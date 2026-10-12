En la familia cuentan que mi bisabuelo, de parte de madre, decidió emigrar junto a todo un grupo que se organizó de forma cooperativa, en el año 1922, desde Alemania a Argentina por dos motivos. Primero por lo económico, estaba podrido de comer, y dar de comer a sus hijos, papas sin agregado alguno de almuerzo y de cena. El segundo motivo era que veía que en pocos años nuevamente se iba a imponer un gobierno que amordazaría las opiniones. El abuelo de mi madre, por aquel entonces padre de cinco jóvenes hijos, consideraba que, al haber pasado la guerra y la posibilidad de un nuevo conflicto bélico de dimensiones internacionales, agregado a un gobierno represivo, tenía que buscar otro destino de mayor libertad y con mejores posibilidades económicas que las que estaba teniendo en su patria. El grupo cooperativo, al cual se asoció, realizó un estudio de posibilidades que, dejando de lado Estados Unidos y Australia, eligió a la Argentina como lugar a migrar. Un país, según las conclusiones del grupo, que tenía muchas posibilidades de seguir creciendo económicamente, tenía tierras accesibles en ofertas y ostentaba fama de libertad de expresión.

Dicen que en la familia y en el grupo de nueve familias que se habían unido para emigrar juntos, cerciorándose por tierra, por políticas y por posibilidades sociales, discutieron mucho y optaron, sobre todo el bisabuelo por la libertad de expresión. La tierra a la que iban a migrar estaba recibiendo migraciones desde hace casi medio siglo y crecía favorablemente, tanto en sus ciudades como en el interior, donde se había construido una amplia red ferroviaria que estaba cubriendo el territorio pudiéndose viajar y también se estaba transportando con ella la producción hacia los puertos de exportación. Su hija mayor, mi abuela, contaba que su padre se fascinó por que al llegar a puerto argentino, encontró en un quiosco a la salida del hotel de los inmigrantes, donde estuvieron alojados hasta programar la continuación del viaje hacia el Alto Paraná, dos publicaciones de diarios en el idioma alemán. Dos publicaciones que en los años treinta extremaron sus posiciones a favor y en contra del nacionalsocialismo. —¡Eso es libertad de expresión! —Dice que exclamó.

Con pavor he leído en estos días que el 7 de octubre de este año el domicilio del profesor Mariano Soria, docente en la Escuela Superior de Comercio General San Martín (dependiente de la Universidad Nacional de Rosario) fue allanado. La policía federal revisó su biblioteca y sus archivo incautándole los elementos tecnológicos de comunicación que poseía, más libros y documentos incriminatorios. Este allanamiento se produjo por una denuncia de que el docente se había expresado en contra del genocidio perpetrado por el estado de Israel, en Gaza, dejando expresado también que no tenía una posición en contra de la comunidad religiosa judía.

En entrevista con medios, el afectado dijo: “Es una escalada que busca cercenar nuestro derecho a la expresión…[1]” Creo que esto es lo preocupante para nosotros hoy, en pleno siglo XXI, donde la necesidad de reafirmar la democracia es un deber de todos.

Desde 1984, con la vuelta a la democracia hemos aprendido que el “Nunca más” vale no solamente por una dictadura en nuestro país, si no también por que los derechos no sean vulnerados y la libertad de expresión sea real y cierta. El derecho a la libertad de expresión esta expresado en el articulo 14 de nuestra constitución que garantiza el derecho a expresarse libremente en los medios de comunicación y está reforzado en el artículo 32 que prohíbe al congreso fijar leyes que restrinjan publicaciones. En la Declaración universal de los Derechos Humanos en el articulo 19 nos hemos impuesto como humanidad no restringir las expresiones y respetar la libertad de opinión en 1948, es decir hace setenta y ocho años, no ayer.

Es cierto que opinar a favor o en contra de ciertas actividades políticas en estos tiempos donde las banderas que flamean, bajo consignas libertarias, tienen muy poco de libertad. Si tan solo pongo la lupa en el periodismo, que son los que se dedican justamente a opinar, después de haber investigado un tema, compruebo que en el mundo, en lo que va del año, se registraron treinta y tres, y lo pongo en números, 33, por que así la cifra es más evidente asesinatos de trabajadores de la prensa. En lo que va del año tres muertes por mes de periodistas. Claro, pero también, con las expresiones en contra de los trabajadores de prensa de nuestro actual presidente, Javier Milei, que los considera “imbéciles con deficiencia en IQ…”[2] no es llamativo que haya derechos a intervenir violentamente ante expresiones.

Ejerzo y trabajo en una iglesia de tradición luterana y reformada que es heredera de la libertad de expresión que desembocó en la reforma y en la revolución francesa, cuna de nuestro sistema democrático. Tenemos como bases una capacitación amplia y profunda, se nos exige una licenciatura en teología y como consecuencia de ello la libertad de expresarnos libremente es lógica. Entiendo también que un profesor de historia que trabaja en una escuela superior dependiente de la universidad tiene la capacitación necesaria como para opinar, expresarse e incluso enseñar sobre la realidad bélica que estamos viviendo en el mundo. No quisiera yo que una mañana, mientras estoy predicando desde mi cátedra dominical sobre el tema de la paz, venga alguien y pretenda revisar o requisar mis archivos, biblioteca o aparatos tecnológicos de comunicación.

Personalmente sigo soñando con el país de mis bisabuelos, que dejaron patria, tierras y trabajos por un sueño. Es cierto que, como grupo organizado, habían enviado a tres delegados a investigar tierra, situación y condiciones, pudieron tener una claridad del panorama hacia el cual se dirigían. Pero esto de la libertad era una garantía y creo que no debemos cejar en insistir a que esta libertad perdure.

Referencias