En memoria de Oscar Bosetti

En estas horas se nos fue Oscar Bosetti.

Fue y seguirá siendo el más grande investigador de la radiofonía argentina. El más imponente y profundo de los biógrafos de un medio al que dedicó su vida.

Sus libros tienen precisión quirúrgica y hondura sentimental en cada recorrido por los 106 años de historia de su amor. Sin melancolías, porque si algo lo destacó fue haber analizado a la Radio con sentido de proyección permanente.

Nunca permitió que el terremoto tecnológico lo hiciera dudar del futuro del medio. Justificó con una estatura académica descomunal que la Radio es imperecedera. Le contestó a cada presagio sobre sus muertes y, acaso, la suya es hoy una semblanza perfecta de la razón que tenía al defenderla.

Las clases de Bosetti fueron, durante décadas, un alma sagrada de las carreras de Comunicación y del mundo radiofónico, en cualquiera de las sedes de esa Universidad pública a la que amaba con igual intensidad. Y fue, también, como idealista y docente co-fundador, el sabio que dotó a ETER del espíritu que nos impregna respecto de todo marco conceptual imprescindible.

No sería justo decir que eran teóricas esas clases suyas. Una en particular, sobre La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938, fue durante años una exposición probablemente inigualable. Ningún estudiante podía salir de esa clase sin las piernas aflojadas ante semejante ejemplificación del poder ficcional.

La congoja que hay en tantos ámbitos pedagógicos por su muerte es de las más impactantes que se haya registrado, porque no existe quien no lo quisiera, admirara y respetase.

A veces se trata de rendirse al dolor, sin rebusques.

En medio de la selva mediática, cada vez que se piense en cómo mejorar la calidad de la comunicación, el nombre de Oscar Bosetti es una referencia ineludible. Para la Radio en particular, porque hay amores y sabidurías que son invencibles.