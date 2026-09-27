La vigencia del ideario de Artigas

El negacionismo de la historia y la política, tienen denominador común:

“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”

George de Santayana.

Preparábamos un aporte para el Primer Congreso de Educación 2026 “Fragilidades y Esperanzas. El cuidado de las infancias y las adolescencias en las instituciones hoy”, organizado por el Instituto Superior de Formación Docente “Santa María” de Diamante con el apoyo de varias organizaciones e instituciones educativas entre ellas COORDIEP Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por razones de salud lamentamos no concurrir. El fallecimiento de nuestro maestro Norberto Galasso en la primera semana de septiembre, nos impactó dejando dando vueltas uno de sus sencillos y magistrales aportes “la Historia es, en realidad, la Política del pasado y la Política es la Historia del presente”. Por eso traigo a colación lo siguiente: para el trabajo colectivo EL IDEARIO de ARTIGAS, invitamos a participar de grupos de estudios sobre Artigas y Los Pueblos Libres en la costa del Paraná (orientales del Paraná), una compañera de Libertador San Martin, Departamento Diamante, respondía “decidimos colaborar con los aportes de Gladis Balbi y Alejandro J. Richardet El Ideario de Artigas donde encontramos referencias del excelente texto de investigación histórica SAN MARTIN y ARTIGAS ¿ADVERSARIOS O COLABORADORES? 1951 Ed. Nöel Bs AS, su autor Daniel Armand Hämmerly Dupuy, (1907-1972) un intelectual importante de la presencia evangelista y adventista en Libertador San Martín del Departamento Diamante. Este investigador en la Segunda parte de ese libro titula al Capítulo 9: San Martín y la revolución democrática iniciada por ARTIGAS. (página 145 y s.s.) Justo sobre este punto la Magister Elizabeth Wainzettel en su colaboración escribió: “A partir de El Ideario de Artigas –inédito- coautoría de Gladis Balbi, Alejandro J. Richardet y equipo de colaboradores (2025) rescatamos el aporte historiográfico de Daniel Armand Hämmerly Dupuy, así se examinan las bases doctrinarias del proyecto artiguista como expresión temprana de federalismo democrático en América del Sur. El estudio aborda las fuentes primarias del pensamiento artiguista -especialmente las Instrucciones del Año XIII, la convocatoria al Congreso de Oriente de 1815 junto a su correspondencia política- y su relación con la conformación de la Liga de los Pueblos Libres. Se sostiene como hipótesis que el ideario artiguista no fue únicamente un proyecto político circunstancial de independencia, sino un sistema político regional basado en la soberanía de los pueblos, el autonomismo provincial, la justicia social y la inclusión de sectores populares e indígenas.” Agrega Weinzettel que la presentación del proyecto de El Ideario de Artigas en Puerto Yeruá Concordia Región de Salto Grande; (26/09/25) “Concluye en la propuesta de la creación de redes contemporáneas de estudios históricos en la costa del Paraná y el Uruguay como continuidad intelectual del legado artiguista”. También señala “La voz de los diversos artiguistas entrerrianos, propone precisamente una perspectiva crítica latinoamericana. Se plantea que las ideas políticas de Artigas no pueden comprenderse únicamente como una derivación de los procesos revolucionarios europeos o norteamericanos, sino que deben analizarse en relación con las condiciones sociales, culturales y territoriales de la región. A partir de esta perspectiva, se pretende analizar el ideario artiguista como un proyecto político profundamente vinculado al territorio y a las dinámicas sociales de la campaña rioplatense, que el artiguismo representó una forma temprana de pensamiento político territorial en América Latina, caracterizada por la defensa de la autonomía de los pueblos, la redistribución de la tierra y la participación de sectores populares en la organización política regional” (Territorio, justicia social y proyecto político en el ideario de José G. Artigas Mg. Elizabeth Weinzettel).

Pospuesto y finalmente suspendido por cuestiones climáticas el evento homenaje del ingreso a la inmortalidad del Protector de Los Pueblos Libres Don José Artigas y del Libertador General José Francisco de San Martín, donde íbamos a presentar El IDEARIO; un joven estudiante de Ciencia Política y de Comunicación política, descendiente de criollos puntanos mestizados con inmigrantes alemanes y sirio libaneses nos señala “en la década de los 50 en el siglo XX, durante el primer mandato de J. D. Perón, un suizo de religión sabatista y adventista, escribe sobre Artigas y su leal Ansina, también relaciona en cooperación y como no adversarios a los Dos José como titulan ustedes su libro* agregando “en ese mismo período constitucional por decreto del Gobierno nacional desde 1949, Argentina reconoció al Estado de Israel. Así se inicia la cooperación entre los dos países con la visita de ministros del gobierno de Ben Gurion junto a Levi Eshkol, ministro de Finanzas en 1950, y la ministra de Trabajo, Golda Meir, -un año después1951-. Todo esto se formaliza con la designación de los embajadores, Pablo Manguel de Argentina (rabino judío abuelo de la periodista Romina Manguel) y Jacob Tsur del Estado de Israel. En 1950 Israel con la “Ley del Retorno” promueve las migraciones de judíos a Israel, generó esto una política asistencial que se consolida en la relación de Eva Perón y Golda Meir. Mediante la Fundación Eva Perón, el gobierno nacional colaboró con el envío de barcos con ropa, comida y medicamentos para los “Mavaarot” (barrios precarios) donde los inmigrantes vivían luego del arribo a Israel”. Terminado el comentario, Eric Bravo, nos dejó la pregunta “¿por qué estos temas fundamentales, no se tratan y enseñan en las escuelas e instituciones públicas de formación en todos los niveles?” De inmediato viene a nuestras mentes “negacionismo enancado en la actual versión de la revolución libertadora del 55 -desarmada igual, pero sin alma-”… Pensamos mejor trasladar a los lectores de esta nota, la posibilidad de una respuesta, pero el joven Eric insistió “En todo caso introduzcan una pista introductoria”.

Gladis Balbi tuvo que viajar y quedé comprometido a abrir una punta -como se dice- incorporando datos desde la perspectiva crítica latinoamericana, que podrian ser ampliados en próxima oportunidad, para iluminar el escenario oficial gubernamental plagado de esperpénticos*productos del maridaje del imperialismo de los banqueros (cfr. Juan Samaja*1-) y la sociedad del espectáculo (Cfr. Guy Debord*2-) habida cuenta que cada vez que intentan aclarar, oscurecen.

Nota: Esperpentico de esperpento: origen etimológico incierto y no cuenta con aceptación por la Real Academia Española. Los principales diccionarios etimológicos, señalan que se trata de un término de procedencia desconocida o no investigada a fondo. Algunas explicaciones sugieren que podría venir de la mezcla o confluencia de palabras como espanto, esperma y experimento. Otras hipótesis apuntan a formas latinas relacionadas con «colgar» (pendere) o derivados. Evolución del Término: aparece documentado en español a finales del siglo XIX (hacia 1878), empleándose comunmente para referirse a una persona o cosa, fea, estrafalaria, o a un desatino literario. Autores como Benito Pérez Galdós ya la utilizaban antes de que se consolidara como género. El término se popularizó cuando Ramón del Valle-Inclán lo usó en 1920 para definir su innovador género estético inaugurado con obras como Luces de Bohemia, en el cual se deforma la realidad para acentuar rasgos grotescos y trágicos.

*1-Juan Samaja (1941-2007) *El concepto de "imperialismo de los banqueros" (o imperialismo financiero) analizado desde la perspectiva dialéctica del epistemólogo y filósofo argentino Juan Samaja aborda la evolución del Estado y del capitalismo no sólo de manera económica, sino a través de la tensión entre sus diferentes matrices e instituciones de regulación. En este sentido, el concepto remite a tres puntos, 1º. Subordinación del Estado a la lógica del capital financiero 2º. Conflicto entre la micro y macro economía 3º Modificación del Sujeto Político e Histórico. Por cuestión de espacio y tiempo explicitamos La subordinación del Estado a la lógica del capital financiero los procesos de investigación, el desarrollo tecnológico y la soberanía del Estado-nación no aparecen de la nada, sino que están impuestos por las agencias y estructuras que los financian. Esta lógica financiera hoy más que nunca está basada en un sometimiento político donde la soberanía de los Estados periféricos se subordinada a las regulaciones y condiciones macro dictadas por la banca transnacional y los organismos financieros de crédito. Esta lógica financiera hoy más que nunca está basada en un sometimiento político donde la soberanía de los Estados periféricos se subordina a las regulaciones y condiciones macro dictadas por la banca transnacional (Fondos buitres) y los organismos financieros de crédito: FMI y BM

*2-Guy Debord (1931-1994) En su obra máxima de 1967, La sociedad del espectáculo, argumentó que la vida social moderna no se compone de vivencias reales, sino de una acumulación de imágenes que reemplazan la experiencia directa. La mercancía como relación social: El espectáculo no es solo televisión o publicidad, sino el momento en que la mercancía ha ocupado totalmente la vida social y transformado el «ser» en mero «parecer». La pasividad: El sistema capitalista convierte a las personas en meras consumidoras pasivas de ilusiones, aislándolas bajo la falsa promesa de comunidad de individuos libres del Estado opresor.

Cerramos con buenas noticias: el evento homenaje a los Dos José*, será incluido el 23 de octubre 2026, cuando participemos convocados por la Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande y hermanas organizaciones artiguistas de la R.O. del Uruguay. Lo adelantamos por el cumpleaños 92, del compañero artiguista Dr. Mario Camaño (1934) oriundo de Castillos pequeña ciudad de Rocha R.O.U., ya que junto a él se nos designará miembros honorarios de esta movida de Orientales del Paraná y del Uruguay. Allí también propondremos para noviembre en un nuevo aniversario de la Declaración de interés cultural y educativo de nuestro libro Dos José, un mismo destino La Patria Grande, por la legislatura del Mercosur presentado por los entonces Diputados Cecilia Merchán y Cristián Bello, un encuentro en la capital provincial con el correspondiente reconocimiento a los mencionados, a la Dra. Rosario Romero, Dra. Laura Stratta y al Dr. Ricardo Etchemendy quienes desde las funciones que ocupaban Ministra de Gobierno, Vice gobernadora y Presidente del Instituto Provincial de Cooperativas y mutualidades, hicieron lo necesario para su edición y publicación.

Nota: Dos José: un mismo destino la Patria Grande (2017) Los proyectos políticos y económicos sociales de José ARTIGAS Y José Francisco de SAN MARTÍN, publicado por La Imprenta Oficial presentado en Paraná Entre Ríos el 13 de diciembre de 2018. El Parlamento del Mercosur en 2019 a instancias del Diputado Cristian Bello y de la Diputada Cecilia Merchán declaró de interés cultural y educativo el libro Dos José, un mismo destino: la Patria Grande.

*HOMENAJE a DOS JOSÉ: *Poco más de treinta días de los años 50 del siglo XIX desde el 17 de agosto al 23 setiembre, separan el ingreso a la inmortalidad de dos inmensos referentes de la autonomía de los pueblos y de las provincias, fundacionales de las actuales repúblicas de América del Sur Argentina, Uruguay, Chile y Perú: José G. Artigas y José Francisco de San Martin.