Somos Antígona

Gritan las aguas, los pájaros, las plantas, el aire y las montañas el infortunio de la traición enmascarada. Se siente un agónico pesar ante los nuevos desatinos. Parece una pesadilla extendida que reclama despertar.

-Acordar limitar las protecciones ambientales y la crueldad de aceptar el manejo expropiatorio del agua, del suelo y del aire.

-Promover la extracción de minerales para la guerra y el armamentismo de las grandes potencias.

-Efectuar contratos basados en la disponibilidad de bienes comunes y facilitando el desalojo de poblaciones locales.

-Imponer normativas y reprimir las opiniones divergentes en aras de falsas ilusiones, demostrado una y cien veces.

-Bajar impuestos para bienes suntuosos y negar las previsiones para discapacitados y salud pública.

-Bajar impuestos a sector económicos de altas rentas mientras aumenta el nivel de indigencia y los suicidios.

Es un accionar que engendra las tempestades que recorren Abya Yala. Terremotos de autoritarismos, sunamis que agobian, tornados que confunden los sentidos, nuestras mentes.

Antígona pregunta en la Plaza de Mayo, ante jóvenes atentos, con la escultura de la Libertad en la Pirámide de Mayo de fondo, ¿Puede un gobierno invocar la seguridad para vulnerar derechos? ¿Es justo que se dicten leyes que restringen derechos fundamentales? ¿Que se use el aparato coercitivo del Estado restringiendo con violencia las protestas sociales pacíficas? Antígona, en la tragedia de Sófocles, simboliza, como quienes sufren el cuestionamiento imaginado, la ética de resistir puesto que, el Estado no es fuente absoluta de legitimidad.

La legitimidad de una ley, independiente de las formalidades, no depende solo del poder que la dicta. Si la misma contradice la dignidad y los derechos humanos pierde legitimidad. La ley injusta implica sacrificio y se vive como una tragedia. Más aún, cuando el poder político, desde su absolutismo, busca confundir al silencio como consentimiento y a las mentiras como verdades.

Denunciar la injusticia es una demanda de dignidad de nuestros cuerpos. El absolutismo destruye, los gobiernos opresivos pervierten el sistema decisional, la justicia social, los derechos humanos y los principios democráticos construidos socialmente. La ley sin justicia es violencia.

Los Gobiernos Nacionales en Abya Yala apelan a razones de seguridad y cumplimiento con los endeudamientos contraídos. Subordinan cualquier otro compromiso hacia la población, desprotegiendo el cuidado común con el canto de la competitividad, la importación, la baja de la inflación, apelando a nuevos endeudamientos que siguen transfiriendo el valor del trabajo. Se copta en función utilitaria.

La violencia emergente de leyes injusta y la desprotección de los habitantes implica el abandono de la función de la gobernabilidad -nacional, provincial, departamental o de las alcaldías-, cuando se profundizar el paradigma del control, así como, al profanar cuerpos y conciencias.

El deber ser y los derechos humanos, por los cuales la dignidad humana, y la justicia social, conllevan distribuir equitativamente las oportunidades y la riqueza ¡Son la esencia de los reclamos!

Parafraseando a Hölderlin “El rey manda como si la ciudad fuera suya; yo respondo desde lo que no puede mandar”

(*) Esta columna de Opinión de Manuel Ludueña fue publicada originalmente en el portal La (re) Verde.