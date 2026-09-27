Aprender radio con Oscar Bosetti

Volví a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER hace algunos años. Para entonces ya llevaba mucho tiempo trabajando en medios: redacciones, coberturas, estudios de radio, micrófonos, rutinas que el oficio va incorporando casi sin pedir permiso.

En el Taller de Producción Periodística me encontré con Oscar Bosetti, a cargo de la parte de radiofonía.

Hay profesores que terminan siendo pilares de una carrera, Oscar era uno de ellos. Compartía el Taller de quinto año, cuando una ya está en los últimos pasos de la Licenciatura en Comunicación Social y la facultad empieza a mezclarse de otro modo con el trabajo profesional. A esa altura ya no alcanza con incorporar conceptos. Hay que producir, decidir, hacerse cargo de qué contar y de cómo hacerlo.

Yo volvía con muchos años de profesión encima y, sin embargo, sus clases eran un incentivo. Me daban ganas de cumplir con las tareas, de llegar con el trabajo hecho, de corregirlo si hacía falta. No porque hubiera que responderle al profesor para aprobar, sino porque una quería estar a la altura de lo que proponía.

Oscar era un profesor generoso, de esos que confiaban la cocina de las noticias sin reservarse las recetas. Mostraba cómo se hacía y explicaba por qué, compartía herramientas, experiencias y maneras de resolver. Si algo no funcionaba, señalaba dónde estaba el problema y esperaba una nueva versión.

Organizaba los grupos, daba las pautas y aguardaba las producciones. Después venía la devolución. Cada trabajo regresaba con observaciones, correcciones, cosas para revisar que enriquecían lo propuesto. Había que volver sobre él hasta que estuviera en condiciones de llegar al estudio de radio. Y si a alguno le costaba un poco más, Oscar estaba ahí, acompañaba y motivaba el proceso.

Pero también recuerdo las clases divertidas. Esas en las que, junto al “Perro” Morelli, nos poníamos a crear spots entre todos en el aula. Alguien tiraba una idea, otro encontraba una frase, probábamos una voz, un sonido, un remate. Nos reíamos bastante, también descartábamos cosas y empezábamos otra vez.

Había que descubrir cuánto podía durar una frase, dónde tenía que entrar un sonido, cuándo una palabra sobraba. La creatividad no estaba en un apunte. Había que ponerla a trabajar. Oscar buscaba clases creativas, empujaba a probar, a animarse, a encontrar algo propio en cada producción.

Después llegaba el momento en que todo salía del aula. Todos los años invitaba a los estudiantes a hacer sus primeras experiencias en Radio UNER, en el programa “Parte del Aire”. Cada grupo quedaba a cargo de una emisión semanal. Y antes de sentarse frente al micrófono había que hacer todo lo demás: producir, buscar los temas, preparar materiales, ordenar los contenidos, calcular los tiempos, confeccionar el guion radiofónico. Ahí cada estudiante entendía todavía mejor sus correcciones.

Porque finalmente llegaba el estudio. Había una hora para empezar, micrófonos abiertos y un programa que tenía que salir. Lo que hasta ese momento había sido una tarea para la Facultad se convertía en radio. Del otro lado había alguien escuchando.

Oscar entendía muy bien esa relación entre aprender y hacer. Para él, la radio no terminaba en una definición, ni en su historia —que más de una vez traía al aula con aquellos “Locos de la Azotea”— ni en sus lenguajes, aunque conocía todo eso como pocos. Había que estudiarla, escucharla, pensarla. Pero en algún momento también había que sentarse frente a un micrófono y hacerla.

Volver a estudiar después de muchos años de trabajo tiene algo particular. El oficio crea automatismos, una encuentra maneras de resolver que funcionan y, justamente porque funcionan, deja de preguntarse por qué hace ciertas cosas. Oscar conseguía mover un poco esa seguridad. Hacía que una volviera a mirar lo que creía aprendido.

Su muerte me llevó otra vez a aquellas clases, a los grupos, los guiones, los spots que inventábamos entre todos, las producciones que iban y volvían hasta quedar mejor. Y al estudio de Radio UNER.

También me hizo pensar en algo que quizá no advertimos mientras sucede: el lugar que algunos profesores terminan ocupando en una carrera y, sobre todo, en quienes pasamos por sus aulas.

Oscar Bosetti fue un enorme estudioso de la radio argentina. Investigó, escribió y enseñó durante décadas. Otros podrán reconstruir en detalle esa trayectoria. Yo, hoy, vuelvo al profesor que tuve cuando regresé a la facultad. Al profesor generoso, al que esperaba nuestras producciones y se tomaba el trabajo de corregirlas. Al que hacía lugar para el juego, la creatividad y las ganas de probar. Al que, después de todo ese recorrido, nos llevaba hasta el estudio para hacer radio.

Quienes fuimos sus alumnos tenemos mucho que agradecerle. Algo de Oscar sigue ahí, en quienes pasaron por sus clases y hoy, desde distintos lugares del país, se sientan frente a un micrófono, producen una noticia o vuelven a preguntarse cómo contarla mejor.