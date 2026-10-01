Una vez más en el departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe, la geografía argentina por donde más riqueza circula, es el escenario de dos muertes obreras. Dos trabajadores que buscaban ganarse la vida, la perdieron. No es casualidad.

De acuerdo a los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, en la Argentina de 2026, durante el primer semestre, se produjeron 241.142 accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Y en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a los datos del primer trimestre de 2026, se registraron 9.349 accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La empresa responsable es Albardón Bio y en su página web dice: “Custodios de la naturaleza para mejorar nuestro futuro”. Habrá que ver qué dice el incalificable Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, la misma cartera que después de un año del quíntuple crimen laboral justamente en la ciudad de San Lorenzo del 17 de agosto de 2025 no dijo una sola palabra sobre responsables de aquel nefasto hecho que le costó la vida a cinco muchachos del norte provincial. No es tragedia.

Se trata de la escasa inversión en cuidar la salud de los únicos que producen riquezas, los trabajadores. Y también porque los estados miran para otro lado.

(*) Diputado provincial de Santa Fe por el Frente Amplio por la Soberanía.

Este artículo se publicó originalmente en Página/12