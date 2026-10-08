Desayunos y meriendas escolares: comenzará este mes un relevamiento sobre 120 escuelas

El sistema para proveer de desayunos y meriendas en escuelas entrerrianas a través de la empresa Teknofood (5673 en Registro de Proveedores), sigue ofreciendo novedades. Habrá tiempo hasta marzo de 2027 para afinar aspectos administrativos, la logística y la distribución que alcanzará 966 instituciones que ofrecen el servicio de comedor a más de 170.000 estudiantes. La idea es que funcione adecuadamente.

Este mes el Centro de Estudios sobre políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), integrado a la Mesa Interinstitucional y Multisectorial destinada a mejorar el sistema de alimentación escolar (La Mesa), iniciará un relevamiento que alcanza ciento veinte establecimientos de todo el territorio entrerriano.

La intervención de la justicia, reparos y reclamos de asociaciones profesionales, preocupación de padres e instituciones intermedias, fueron modificando de manera irreversible el escenario imaginado por los funcionarios de la Dirección de Comedores Escolares, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano.

Todo aquello que no se atendió ni se tuvo en cuenta al tomar la decisión política de lanzar un sistema centralizado, provocó un cimbronazo que derivó -tardíamente- en la incorporación de actores de peso que, generosa y responsablemente, hacen aportes esenciales. Es bienvenido todo cambio destinado a brindar lo mejor a cientos de miles de alumnos de toda la provincia.

La magnitud del proceso obliga a ponderar detalles relevantes que no se deben perder de vista. Hay que impedir su llegada al terreno del olvido.

Es un tema, la alimentación que se da en escuelas, de altísima sensibilidad. El impacto social de una decisión alrededor de la cuestión amerita una mirada rigurosa. Son tiempos en que miles de hogares entrerrianos transitan un presente de pobreza.

La Mesa cobró fuerte protagonismo y, reiteremos, sus integrantes llegaron no hace tanto a intervenir en el tema. La instancia inició sus reuniones a fines de agosto, después que resultó adjudicada la firma Teknofood S.A. (Decreto 1983 - BO 6 de agosto), al ganar la licitación que lanzaron en abril desde el gobierno provincial.

Nunca hubo cuestionamientos al trayecto administrativo de los expedientes. La controversia giró y gira sobre la constitución de los alimentos que recibirán los alumnos entrerrianos con el nuevo sistema cuando se logre poner en marcha.

Están latentes los comentarios de comerciantes locales que serán perjudicados cuando Teknofood se haga cargo finalmente de la distribución de desayunos y meriendas. Dejarán de vender. Fin.

El derecho a la alimentación en el presupuesto

El acceso a la alimentación constituye un derecho y el Estado entrerriano, a través de la Dirección de Comedores, asumió la responsabilidad de brindar un complemento nutricional a los grupos que presentan mayores dificultades para satisfacer en forma adecuada sus necesidades alimenticias.

Así consta claramente en la ley de leyes de este año. El objetivo es llegar a un sector de la población que atraviesa dificultades socioeconómicas, intentando disminuir las enfermedades que se relacionan estrechamente con patologías alimenticias.

El programa de Comedores Escolares realiza la planificación de menús y prestaciones siguiendo recomendaciones de sociedades científicas.

“Alimentos ricos en nutrientes críticos, vitaminas y minerales, con especial énfasis en fibra dietaría, calcio y proteínas de alto valor biológico, evitando el exceso de calorías vacías proveniente de azúcares simples y control de sodio en las prestaciones alimentarias”, explica el presupuesto vigente (Ley 11234).

Destaca que un objetivo claro de la Dirección de Comedores Escolares es asegurar que en el desayuno y la merienda ofrecidos se consuman alimentos de valor nutricional adecuado.

Está claro que todos estos conceptos eran conocidos por las autoridades que deben velar por el buen funcionamiento del sistema.

Ahora hay que sumar que aplica lo indicado por el Superior Tribunal de Justicia, que sumó ajustar la prestación alimentaria escolar a los estándares de alimentación saludable establecidos por la ley provincial 10594.

Protagonismo de los nutricionistas

Integrantes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (CONUER) presentaron a La Mesa el análisis hecho sobre 23 productos que Teknofood iba a entregar en desayunos y meriendas.

La profesional Elsa Olmedo explicó, en declaraciones al programa En el Dos Mil También (FM Costa Paraná 88.1), que se encontraron con una matriz alimentaria poco adecuada para los niños. Sin embargo, rescató que la empresa tenga una apertura para modificar la estructura de los alimentos que produce, con la intención de bajar los azúcares y aumentar fibras alimentarias

Los nutricionistas entrerrianos han tenido y tienen un protagonismo relevante desde que fueron convocados y escuchados. Integran La Mesa. Antes, cuando no fueron tenidos en cuenta, expresaron públicamente sus reparos sobre la oferta publicitada por la empresa adjudicada. Ahora, entregaron su trabajo de análisis.

“Nos dimos cuenta que era lo que nosotros sospechábamos, eran altos en azúcares, grasas y harinas”, reveló al referirse a su tarea, enfatizando lo que a su institución le interesa en cuanto a la calidad que debe tener un programa alimentario.

Es un aporte importante y va en línea con lo planificado en las políticas presupuestarias vigentes. Mucha tensión se hubiera evitado si se los incorporaban desde un principio, durante la maduración de la decisión política.

De lo estudiado por los nutricionistas y volcado en un informe presentado a La Mesa, no se objetó la leche en polvo; otros cuatro alimentos fueron considerados regulares y los restantes como no favorables. Olmedo rescata la escucha activa que hay en La Mesa y la predisposición para hacer cambios.

Hay parámetros que no pueden descuidar. Para los nutricionistas tienen fundamental importancia los alimentos frescos y naturales. El CONUER destaca que se discuta sobre el tema.

Relevamiento en escuelas

La Mesa tuvo, desde su inicio, la participación de integrantes del CEPEA. El día en que esa instancia fue presentada estuvo el nutricionista, docente e investigador, Sergio Britos.

CEPEA (Centro de Estudios sobre Economía de la Nutrición), es un equipo de investigación que él lidera. Inició sus actividades en 2010 y hace investigaciones y consultorías en temas relacionados con la nutrición infantil y las políticas nutricionales.

Britos estudia el tema desde los años ´80. Participó de la primera y única encuesta nacional sobre comedores escolares (1985-86). Coordinó estudios de reformulación de programas provinciales de comedores escolares. Fue, hasta agosto, profesor titular de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Es profesor e investigar en la UCA Buenos Aires.

Entre 2016 y 2019, convocado el CEPEA por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hizo un diagnóstico y asesoró acompañando un proceso de reformulación de programas. Más acá en el tiempo, en 2022-2023, elaboraron propuestas de cambios para programas que se aplican en la provincia de Santa Fe.

Se integró a La Mesa después de un contacto con la Dirección de Comedores y fue allí donde explicó que se debe hacer un buen diagnóstico antes de la entrada en vigencia de un sistema centralizado.

“Planteamos en la Mesa la necesidad de hacer ese diagnóstico y les propusimos hacer una réplica de lo que hicimos en provincia de Buenos Aires diez años atrás”, reveló Britos en contacto con ANÁLISIS.

Que hará CEPEA en Entre Ríos

El diagnóstico del que habló el profesional se hará. La propuesta fue bien recibida y acompañada. Contó que junto con su equipo (Nuria Chichizola y Cecilia Simonetti) adaptará el modelo metodológico a las características entrerrianas.

Hicieron el proyecto de diagnóstico, generando materiales que se utilizarán en los relevamientos y se establecieron los mecanismos a aplicar para el procesamiento y análisis de los datos cuando se complete el trabajo, puntualizó.

Añadió que básicamente el objetivo es describir la operación del programa en una muestra de escuelas para conocer: como se compran los alimentos que se ofrecen, a quien se los compran, como llegan a la escuela, cómo es la cocina, el comedor, los depósitos, la infraestructura, equipamiento; como son las prácticas higiénico-bromatológicas, que capacitaciones toma el personal que trabaja en los aspectos alimentarios.

Es decir, hacer un relevamiento en profundidad de las características alimentarias de las prestaciones (desayunos, meriendas, almuerzos). “Será por registro, observación y pesada de los alimentos que se utilizan y peso de los platos servidos”, profundizó.

Todo lo explicado muestra que se intentará un análisis muy completo para conocer cómo se integran las prestaciones, qué alimentos y de qué calidades se utilizan y como eso se traduce en calorías, proteínas, micronutrientes y nutrientes críticos (azúcar, sodio, grasas saturadas).

Para el ex docente de la UNER se hará “una fotografía muy completa de la calidad de los procesos y de la comida que se ofrece en los comedores”.

El diagnóstico tomará una muestra desde 120 escuelas de los 17 departamentos, lo que marcará una tendencia del conjunto de la provincia. Los equipos de encuestadores están conformados por personal que ya trabaja en comedores escolares.

Habrá capacitación de los encuestadores (lo hará el equipo de nutricionistas de CEPEA), con una prueba piloto, estimando que desde la segunda semana de octubre hasta fin de mes o principios de noviembre se extenderá el operativo de campo.

Adelantó también que un equipo de nutricionistas contratadas por CEPEA supervisarán cada encuesta y su equipo central irá conformando la base de datos de las escuelas para analizarlos.

“En diciembre podremos entregar nuestro informe al Gobierno provincial, específicamente al área de comedores escolares. Ese será nuestro ciclo de trabajo (preparación técnica del diagnóstico, manuales de procedimiento, cuestionarios en papel y digitales, capacitación de encuestadores, prueba piloto, supervisión de encuestas realizadas, conformación de bases de datos, procesamiento, análisis e informe final)”, comunicó Britos.

Lo que sigue

Es importante que se haya incorporado a La Mesa al CEPEA, al CONUER. Ya habrá tiempo para seguir analizando este proceso de singular complejidad, junto con las responsabilidades de los protagonistas.

Es destacable sumar miradas, como tener trabajando a profesionales de trayectoria y comprometidos con un tema tan sensible como es la alimentación escolar.

Seguimos a la espera de más novedades. No debe olvidarse que falta la concurrencia de funcionarios a la Cámara de Diputados para brindar respuestas sobre un proceso que ofrece correcciones cada semana. Hay que repetirlo: mucho de lo que La Mesa propone, debió hacerse antes.