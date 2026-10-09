Vimos jugar a Messi

Hay pocas despedidas predestinadas a acabar formando parte de la historia de un deporte. La de Lionel Messi con la selección argentina es una de ellas. Durante más de dos décadas, el jugador que salió de Rosario siendo un niño para convertirse en Barcelona en una figura universal llevó sobre los hombros una camiseta que primero le pesó, después lo desafió y finalmente terminó por pertenecerle. Este martes la vistió por última vez.

Ha dejado de jugar con Argentina —decisión previa a su adiós definitivo al balón, no tan lejano— quien posiblemente sea el mejor futbolista de la historia. La afirmación siempre admitirá discusión porque el fútbol vive también de comparar épocas incomparables. Pero ningún jugador sostuvo durante tanto tiempo una excelencia semejante ni acumuló con tanta naturalidad goles, títulos, récords y momentos que parecían reservados a la imaginación. Messi transformó lo extraordinario en costumbre, acaso la forma más difícil de grandeza.

Su relación con Argentina hizo además que la historia fuera más humana. Durante años, su país le reclamó que fuera otro, distinto a su naturaleza. Que sintiera como Maradona, que gritara como Maradona, que ganara como Maradona. Se le reprochaba que no cantase el himno nacional, que no jugase con la Albiceleste como lo hacía en el Barça, que su amor por Argentina no fuese suficientemente expresivo. Messi perdió finales, renunció incluso a la selección y regresó. Y terminó haciendo algo más difícil que conquistar trofeos: cambió la relación de un país con él. La Copa América de 2021 abrió la puerta. El Mundial de Qatar de 2022 acabó con cualquier discusión pendiente. A partir de entonces ya no hubo deuda. Solo gratitud.

El Monumental de Buenos Aires, con más de 85.000 personas, fue el escenario lógico para el adiós, aunque cuesta entender que la despedida con la camiseta de su país de un futbolista de esta dimensión se produjera en un amistoso de escasa trascendencia competitiva. Pero no importó que el último adversario fuese Benín y no alguno de los rivales contra los que labró su leyenda o, como ocurría con los homenajes de los años ochenta, un combinado de estrellas mundiales. El mito se impuso.

Messi se va de la selección con un Mundial, dos Copas América y prácticamente todos los récords argentinos. El fútbol seguirá. Argentina encontrará otro capitán, otro número 10 y otros héroes. Algunas ausencias, sin embargo, tardan generaciones en llenarse y otras simplemente no se llenan. El astro argentino, que todavía seguirá activo en el Inter de Miami, se lleva algo más difícil de contar: millones de personas podrán decir durante el resto de sus vidas que lo vieron jugar. A partir de ahora, ya no pertenece del todo al presente. Empieza a ser parte de la memoria.

(*) Esta columna Editorial fue publicada originalmente en el diario El País de España.