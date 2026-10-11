Educación y trabajo: una alianza estratégica para el desarrollo de Entre Ríos

Hay decisiones que no dan resultados inmediatos ni se ven en cifras de un día para otro, pero pueden cambiar el futuro de una sociedad. El cambio, cuando la educación interviene, siempre es generacional; por eso es importante.

La conformación de la Mesa Provincial de Educación y Trabajo, promovida por el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, pertenece a esa categoría. Porque cuando una provincia decide sentar en una misma mesa a la educación, el Estado, a las instituciones, a los organismos internacionales y al sector productivo, está reconociendo una verdad fundamental: el desarrollo no se construye por caminos separados, sino mediante la capacidad de trabajar juntos detrás de objetivos comunes. Fruto del diálogo y la diversidad es la cultura del encuentro.

La iniciativa de conformar esta Mesa cuenta con la participación de UNICEF, la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) y el Centro de Estudios Federales (Cefed), entre otros actores, y representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre el sistema educativo -siempre tan golpeado- y las necesidades concretas de cada territorio -siempre tan postergadas. Por eso, su importancia va mucho más allá de la articulación institucional. En el fondo, esta Mesa de Educación y Trabajo propone el desafío de establecer qué herramientas necesitan los jóvenes para construir sus proyectos de vida y qué responsabilidad tiene la sociedad -y el Estado- en la generación de esas oportunidades.

Durante mucho tiempo, educación y producción fueron concebidas como ámbitos que debían cumplir sus funciones de manera relativamente independiente, casi siempre separadas o sin articulación. La escuela, por un lado, con la responsabilidad de transmitir conocimientos y formar ciudadanos; el mundo del trabajo, por otro, con sus exigencias de productividad, innovación y competitividad. Sin embargo, las transformaciones tecnológicas, las nuevas formas de organización laboral y las particularidades de cada economía regional han demostrado que esa separación resulta insuficiente, a veces incluso hasta un obstáculo.

Hoy, educar también significa preparar para comprender una realidad cambiante, desarrollar capacidades, resolver problemas, incorporar nuevas tecnologías y aprender a lo largo de toda la vida. Y producir, en una sociedad que aspira a progresar de manera genuina, implica reconocer el valor estratégico del conocimiento, la formación y las capacidades humanas.

De allí surge una premisa que merece convertirse en una política de Estado: “no hay desarrollo económico exitoso sin educación y capacitación”. La inversión, la infraestructura, la innovación y el crecimiento de la actividad productiva son componentes indispensables, pero difícilmente alcancen todo su potencial si no están acompañados por personas preparadas para protagonizarlos.

Ahora bien, esta relación exige una mirada que no se limite a responder a las necesidades inmediatas de las empresas. La formación para el trabajo no puede reducirse a entrenar mano de obra ni la escuela debe convertirse en una extensión de las demandas coyunturales del mercado. Su misión es mucho más amplia: brindar conocimientos sólidos, promover el pensamiento crítico, formar ciudadanos responsables y ofrecer herramientas para que cada persona pueda desenvolverse con autonomía y dignidad. Y esas son las premisas que inspiran a esta Mesa de Educación y Trabajo.

El desafío consiste, precisamente, en encontrar ese equilibrio virtuoso entre una educación integral y una formación pertinente para las realidades productivas. Que los jóvenes puedan reconocer oportunidades en sus propias comunidades (además se evita el éxodo y el desarraigo), acceder a nuevas competencias y proyectar un futuro sin que la falta de alternativas los obligue a abandonar sus lugares de origen. Que las economías regionales, a su vez, encuentren en el conocimiento y en la capacitación los recursos fundamentales para crecer, innovar y generar empleo de calidad.

En una provincia con realidades territoriales diversas, esta perspectiva adquiere especial relevancia. Las necesidades de formación no son necesariamente las mismas en todos los Departamentos entrerrianos. Cada comunidad tiene sus actividades económicas, sus recursos, sus dificultades y sus posibilidades de crecimiento. Por eso, una oferta educativa disponible no siempre garantiza oportunidades reales: también es necesario que esa formación dialogue con el contexto, amplíe horizontes y permita elegir entre alternativas valiosas.

La Mesa de Educación y Trabajo está llamada a ser puente. Su tarea será identificar necesidades, compartir diagnósticos, intercambiar experiencias y transformar el diálogo en propuestas concretas. Para ello, será fundamental escuchar a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes, a los trabajadores, a las empresas, a las organizaciones sociales y a los municipios y comunas. El conocimiento del territorio debe ser el punto de partida de las decisiones.

En este camino aparece otro concepto decisivo: la sustentabilidad social del desarrollo económico. Producir más no significa necesariamente vivir mejor. El crecimiento adquiere verdadero sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida, empleo digno, inclusión, movilidad social y oportunidades para quienes históricamente han quedado al margen. Una economía puede exhibir indicadores positivos y, al mismo tiempo, convivir con desigualdades profundas. Por eso, el éxito productivo debe medirse también por su capacidad de integrar, formar y ofrecer un horizonte de futuro a la población.

La articulación entre lo público y lo privado constituye, en este sentido, una señal alentadora. Cuando el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y el sector productivo se disponen a dialogar, no están renunciando a sus diferencias ni a sus responsabilidades. Están reconociendo que existen desafíos que ninguna institución puede resolver por sí sola. Compartir una agenda común en defensa del interés general no supone uniformidad de criterios, sino la voluntad de construir acuerdos y asumir compromisos.

Naturalmente, el valor de esta Mesa no se medirá por la cantidad de reuniones realizadas ni por las declaraciones de buenas intenciones. Su verdadera dimensión dependerá de los resultados: nuevas oportunidades de formación, mejores herramientas para las escuelas, mayor vinculación con las economías regionales; y jóvenes con más posibilidades de estudiar, trabajar y desarrollar sus capacidades.

Entre Ríos tiene ante sí la posibilidad de convertir este espacio en una política sostenida, capaz de trascender las coyunturas y consolidar una cultura de cooperación. El desafío es que el diálogo se traduzca en acciones, que los acuerdos lleguen a las aulas, que de las aulas se compartan saberes, que esos conocimientos generen nuevas oportunidades y esas oportunidades alcancen a cada rincón de la provincia.

Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos y producir es mucho más que generar bienes y servicios. Ambas tareas adquieren su dimensión más profunda cuando contribuyen a construir una sociedad más justa, integrada y próspera.

La Mesa de Educación y Trabajo representa, en definitiva, a ese horizonte. Es también una convicción que merece ser compartida por todos porque el desarrollo de Entre Ríos no puede depender solamente de lo que sea capaz de producir, sino también de cuánto invierta en el conocimiento, el talento y las oportunidades de su gente.