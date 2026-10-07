Los dólares no alcanzan

Durante décadas, cada vez que la economía argentina intentó crecer de manera sostenida apareció, en algún momento, la llamada restricción externa: aumentaron las importaciones, crecieron las necesidades de divisas y la capacidad de generar dólares mediante exportaciones no alcanzó para sostener simultáneamente el crecimiento, la inversión, el consumo y los compromisos externos.

Por eso, lo primero que debemos decir es sencillo: Argentina necesita muchos más dólares. Pero hay algo que debemos precisar. Argentina tiene hoy una oportunidad que no podemos desconocer. Vaca Muerta, el potencial energético, la minería, la producción agroindustrial, las economías regionales, los servicios basados en el conocimiento y otras actividades pueden permitirnos aumentar significativamente nuestra capacidad de generar divisas.

Pero una cosa es tener la posibilidad de generar muchos más dólares y otra muy diferente es que esos dólares estén efectivamente disponibles para nuestra economía. Argentina necesita importar bienes de capital, tecnología, insumos y componentes para crecer. Necesita pagar servicios al exterior, intereses y compromisos externos. Necesita divisas para sostener la inversión y también existe una demanda privada de moneda extranjera. Por eso, el desafío no consiste solamente en generar más dólares.

Consiste en lograr que la disponibilidad sostenible de divisas crezca más rápido que las necesidades externas que genera el propio proceso de crecimiento. Y aquí aparece una pregunta todavía más importante: ¿Cuántos dólares podremos generar? ¿Cuántos estarán efectivamente disponibles para nuestra economía? ¿Cuánto de la renta que producen nuestros recursos naturales quedará en el país? ¿Y cuánto de esa riqueza podremos transformar en desarrollo permanente?

1.- LOS ARGENTINOS Y EL DÓLAR: UNA HISTORIA QUE NO PODEMOS IGNORAR

Cuando hablamos de la demanda de dólares de los argentinos, existe una cuestión que muchas veces se presenta de manera demasiado simplificada. Se dice que los argentinos quieren ahorrar en dólares, es cierto, pero hay que preguntarse por qué. No podemos analizar esta conducta como si fuera simplemente una preferencia cultural o una elección caprichosa, nuestra historia económica nos condicionó.

Décadas de inflación, devaluaciones, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, crisis económicas, restricciones cambiarias y experiencias traumáticas con los ahorros hicieron que una parte importante de la sociedad buscara en el dólar una forma de preservar el valor de su patrimonio. Los argentinos aprendimos a pensar en dólares porque muchas veces nuestra propia moneda no cumplió adecuadamente la función de reserva de valor.

La dolarización de los ahorros tiene, por lo tanto, una explicación histórica. Nuestra historia nos condicionó a desconfiar del peso, y esto tiene consecuencias sobre el funcionamiento de nuestra economía. Cada vez que aumenta fuertemente la incertidumbre, una parte de los argentinos intenta proteger sus ahorros comprando dólares. Si esa conducta se generaliza, la demanda de divisas puede aumentar rápidamente.

Por eso, una política económica que pretenda resolver definitivamente el problema cambiario no puede limitarse a conseguir más dólares, también tiene que reconstruir la confianza en nuestra moneda.

El objetivo debería ser que, algún día, ahorrar en pesos vuelva a ser una alternativa razonable para los argentinos. Argentina necesita generar más dólares, pero también necesita una moneda en la que sus ciudadanos quieran ahorrar.

2.- EL PROBLEMA NO ES EL DÓLAR: ES LA RESTRICCIÓN EXTERNA

Una economía que quiere crecer necesita importar, necesita máquinas, tecnología, bienes intermedios, componentes y equipamiento. También necesita pagar servicios al exterior, intereses, utilidades y compromisos financieros. Por lo tanto, la demanda de dólares no desaparece porque se libere el mercado cambiario, puede cambiar su forma, pero seguirá existiendo.

El desafío consiste en que la economía sea capaz de generar una oferta de divisas suficientemente grande y estable. Y aquí aparece una cuestión fundamental. No todos los dólares que genera Argentina terminan en el Banco Central. Cuando hablamos de que Argentina puede generar más dólares, tenemos que hacer una distinción importante.

Una empresa argentina puede realizar una exportación y generar divisas. Pero eso no significa necesariamente que esos dólares ingresen al mercado cambiario argentino ni que pasen a formar parte de las reservas del Banco Central.

Por eso debemos distinguir varias etapas: Una cosa es generar dólares, otra es que esos dólares ingresen al país, otra es que ingresen y se liquiden en el mercado cambiario argentino y otra diferente es que el Banco Central compre una parte de esas divisas y las incorpore a sus reservas. No son lo mismo. Esta distinción será especialmente importante cuando analicemos el crecimiento esperado de las exportaciones de energía y minería y los beneficios cambiarios otorgados por el RIGI.

3.- ¿CUÁNTOS DE LOS DÓLARES QUE ARGENTINA GENERA QUEDAN REALMENTE DISPONIBLES?

Una cuestión central de la discusión económica argentina es distinguir entre generar dólares y disponer efectivamente de esos dólares dentro de la economía.

Una exportación genera divisas, pero eso no significa necesariamente que la totalidad de esas divisas ingresen al país, que se liquide en el mercado local, que quede a disposición del sistema económico o que termine incrementando las reservas internacionales.

Por eso, cuando analizamos la capacidad de Argentina para generar dólares, debemos seguir todo el recorrido de esas divisas.

- ¿Cuántos dólares genera una actividad?

- ¿Cuántos ingresan efectivamente al país?

- ¿cuántos deben ser liquidados en el mercado argentino?

- ¿Cuántos quedan disponibles para financiar importaciones, inversión y otras necesidades de la economía?

- ¿Y cuántos vuelven a salir posteriormente por importaciones, pago de servicios, intereses, amortización de financiamiento externo, remisión de utilidades u otros conceptos?

Esta cuestión adquiere especial importancia cuando analizamos los grandes proyectos de inversión y, particularmente, los regímenes especiales como el RIGI.

La discusión sobre estos regímenes no debería limitarse a cuánto capital pueden atraer o cuánto pueden exportar los proyectos alcanzados. También debemos preguntarnos qué parte de las divisas generadas queda efectivamente disponible para la economía argentina.

En el caso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), existen reglas específicas respecto de la obligación de ingreso y negociación de las divisas provenientes de determinadas exportaciones, con un esquema progresivo según el tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto. Esto significa que puede existir una diferencia importante entre los dólares que un proyecto genera mediante sus exportaciones y los dólares que efectivamente ingresan y se encuentran disponibles en el mercado argentino.

Por eso, para evaluar correctamente el aporte de un gran proyecto, no alcanza con observar sus exportaciones brutas, es necesario analizar su balance neto de divisas.

Un proyecto puede generar importantes exportaciones y, al mismo tiempo, requerir grandes volúmenes de importaciones, contratar servicios en el exterior, utilizar financiamiento externo, pagar intereses, remitir utilidades o realizar otros pagos en moneda extranjera.

La pregunta relevante, entonces, es: ¿Cuántos dólares genera el proyecto y cuántos dólares aporta finalmente, en términos netos, a la economía argentina?

Esta diferencia es fundamental, porque una economía puede aumentar fuertemente sus exportaciones y, sin embargo, continuar enfrentando una restricción externa si una parte significativa de las divisas generadas no queda disponible internamente o si las necesidades de divisas asociadas al propio proceso de crecimiento aumentan en igual o mayor proporción.

Por eso, cada gran proyecto debería ser evaluado no solamente por el monto de la inversión o por sus exportaciones, sino también por:

- Los dólares que genera;

- Los dólares que efectivamente ingresan al país;

- Los dólares que deben liquidarse en el mercado local;

- Sus importaciones;

- Los servicios contratados en el exterior;

- Los pagos de intereses y financiamiento;

- La remisión de utilidades;- La reinversión de utilidades;

- El saldo neto de divisas que aporta;

- Y las capacidades productivas que deja instaladas en el país.

La discusión, entonces, no debería ser solamente cuántos dólares podemos generar, sino también cuántos de esos dólares quedan disponibles para sostener el crecimiento argentino.

Porque generar dólares es necesario, pero generar dólares que permanezcan disponibles para financiar el desarrollo es otra cuestión.

4.- ARGENTINA PUEDE GENERAR MUCHOS DÓLARES Y, AL MISMO TIEMPO, SEGUIR TENIENDO ESCASEZ DE DÓLARES

Esta afirmación puede parecer contradictoria, pero no lo es. Una economía que crece demanda más importaciones, si aumenta la inversión, aumenta la necesidad de bienes de capital, si aumenta el consumo, puede aumentar la demanda de determinados bienes importados, si aumentan los ingresos, también pueden aumentar los viajes al exterior y otros servicios, si existen obligaciones de deuda, habrá que pagar intereses y capital.

Y si los argentinos continúan buscando el dólar como reserva de valor, seguirá existiendo una demanda importante de moneda extranjera, por eso: Generar más dólares no elimina automáticamente la restricción externa, lo que hace es ampliar la capacidad de la economía para enfrentarla.

La verdadera superación de la restricción externa ocurre cuando nuestra capacidad de generar y disponer de divisas crece de manera sostenida por encima de las necesidades externas que genera el propio proceso de desarrollo.

5.- EL RIESGO DE UNA ECONOMÍA DE ENCLAVE

Una economía de enclave no se define simplemente porque existan empresas extranjeras, ni porque un país exporte recursos naturales. El problema aparece cuando los sectores dinámicos hacia el exterior tienen vínculos débiles con el resto de la estructura productiva nacional.

Por eso, el desafío consiste en que las grandes inversiones no funcionen como islas, tenemos que procurar que alrededor de ellas se desarrollen:

- Proveedores nacionales;

- Ingeniería argentina;

- Empleo de calidad;

- Capacitación laboral;

- Ciencia y tecnología;

- Nuevas empresas;

- Infraestructura;

- Innovación;

- Mayor valor agregado;

- Nuevas cadenas productivas;

- Nuevas exportaciones.

Cuando evaluemos una inversión de gran escala, no deberíamos preguntar solamente: ¿cuánto va a exportar?

También deberíamos preguntar ¿Cuánto valor agregado quedará en Argentina? ¿Cuántos proveedores nacionales se desarrollarán? ¿Cuánto conocimiento y tecnología quedará en el país? ¿Cuántos trabajadores adquirirán nuevas capacidades? ¿Cuántas nuevas empresas surgirán alrededor del proyecto? ¿Cuánto de esa riqueza permitirá generar nuevas actividades productivas?

La cuestión no es solamente cuánto capital entra al país. La verdadera pregunta es qué desarrollo produce ese capital.

6.- NO SE TRATA SOLAMENTE DE GENERAR DÓLARES

Acá aparece, quizás, la discusión más importante de todo el artículo. No se trata solamente de generar dólares, hay que administrar la renta que generan esos dólares.

- Porque esa renta no es eterna;

- Un yacimiento de gas se agota;

- Un pozo petrolero declina;

- Un mineral se extrae;

- Un precio internacional puede caer;

- Una tecnología puede reemplazar a otra;

- Una ventaja competitiva puede desaparecer.

La experiencia internacional muestra que un país puede atravesar largos períodos de bonanza asociados a recursos naturales y luego enfrentar dificultades cuando cambian los precios, la producción o las condiciones internacionales. La lección no es que Argentina no deba explotar sus recursos naturales, debe hacerlo. La cuestión es: ¿Qué hacemos con la riqueza que obtenemos de ellos?

7.- TRANSFORMAR UNA RIQUEZA AGOTABLE EN CAPACIDADES PERMANENTESSi

Argentina exporta gas, petróleo, litio, cobre y otros minerales, una parte de esa riqueza debería convertirse en algo que permanezca cuando el recurso comience a declinar. Por eso necesitamos:

- Agregado de valor;

- Transferencia tecnológica;

- Desarrollo de proveedores nacionales;

- Ingeniería argentina;

- Empleo de calidad;

- Ciencia y tecnología;

- Infraestructura;

- Nuevas empresas;

- Nuevas exportaciones;

- Formación de trabajadores;

- Capacidad de innovación.

La verdadera pregunta no es solamente cuánto podemos extraer, es: ¿Cuánto desarrollo somos capaces de construir alrededor de aquello que extraemos? Porque una tonelada de mineral exportada no produce el mismo efecto sobre el desarrollo que una cadena productiva que, además de extraer el mineral, desarrolla tecnología, ingeniería, proveedores nacionales, empleo calificado y nuevos productos exportables. Ahí aparece una diferencia fundamental: extraer riqueza no es lo mismo que desarrollar capacidades.

8.- EL FONDO SOBERANO: AHORRO INTERGENERACIONAL + DESARROLLO

Y aquí una herramienta que Argentina debería discutir seriamente: la constitución de un Fondo Soberano. No como una caja para acumular dólares sin destino, tampoco como una caja para financiar al gobierno de turno, sino como un instrumento para transformar una parte de una riqueza extraordinaria y agotable en patrimonio financiero y productivo para el futuro.

La experiencia internacional -Noruega, Chile, Alberta, Alaska, Botsuana y otros países- muestra que existen distintas formas de hacerlo. Pero Argentina no debe copiar mecánicamente ningún modelo, debe construir el suyo, de acuerdo con su estructura federal, sus instituciones y su historia.

El principio, sin embargo, debería ser claro: Una riqueza que se agota debe convertirse en un patrimonio que permanece. El fondo Soberano debería alimentarse con una parte definida y obligatoria de la renta extraordinaria generada por la explotación de recursos naturales no renovables. No se trata simplemente de poner dentro del Fondo todo ingreso proveniente de los recursos naturales.

Hay que distinguir entre:

- La recuperación del capital invertido;

- Una remuneración razonable por el capital y el riesgo asumido;

- Y la renta económica extraordinaria que surge de la explotación de un recurso natural.

Sobre esa renta extraordinaria debemos discutir cuánto corresponde al Estado, cuánto debe permanecer en el territorio productor y cuánto debe destinarse al ahorro intergeneracional, y esa discusión debe ser federal.

9.- ¿QUÉ DEBERÍA HACER EL FONDO SOBERANO?

El fondo debería tener dos grandes objetivos: AHORRO INTERGENERACIONAL + DESARROLLO

Una parte de los recursos debería preservarse como patrimonio financiero para las generaciones futuras, otra parte, bajo reglas estrictas, podría destinarse a inversiones estratégicas que construyan capacidades permanentes.

Por ejemplo: Educación, ciencia, tecnología, infraestructura, energía, ferrocarriles, puertos, logística, infraestructura digital, desarrollo de proveedores, innovación, capacidad laboral, desarrollo industrial, investigación y desarrollo, nuevas empresas y nuevas exportaciones. Pero hay una regla que para mí debería ser innegociable:

El fondo Soberano no debe financiar gasto corriente.

- No debe financiar la administración ordinaria del Estado;

- No debe cubrir déficits permanentes;

- No debe utilizarse para sostener subsidios permanentes;

- No debe ser utilizado para resolver las necesidades fiscales de un gobierno de turno.

Porque si utilizamos una riqueza agotable para financiar gastos que desaparecen en el mismo momento en que se realizan, cuando el recurso se termine no quedará patrimonio, quedará solamente el recurso de lo que gastamos.

10.- ¿QUIÉN ADMINISTRA EL FONDO SOBERANO?

Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. El Fondo soberano debe pertenecer al Estado, pero no al gobierno de turno. El Congreso Nacional debería establecer por ley:

- Su finalidad;

- Sus fuentes de financiamiento;

- Las reglas de aportes;

- Los límites de utilización;

- Los criterios de inversión;

- Las prohibiciones;

- Los mecanismos de control;

- La obligación de transparencia

- Y las condiciones para modificar esas reglas.

La administración cotidiana debería quedar en manos de profesionales especializados, con independencia operativa y reglas claras. El gobierno debe definir, dentro del marco legal, la política general, pero no debería poder decidir discrecionalmente qué activos comprar, qué empresa financiar o cuánto dinero retirar.

Debe existir:

- Control parlamentario;

- Auditoría independiente;

- Publicidad permanente de las operaciones;

- Informes periódicos, estos tres últimos como forma de control social;

- Evaluación profesional de las inversiones;

- Y reglas que garanticen que ninguna administración de turno pueda disponer discrecionalmente del patrimonio acumulado por varias generaciones.

La idea fundamental es sencilla: El Fondo debe ser federal en su origen, nacional en su propósito, profesional en su administración y absolutamente transparente en su funcionamiento. El patrimonio que pertenece a varias generaciones no puede quedar sometido a las necesidades políticas de una sola administración.

11.- EL FEDERALISMO Y LA RENTA DE LOS RECURSOS NATURALES

Aquí aparece una cuestión que Argentina no puede ignorar. La Constitución Nacional establece en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Esto es parte de nuestro orden constitucional, pero los recursos naturales no producen efectos solamente dentro de las fronteras de una provincia, el petróleo, el gas, el litio, el cobre, el oro, y otros recursos forman parte de una estrategia económica que tiene consecuencias sobre toda la Nación. Por eso necesitamos construir un verdadero federalismo de concertación.

Las provincias productoras deben participar de la renta que generan sus recursos, pero también debemos construir mecanismos para que una parte de esa riqueza contribuya a un proyecto nacional de desarrollo. La solución no es desconocer las facultades provinciales, tampoco es recentralizar por decreto, la solución es acordar reglas. Las provincias productoras deben participar del Fondo Soberano y de sus beneficios, pero dentro de reglas comunes, transparentes y estables, aprobadas democráticamente y respetadas por todos.

La unidad nacional no significa que todos los territorios tengan los mismos recursos, significa que todos los argentinos deben tener la posibilidad de participar de un proyecto común de desarrollo. La riqueza de una Argentina diversa debe contribuir a construir una Argentina integrada.

12.- EL RIGI: ¿QUÉ RECIBE ARGENTINA A CAMBIO DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA?

Argentina necesita grandes inversiones. Hay proyectos que requieren enormes cantidades de capital, largos períodos de maduración, tecnología especializada y capacidad para asumir riesgos que muchas empresas nacionales no están en condiciones de afrontar por sí solas. Por eso, atraer inversiones no debería ser visto como algo negativo, por el contrario, puede ser una condición necesaria para aprovechar recursos que Argentina posee y que, de otro modo, permanecerían sin desarrollar.

Pero cuando el Estado establece un régimen especial para atraer determinadas inversiones, aparece una pregunta que no podemos evitar: ¿Qué recibe la Argentina a cambio de los beneficios que concede?

Esta pregunta no implica desconocer el derecho de una empresa a obtener una rentabilidad razonable por el capital invertido y por el riesgo asumido. Tampoco significa rechazar la inversión extranjera, significa reconocer que cuando el Estado otorga condiciones especiales está utilizando instrumentos de política económica que tienen efectos sobre el conjunto de la sociedad. Por eso, la discusión no debería reducirse a si queremos o no queremos inversiones.

La verdadera discusión es: ¿Qué condiciones debe reunir una inversión para que los beneficios que recibe también se traduzcan en beneficios permanentes para el país?

Una política de promoción de inversiones puede justificarse cuando permite desarrollar actividades que, sin esos incentivos, difícilmente podrían concretarse. Pero los incentivos no deberían convertirse en un objetivo en sí mismo. El objetivo debería ser el desarrollo.

Por eso debemos preguntarnos si las condiciones otorgadas permiten que una parte significativa de los beneficios de la inversión permanezca en la economía argentina y contribuya a ampliar sus capacidades. No se trata de impedir la rentabilidad del capital, se trata de encontrar un equilibrio entre: Rentabilidad privada + interés público + desarrollo nacional.

El capital debe tener condiciones para invertir, pero la sociedad también tiene derecho a preguntarse qué obtiene a cambio, porque atraer capital no es todavía desarrollar un país.

13.- LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y LA CAPACIDAD DE DECISIÓN NACIONAL

Cuando hablamos de riqueza nacional solemos pensar en dólares, empresas, exportaciones o recursos naturales. Pero un país posee también activos cuya importancia no puede medirse solamente por su precio de mercado. La tierra, el agua, la energía, determinadas infraestructuras, corredores logísticos y otros activos estratégicos pueden tener una importancia que excede ampliamente el valor de una operación económica determinada.

Por eso aparece una pregunta que debemos discutir con seriedad: ¿Qué activos estratégicos queremos preservar bajo capacidad de decisión nacional?

Esto no significa sostener que todos los activos deben permanecer necesariamente en manos del Estado, tampoco significa rechazar la participación privada. Significa reconocer que existen determinados activos cuya importancia económica, ambiental, energética, territorial o geopolítica puede ser decisiva para el futuro del país.

Una operación puede generar una cantidad importante de dólares en un determinado momento, pero debemos preguntarnos también qué estamos entregando a cambio. La transferencia de un activo estratégico puede generar una entrada importante de divisas en un determinado momento, mientras que la pérdida de capacidad de decisión de ese activo puede tener consecuencias durante generaciones.

La discusión, entonces, no debería limitarse a: ¿cuántos dólares obtenemos por una determinada operación?

También deberíamos preguntarnos: ¿Qué capacidad de decisión conservamos después de realizarla?

Un país necesita capital y necesita integrarse al mundo, pero también necesita preservar aquellos activos que resultan fundamentales para definir su propio futuro. La soberanía económica no significa aislamiento, significa conservar la capacidad de tomar decisiones sobre aquello que resulta estratégico para el desarrollo nacional.

14.- INTEGRARSE AL MUNDO SIN RENUNCIAR AL DESARROLLO

Argentina necesita integrarse al mundo, necesita mercados, inversiones, tecnología, conocimiento y acceso a bienes y servicios que contribuyan a aumentar su productividad, también necesita exportar mucho más. Una economía que pretende crecer de manera sostenida no puede vivir aislada de la economía internacional.

Pero integrarse al mundo no significa simplemente vender más, tampoco significa aceptar pasivamente la estructura productiva que el mercado internacional determine. La cuestión central es: ¿Desde qué posición queremos integrarnos al mundo?

No es lo mismo integrarse exportando fundamentalmente recursos y productos de bajo valor agregado. Argentina no debe elegir entre cerrarse o abrirse. Debe definir cómo quiere insertarse internacionalmente. No es lo mismo participar de las cadenas internacionales como proveedor de recursos que desarrollar empresas capaces de incorporar conocimiento, tecnología y capacidad de decisión. Por eso, la inserción internacional debería formar parte de una estrategia de desarrollo. Argentina debe aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo, pero también debe utilizar esa integración para fortalecer su propia economía.

La apertura al mundo puede ampliar nuestros mercados, la inversión internacional puede aportar capital y tecnología, las exportaciones pueden generar las divisas que necesitamos, pero todo eso debe formar parte de un proyecto. Porque el objetivo no debería ser simplemente que Argentina venda más al mundo, el objetivo debería ser que Argentina pueda producir más, exportar más, aprender más y aumentar de manera permanente su capacidad de generar riqueza. Integrarse al mundo no significa renunciar a una estrategia nacional, significa utilizar la integración internacional para fortalecerla.

15.- ¿QUÉ DEBERÍAMOS MEDIR CUANDO LLEGA UNA GRAN INVERSIÓN?

Hasta aquí hemos hablado de las oportunidades que tiene Argentina y de los desafíos que plantea el ingreso de grandes inversiones, pero existe una cuestión que todavía debemos resolver: ¿Cómo sabemos si una gran inversión realmente beneficia al país?

Muchas veces la evaluación de una inversión comienza y termina con una cifra: ¿Cuánto capital ingresará? O con otra: ¿cuánto exportará? Esas preguntas son importantes, pero no alcanzan. Una gran inversión debería ser evaluada por sus efectos sobre el conjunto de la economía.

Necesitamos conocer su impacto sobre la generación neta de divisas, pero también sobre la actividad económica, la recaudación, el territorio y las capacidades que quedan instaladas en el país.

Por eso, cada gran proyecto debería poder ser evaluado mediante un criterio integral y transparente. Deberíamos conocer, entre otras cuestiones:

- Cuánto capital se invierte;

- Cuánto exporta;

- Cuánto importa;

- Cuál es su balance neto de divisas;

- Cuánto recauda el Estado;

- Cuánto capital y renta quedan en el país;

- Cuánto se reinvierte;

- Qué capacidades permanentes genera;

- Qué infraestructura deja;

- Qué efectos produce sobre el territorio;

- Y qué patrimonio queda cuando la etapa de explotación comienza a declinar.

No se trata de impedir una inversión porque no cumpla con todos estos objetivos, se trata de disponer de información suficiente para que la sociedad pueda conocer sus verdaderos efectos. Una inversión puede ser muy importante por el capital que aporta, pero puede ser todavía más importante por las capacidades que ayuda a construir. Por eso necesitamos pasar de una evaluación basada exclusivamente en el tamaño de la inversión a una evaluación basada en su aporte integral al desarrollo argentino.

La pregunta final no debería ser solamente:¿cuántos dólares va a generar esta inversión? Deberíamos preguntarnos:¿Qué riqueza permanente ayudará a construir para la Argentina?

CONCLUSIÓN

Argentina necesita dólares. Los necesita para importar bienes de capital, incorporar tecnología, comprar insumos, pagar servicios, cumplir compromisos externos, invertir, producir y generar empleo. Pero a lo largo de este trabajo hemos intentado mostrar que los dólares, por sí solos, no alcanzan.

No alcanza con generar más divisas si una parte importante no queda disponible para sostener el crecimiento, no alcanza con aumentar las exportaciones si los sectores que las generan funcionan como enclaves con pocos vínculos con el resto de la economía. No alcanza con atraer grandes inversiones si buena parte de sus beneficios no se transforma en capacidades permanentes para la Argentina.

No alcanza con extraer gas, petróleo, minerales o cualquier otro recurso agotable si, cuando esa riqueza disminuye, no queda detrás una estructura productiva más sofisticada, más tecnológica y con mayor capacidad para generar riqueza.

Y tampoco alcanza con discutir el dólar sin mirar a los argentinos que, durante décadas, eligieron ahorrar en esa moneda. Los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero no pueden ser vistos simplemente como un problema moral o como una conducta que deba ser perseguida. Son también el resultado de una historia de inflación, devaluaciones, crisis y pérdida de confianza. Cambiar esa conducta exige mucho más que una exhortación: requiere construir una economía en la que ahorrar en pesos vuelva a ser razonable.

Y eso supone estabilidad macroeconómica, pero también políticas microeconómicas capaces de defender la producción, la inversión, la productividad y el trabajo argentino.

En este punto aparece una cuestión que consideramos central. El debate económico suele presentarse como una discusión entre mercado y Estado, como si existiera una economía en la que el Estado simplemente desaparece y el mercado determina espontáneamente los resultados. Pero la realidad es bastante más compleja.

El RIGI es un ejemplo evidente. El Estado establece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios especiales para determinados proyectos y sectores, fija condiciones de acceso y otorga estabilidad jurídica durante décadas. Es decir, el Estado interviene y modifica las condiciones bajo las cuales diferentes actividades económicas se desarrollan.

La pregunta, entonces, no es si existe intervención estatal. La intervención existe. La verdadera pregunta es cómo se interviene, a quién se beneficia, quién asume los costos y qué estructura productiva se está construyendo.

Porque toda política económica genera efectos diferenciados. Hay quienes ganan y quienes pierden, hay sectores que reciben incentivos y otros que deben competir sin ellos. Hay empresas que encuentran condiciones favorables para invertir y expandirse y otras que pueden enfrentar mayores dificultades para sostener su actividad. Hay trabajadores, regiones y cadenas productivas que pueden beneficiarse y otras que pueden quedar rezagadas.

Lo mismo ocurre con la política cambiaria. El régimen cambiario y las decisiones que adopta el Estado alrededor del mercado de cambios modifican los precios relativos de la economía y, por esa vía, afectan la competitividad, las importaciones, las exportaciones, la producción, el empleo y la distribución del ingreso. El actual régimen de flotación entre bandas no significa ausencia de política cambiaria: el propio BCRA establece las reglas del sistema, los límites de la banda y los mecanismos de intervención. Por eso, tampoco aquí existe neutralidad. Un determinado nivel del tipo de cambio puede favorecer a determinadas actividades y perjudicar a otras. Puede abaratar las importaciones para algunos consumidores y empresas, pero al mismo tiempo dificultar la competencia de determinados productores nacionales. Puede mejorar determinadas rentabilidades y reducir otras. Puede favorecer determinados sectores exportadores y, simultáneamente, generar dificultades para actividades cuya estructura de costos depende de la relación entre precios internos y externos. No hay política cambiaria sin consecuencias distributivas.

Y esto nos lleva a una conclusión más profunda. Detrás de lo que muchas veces se presenta como el resultado inevitable de las “leyes económicas” existen decisiones políticas. Las leyes económicas establecen posibilidades, restricciones, incentivos y consecuencias. Pero las decisiones políticas determinan, dentro de esas posibilidades, qué camino toma una sociedad, qué sectores son priorizados y quiénes participan de los resultados del crecimiento.

Por eso, nuestra diferencia con el modelo económico vigente no consiste en negar la necesidad de estabilidad, de inversión, de equilibrio macroeconómico, de generación de divisas o de integración internacional. El debate está en cómo logramos y que hacemos con esas herramientas y para qué proyecto de país las utilizamos.

Consideramos que una economía puede estabilizarse sin abandonar la producción, puede atraer capital sin renunciar al interés nacional, puede integrarse al mundo sin resignarse a ser solamente proveedora de recursos naturales, puede aprovechar sus ventajas energéticas y mineras y, al mismo tiempo, utilizar esa riqueza para desarrollar proveedores nacionales, ingeniería, ciencia, tecnología, infraestructura, empresas, trabajadores calificados y nuevas cadenas productivas.

Porque atraer capital no es todavía desarrollar el país, exportar más tampoco, extraer más recursos tampoco, y tener más dólares tampoco.

El desarrollo comienza cuando una sociedad consigue transformar esas oportunidades en capacidades permanentes.

Esa es, precisamente, la concepción que atraviesa los tres trabajos que hemos venido desarrollando. “El futuro de Entre Ríos no se espera, se construye”; en el “Plan Estratégico para el Desarrollo Provincial 2027/2042”; y en “La Educación y el Desarrollo en el siglo XXI” aparece una misma convicción: no hay desarrollo sin producción; no hay producción sostenible sin conocimiento; no hay conocimiento sin educación; y no hay futuro colectivo si una parte importante de la sociedad queda excluida del proceso de desarrollo.

Por eso nuestra discusión con el modelo vigente no es simplemente una discusión sobre una variable macroeconómica, sobre el dólar o sobre el tamaño del Estado, es una discusión sobre qué Argentina queremos construir.

Una Argentina que puede crecer en algunos indicadores mientras amplios sectores de su población quedan fuera de los beneficios del crecimiento no habrá resuelto su problema de desarrollo. Una Argentina que exporta más pero no aumenta suficientemente su capacidad tecnológica, industrial y científica seguirá dependiendo de decisiones y capacidades externas.

Una Argentina que extrae recursos extraordinarios sin convertir una parte de esa riqueza en patrimonio financiero, infraestructura, conocimiento y capacidades productivas estará consumiendo hoy una riqueza que también pertenece a las generaciones futuras. Y una Argentina que renuncia a utilizar las herramientas del Estado para orientar sus recursos, sus incentivos y sus políticas hacia un proyecto de desarrollo estará tomando, en realidad, una decisión política: dejar que la estructura productiva y la distribución de los resultados sean determinadas fundamentalmente por las condiciones que impone el mercado y por las posiciones de partida de cada actor.

Eso también es una elección. Por eso, quizás la pregunta más importante de este trabajo no sea cuántos dólares puede generar la Argentina, la pregunta es: ¿Qué Argentina vamos a construir con los dólares que generemos?

Si los utilizamos para importar tecnología, desarrollar infraestructura, formar trabajadores, fortalecer nuestras empresas, crear nuevos proveedores, ampliar nuestras capacidades científicas y tecnológicas y construir patrimonio para las próximas generaciones, los dólares pueden convertirse en desarrollo. Si simplemente permiten sostener ciclos de consumo, financiar desequilibrios, atender obligaciones externas o extraer riqueza sin dejar capacidades permanentes, podremos tener más dólares y, sin embargo, seguir enfrentando las mismas restricciones de siempre.

Por eso sostenemos el título de este trabajo: LOS DÓLARES NO ALCANZAN.

Argentina necesita dólares, pero necesita mucho más que dólares, necesita un proyecto de desarrollo. Necesita producir más, incorporar más conocimiento, educar mejor, generar más valor agregado, fortalecer el trabajo argentino, construir infraestructura, desarrollar tecnología, integrar sus territorios, multiplicar sus empresas y transformar sus recursos naturales en capacidades permanentes.

Necesita crecer, pero, sobre todo, necesita desarrollarse. Y aquí está, quizás, la provocación que queremos dejar abierta para el debate: ¿De qué sirve una economía que puede generar cada vez más riqueza si una parte importante de los argentinos queda afuera de ella?

Porque el éxito de una política económica no debería medirse solamente por la cantidad de dólares que entran al país, por el tamaño de una inversión o por la magnitud de una exportación, también debería medirse por otra cosa: Cuánto aumenta la capacidad de la Argentina para generar riqueza por sí misma, cuánto de esa riqueza queda en el país, qué capacidades permanentes construye y cuántos argentinos participan de sus frutos. Ese, en definitiva, es el debate que creemos que la Argentina no puede seguir postergando.

(*) Contador Público Nacional. Ex ministro de Producción de Entre Ríos. Docente e investigador en las Facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación (UNER) y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)