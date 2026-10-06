Menos juicios no necesariamente significa más justicia

Como abogado de trabajadores, hay varios conceptos expresados en la nota realizada al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que considero necesario considerar a los fines de sumar al debate público.

El primero es una idea que parece haberse instalado casi como una verdad indiscutible que el aumento de la litigiosidad es, por sí mismo, algo negativo.

La litigiosidad no es una enfermedad. Detrás de cada reclamo judicial hay un ser humano que acude a la Justicia del Trabajo porque entiende que uno de sus derechos ha sido vulnerado. Por eso, si aumenta la cantidad de trabajadores que buscan una respuesta judicial, antes de preguntarnos cómo reducir los juicios deberíamos preguntarnos por qué cada vez más trabajadores necesitan llegar hasta un tribunal del trabajo ¿Será que el problema son los reclamos? ¿O será que todavía existen demasiadas injusticias que obligan a los trabajadores a reclamar?

Por eso resulta particularmente preocupante hablar de un acceso a la Justicia “más controlado”. El acceso a la Justicia no debe ser controlado, debe ser garantizado y este es un valor constitucional. Después, será el proceso, mediante la prueba, el contradictorio, la intervención de los peritos y, finalmente, la sentencia, el que determine si el trabajador padecía o no una patología laboral.

También se habla de recuperar el “equilibrio” del proceso. Estoy de acuerdo en discutir el equilibrio, pero entonces discutámoslo completo y no solamente desde un lugar. Hablemos también de las condiciones en que las aseguradoras pueden recurrir una sentencia. Hablemos de la situación particular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y de las excepciones que posee para apelar. Hablemos de los seguros de caución que utilizan las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) para recurrir y analicemos también quiénes emiten esas cauciones cuando existen aseguradoras pertenecientes o vinculadas a los mismos grupos económicos.

Si queremos discutir privilegios procesales, discutamos todos.

Y existe además una circunstancia institucional que no puede pasar inadvertida el mismo Estado provincial que impulsa esta reforma es propietario del IAPSER y el gobierno provincial conduce actualmente esa aseguradora.

Esto no impide al Estado promover una reforma ni significa, por sí mismo, que la reforma sea ilegítima. Pero sí exige una discusión especialmente abierta, transparente y plural. Porque quien propone modificar las reglas de funcionamiento de la Justicia del Trabajo tiene, al mismo tiempo, un interés económico directo como asegurador y como litigante habitual dentro de ese mismo sistema.

Por eso es indispensable preguntarnos quiénes participaron durante este año de elaboración del proyecto. Si fueron escuchados la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la ART y otros actores del sistema asegurador, también deben tener voz los trabajadores, los sindicatos, los Colegios de Abogados y quienes ejercemos todos los días el Derecho del Trabajo defendiendo trabajadores ante los tribunales.

También merece una discusión seria la cuestión de los peritos médicos. Y acá creo que es necesario partir de una realidad que parece omitirse en Entre Ríos ya existe un Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Los médicos que intervienen como peritos son auxiliares de la Justicia y sus dictámenes constituyen habitualmente una de las principales pruebas técnicas que los jueces valoran para determinar la existencia y el grado de una incapacidad. Basta leer las sentencias de nuestros tribunales para advertir la relevancia que tienen esas pericias al momento de resolver.

Naturalmente, ningún cuerpo médico puede abarcar todas las especialidades de la medicina. Existen patologías que requieren conocimientos específicos y, en esos casos, resulta necesario recurrir a profesionales especializados. Un traumatólogo, por más que sea médico, no necesariamente posee los conocimientos específicos para determinar una patología cardiológica, neumonológica, dermatológica o perteneciente a cualquier otra especialidad médica.

Por eso, antes de proponer la creación de un nuevo cuerpo médico especializado, sería importante explicar cuál es concretamente la deficiencia del sistema que actualmente existe y qué problema se pretende solucionar.

Tampoco comparto que pueda instalarse una sospecha general sobre la independencia de los peritos a partir del sistema de regulación de sus honorarios.

Sostener que un perito podría determinar una incapacidad de una u otra manera dependiendo de quién pagará sus honorarios supone desconocer cómo funciona el propio régimen de costas. Si la pretensión del trabajador prospera, normalmente será la ART vencida quien deba afrontar las costas del proceso. Pero si el reclamo es rechazado, esas costas pueden recaer sobre el trabajador.

La existencia de mecanismos que protegen a quien carece de recursos para afrontar un proceso tampoco constituye un privilegio del trabajador. El beneficio de litigar sin gastos tiene una explicación constitucional elemental que la situación económica de una persona no se transforme en un impedimento para acceder a la Justicia.

Por eso, me parece poco serio sugerir, sin elementos concretos, que la forma en que se regulan los honorarios determina el contenido de una pericia. Una afirmación semejante no solamente cuestiona a los profesionales que intervienen en los procesos, sino que termina proyectando una sospecha sobre auxiliares de la propia Justicia.

Si existen irregularidades, deben individualizarse, probarse y corregirse. Lo que no podemos hacer es convertir una sospecha o una eventual excepción en el fundamento de una reforma general del sistema.

Entre Ríos necesita modernizar su proceso del Trabajo. Tenemos un Código concebido hace décadas y una oportunidad histórica para incorporar tecnología, agilizar procedimientos y construir una Justicia del Trabajo más rápida y eficiente.

Pero modernizar no puede ser sinónimo de restringir. Equilibrar no puede significar quitar protección al trabajador. Y disminuir estadísticas de litigiosidad no puede transformarse en un objetivo superior al acceso efectivo a la Justicia.

Como abogado de trabajadores, no me preocupa que existan muchos trabajadores reclamando cuando consideran vulnerados sus derechos. Me preocuparía mucho más que existieran miles de trabajadores con sus derechos vulnerados que, por obstáculos económicos, procesales o institucionales, ya no pudieran reclamar.

Por eso, antes de preguntarnos cómo hacemos para que haya menos juicios, preguntémonos por qué existen esos juicios. Porque una provincia con menos expedientes no necesariamente es una provincia con más justicia de calidad.

(*) Ricardo Bordato es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Derecho del Trabajo por la misma Universidad y actualmente está realizando una maestría en Derecho Laboral en la Universidad de Buenos Aires (UBA).