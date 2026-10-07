El adiós de Messi

El nene no tiene más de 8 años y llora desconsoladamente de la emoción, mientras besa reiteradas veces su camiseta argentina. La pareja de jóvenes llegó desde México exclusivamente para ver la despedida del astro y se volvía este mismo jueves. “Mi padre nos inculcó el amor primero por Maradona y luego por Messi”, dicen. Las pibas venezolanas se saben todas las canciones como un hincha argentino más e incluso entonan el himno nacional sin errarle en nada la letra o el compás. La abuela llegó por primera vez al Monumental, solo para cumplirle el sueño a su pequeño nieto, a quien sostuvo sobre sus hombros buena parte del partido. Nunca pudo ver ni una jugada del encuentro de despedida, por la altura de los demás, en especial muchachones con físicos de jugadores de básquetbol, fútbol o rugby. Nadie jamás le cedió un lugarcito en la tribuna para que pudiera mirar siquiera por una hendija. Ella solo quería cumplirle el sueño a su nieto y no dudó en soportar la situación y el egoísmo de los hinchas porteños, a los que poco y nada les importan mujeres, niños o abuelos sin poder ver al jugador más importante del mundo, al que seguramente ya vieron cientos de veces. Primero ellos, después también ellos y nada importa.

Lionel Messi nunca se enteraría de cada una de esas situaciones, pero es lo que ha generado durante más de 20 años en la Selección Argentina. Su despedida fue inolvidable. Nadie olvidará jamás lo ocurrido en el Monumental, donde alguna vez Argentina ganara su primera copa del Mundo, en 1978, en plena dictadura y donde, a escasas cuadras, en la tenebrosa ESMA, a la vez torturaban, desaparecían y mataban dirigentes políticos, gremiales y sociales.

Messi volvió a ese estadio y no pudo ocultar nunca su emoción. Por los cánticos de la gente, por tanto afecto en cada minuto, por la ausencia -por primera vez- de su padre Jorge, fallecido días después de la final del Mundial de Estados Unidos. Por el momento mismo de vestir la casaca nacional por última vez.

Messi no se quería ir de la cancha. Dejaba caer sus lágrimas y a la vez no se privaba de mirar a sus hijos y a su mujer, tan emocionados como él, más aún después de la interpretación de Soledad Pastorutti, cantando Brindis, la que alguna vez también conmovió a Diego Maradona.

“Por otra noche como esta doy mi vida”, decía la Sole. Nadie se quería ir del estadio de River. Messi tampoco.