“Entre Ríos sí; entre represas no”: 29 años de memoria y resistencias

El 25 de septiembre de 1997 se sancionó la Ley Antirrepresas de Entre Ríos N°9.092 que puso fin al megaproyecto de la Represa del Paraná Medio con una norma de protección a la libertad de sus ríos.

Recordamos un dato relevante. Nuestra provincia de Entre Ríos está surcada por más de 6.400 hilos de agua, y tanto ayer como hoy la memoria obliga a renovar el compromiso soberano en defensa del territorio, del agua, los humedales, sus pobladores, la flora, la fauna y sus recursos minerales.

En el marco de la entrega y el saqueo del patrimonio por parte del menemismo (1996), un consorcio de tres firmas estadounidenses (Energy Developers International) aprovechó la oportunidad y presentó en Argentina un proyecto para generar energía eléctrica por medio de una obra faraónica: la represa del Paraná Medio. El entonces Presidente Carlos Menem la declaró de “interés nacional”, ya que suponía una prometedora inversión inicial de 2.000 millones de dólares.

Represar un río de llanura tiene consecuencias en los pobladores litoraleños, anegamientos, afectación laboral, desbarrancamientos, daños ambientales en el ecosistema biodiverso, como humedales, bosques nativos, flora y fauna con más de 300 especies de peces.

La resistencia enfrentó al poder mundial neocolonial en los encuentros en defensa del río organizados por Ctera a nivel nacional y AGMER en el territorio entrerriano; las movilizaciones de estudiantes en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santa Fe; charlas-conferencias en las aulas y las calles, defensas a través de la música con artistas como Ramón Ayala “El Mensú”, Miguel “Zurdo” Martínez, Aníbal Zampayo, Jorge Fandermole, Walter Heinze, Carlos Aguirre, entre otros. Se sumaron poetas, juglares, artistas plásticos, técnicos, profesionales, baqueanos del río, escuelas de canotaje, medios de comunicación y documentalistas militantes.

Otro rol trascendental fue el de las organizaciones ambientalistas. Resaltamos la epopeya heroica de dos pescadores que tuvieron un gran protagonismo en esa causa social: Luis “Cosita” Romero y Raúl Rocco. El 25 de mayo de 1996, Rocco y Romero emprendieron un viaje en canoa –embarcación llamada “La Enamorada del Río”- desde Yacyretá a Paraná, con algunas provisiones y folletería concientizadora para advertir a las comunidades costeras, familias isleñas y ribereñas e invitando a la organización y la lucha.

Seguro dejamos fuera a muchos defensores de la libertad y vida del río Paraná. 800.000 hectáreas quedarían bajo el agua, 50 mil familias serían desplazadas, además de una pérdida brutal del paisaje y el acceso al río, entre otros males.

La lucha, la resistencia y la conciencia en los territorios, logró que el 25 de septiembre de 1997 la Cámara de Diputados de la provincia sancione por unanimidad la Ley Nº9.092 que declaró a la provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay.

Otras conquistas que trajo la aprobación de la ley: los ríos, arroyos y cursos de agua fueron declarados bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible; mientras que se consideraron de interés “todos los proyectos de conservación y recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna, especialmente nativas, en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas.

Señalamos también que la avanzada Constitución de Entre Ríos de 2008 incorporó muchos derechos y garantías a un ambiente sano.

Las lecciones que nos deja esta lucha ejercitando la memoria:

- Se puede triunfar contra los poderes económicos nacionales e internacionales.

- La articulación y coordinación multidisciplinaria de la sociedad logran poner en su lugar a los poderosos.

- Con organización se puede torcer el brazo a las políticas entreguistas y saqueadoras.

- Se puede luchar sin bajar ninguna bandera.

- Es necesario construir poder popular para poder cambiar el rumbo de la historia, dónde los resortes de la economía y los medios de producción deben ser socializados porque son patrimonio común.

- Que este reciente hecho histórico nos ayude a generar espacios contra la privatización de la denominada “Hidrovía” Paraná-Paraguay.

(*) Profesor, ex secretario general de AGMER, integrante del Colectivo de Trabajadores por la Ventana