Entre Ríos tiene menos empleados que en 2023, pero la planta volvió a sumar agentes desde mayo

Rogelio Frigerio prometió terminar su gestión con 5.000 empleados públicos menos. A julio de 2026, la planta tiene 2.426 menos. En el mismo período crecieron los suplentes, que ingresan sin concurso, y los cargos políticos de mayor jerarquía.

Frigerio describió al Estado que recibió como “sobredimensionado, caro e ineficiente”. Casi tres años después, las planillas oficiales permiten medir el cambio: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la planta pasó de 91.298 a 88.872 agentes. Son 2.426 menos, un 2,66%, menos de la mitad de la meta de 5.000 que el propio Gobierno se fijó.

Cómo leer los números

Los datos provienen de la Planta de Personal que publica la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos de la provincia. Abarcan el Sector Público No Financiero, incluidos IOSPER e IAFAS. Los cruces y el análisis son propios.

https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/analisisfiscal/ps/plantadepersonal/6824

Dos precisiones ayudan a leerlos. La primera: la cantidad de docentes sigue el calendario escolar, baja cuando terminan las clases y sube cuando empiezan, por eso las comparaciones más justas son entre el mismo mes de cada año. La segunda: hasta diciembre de 2024, la estadística mostraba aparte 1.019 contratos de obra y en el 2025 se convirtieron en contratos temporarios (Decreto 3.996/24), pasando a figurar en la planta transitoria, de modo que los totales siguen siendo comparables.

Decreto 3.996/24 https://apps2.entrerios.gov.ar/consulta/normas-api/obtenerImagen?id=4zbqYmXpbp

Una baja real, pero lenta

La primera gran caída, en diciembre de 2023, no fue obra de la nueva gestión: Frigerio asumió el 11 de ese mes y la baja coincidió con el fin de las clases. Algo parecido ocurrió en 2025: entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 la planta pareció crecer 2.196 agentes, pero fue un efecto del calendario. En diciembre de 2024 la baja de fin de clases ya figuraba; en diciembre de 2025, no, porque apareció recién en enero de 2026.

Para ver la tendencia sin el efecto del calendario escolar hay que comparar meses equivalentes. Noviembre es el más adecuado, porque las clases todavía no terminaron: 91.298 agentes en noviembre de 2023, 90.704 en noviembre de 2024 y 89.856 en noviembre de 2025. La baja es clara y gradual. La primera infografía resume seis momentos de la serie; la segunda muestra el recorrido mes a mes y marca en violeta esos tres noviembres.





Dónde se concentró la baja

La reducción no fue pareja. Las áreas que perdieron personal suman 3.540 agentes menos, sobre todo el Escalafón General (1.880) y los docentes (1.375). Las que ganaron suman 1.114, casi todos en Salud (903). La diferencia entre ambas cifras es la baja total: 2.426.

Un rubro creció: las autoridades superiores, los cargos políticos de mayor jerarquía. Frigerio afirmó que al asumir había recortado a la mitad los cargos políticos, y en enero de 2024 las autoridades superiores eran 512. En julio de 2026 son 682: un tercio más, y por encima de las 660 que dejó la gestión anterior.

Menos empleados en planta permanente, más suplentes

En la apertura de sesiones de febrero de 2025, Frigerio explicó cómo pensaba llegar a los 5.000: acelerar las jubilaciones de quienes ya estaban en condiciones de retirarse, “no incorporar nuevo personal salvo en los casos en los que sea estrictamente necesario” y permitir el ingreso a planta permanente solo por concurso.

La primera parte se cumple. Fuera del sistema educativo, en noviembre de 2025 había 1.586 agentes permanentes menos que dos años antes, y en 2026 la baja se aceleró. Pero en ese mismo período los suplentes, que no ingresan por concurso, aumentaron en 368: casi uno por cada cuatro permanentes menos. En 2026 esa suba fue mayor. Entre mayo y julio, la planta permanente perdió 148 agentes y los suplentes sumaron 1.166; en el Escalafón General fueron 767, contra 512 en 2024 y 521 en 2025.

Por eso la baja total avanza más despacio que la salida de permanentes. Aun con el ritmo de 2026, el más rápido de la gestión, en noviembre 2027 la planta tendría unos 4.000 agentes menos que al comienzo del mandato, según una proyección propia. Una comparación con diciembre podría mostrar más de 5.000, pero solo por el cierre del ciclo lectivo.

El concurso que tardó en llegar

El 13 de noviembre de 2024, el Gobierno anunció que desde 2025 los ingresos a planta permanente serían por concurso. En febrero de 2025, Frigerio lo dio por cumplido: “Fuimos los primeros en terminar para siempre con los ingresos a la planta permanente del Estado que no pasen por un concurso”. Pero el reglamento que debía hacerlo posible se aprobó recién el 28 de mayo de 2026, con el Decreto 1452/2026: un año y medio después del anuncio y dos años y medio después de asumir.

Durante ese tiempo, la regla existió en los discursos, pero no tuvo un procedimiento para aplicarse. Las planillas no muestran cuántas personas ingresaron en esos dieciocho meses ni por qué vía. Sí muestran que, en ese lapso, las autoridades superiores pasaron de 647 a 689 y que los suplentes, a los que el concurso no alcanza, siguieron creciendo.

En el mismo discurso, Frigerio cuestionó a la gestión anterior por los “funcionarios, familiares y amigos que entraron por la ventana”, y prometió que “nunca más” ingresaría a la planta permanente alguien “por ser militante, amigo o familiar de un funcionario de turno”. El concurso protege esa promesa, pero solo en la planta permanente, las suplencias quedan fuera.

Discurso de apertura de sesiones (febrero de 2025): https://portal.entrerios.gov.ar/media/institucional/146_Inauguracion_Periodo_de_Sesiones_Ordinarias.pdf

Anuncio de concursos (13 de noviembre de 2024): https://portal.entrerios.gov.ar/prensa/noticias/13166

Decreto 1452/2026: https://apps2.entrerios.gov.ar/consulta/normas-api/obtenerImagen?id=K9b6WWMOdE

Del discurso a los números

Casi tres años después, las planillas oficiales permiten contrastar aquel discurso con los números.

Dijo que el Estado estaba “sobredimensionado, caro e ineficiente”. Si era así, ¿alcanza una baja del 2,66 % en casi tres años para corregirlo, o el diagnóstico era más severo que la realidad?

Dijo que “el ajuste más grande lo tiene que hacer la política”. ¿Cómo se lee, entonces, que las autoridades superiores sean hoy más que las que dejó la gestión anterior?

Dijo que no se incorporaría personal salvo lo estrictamente necesario. ¿Era estrictamente necesario que los suplentes del Escalafón General sumaran entre mayo y julio casi un 50 % más que en los dos años anteriores?

Dijo que con la gestión anterior hubo quienes “entraron por la ventana”. ¿Quién cuida esa ventana en las suplencias, adonde el concurso no llega?

Que el Estado se achique era parte de lo prometido y buena parte de la sociedad lo reclama. La cuestión está en cómo se cubren los lugares que quedan, pues la planta permanente, a la que se ingresa por concurso, se achica; los suplentes, a quienes ese concurso no alcanza, crecen.

Frigerio también fijó la regla para ingresar: “la única condición para poder ingresar al Estado es la idoneidad, y esa idoneidad solamente se puede determinar a través de un concurso”.

La pregunta final, entonces, no es cuánto se achica el Estado, sino cómo se reemplaza a quienes se van. Si la idoneidad solo se determina por concurso ¿Cómo se determina la de los suplentes?

(Este artículo fue publicado originalmente en El Entre Ríos)