar sin que el juego tenga que pedir disculpas por existir.

Este recorrido deja una certeza simple y decisiva: la tecnología puede devolvernos tiempo, pero solo nosotros podemos decidir qué hacer con él sin la urgencia de justificarlo ni la culpa de no producir nada mientras lo vivimos.

El recorrido de este ensayo no permite afirmar que el feudalismo tecnológico sea inevitable. Tampoco permite afirmar que el humanismo tecnológico vaya a imponerse por la simple fuerza de las buenas ideas. Ambos dependen de decisiones concretas, individuales, colectivas e institucionales.

Epílogo

Para cerrar, vale la pena volver a ese ejemplo doméstico y pequeño que atravesó buena parte de este ensayo: alguien a punto de enviar un mensaje que no es del todo suyo, y que finalmente elige escribir el que sí lo es. Ese gesto no resuelve ningún gran dilema filosófico sobre la inteligencia artificial. Resuelve, apenas, una pregunta doméstica y pequeña: qué parte de esa comunicación queremos que nazca de nosotros mismos.

Creo que ese es, en definitiva, el ejercicio que este ensayo propuso, capítulo tras capítulo, a una escala mucho mayor. No existe una respuesta única, válida para todos los casos, sobre qué delegar y qué no. Existe, en cambio, un criterio simple que conviene aplicar antes de cada decisión: si aquello que estoy a punto de entregarle a una máquina es algo que prefiero seguir haciendo yo mismo, aunque me cueste más y me salga de la manera que puedo.

El feudalismo y el humanismo tecnológicos (recordemos le hemos aquí colocado esas denominaciones como forma de identificación) no son, a esta altura, dos futuros lejanos que estén esperando a que el mundo elija entre uno y otro en algún momento decisivo. Son dos tendencias que conviven, hoy, en cada una de nuestras decisiones cotidianas: en cada mensaje que delegamos o escribimos nosotros mismos, en cada plataforma cuyos términos aceptamos sin leer, en cada minuto de atención que entregamos sin advertirlo, en cada tarde que decidimos no llenar de productividad.

No escribí este trabajo para transmitir alarma ni para prometer un futuro promisorio. Lo escribí para sostener, con toda la seriedad que merece, algo que la vida cotidiana rara vez nos da tiempo para pensar: qué parte de nuestra humanidad no estamos dispuestos, en ninguna circunstancia, a dejar de ejercer.

La inteligencia artificial seguirá avanzando, con toda seguridad, mucho más rápido que nuestra capacidad de reflexionar sobre ella. Eso ya lo sabemos. Lo que todavía no sabemos, y esa es la cuestión que verdaderamente importa, es si vamos a acompañar ese avance con la misma velocidad de reflexión sobre quiénes queremos seguir siendo mientras tanto.

Quizás la idea que atraviesa todo este ensayo pueda resumirse, al final, en una sola frase: la inteligencia artificial no es la prueba de si las máquinas pueden pensar. Es la prueba de si los seres humanos todavía sabemos para qué queremos pensar.

La pregunta más importante del futuro no será qué podrá hacer la inteligencia artificial.

Será qué reflejo estamos dispuestos a reconocer como propio.

Notas

1. Eisenstein, E. (1979). The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge University Press.

2. Hill, K. (2020). "Wrongfully Accused by an Algorithm." The New York Times, 24 de junio. Sobre el arresto injusto de Robert Williams en Detroit por un sistema de reconocimiento facial (enero de 2020).

3. Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). "Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification." Proceedings of Machine Learning Research, 81, pp. 77-91. El estudio documenta tasas de error mucho más altas en la clasificación de personas de piel oscura (hasta 34,7%) frente a personas de piel clara (0,8%) en sistemas comerciales de reconocimiento facial; se cita aquí como evidencia académica del sesgo racial de estos sistemas, complementaria del caso Williams.

4. Varoufakis, Y. (2023). Technofeudalism: What Killed Capitalism. Bodley Head. Referencia para la acepción económica del término "feudalismo tecnológico".

5. Haugen, F. (2021). Testimonio ante el Senado de los Estados Unidos (5 de octubre de 2021) y documentos internos conocidos como los "Facebook Files", difundidos por The Wall Street Journal a partir de septiembre de 2021.

6. Amnistía Internacional (2016). This Is What We Die For: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt. Sobre las condiciones de extracción de minerales críticos para la infraestructura tecnológica. Sobre el litio de Chile, Argentina y Bolivia, véase también la cobertura periodística sobre la matriz de recursos críticos de la región (por ejemplo, Aceroyroca, "Guerra de recursos: el megaproyecto de OpenAI...", agosto de 2026).

7. Perrigo, B. (2023). "OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic." Time, 18 de enero.

8. Diario de Cuyo (10 de octubre de 2025). "OpenAI y Sur Energy anunciaron que construirán un megacentro de datos en la Patagonia." Sobre el proyecto "Stargate Argentina" de OpenAI y Sur Energy en Neuquén, con una inversión proyectada de hasta USD 25.000 millones y hasta 500 MW de potencia.

9. Milei, J. (2024). Discurso por el primer aniversario de gobierno, 10 de diciembre de 2024. Fuente de la cita "tierras frías e inhóspitas de sobra". Cita verificada como textual.

10. Milei, J. (2026). Artículo de opinión sobre inteligencia artificial y responsabilidad limitada. Financial Times.

11. LosMocanos.com (2026). "Milei apuesta por una IA sin regulación para atraer inversiones millonarias a Argentina." Incluye la declaración de Ariel Garbarz, experto en telecomunicaciones y ciberseguridad.

12. El Salto (2 de marzo de 2026). "Comunes digitales y soberanía tecnológica: las alternativas que ya funcionan." Sobre guifi.net como infraestructura de telecomunicaciones gestionada como bien común en Cataluña.

13. World Bank Group (2023). India’s Trillion-Dollar Digital Opportunity. Documento preparado para la presidencia india del G20. Sobre el salto de inclusión financiera del 25% a más del 80% de la población adulta en seis años a través de India Stack.

14. Fondo Monetario Internacional (2023). “Stacking up the Benefits: Lessons from India’s Digital Journey”. IMF Working Paper. Sobre el diseño de India Stack como bloques compartidos y abiertos, y su replicabilidad.

15. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2025). Governing with Artificial Intelligence. Sobre el relevamiento de más de 200 casos de uso de IA en gobiernos de países miembro, en once áreas de la administración pública.

16. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2025). Governing with Artificial Intelligence. Sobre el caso neérlandes de detección de fraude en subsidios infantiles, citado en el mismo informe como advertencia sobre la calidad de los datos.

17. Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos), artículo 22, en vigor desde 2018.

18. Reglamento (UE) 2022/1925 (Ley de Mercados Digitales), en vigor desde 2022.

19. Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de Inteligencia Artificial), aprobado en 2024. Sobre las obligaciones de transparencia del artículo 50, exigibles desde el 2 de agosto de 2026, y las multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial anual, véase Análisis Digital (3 de agosto de 2026), "'Generado por IA', la mención obligatoria que comienza a regir en Europa."

20. León XIV (2026). Carta encíclica Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Ciudad del Vaticano, firmada el 15 de mayo y presentada el 25 de mayo de 2026.

21. Organización Internacional del Trabajo (12 de junio de 2026). Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas (Convenio núm. 193), adoptado en la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra. Aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones; la delegación gubernamental argentina se abstuvo.

22. Infobae (11 de agosto de 2026). "Australia marca un precedente mundial y garantiza un salario mínimo para repartidores." Sobre la decisión de la Comisión de Trabajo Justo (Fair Work Commission) de Australia, vigente desde el 17 de agosto de 2026, y la cobertura de The Guardian sobre la misma medida.

23. Véase nota 17 (Organización Internacional del Trabajo, 2026), sobre el resultado de la votación y la abstención argentina.

24. Vercelli, A. (2024). "Regulaciones e inteligencias artificiales en Argentina." Sobre la elaboración y falta de implementación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial (ArgenIA, 2019).

25. AgendAR (21 de julio de 2026). "Buenos Aires puso reglas para la IA. La guerra de Malvinas nos mostró por qué no alcanza." Sobre el Nodo Tecnológico de IA y la regulación provincial de inteligencia artificial en la provincia de Buenos Aires.

26. Firtman, M. (2026). “IA: prohibida para niños, obligatoria en la escuela.” Perfil, 22 de agosto de 2026. https://www.perfil.com/noticias/opinion/ia-prohibida-para-ninos-obligat… Sobre la habilitación de Google Gemini en las cuentas escolares de CABA y la capacitación de más de 7.000 docentes en la “Gemini Academy”, con certificación oficial de Google.

27. Firtman, M. (2026). “IA: prohibida para niños, obligatoria en la escuela.” Perfil, 22 de agosto de 2026. https://www.perfil.com/noticias/opinion/ia-prohibida-para-ninos-obligat… Sobre el comunicado oficial de febrero de 2026 que anticipaba la implementación de Gemini en las cuentas de estudiantes de Nivel Primario.

28. Firtman, M. (2026). “IA: prohibida para niños, obligatoria en la escuela.” Perfil, 22 de agosto de 2026. https://www.perfil.com/noticias/opinion/ia-prohibida-para-ninos-obligat… Sobre los pisos de edad fijados por las principales empresas de IA generativa (OpenAI, xAI, Google, Anthropic) para su uso escolar o individual.

29. LatFem (agosto de 2026). "La legalización del saqueo: las claves de la reforma de la Ley de Tierras." Sobre la conexión entre la reforma de la Ley de Tierras y el interés de empresas tecnológicas por la Patagonia.

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32. Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Paidós.

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38. BigScience Workshop (2021-2022). Consorcio internacional de más de 1.000 investigadores de 70 países y 250 instituciones para el desarrollo colaborativo y abierto del modelo de lenguaje BLOOM (176.000 millones de parámetros, 46 idiomas naturales y 13 lenguajes de programación), entrenado en el superordenador público francés Jean Zay (IDRIS/CNRS, financiado por GENCI) y distribuido bajo la licencia Responsible AI License (RAIL). Véase Le Scao, T. et al. (2022), "BLOOM: A 176B-Parameter Open-Access Multilingual Language Model", arXiv:2211.05100, y huggingface.co/bigscience/bloom.

39. Delaney, K. J. (2017). "The robot that takes your job should pay taxes, says Bill Gates." Quartz. Sobre la propuesta de gravar la automatización.

40. Kangas, O. et al. (2020). "Suomen perustulokokeilun arviointi" (Evaluación del experimento finlandés de renta básica). Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia.

41. Alaska Permanent Fund Corporation. Historia y funcionamiento del Fondo Permanente de Alaska, creado en 1976, con distribución de dividendos desde 1982.

42. OpenResearch (2024). Unconditional Cash and Labor Market Outcomes (y estudios complementarios del mismo ensayo). Sobre el experimento de renta garantizada de 3.000 participantes en Texas e Illinois, financiado por Sam Altman entre 2020 y 2023.

43. Declaraciones públicas y entrevistas de Sam Altman (2024-2025), citadas en cobertura periodística internacional. Sobre la idea de una “computación básica universal” como extensión futura de la renta básica.

44. Cobertura periodística sobre el Plan Piloto de Renta Básica de Cataluña (2020-2023). Sobre el diseño para 5.000 participantes con un pago de 800 euros mensuales y su bloqueo político antes de la ejecución completa.

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52. Raspo, A. Investigador del CONICET. Declaraciones sobre el diseño de plataformas y la amplificación de discursos de odio, citadas en cobertura periodística nacional (2024-2025).

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60. Firtman, M. (2026). “IA: prohibida para niños, obligatoria en la escuela.” Perfil, 22 de agosto de 2026. https://www.perfil.com/noticias/opinion/ia-prohibida-para-ninos-obligat… Sobre el estudio publicado en Nature Communications acerca del desarrollo de funciones ejecutivas entre los 10 y los 15 años.

61. Firtman, M. (2026). “IA: prohibida para niños, obligatoria en la escuela.” Perfil, 22 de agosto de 2026. https://www.perfil.com/noticias/opinion/ia-prohibida-para-ninos-obligat… Sobre la prohibición de la IA generativa en la escuela primaria noruega desde junio de 2026, tras una caída de casi 30 puntos en comprensión lectora en las pruebas PISA.

62. Aristóteles. Ética a Nicómaco, Libro X. Sobre la distinción entre vida activa y vida contemplativa (bios theoretikos).

63. Marx, K. (1844). Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Sobre el concepto de alienación del trabajo.

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67. Real Decreto-ley 9/2021 (España). Conocido como "ley rider", sobre la presunción de laboralidad de los repartidores gestionados por plataformas digitales.

68. Directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales.

69. Dastin, J. (2018). "Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women." Reuters, 10 de octubre.

70. Distintas coberturas periodísticas (2018-2024) sobre desvinculaciones vinculadas a sistemas automatizados de evaluación de desempeño, incluyendo el caso de Ibrahim Diallo (relatado por él mismo en una charla TEDx de 2018) y casos posteriores en Amazon y empresas de tecnología y videojuegos.

71. Danziger, S., Levav, J. y Avnaim-Pesso, L. (2011). "Extraneous factors in judicial decisions." Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), pp. 6889-6892. Estudio citado habitualmente por Daniel Kahneman en su obra sobre sesgos cognitivos.

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73. Cadwalladr, C. y Graham-Harrison, E. (2018). "Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach." The Guardian, 17 de marzo.

74. Fiscalía Nacional Electoral (Argentina, 2025). Informe sobre incidencias durante las elecciones legislativas nacionales de 2025.

75. Chequeado (2025). Verificaciones sobre contenido generado con inteligencia artificial durante las campañas electorales de 2025 en Argentina, incluyendo el caso de los videos con la imagen de Macri y Lospennato durante las elecciones porteñas del 18 de mayo.

76. Distintas mediciones de consumo de pantallas entre adolescentes (Common Sense Media y otras fuentes, 2021-2024). Las cifras varían según metodología y actividades incluidas.

77. OCDE. Informes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), comparación de resultados de comprensión lectora entre 2015 y 2022, con detalle para España y Argentina.

78. Esquivel, J. C. (dir., 2026). Informe sobre juventud y vulnerabilidad social. Universidad de Buenos Aires. Sobre la proporción de jóvenes de 18 a 29 años en condición de vulnerabilidad social y el fenómeno "Ni-Ni" / "Triple Ni".

79. Gallup (2022). State of the Global Workplace. Sobre la caída del compromiso laboral, particularmente entre trabajadores menores de 35 años, y el fenómeno conocido como quiet quitting.

80. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2024). World Population Prospects 2024. Sobre el cruce, desde aproximadamente 2018, entre la población mundial de 65 años o más y la de niños menores de cinco años.

81. Statistics Korea (2025) y Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (2025). Cifras oficiales de tasa de fecundidad de Corea del Sur (0,75) y Japón (1,14, cifra preliminar) correspondientes a 2024.

82. Huizinga, J. (1938). Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture.

83. Kant, I. (1790). Crítica del juicio. Sobre el concepto de "finalidad sin fin" (Zweckmässigkeit ohne Zweck) en el juicio estético.

(*) Jorge Kerz es sociólogo. Especializado en la Sociología del Derecho. Magister en Ciencias Sociales por la Universidad de Lund, Suecia. Ex defensor del Pueblo de Paraná y ex Presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos.