El respeto también se practica en una platea

Antes de que empiece una función suele escucharse el mismo pedido: apagar o silenciar los celulares. A veces lo dice una voz grabada, otras aparece en una pantalla o lo recuerda alguien desde el escenario. Parece una obviedad. Sin embargo, todavía hace falta decirlo.

Lo que ocurrió el fin de semana pasado durante una función de Misery, cuando Juan Gil Navarro manifestó su enojo por el uso de teléfonos entre el público, volvió a poner el tema sobre la mesa. Pero la cuestión no empieza ni termina en un actor molesto. Es bastante más sencilla: tiene que ver con el respeto.

Por quienes están trabajando sobre el escenario, claro. Un actor que intenta sostener una escena, un músico concentrado en lo que está tocando, un bailarín, un cantante, alguien que está dando una charla. Y también por quienes están alrededor nuestro y fueron hasta allí por la misma razón: mirar, escuchar, prestar atención.

Ni siquiera hace falta que el teléfono suene. Basta una pantalla encendida en una sala oscura. Uno está siguiendo lo que ocurre y, de pronto, aparece esa luz unas filas delante. Alguien responde un mensaje, revisa una red social o empieza a filmar. Quizás para esa persona sean apenas unos segundos. Para quien está detrás puede ser suficiente para sacarlo de la escena.

Una sala de teatro, un cine, un auditorio, un concierto son lugares compartidos. Y como ocurre en cualquier espacio común, existen ciertos acuerdos. No hablar durante una escena, no atender una llamada desde la butaca, no impedirle la visión a quien está detrás. No se trata de convertir una función en una ceremonia solemne. Se trata, simplemente, de tener en cuenta al otro.

Gil Navarro dijo además algo que vale la pena recuperar: haber pagado una entrada no da derecho a molestar a los demás con el celular. Pagar una entrada nos permite estar ahí y disfrutar del espectáculo. No vuelve propia la sala ni nos da permiso para ignorar a quienes comparten ese momento con nosotros.

Con las fotos y los videos sucede algo parecido. Hay espectáculos en los que está prohibido registrar imágenes y habrá que respetarlo. En otros se permite. Si es así, una foto sin flash difícilmente cambie la experiencia de nadie. Otra cosa es mantener el teléfono levantado durante varios minutos y hacer que quien está detrás termine mirando la obra a través de una pantalla ajena.

Tampoco se trata de demonizar el celular. Forma parte de nuestra vida. Trabajamos con él, nos comunicamos, buscamos información, resolvemos problemas, guardamos fotografías, avisamos que llegamos. Lo llevamos a todas partes. Justamente por eso quizás también tengamos que aprender a decidir cuándo puede esperar.

Una función dura una hora, dos, a veces menos. Si ya nos cuesta dejar el teléfono guardado durante ese tiempo, por lo menos podemos silenciarlo.

Tal vez por eso aquel pedido que se escucha antes de que se apaguen las luces sigue siendo necesario. Silenciar el teléfono. No usar el flash. Evitar tapar a quien está detrás. Salir si hay que atender una llamada. No es demasiado, es recordar que la función no la vemos solos.