La prevención no es oportuna, es integral y continua

Durante octubre, podemos observar a distintas personas (y organizaciones) referirse a este período como el “Mes Rosa”, un tiempo destinado a generar conciencia sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Y creo que es importante que, desde este ámbito legislativo, podamos reflexionar sobre el verdadero sentido de esta fecha, más allá de un determinado mes.

Porque prevenir no puede ser solamente colocarnos una cinta rosa, iluminar un edificio de ese color o realizar una publicación en nuestras redes sociales durante algunos días. Esas acciones son importantes porque ayudan a visibilizar, pero la verdadera prevención debe ir mucho más allá. La prevención debe ser integral y continua.

Debe traducirse en talleres, charlas, campañas de comunicación (las que se denominan de bien público), espacios de información, reuniones comunitarias y acciones que permitan acercar herramientas y conocimiento para que cada en pueda cuidar su salud y consultar oportunamente.

Octubre puede ser el mes que nos recuerde la importancia de hablar de este tema, pero la prevención tiene que estar presente durante todo el año.

Y cuando hablamos de prevención, también hablamos de cuidar a quienes queremos: a nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras amigas y compañeras. También es para los hombres, porque esta enfermedad no es exclusivamente del género femenino.

Pero también hablamos de cuidarnos entre todos.

Porque detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia de vida. Y frente a esta realidad, todos tenemos algo que hacer.

Una conversación puede despertar una consulta. Una charla puede generar conciencia. Una campaña puede acercar información a alguien que la necesita.

Pero también, hablar de prevención, no debe quedarse en el discurso: necesitamos políticas públicas. Y Entre Ríos tiene hoy ejemplos concretos de ese camino.

En este sentido, quiero destacar también el impulso que el gobernador Rogelio Frigerio y el Ministerio de Salud de nuestra provincia vienen dando a las políticas de prevención y detección temprana. Un ejemplo concreto es la organización, en nuestra ciudad de Paraná, de la Jornada Provincial de Cáncer de Mama, que se desarrollará el próximo 16 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones y que ha sido declarada de interés legislativo por esta Honorable Cámara. Y resulta especialmente oportuno que, en ese marco, se presente la experiencia de la Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos, CIMaER, una herramienta que permite centralizar la lectura e informe de estos estudios mediante un trabajo en red, favoreciendo diagnósticos más oportunos y fortaleciendo la detección temprana en todo el territorio provincial.

Mientras más conciencia generemos, más posibilidades tendremos de prevenir, detectar tempranamente y salvar vidas.

Por eso quiero invitar a cada uno de los legisladores de esta Cámara a que hagamos que este mensaje trascienda octubre. Solo así podemos multiplicar la prevención.

Que no quede solamente en nuestras redes sociales como un simple posteo. Que lo llevemos a cada escuela, a cada institución, a cada organización, a cada reunión comunitaria, a cada charla y, fundamentalmente, a cada encuentro en el que tengamos la posibilidad de hacer uso de la palabra.

Que octubre sea una oportunidad para recordar la importancia de prevenir, pero que continúe durante todo el año.

Porque la verdadera prevención no es oportuna, es integral y continua.

Y porque cuidar la salud también es una forma de cuidar la vida, de cuidar a nuestras familias y de construir una comunidad entrerriana más consciente, informada y comprometida.