Un concierto de soliloquios no hace revolución. Una reflexión sencilla sobre un asunto complicado

Pese a que hay quienes entienden que hablar de revolución es un anacronismo teórico y político y que el concepto ha sido vaciado de sentido o remite a fracasados proyectos de sociedad y no es políticamente útil porque genera rechazo en lugar de atraer rebeldías, lo cierto es que mientras no encontremos una palabra mejor para denominar la transformación colectiva que el mundo social actual está necesitando para sobrevivir, épica en el más amplio sentido, en lugar de negarse a utilizarla, conviene incorporar a la gesta la recuperación actualizada de su sentido emancipatorio. Etimológicamente el vocablo proviene del latín revolutio, “dar una vuelta” o “retornar al punto de partida”, pero en la jerga política se ha decantado históricamente como “darle vuelta todo”, algo más próximo a subvertir el statu-quo. Pero hablar de revolución hoy implica más que un cambio social, político, económico, incluye la transformación profunda de la relación intrahumana y con lo no humano que ha sido gravemente alterada y descuidada, al punto de poner la civilización y la vida misma al borde de su extinción, se trata pues de un cambio fundamental que subvierta (destruya un orden completo, no solo una parte, para construir otro) la estructura del poder y organización de la sociedad. Y eso es, sin duda, lo que la tragedia humana del presente está requiriendo para reubicarse en la senda de una sobrevivencia posible y de una ética de la vida que, ahora sí, devuelva a la idea de humanidad su extraviado mejor significado.

Y, arrancamos con esta digresión para refrescar dos razones: en primer lugar, recordar que la condición social, ecológica y política que la humanidad, más específicamente la región y en particular Argentina es terminal en el más estricto sentido, es decir una condición que, si se rebasan ciertos límites, ya muy próximos, será muy difícil, sino imposible, retornar a una estado de cosas desde el cual reconstituir un futuro humanamente digno y un contexto natural sustentable. En el plano ecológico (recursos, bienes comunes y políticas) el país nunca estuvo peor, la irreversibilidad en muchos aspectos es ya un hecho. La paradoja es que la degradación de la base ambiental que sustenta el delirio tecnocapitalista representa también la imposibilidad misma de proyectarlo hacia adelante: es la autodestrucción. En el plano social, la fragmentación de las lógicas de convivencia comunitarias, la reducción de las relaciones sociales a vínculos mercantiles entre individualidades, la exaltación de la competencia como mecanismo de progreso y la naturalización de la desigualdad, y la degradación de la educación a empobrecidos automatismos comunicativos, si se sostienen en el tiempo, amenazan borrar de la memoria colectiva los antiguos, ancestrales mecanismos comunitarios de relación social y transmisión de saberes y herencias culturales, que son realmente los que hicieron posible el extraordinario desarrollo de la humanidad, lo que equivale a instalar una mentira ideológicamente tendenciosa en el lugar de la verdad histórica. En el plano político, la descalificación de la democracia como sistema de convivencia de las diversidades sociales, los intereses sectoriales, las creencias y los derechos comunes, la igualdad, la libertad, la fraternidad, y la degradación del ejercicio de la política devenida practica corrupta, desamparan a la sociedad dejándola huérfana de herramientas para ejercitar el pensamiento crítico, proponer y practicar otras lógicas, sin duda posibles.

El cambio generacional es un proceso indómito, si en su transcurrir la herencia de las mejores prácticas y tradiciones humanas se pierde, en su lugar no habrá nada.

Y no deja de ser extraño que tanta gente omita preocuparse por el futuro de sus propios congéneres, incluso los más cercanos y familiares, lo que revela la máxima alienación que se vive en el presente.

Cierto es, no obstante, que pese a ello, no es clara cuál sería la actitud de las nuevas generaciones frente a un escenario de colapso de sus propias condiciones de existencia, pero no es menos cierto que pese a que esas condiciones se deterioran día a día, la lógica que sustenta el progresismo extractivista más retrogrado de derecha o incluso los desarrollismos críticos más moderados, continua imponiéndose en la elección ciudadana, incluso en países, como los nuestros, destinados por ese progresismo a ser apenas proveedores de recursos naturales y fuerza de trabajo barata, es decir a la pobreza.

Frente a este escenario, proponer revolucionarlo todo para refundar la civilización no solo aparece como una posibilidad verosímil, sino como la única opción posible y razonable, pues es el único camino para salvarla, recuperarla, mejor.

El emprendimiento no resulta fácil, nunca lo fue y de hecho se trata de una deuda, un pendiente histórico que los oprimidos y clases subalternas tienen con sigo mismos, una deuda que podríamos interpretar como resultante de la incapacidad de los desposeídos, entendiendo por ellos, al conjunto de ciudadanos que con más o menos recursos, mayor o menor pesar, mayor o menor conformismo, viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir, en Argentina actual no menos del 75% de la población. No sería posible en estas breves líneas, ni estaría en mis conocimientos disponibles, entrar en detalles sobre las causas de esa “incapacidad”, que sin duda son diversas, complejas e históricas. La idea es, como se dijo, una reflexión sencilla, una apelación al sentido común, a hacer un esfuerzo por reconocer lo que es muy evidente y ya no se puede disimular más tras los espejos de colores de las promesas del desarrollismo productivista: el 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % de la población mundial, 1.6 % de la población adulta poseen el 48.1 % de la riqueza global. Le sigue la clase media-alta, alrededor de 628 millones de personas que concentran el 39.2 % de la riqueza mundial, mientras en la base, cerca de 1.55 mil millones de adultos poseen menos del 1 % de los recursos. Un estado de desigualdad inédito en toda la historia de la humanidad.

En Argentina estos datos se traducen en que el 1% más rico (9% de la población o sea 5 millones de personas) concentra el 26% de la riqueza, mientras los que denominamos como “los que viven para trabajar” (por lo menos el 75% de la población, aproximadamente 37 millones de habitantes) apenas poseen entre todos 40% de la riqueza.

Lejos quedaron las promesas de equidad y bienestar que el capitalismo vendió como futuro prometido, pero nunca fue otra cosa que el marketing de una utopía efectivamente irrealizable, porque evitar su concreción siempre fue inherente a la naturaleza misma del capitalismo.

La realidad paradójicamente muestra una sociedad dividida en partes casi iguales, podría decirse siendo optimistas, que un 50% sigue creyendo en la mentirosa utopía y otro 50% duda. Lo patentiza la reciente elección en Brasil. Pero solo un impreciso porcentaje mucho menor está seguro de que una revolución es necesaria.

Si juntamos estas tres evidencias (la desigualdad manifiesta, el fracaso del sistema vigente, y la persistente imposibilidad de los que “viven para trabajar” -bastante más que el 50% de la población) para organizarse unificadamente y generar una opción de sociedad diferente, el sentido común diría que una revolución es posible.

Aquí viene la segunda razón a refrescar. Es necesario recordar que ninguna revolución se produce y se concreta sin la concurrencia confluyente de un concierto de voces no necesariamente homogéneas, pero decididamente unificadas en un proyecto común y hacia una finalidad estratégicamente acordada al menos en lo esencial, hoy resumible en justicia social, justicia ambiental y soberanía. La multiplicidad de expresiones sociales que coexisten en la sociedad actual complica como siempre o más, la posibilidad de confluir en un Proyecto común, sin embargo, el carácter binario que caracterizó siempre la lucha de clases, entre opresores y oprimidos se exacerba en forma directamente proporcional a la distancia entre ricos y no ricos, una brecha que no deja de agrandarse y prefigura un mundo donde muy pocos lo pueden todo y la inmensa mayoría puede poco y nada. Una brecha que, además, tiene muchas otras expresiones en el plano social y cultural. De manera tal que, dada la terminalidad de la crisis que conduce el proyecto capitalista hacia su inevitable y definitivo fracaso, la proximidad real de un colapso ecosocial (se ha rebasado el límite de 1,5 grados de aumento de la temperatura global, deficientemente acordado en el Acuerdo de París) y la total ausencia de propuestas revolucionarias de nuevo cuño, porque no las hay; no cabe ya, no es razonable, ni lógico, ni inteligente y carece de sentido común seguir confiando y apostando por ideas y propuestas reformistas, pues como afirmaba Istvan Meszaros (2021) “pues ella[s] intenta[n] conseguir lo imposible: la reconciliación de la concepción de una utopía liberal/reformista con las reglas implacables del orden estructuralmente incorregible del capital”. No estamos frente a una disyuntiva entre gobiernos, ni contamos con tiempo suficiente para cambios graduales en ningún plano de la existencia, sino frente a un estado civilizatorio terminal, el fracaso definitivo del sistema mundo productivista que, acaso estire su definitiva caída, pero caerá inexorablemente, y hay que evitar que en su desbarranque se cargue los bienes naturales y saberes culturales que permitirán reconstituir y reorientar el proceso civilizatorio. Seamos claros en este aspecto, ningún segmento social de los que forman parte de ese conjunto de desposeídos que llamamos los que viven para trabajar, podrá solo o en alianzas parciales torcer el, sino que nos depara el capitalismo tecno-productivista. Solo una gran y épica confluencia que requerirá renunciamiento importantes en aras de un objetivo mucho pero mucho más importante, será capaz de enfrentar el reto que está presentando este cambio paradigmático de época. El problema es que no estaría pasando, al menos no más allá de una confluencia lenta en solo las resistencias, sin que emerja con claridad la perspectiva prefigurativa común que permita la gestación de un Proyecto social del todo “otro”, estructurable en torno a la perspectiva que proporciona la Ecología Política. Ya nos preguntábamos por esto en 2024, en https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2024/08/04/quien-hablara-por-nosotres y en https://agenciatierraviva.com.ar/que-seria-hacer-lo-imposible-la-potencialidad-del-movimiento-socioambiental/

Decíamos antes que las razones de este escollo son complejas, históricas y diversas y son, sin duda, materia de estudios sociológicos, antropológicos psicológico e históricos combinados insuficientemente abordados, pero lo que sí parece claro, en mi opinión, es que lo que hace más difícil la confluencia de esta parte de la sociedad en un proyecto común, a diferencia de esa otra parte que representa el poder y la riqueza, es lo que podríamos llamar “la razón diversa”, es decir las posibilidades y los límites inherentes de lo social y culturalmente diverso para confluir en proyectos comunes. Mientras lo que caracteriza a la otra parte, esa que llamaríamos “cornucopista” según la caracterización general de Merenson (2023), es tener como central y casi única aspiración la riqueza material, secundarizando casi todo lo demás, lo cual facilita la confluencia de intereses y explica en parte, en mi opinión, su potencia y capacidad “hegemonizante”. Sin olvidar, el importante papel que el ejercicio de la violencia en todas sus formas ha jugado como instrumento de imposición de esa concepción del mundo. Se impone pues hacer un extraordinario esfuerzo colectivo para superar el gran escollo histórico que se interpone en la gestación de un amplio movimiento contracapitalista aggiornado, relegando toda diferencia secundaria para unificar a todos los que han vivido creyendo que trabajar para vivir era lo mismo que vivir para trabajar siendo que lo primero es asimilable a un buen vivir y lo segundo al sometimiento, en torno a un Proyecto (o muchos) de vida, de país y de mundos del todo opuestos al actual. Esa es la tarea que tenemos por delante y la condición diversa y pacífica del mundo al que aspiramos no puede ser la causa, paradojal, de la imposibilidad de reunirnos para revolucionar el país, el mundo, la vida toda.

(*) Pablo Sessano es ecologista y educador ambiental.