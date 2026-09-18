El sabor de la mentira

Con el objeto de distraernos un poco, analizamos una característica muy particular de los seres humanos: mentir.

Dicen que “con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil”, puede ser un punto de vista y de partida para analizar esa manía que tenemos de no decir verdades. ¿Será verdad?

Y “mentime que me gusta”, parece ser también una suerte de consuelo de quién sabe cuándo no te dicen la verdad. Lo cierto es que las estadísticas de “carácter psicológicas y sociales” reportan en promedio “decir entre 1 y 2 mentiras al día, siendo el 60% de los adultos capaces de no mentir en 24 horas. No obstante, algunos estudios indican que la mayoría miente en conversaciones diarias para evitar situaciones incómodas, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres”. (¡Estoy cavando mi propia fosa!).

¿Números mentirosos?

Estudios de origen francés y/o de Estados Unidos indican mentiras en una media de 1,65 veces y hasta 4 mentiras diarias y que “el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos”.

De las mismas, el 77% de las personas son consistentemente honestas, diciendo entre 0 y 2 mentiras por día, mientras que un grupo pequeño de “mentirosos prolíficos” (16%) dice 5 o más mentiras al día.

La mentira más común “estoy bien”. Es la falsedad más frecuente, usada a menudo cuando la persona no se siente bien, cuyas razones pretenden evitar situaciones incómodas, esquivar confrontaciones o no molestar a otros (lo que se diría una mentira piadosa).

Quizás podemos acotar que, en nuestra profesión el periodismo, la mentira puede tomar ribetes inesperados, hoy con rango internacional al denominarlas fake news. Y muchos colegas se jactan de esto no sabiendo, o si, del mal que pueden estar provocando.

Razones

Y acá pega justito, porque mentimos por diversas razones. La mayor es para sacar algún beneficio o evitar algún castigo, dolor o conflicto. Es quizás un denominado mecanismo de defensa para proteger la autoestima y la imagen social, o incluso para protegernos del sufrimiento al auto-engañarnos o a otros con las denominadas “mentiras piadosas”.

El señor que lo sabe todo (google) dice que “Mentir es esa herramienta adaptativa y común en humanos para la supervivencia y la interacción social, pero también puede revelar miedos profundos a ser juzgados, no ser aceptados o no lograr aspiraciones”.

Mentimos por autoprotección y ventaja; también para no herir los sentimientos de otros, quizás para mantener la armonía social o cumplir expectativas (“estoy bien”). Otra razón puede ser mejorar la imagen o dar una que no tenemos con el objetivo de ganar aprobación, destacar o seducir. Otras veces

para lidiar con alguna culpa, malestar o angustia, apoyado tal vez en un autoengaño.

La mentira pública

La persona mentirosa suele actuar compulsivamente, pero la crónica se la denomina mitómano, pseudólogo o mentiroso patológico, cuya característica es construir una realidad falsa para obtener admiración o por inseguridad.

“Miente que algo quedará” es una frase popularizada por Joseph Goebbels, Ministro de la “Ilustración Pública y Propaganda” del Tercer Reich, Adolf Hitler, entre 1933 y 1945, un método bastante usado (y bien) por algunos estrategas de la comunicación en nuestro país. Sobre todo, quienes detentan la mayoría de los medios en la Argentina que foguean y foguean con un discurso muy bien armado, bien estudiado y ejecutado de manera ejemplar. Basta mirar tele un par de días para darse cuenta de esto.

Mentiras por doquier

Del tema hasta existe una calificación de mentiras ya sea por su intención, contexto y gravedad, yendo desde las piadosas usadas por cortesía hasta las patológicas o malintencionadas. Algunas para encubrir errores (color blanco); venganza (rojas), grupales (azules); las instrumentales de autoengaño y las patológicas o denominadas mitomanía.

Finalmente, la Biblia condena la mentira como un “pecado grave que desagrada a Dios y aleja de Él, identificándola como una práctica del diablo”, denominado el “padre de la mentira”, y la asocia con la falsedad en los Diez Mandamientos en el “No darás falso testimonio”.

La gran cantante Valeria Lynch también le dedicó un gran tema a la mentira, expresando el despecho por un amor que, al parecer, la llenó de engaños.

Esperando se hayan distraído un poco con este artículo, no olvidemos que “Una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones”.

¡Ah! Ojo cuando alguien le recalca “te lo juro” o “no tengo nada que ocultar”.

(*) Especial para ANÁLISIS.