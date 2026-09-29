Que el show llegue hasta tu ciudad

Lali Espósito fue la gran protagonista de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

El sábado, River estaba lleno. 80.000 personas llegaron desde distintos puntos del país para ver a Lali Espósito. Las imágenes se multiplicaron durante todo el fin de semana: el estadio encendido, miles de teléfonos en alto, chicos y grandes cantando las mismas canciones. Mientras las veía pensé en Paraná. En febrero. En la Fiesta Nacional del Mate.

Porque para quienes vivimos en el interior, ir a un recital en Buenos Aires no empieza cuando se apagan las luces del estadio. Empieza bastante antes. Hay que juntar la plata, conseguir la entrada, viajar, comer, resolver cómo volver y, muchas veces, dónde pasar la noche. Si va una familia, todo se multiplica.

Hay jóvenes que pueden hacerlo. Otros no, y no es por falta de ganas. Pueden seguir durante años a un artista, conocer sus canciones de memoria, esperar cada lanzamiento, mirar cada recital desde el teléfono y aun así saber que viajar a Buenos Aires para verlo está fuera de sus posibilidades.

Por eso aquella noche de febrero tuvo otro significado en la capital provincial.

Lali fue la gran protagonista de la Fiesta Nacional del Mate y miles de personas pudieron verla en Paraná, frente al río. Algunos eligieron pagar una entrada para tener una mejor ubicación. Muchísimos otros llegaron con amigos, con sus hijos, con sus padres, se acomodaron en la barranca del Parque Urquiza y esperaron que comenzara el show.

Seguramente para algunos fue un recital más. Para otros habrá sido la primera vez. Y para alguien, quizás, fue cumplir un sueño.

Ahí hay algo de las fiestas populares que a veces se pierde cuando la conversación queda atrapada solamente en cuánto cuestan, en si está bien destinar los recursos a espectáculos cuando la ciudad tiene otras necesidades. Claro que cuestan. Un espectáculo de esas características necesita recursos, organización, infraestructura y decisiones que siempre tienen que poder explicarse.

Pero también existe lo que ocurre del otro lado de esas cuentas. Está el chico que no podría viajar a River y que esa noche tuvo a su artista favorito a pocas cuadras de su casa. La familia que pudo ir junta. Los amigos que llegaron temprano para conseguir un lugar. Una madre llevando a su hija a ver por primera vez a la cantante que escucha todos los días. No es poca cosa.

Porque acceder a la cultura también puede ser algo tan sencillo como eso: poder estar.

No mirar el recital al día siguiente por las redes. No esperar los videos que suban otros. Estar ahí cuando se encienden las luces, cuando empieza la primera canción, cuando alguien al lado grita porque acaba de aparecer sobre el escenario la persona a la que vino a ver.

Las fiestas populares tienen además otra particularidad. Ese escenario enorme no queda reservado únicamente para los nombres de mayor convocatoria.

Allí también aparecen nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros bailarines. Artistas entrerrianos que durante el año trabajan en salas, peñas, bares, centros culturales y festivales más pequeños tienen la posibilidad de encontrarse, de pronto, frente a miles de personas.

Y puede pasar algo hermoso: alguien que fue a esperar al artista conocido termina descubriendo una banda de su provincia. Una canción que no había escuchado. Una voz. Un músico al que después buscará en las redes o irá a ver cuando vuelva a tocar cerca.

Una fiesta popular también puede hacer eso: poner en el mismo escenario a quien viene construyendo su camino desde acá y a una figura que llena estadios.

Por eso no tiene demasiado sentido enfrentar el River del sábado con aquella noche de febrero. Son experiencias distintas.

River habla del presente enorme de Lali, de una artista argentina que puede reunir a 80.000 personas y hacer que gente de distintos lugares organice un viaje para verla.

La Fiesta del Mate mostró otra escena. La de una artista de esa misma dimensión llegando hasta Paraná. La de un espectáculo que, por una noche, dejó de estar a cientos de kilómetros. La de chicos que no tuvieron que viajar a Buenos Aires ni hacer cuentas durante meses para poder verlo.

El escenario estaba ahí. Al pie de la barranca. El río detrás. Los amigos al lado. Y esas canciones que tantas veces habían sonado en un teléfono, esta vez estaban sonando en vivo.

Hay recuerdos que empiezan así. “Yo la vi en la Fiesta del Mate”.

Y quizás dentro de algunos años alguien recuerde aquella noche de Lali sin saber cuánto costaba entonces una entrada para River. Se acordará, en cambio, de con quién fue, dónde se ubicaron, cuánto esperaron, qué canción estaba sonando cuando sacó el teléfono para grabar unos segundos. Se acordará de haber estado ahí.

Ahora empieza otra espera. Falta para la próxima edición, pero después de una Fiesta Nacional del Mate que tuvo a Lali como gran protagonista es inevitable que aparezca la pregunta: ¿quiénes llegarán en 2027? ¿Quiénes subirán esta vez al escenario Luis “Pacha” Rodríguez?

Habrá tiempo para rumores, para nombres que empiezan a circular y para esas conversaciones inevitables sobre a quién nos gustaría ver en esta fiesta.

Pero seguramente también habrá, en algún lugar de Paraná o de Entre Ríos, un chico esperando encontrar en esa grilla al artista que sigue desde hace años. Ese que parecía demasiado lejos. Ese para el que viajar a Buenos Aires nunca fue realmente una opción.

Y tal vez, cuando finalmente se conozcan los artistas que estarán en la Fiesta Nacional del Mate 2027, alguno descubra que esta vez no tendrá que hacer cuentas para saber si puede llegar hasta River. Sólo tendrá que esperar que llegue la noche, buscar un lugar en la barranca y mirar hacia el escenario Luis “Pacha” Rodríguez. Porque esta vez, el artista que soñaba ver estará acá, en su ciudad.