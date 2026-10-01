De una investigación a una serie

El 25 de agosto de 2016 el país amanecía con la noticia del allanamiento al monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, a horas de publicarse una investigación en el semanario ANÁLISIS sobre los abusos de poder en ese lugar. Y a medida que los detalles de esa investigación comenzaban a ser noticia nacional e internacional, más de uno pensó, entre la sorpresa y el horror, que “esto da para una serie”.

Hace pocos días esa intuición se hizo realidad con el estreno de la serie Cautiva. Con esta serie, muchos tienen la oportunidad de adentrarse en el mundo poco conocido de las carmelitas descalzas y descubrir, desde la ficción, los abusos que tuvieron lugar en Nogoyá entre 2007 y 2016. Y mientras al público en general esta serie le abre las puertas de esa clausura, a mí me permitió entrar en otro mundo hasta entonces desconocido: el de una producción audiovisual de gran escala.

Invitados por el equipo de producción, en octubre del año pasado asistimos junto a Silvia al rodaje de varias escenas de la serie. Además de impactarme la historia en sí, me llamó mucho la atención el nivel de detalle con que trabajaban en el rodaje. Una escena relativamente breve podía repetirse una y otra vez. Por ejemplo, un diálogo de unos pocos minutos entre la protagonista (Carolina Kopelioff) y la antagonista (Lorena Vega) fue filmado cuatro veces. Dos cámaras registraban simultáneamente los rostros de cada actriz.

Silvia y yo seguíamos el rodaje a través de dos monitores en una sala contigua, junto a una decena de personas del equipo técnico y de producción. No escuché qué decían las dos monjas en esa toma, pues los únicos auriculares extras disponibles los tenía Silvia. Pero, viéndola a ella, me di cuenta de que estaban filmando una escena muy significativa. Al ver todo eso, pensé en las muchas veces que estuve en el Carmelo de Nogoyá y vi a las carmelitas a través de las rejas del locutorio y de la capilla. Y me pregunté: ¿qué diferencia a Carolina y a Lorena de aquellas monjas? Al igual que en el set de filmación, en Nogoyá también veía mujeres que se visten con determinada ropa, que repiten líneas de memoria y que usan nombres diferentes a los que les dieron sus padres.

Cautiva es una ficción “inspirada en un caso real”. Toma como punto de partida un hecho y un personaje real, pero agrega, quita, fusiona y/o desdobla otros personajes. Incluso en el personaje de Clara se fusionan historias de otras monjas que padecieron malos tratos bajo el mando de Toledo. Como ejemplo de esa flexibilidad, tomo la escena del escape de Clara. Ese escape me recuerda al de la otra víctima que denunció a la expriora del Carmelo. Como la propia Toledo lo reconoció durante el juicio de 2019, Roxana Peña sí “logró escaparse” en 2016. En el caso de Silvia no hubo escape. Su cautiverio de siete años terminó cuando, el 1º de abril de 2013, finalmente decidieron dejarla ir. Ese día, “es entregada a su madre y logra salir del convento para nunca más volver” (sentencia del juicio de 2019). Desde el auto en que fuimos a buscarla vi ese reencuentro entre mi madre y su hija. Hoy veo ese reencuentro como un segundo nacimiento de Silvia.

En estos días pensaba en lo paradójico de algo que Silvia dijo varias veces en distintas entrevistas: que conoció a las carmelitas a través de una serie sobre Santa Teresa de los Andes. A través de una representación idealizada de la vida religiosa, terminó viviendo lo contrario de aquello que había imaginado. Hoy, a través de Cautiva, tal vez alguna adolescente que busque refugio en una comunidad religiosa pueda reconocer señales de alarma, hacerse preguntas y pedir ayuda antes de encontrarse en una situación semejante a las vividas en el Carmelo de Nogoyá.

Con esta serie no me resulta fácil ubicarme en el lugar de espectador porque es una historia que viví de cerca. No sé si veré Cautiva, o cuándo. Pero confío en que esta serie puede ayudar a quienes hayan atravesado experiencias semejantes a encontrar un camino de justicia y sanación. Creo que Cautiva puede abrir los ojos de familiares de Carmelitas Descalzas y de las autoridades que tienen que velar por el bienestar de las religiosas. Estoy convencido de que Cautiva puede ser un aporte para que historias como esta no vuelvan a repetirse y para que ninguna comunidad religiosa sea un espacio ajeno al Estado de derecho.

(*) Francisco Albarenque es hermano de Silvia, víctima y denunciante de los tormentos ocurridos en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.