Dos ríos, una estrategia: producción, logística y desarrollo

Aristóteles sostenía que el propósito del conocimiento no es el conocimiento en sí mismo, sino la acción. Esa idea expresa un principio fundamental para la gestión pública: comprender la realidad, tomar decisiones y transformar las condiciones de vida de la sociedad.

En Entre Ríos, ese desafío adquiere una dimensión estratégica. Tenemos dos grandes corredores fluviales, una ubicación privilegiada en el corazón de la Región Centro y Litoral, una matriz productiva con capacidad de crecimiento y conexiones con mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, durante décadas no se aprovecharon plenamente esas ventajas. El desafío es convertirlas en competitividad, inversiones, empleo y nuevas oportunidades para los entrerrianos.

Durante demasiado tiempo se pensó a los ríos como límites: bordes que marcan dónde termina la provincia, frentes que se miran de reojo, barreras que separan. Esa lógica pertenece al pasado. No vamos a seguir dándole la espalda a los ríos. El Uruguay y el Paraná no son límites geográficos: son vías de integración, de comercio y de oportunidades que conectan a Entre Ríos con la región y con el mundo. Una provincia que mira a sus ríos es una provincia que se abre, que produce, que exporta y que crece.

En esa dirección trabaja el gobierno de Rogelio Frigerio, incorporando el desarrollo logístico y portuario a la agenda estratégica de la provincia. No se trata solamente de mejorar las condiciones de navegación del Paraná y del Uruguay, sino de integrar producción, infraestructura, transporte y comercio exterior en una política de desarrollo.

La incorporación efectiva de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal (VNT) de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la perspectiva de extender y sostener la navegación comercial del río Uruguay hasta el kilómetro 336 constituyen condiciones habilitantes para una nueva etapa. Pero la conectividad, por sí sola, no genera desarrollo: necesita infraestructura disponible, proyectos técnicamente maduros, servicios eficientes y cargas que les den sustentabilidad.

En ese marco, el acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para avanzar en un Plan de Inversiones Estratégicas para la infraestructura logística y portuaria representa un paso concreto. Con el acompañamiento del conocimiento técnico y académico buscamos convertir los estudios y diagnósticos en proyectos priorizados, con etapas, plazos, inversiones estimadas y alternativas de financiamiento.

La estrategia exige trabajar en dos direcciones simultáneas: desarrollar la infraestructura y generar las condiciones para captar las cargas que puedan utilizarla. Identificar flujos de exportación e importación, reconocer oportunidades productivas, vincularnos con operadores e inversores y conocer las necesidades de cada actividad son tareas tan importantes como mejorar muelles, accesos viales, conexiones ferroviarias, depósitos y plataformas logísticas.

La mirada debe abarcar los puertos públicos y privados, los caminos rurales, las rutas, el ferrocarril, los pasos fronterizos y los servicios asociados. El puerto comienza muchos kilómetros antes del muelle. La competitividad depende de que estos componentes funcionen como un sistema: que reduzcan costos y tiempos, faciliten el acceso de nuestra producción a nuevos mercados y articulen el Paraná y el Uruguay como una misma plataforma de integración regional.

En la gestión pública, el tiempo y los recursos son finitos. Administrar significa establecer prioridades, coordinar capacidades y evitar que las oportunidades se diluyan en iniciativas que nunca llegan a concretarse. Atender lo urgente, trabajar en lo importante y diseñar el futuro no son tareas contradictorias: son responsabilidades que deben avanzar en paralelo.

Desde el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay entendemos que el desarrollo portuario forma parte de una estrategia provincial más amplia. Cada mejora en la navegación, cada inversión en infraestructura y cada nueva carga deben contribuir a consolidar un sistema logístico capaz de generar actividad económica y empleo.

Entre Ríos tiene la oportunidad de dejar de ser solamente una provincia ubicada entre dos grandes ríos para convertirse en una provincia que organiza su producción y su desarrollo alrededor de ellos. El desafío ya no es únicamente estar conectados, sino estar preparados para aprovechar esa conectividad.

Trabajar hoy para generar capacidades, infraestructura y oportunidades que trasciendan los plazos de una gestión es una forma concreta de transformar el conocimiento en acción y las ventajas de nuestra provincia en desarrollo.

(*) Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay