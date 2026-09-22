Cambios al nuevo sistema de desayunos y meriendas

La Mesa modifica el sistema de desayunos y meriendas que quieren aplicar.

Pese a no estar en marcha plenamente ya hay cambios en al mecanismo pensado para proveer desayunos y meriendas a escuelas de Entre Ríos a través de la empresa Teknofood. El proceso entró en una especie de parálisis administrada. Se esperan definiciones y mientras tanto, pasan cosas.

Los interrogantes persisten por lo prolongado de la espera para aplicar los cambios deseados. El proceso es complejo, sensible, no solo por el impacto presupuestario, sino porque también alcanzaría, en el mediano plazo, a los almuerzos que reciben los alumnos que, además de aprender, tienen que alimentarse en las escuelas.

El entramado arroja novedades cada semana. Sigue la expectativa sobre lo que puedan llegar a decir en la Cámara de Diputados la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini. Aún no han sido definidos lugar y hora para esa convocatoria votada a fines de agosto.

Cambios desde la Mesa

La novedad es que, mientras se esperan novedades judiciales y las que puedan surgir del espacio legislativo, se volvió a reunir la Mesa Interinstitucional para la mejora del sistema de alimentación escolar (la Mesa), creada para enderezar y sostenerse frente a los cuestionamientos que recibió la decisión política, que fue impactada por la intervención de padres y asociaciones.

Este espacio fue creado después de la adjudicación del sistema. El diseño original no se anticipó. No lo vislumbraron. Se hizo al final lo que debió ser, tal vez, el inicio. Se amplió la mirada, es verdad. Es valioso. Pero no han sido convocados a opinar, al menos hasta ahora, los docentes, actores centrales en instancias de puesta en marcha del sistema.

La mesa adquirió, por las aristas del tema y los actores que incorporó, un volumen importante. La incorporación del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer) es sustancial. No fueron informados ni consultados previamente, así lo hicieron saber. Está claro.

Han volcado su mirada y por lo conocido después de la última reunión (la tercera) de la Mesa, se empiezan a remodelar ciertos aspectos de la política original.

Se desconoce todavía si este espacio, la Mesa, elaboró un reglamento para indicar responsabilidades o alcances de lo decidido por sus integrantes.

Más allá de esos detalles se debe analizar en profundidad la opinión, responsable y enriquecedora, que compartió la nutricionista Elsa Olmedo, participante del encuentro de la Mesa de la semana anterior.

La profesional detalló que hubo novedades, que se suman a la de creación de un área específica para aplicar y controlar el sistema. Indicó que hubo un análisis sobre la composición de los productos y motivó se hicieran propuestas sobre lo que podía mejorarse de lo que recibirían los alumnos entrerrianos en la mesa de los comedores.

En declaraciones a medios de la capital entrerriana señaló que un desayuno debería contener la leche (aportante de calcio y proteínas) y una galletita con semillas, apuntando a la ingesta de grasas saludables. A esto se podría sumar una fruta. Informó que es un “ejemplo”.

Reveló que en la reunión se habló de modificar la matriz alimentaria, cambiando los ingredientes que tienen los productos originalmente ofrecidos por Teknofood.

La profesional destacó la buena voluntad empresaria de acceder a reducir los azúcares y las grasas saturadas. “Aumentar la fibra y la proteína que necesitamos que aportemos con el desayuno a chicos con alta vulnerabilidad social”, añadió, explicando la propuesta.

Un elemento sustancial de lo explicado por la profesional fue que la empresa informó que necesita seis meses para reestructurar los productos.

“Es importante que haya un control y una supervisión del Estado”, sumó Olmedo, que reiteró la decisión de crear un área nueva que va a incorporar nutricionistas, los que conformarán un sistema de control.

Se trata ni más ni menos que de resguardar la seguridad alimentaria.

Otra noticia

“Hay un equipo de nutricionistas e investigadores que van a hacer el diagnóstico rápido, que tienen mucha experiencia, (…) para noviembre estarán los resultados”, amplió la profesional.

En este punto se refería a un monitoreo que se está organizando con el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), que alcanzará (señaló la información oficial) a 170 escuelas de la provincia.

Será para reunir información representativa base para evaluar la alimentación que reciben los estudiantes y orientar desde ahí las decisiones sobre el sistema.

Todo esto es una muestra más que, sobre la marcha, se siguen modificando una y otra vez los mecanismos que se aplicarán (¿o ya se están aplicando?). ¿No debió ser antes?

Todo lo que pasa alrededor de la decisión política revela la importancia y el impacto que han tenido las acciones desplegadas por los padres, asociaciones intermedias y, claramente, el Colegio de Nutricionistas entrerriano.

Es importante reiterar que cada uno de los que participan en la Mesa Interinstitucional tiene una representación. No es azaroso el listado de los que fueron convocados para encarrilar lo que se quiere aplicar.

A esta altura sobran muestras de alguna improvisación alrededor de las decisiones que esperan ser.

Claro está que la instancia que se concretará en la Cámara de Diputados servirá para profundizar en detalle todo lo relacionado al origen y puesta en funcionamiento del proceso.

Cómo fue pensado, bajo qué parámetros científicos (que ahora serían modificados) y qué documentos se tuvieron en cuenta para elaborar el pliego de condiciones de la licitación.

Llama la atención que desde las explicaciones de los participantes se desprende que se buscan cambios sobre la composición de los alimentos.

A esta altura, después de la adjudicación a Teknofood se involucra al CEPEA. ¿No hubo relevamientos antes del llamado a licitación? Y si los hubo, ¿son parte de los expedientes que sustentaron las decisiones?

Los cambios, ¿no le generarán problemas al Estado en el futuro?

Nuevo organismo

Estaría bueno que se conozca cómo evoluciona la creación de la Dirección de Nutrición, que dependerá del área de comedores. Es una decisión política con consecuencias administrativas concretas que surge de ese espacio.

Un elemento importantísimo es que los nutricionistas pidieron que la empresa Teknofood no esté presente en las reuniones de la Mesa Interinstitucional.

Corregir parece ser una consigna que atraviesa todo el proceso, que según dijeron, en marzo se aplicará en toda su dimensión.