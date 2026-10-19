¿El mal uso de IA puede hacernos perder la capacidad de pensar y conectar?

Delegación cognitiva, automatización y apagón mental.

1-El dilema que no vimos venir: Durante milenios, nuestra especie no dominó el entorno por su fuerza física, su velocidad o su agudeza sensorial. La verdadera ventaja evolutiva del ser humano radica en su capacidad para resolver problemas inéditos, reflexionar de forma crítica y cooperar en grupos masivos. Esas destrezas nos permitieron adaptarnos a cualquier clima, descifrar las leyes de la naturaleza y construir civilizaciones.

Hoy nos encontramos ante una transición técnica que suele compararse, de manera simplificada, con hitos como la invención de la rueda, la imprenta o la calculadora. Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) generativa plantea un cambio cualitativo sin precedentes. Cuando inventamos máquinas industriales, delegamos el esfuerzo muscular; cuando adoptamos la calculadora de bolsillo, automatizamos cálculos mecánicos y repetitivos.

Con la IA no estamos delegando la fuerza física ni el cómputo básico: estamos empezando a tercerizar la planificación, la síntesis, la resolución de dilemas, la redacción e incluso la toma de decisiones cotidianas. En términos simples, por primera vez estamos subcontratando, tercerizando nuestra capacidad ejecutiva superior.

A menudo el debate público se polariza en torno a escenarios de ciencia ficción: máquinas conscientes o superinteligencias fuera de control. Pero el riesgo más inmediato y silencioso no es la hostilidad de una “máquina”, es nuestra comodidad, la posibilidad real de ceder voluntariamente el ejercicio del pensamiento autónomo hasta atrofiar las facultades que nos permitieron prosperar en un hábitat donde teníamos inferioridades competitivas de supervivencia.

2. La trampa de la comodidad: ¿qué es la "descarga cognitiva"?: En las ciencias cognitivas existe un concepto clave: descarga cognitiva (cognitive offloading). Consiste en utilizar apoyos externos para aliviar el esfuerzo mental, algo que la humanidad ha hecho siempre mediante mapas, anotaciones en libretas o agendas.

El salto reciente radica en la profundidad de la tarea delegada. Si antes usábamos un mapa para recordar una dirección, hoy le pedimos al sistema que redacte un correo delicado, interprete un documento complejo, resuma un informe o trace la estrategia de un proyecto. Al eliminar de raíz la fricción que exige el razonamiento profundo, el cerebro humano tiende a economizar recursos.

Nuestro sistema nervioso se rige por un principio biológico simple: “lo que no se usa, se debilita”. El psicólogo Daniel Kahneman describió cómo el pensamiento analítico y deliberativo -el llamado Sistema 2- demanda una enorme energía y tiende por naturaleza a la ley del “mínimo esfuerzo”. Si un algoritmo nos ofrece respuestas inmediatas y verosímiles con un solo clic, la tentación de eludir el trabajo reflexivo se vuelve casi irresistible.

Cuando evitamos sistemáticamente el esfuerzo de sintetizar ideas, conectar conceptos o sopesar argumentos contrapuestos, generamos una especie de deuda cognitiva, un debilitamiento progresivo e imperceptible de nuestra autonomía reflexiva.

3-El sesgo de automatización y el peligro del estancamiento: Al delegar el pensamiento crítico en asistentes inteligentes emergen dos riesgos directos para nosotros: a) ausencia de aprendizaje: el cerebro aprende y afianza conexiones neuronales cuando tropieza con dificultades, comete errores y procesa activamente los resultados. Cuando un asistente resuelve el problema por nosotros, el producto final puede verse impecable, pero el sujeto no experimentó aprendizaje real, b) la confianza en esta forma de ejecutar tareas lleva al “sesgo de automatización”. La propensión humana a confiar acríticamente en los veredictos de un sistema automatizado, pasando por alto posibles imprecisiones, sesgos o inconsistencias lógicas. Si nos acostumbramos a aceptar el “primer resultado” que la pantalla nos devuelve, renunciamos al ejercicio de contrastar fuentes, formular repreguntas o dudar con criterio propio. La falta de interacción crítica con la fuente nos priva de los mejores resultados posibles pero también, de ver el contexto en que se produce el resultado y los sesgos que pueden aportar las fuentes desde donde se extrajo la información para decidir.

4-¿Podrían darse nuevos “saltos” o inventos importantes si se trabaja con la información que ya tenemos?: Dado que los modelos de lenguaje y predicción trabajan reconociendo y recombinando patrones de inmensos volúmenes de datos pasados, la pregunta que se hacen los expertos es si es posible generar nuevos inventos -saltos en la innovación y el saber-.

El especialista en innovación Oren Harari sostuvo que “la bombilla eléctrica no surgió de la mejora continua de las velas”, marcando la necesidad de romper con ciertos conocimientos o prácticas para generar nuevas. Lo mismo sucedió con el carro tirado por caballos, cuando se aparecieron los automóviles, no se mejoraron los caballos para competir, fueron sacados de circulación.

Por tanto, si la IA tiende de forma natural hacia la optimización probabilística dentro de lo conocido y la sociedad acostumbra a sus mentes a apoyarse únicamente en respuestas derivadas de patrones estadísticos ya generados, ¿estaríamos limitando nuestra audacia para formular hipótesis inesperadas?, ¿perderíamos la capacidad de generar debates o plantear rupturas conceptuales ante crisis inéditas que carecen de registro histórico?, ¿podríamos crear condiciones para afrontar grandes cambios?

5-Pérdida de criterio: El impacto de esta tercerización no se limita a la soledad del escritorio, repercute de manera directa en nuestra vida social e institucional. Si el criterio se forja a partir de la interacción y el esfuerzo, saber coordinar un proyecto, jerarquizar prioridades y tolerar la frustración frente a imprevistos es fundamental y requiere ejercitarlo. Si las nuevas generaciones profesionales utilizan la tecnología para sortear la fase formativa del análisis de base y la recolección analítica, difícilmente desarrollarán el olfato, la intuición o las habilidades necesarias para advertir cuándo un sistema falla o cómo reconducir una situación imprevista en el mundo real.Por otro lado, la empatía no es un algoritmo. La convivencia y los consensos complejos demandan paciencia, escucha activa y la incomodidad inherente a la negociación interpersonal. Recurrir a herramientas automáticas para amortiguar conversaciones difíciles o gestionar discrepancias interpersonales puede parecer un atajo práctico, pero erosiona la musculatura emocional necesaria para tejer acuerdos auténticos y construir comunidad. El trabajo en grupo, en comunidad, la colaboración, la solidaridad, no tienen cabida en un entorno sin interacción real.

6-Consideraciones conclusivas: El desafío central que nos plantea el uso de la Inteligencia Artificial no pasa por rechazar sus aportes, sino en comprender y darle su lugar. La tecnología debe concebirse como un amplificador del potencial humano, nunca como su sustituto.

La salida de este modelo de consumo que quizás nos lleve a un “apagón mental” no es el aislamiento digital ni la tecnofobia. Así como la invención de los vehículos no nos impidió reconocer el valor insustituible del ejercicio físico -caminar, correr- para la salud, la disponibilidad de modelos capaces de redactar o calcular no debe eximirnos de la gimnasia mental que demanda pensar.

En las aulas, trabajo y especialmente en nuestra rutina diaria necesitamos generar deliberadamente espacios donde se estimule la curiosidad, el debate argumentado cara a cara, el análisis reflexivo incluso, que se tome al error como fuente formativa.

La inteligencia artificial debería liberarnos de labores mecánicas para permitirnos profundizar nuestra condición humana no para eliminarla. La sensibilidad ética, la imaginación no lineal, el sentido del humor y el pensamiento crítico son fundamentales para la vida en sociedad. La herramienta ya está a nuestra disposición, de nosotros depende recordar que delegar la tarea no implica delegar la capacidad de pensar.

(*) Rubén Chaia es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Autor de “Técnicas de Litigación Penal” (7 tomos), “La Prueba Digital” (3 tomos), entre otros.