La Argentina Week en Paris es una iniciativa del Gobierno argentino de promoción internacional orientada a fortalecer la relación bilateral con Francia y a proyectar una determinada imagen del país en el exterior. Se realiza entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París. Para anunciar dicho evento la cuenta de Instagram del presidente Milei difundió un video generado con inteligencia artificial donde se lo muestra en la cima de la Torre Eiffel con la bandera argentina, mientras un león trepa hasta él. Al final se revela la identificación de Argentina Week junto a las banderas argentina y francesa.

El video parece inscribirse en una gramática visual que tiene resonancias con la publicidad que realizara Air France en el año 2020. “Takingelegance to new heights” fue lanzada por la compañía aérea con una mujer que sube la Torre Eiffel acompañada de una música que habla de círculos, haciendo foco en el recorrido elegante de una falda roja cuyo color no es casual, ya que retoma la adjudicación popular del emblema de la Comuna de París. La lógica musical se traslada a una figuración: la escalera de la Torre se convierte en una suerte de espiral ascendente de la gracia de esa mujer con su vestido cual Marianne o la personificación de la República.

¿Acaso la publicación de Instagram fue una apropiación consciente de un concepto publicitario francés, trasladando la elegancia al dominio caricaturesco, o simplemente la utilización de un repertorio visual que ya forma parte del imaginario contemporáneo de París?

Entonces pienso en la extensa cultura francesa y sus implicancias en la construcción ideológica de Occidente. Pienso en la versión musical de “Los miserables” basada en la novela de Víctor Hugo y estrenada en París en 1980 que convierte la inmensa novela en un drama sobre miseria, justicia, redención y revolución. El musical hace de la barricada una poderosa representación teatral: la multitud canta, muere y sueña con una sociedad distinta. El pasaje de: «Do You Hear the People Sing?» (¿Escuchan cantar al pueblo?) construye una figura política desde abajo. El pueblo ocupa la calle, los cuerpos se juntan, las voces se superponen. El espacio urbano deja de pertenecer exclusivamente al poder y se transforma en lugar común. De modo que la dirección de la mirada es horizontal.

La secuencia de Milei produce exactamente la operación espacial contraria. Hay un cuerpo único colocado en lo alto de un monumento. Milei no aparece entre los habitantes de París sino por encima de París. La cámara asciende hasta encontrarlo en la cúspide de la Torre Eiffel. El pueblo desaparece como sujeto visual. En su lugar sólo se encuentra el líder como figura elevada, acompañado por el animal emblemático del movimiento político. La escena transforma la arquitectura en pedestal.

La Torre Eiffel es uno de los grandes emblemas visuales de Francia y de la modernidad industrial. Construida para la Exposición Universal de 1889, quedó asociada al centenario de la Revolución francesa y a una determinada idea de modernidad, técnica y nación. Milei emerge allí mediante un retrato artificial, armado digitalmente, en la punta misma del monumento. El video no registra una acción real, cimienta una dramaturgia del mando. No estamos ante una fotografía de la autoridad, sino ante la fabricación imaginaria del poder. La cámara se alza hacia él, y no necesitamos escuchar su discurso porque la posición de su cuerpo ya funciona como prédica.

La nación argentina se exhibe condensada en tres elementos: Milei, la bandera y el león. Es decir, una persona, un signo nacional y un animal. La comunidad desaparece como multiplicidad. En una composición casi heráldica, todo el cuadro transforma un viaje económico en una escena épica, pero sin voz. Amplificar el gesto. Cuando la desproporción apunta al exceso, la ironía hace su trabajo, se vuelve su propia crítica y la imagen se convierte en parodia, dibujo animado.

(*): escritora, autora de "Una revolución sin revolucionarios".