Hoy se realizó en Buenos Aires la marcha denominada “de la bronca”, aludiendo a la vieja canción de protesta en los años difíciles cuando Onganía gobernaba la República. Aquí fue una gran marcha de la bronca, pero fue una marcha del pueblo.

No se soporta más. La verdad, más allá de lo que se puede decir que hizo el kirchnerismo, no podemos pasar de un país a otro. Se justifica la desatención hacia las personas con discapacidades, no se aumentan los salarios hace meses, no se aumenta la jubilación hace más de dos años, y todo esto ha provocado una gran marcha de la bronca del pueblo argentino.

El padecimiento surge en todos los órdenes de la República Argentina, donde hay recortes por todos lados y donde los beneficios que tenían del Estado nacional han prácticamente desaparecido. No se puede gobernar un país con esta escasez de recursos y desatendiendo las demandas más urgentes.

(*): diputado provincial, exdiputado nacional. Publicado en Facebook.