Para que no digan que no hablé del agua

El agua es esencial para el ser humano, tal es así que nadie puede sobrevivir más allá de los tres días sin ella. Desde siempre el agua ha sido una preocupación tal es así que el ser humano pobló, fundo pueblos y civilizaciones cerca del agua ya sea un arroyo, un río o incluso del mar.

No fueron pocos los conflictos que se sucedieron alrededor del acceso o del derecho al agua. En la biblia, ya en el génesis, aparece el conflicto (Génesis 26:12-35) por el acceso a los pozos de agua, estamos hablando de alrededor del 1900 antes de Cristo. Los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac por los pozos que éste había cavado en la región. Isaac llamó a esos pozos Esek (Discordia) y Sitnah (Enemistad) debido a las riñas por el agua. Luego cavó otro pozo sin disputa y lo llamó Rehobot (Espacio). Esto por dar solo un ejemplo.

Además de la necesidad y de la utilidad del agua, tempranamente en la humanidad fue utilizado como símbolo y así lo encontramos en el nuevo testamento. Tal es así que Jesús se declara a sí mismo como el agua de vida. En el bautismo el agua es utilizada como señal de la redención, ya no estamos más sujetos al mal si no al bien, a lo puro, a lo nuevo, esto muy bien explicado por Pablo en su carta a los Romanos.

El agua de los ríos libres

En mi vida pastoral tuve la posibilidad de participar en acciones directas que tienen que ver con el agua.

Apenas llegado a la congregación de Leandro N Alem, en la provincia de Misiones, en el año 2013 participé del movimiento por los ríos libres como un mandato desde el distrito de la iglesia. En septiembre de este año se realizó una “Marcha por los ríos libres” que pasaba por nuestra congregación. Los lideres solicitaron la posibilidad de utilizar el salón de nuestra parroquia para pernoctar. Esta experiencia me marcó profundamente en este compromiso en contra de la construcción de las Megarepresas. En la noche tuvimos una hermosa confraternización en la que me enteré y me compenetré de la problemática de la construcción de las mega represas sobre los ríos Paraná y Uruguay. El médico y activista Juan Yahan me lo hizo ver claramente en aquel momento junto a Raúl Aramendy y al grupo de comprometidos, que los ríos en el mundo son como las arterias y las venas en el cuerpo, que si se corta o restringe su circulación tan solo producen muerte. Al cortar las venas y arterias de un brazo este pierde su vida. Así es con los ríos. Cenamos juntos, conversamos hasta altas horas y desayunamos, antes de verlos partir hacia la capital provincial, Posadas, me pidieron una reflexión y la bendición.

Al año siguiente realizamos un encuentro internacional y ecuménico con representantes de Paraguay, Brasil y Argentina que desde entonces se viene repitiendo con el énfasis de que los río, como creación y formadores de un ambiente que genera vida, debemos cuidar y preservar.

Cómo iglesia en el Sínodo el 9 de octubre de 2016 en Felicia, provincia de Santa Fe, declaramos nuestra posición a favor de los ríos libres y el compromiso del cuidado del agua, que es lo que está en juego, propuesta que traíamos desde el distrito de Misiones y la presenté personalmente ante la asamblea.

Solo un rio limpio tiene vida

En el año 2018 me hice cargo de la Congregación de San Antonio, en Gualeguaychú, Entre Ríos, apenas llegado me invitaron a hacerme parte de la marcha al puente en el último domingo de abril. Esta marcha es el acto que subsistió de los famosos cortes al puente San Martin que une Argentina y Uruguay y que habían encontrado su fin en 2006. Estos cortes surgieron como una defensa por el río limpio, ya que se considera que la instalación de las mega pasteras sobre las orillas es contaminante y sumamente perjudicial.

La organización que lo lleva adelante es la Asamblea Permanente que hacen un continuo monitoreo del agua y del aire rio debajo de las pasteras. Organizan también todos los años esta marcha hacia el puente, cuyo acceso está restringido por la gendarmería El acto se realiza hoy en el Arroyo Verde, donde está emplazado el monumento que recuerda aquella gesta del 2005 y 2006. Integrantes de la Asamblea realizan la lectura de una declaración donde siempre se hace un informe de situación ambiental y de forma ecuménica se realiza una oración redactada y consensuada por representantes de la iglesia católica y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. En las declaraciones se expresan explícitamente que el agua está en juego. También hay una toma de conciencia de que lo que está en juego es la soberanía territorial con estos mega emprendimientos internacionales ya que realizan acuerdos que exceden a lo constitucional. La contaminación se da en el agua, el aire e incluso en el suelo agudizado con una explotación y una producción extractivista.

Nuevo compromiso por el agua en las sierras cordobesas

En el año 2023 me hice cargo de la Congregación Calamuchita de nuestra iglesia. El tema del agua también es preocupante en esta región. La construcción de las represas en los ríos serranos trajo no pocos conflictos ya que había una ancestral forma de utilización del agua para riego, que con estos embalses entraron en crisis. Por otra parte, la sobreventa de loteos ya sea para viviendas permanentes como para el turismo sin una planificación seria -en relación a la cantidad de agua disponible-, conlleva a muchos problemas.

Es interesante que un grupo de guías de montaña, con Mariano Bearzoti a la cabeza, observaron que la sobrepoblación, el sobre pastoreo y las incidencias del turismo en las sierras conlleva a una destrucción de la flora y la fauna. A esto se suman los grandes incendios que, en los últimos años, por desidia o por intenciones, han ido en aumento. Este grupo, en conjunto con científicos y observadores locales, descubrieron que una de las plantas afectadas es la del tabaquillo. Esta planta es parte de los bosques de altura, sobre todo en la cuenca hídrica de Achala, en las sierras de los Comechingones, entre San Luis y Córdoba. Estos guías de montaña que tienen su base en el Champaquí vienen realizando capacitaciones en conocer mejor el medio ambiente, en aumentar la sensibilidad y en trabajar a favor de una restauración.

En esta capacitación, descubrieron que en el ciclo del agua las plantas de tabaquillo (Polylepis australis de la familia de las rosáceas) es esencial. Esta planta de un tronco rojizo y que se descascara como papel crece en zonas altas, por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Funciona como una esponja natural que retiene el agua de las nubes y de las lluvias, regulando su distribución en las épocas de sequía.

Todos los años, a partir de noviembre, la fundación “Sembradores del agua” convoca a voluntarios a participar en la recolección de semillas para luego, en dos viveros, uno en Santa Mónica y otro a los pies del Champaquí, sembrar en almácigos que luego son trasladados al campo. Con mucho entusiasmo nos hicimos parte de esta iniciativa descubriendo que el apoyo de instituciones, organismos internacionales no es poco. Pero sin la fuerza, el entusiasmo y el trabajo de los voluntarios esto sería imposible.

En las conversaciones con los jóvenes, en estos procesos de compromiso, siempre surge el comentario, de lo amplio que es el tema del agua y de cómo surgen posibilidades y oportunidades para cuidar y sostenerla.

La conciencia y la observación en cuanto a nuestra incidencia en el ciclo del agua es fundamental. El ciclo nos brinda muchísimas posibilidades para salir al encuentro en su cuidado y a lo que debemos apuntar es que el agua es parte de la vida y no puede ser considerado una mercancía.

(*) Waldemar Oscar von Hof es pastor en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y escritor. Su último libro de cuentos es “Tinta revelada”.