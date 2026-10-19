La democracia necesita ecuanimidad, no fanatismos

Imagen de archivo de la sede del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

La selección de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia exige mucho más que conocimientos jurídicos y antecedentes profesionales. Requiere, ante todo, equilibrio, prudencia y una disposición genuina a evaluar a cada postulante sin que las preferencias políticas, las antipatías personales o los prejuicios ideológicos condicionen el juicio. Cuando esas condiciones se ponen en duda, la sociedad tiene derecho a reclamar explicaciones y las instituciones, la obligación de actuar con responsabilidad.

La presentación realizada por el ciudadano Maximiliano Chimento ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en la que cuestiona la idoneidad institucional del abogado Fabián Otarán para desempeñarse como representante de la Abogacía en el concurso destinado a cubrir un cargo en la Cámara de Casación Penal de Paraná, instala una discusión que no debería ser ignorada ni reducida a una disputa partidaria.

Según la documentación aportada por el denunciante, una serie de publicaciones atribuidas a Otarán en redes sociales contiene expresiones marcadamente antiperonistas y descalificaciones dirigidas contra referentes políticos de ese espacio. Los posteos, cuya autenticidad habría sido certificada por un escribano público, motivaron el planteo de Chimento ante las autoridades del organismo, que todavía mantienen silencio al respecto.

No se trata aquí de discutir el derecho ciudadano a expresar sus ideas políticas. La libertad de expresión es un pilar irrenunciable de la democracia. Tampoco corresponde sostener que una determinada identidad partidaria inhabilita, por sí misma, para ejercer una función institucional. El problema aparece cuando el tono, la reiteración y la naturaleza de las manifestaciones públicas generan dudas razonables sobre la capacidad de mantener la distancia necesaria entre las convicciones personales y las responsabilidades que se ejercen en nombre de una institución. Y mucho más cuando se equiparan a personas condenadas con otras que no lo están. Algo básico en teoría para cualquier abogado.

Y esa distinción adquiere una relevancia extraordinaria cuando se trata de seleccionar magistrados para la Cámara de Casación Penal de Paraná, un tribunal que interviene en la revisión de decisiones judiciales y que cumple un papel significativo en causas de enorme trascendencia pública, incluidas aquellas vinculadas con hechos de corrupción.

Quienes participan en la selección de jueces no tienen la obligación de carecer de ideas políticas. Tienen, sí, la responsabilidad de demostrar que esas ideas no se convertirán en un filtro para evaluar a los candidatos, ponderar sus antecedentes o valorar sus aptitudes. La confianza en un proceso de selección judicial depende tanto de la idoneidad de sus integrantes como de las garantías de imparcialidad que puedan ofrecer.

Por eso, la cuestión planteada merece una respuesta institucional seria, transparente y fundada. No alcanza con desestimar las críticas como una maniobra política, del mismo modo que tampoco sería justo convertir una denuncia en una condena anticipada. Corresponde examinar los antecedentes, escuchar las explicaciones pertinentes y determinar si existen condiciones suficientes para que la representación cuestionada pueda desempeñarse con la ecuanimidad que el cargo demanda.

La democracia no se fortalece cuando cada sector convierte sus convicciones en una trinchera, sino cuando las instituciones consiguen estar por encima de las disputas partidarias.

La Argentina conoce demasiado bien las consecuencias de la grieta convertida en método de convivencia. Desde años, el enfrentamiento político viene alimentado prejuicios, profundizado divisiones y deteriorado la posibilidad de reconocer al adversario como un ciudadano con derechos, ideas y dignidad. En Entre Ríos tampoco se ajeno a los efectos de esa lógica, que debilita la confianza pública y transforma las diferencias legítimas en motivos de hostilidad.

Quienes alimentan la grieta desde la descalificación permanente no contribuyen a la cultura democrática del diálogo. Por el contrario, ayudan a consolidar una cultura del odio en la que la identidad política parece importar más que los argumentos y en la que el desprecio sustituye a la discusión de ideas. Esa actitud ha sido nefasta para la democracia argentina y representa un riesgo que la sociedad entrerriana no debería naturalizar.

El diálogo democrático no significa renunciar a las convicciones ni guardar silencio frente a la corrupción. Significa exigir responsabilidades con argumentos, respetar las garantías institucionales y comprender que nadie puede arrogarse el derecho de descalificar de antemano a quienes piensan diferente. La lucha contra la corrupción necesita investigaciones rigurosas, pruebas y decisiones judiciales fundadas, no prejuicios que anticipen culpabilidades según la pertenencia partidaria.

La misma exigencia debe regir para quienes integran los organismos encargados de evaluar a futuros magistrados. Si sus manifestaciones públicas proyectan una imagen de antagonismo irreconciliable hacia un sector político, es razonable preguntarse qué garantías tienen los postulantes de que serán evaluados exclusivamente por sus méritos. Esa duda, por sí sola, merece consideración institucional, aunque su existencia no equivalga a demostrar una parcialidad efectiva.

En este escenario, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos tiene la oportunidad de reafirmar que la transparencia no es una formalidad y que la confianza pública constituye un bien que debe protegerse.

La respuesta debe estar a la altura de la responsabilidad que implica seleccionar jueces: con criterios objetivos, procedimientos claros y una evaluación rigurosa de las objeciones planteadas.

Si del análisis surge que no están dadas las condiciones para garantizar una representación equilibrada, deberá considerarse una solución institucional que permita contar con representantes capaces de ofrecer mayores garantías de ecuanimidad. No como una sanción por pensar distinto, sino como una medida destinada a preservar la legitimidad del concurso y evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

La justicia necesita ciudadanos que crean en ella, pero esa confianza no se reclama: se construye. Y se construye con reglas claras, independencia de criterio y la convicción de que ninguna simpatía política puede prevalecer sobre la responsabilidad institucional.

En definitiva, el desafío no consiste en exigir representantes sin ideas, sino representantes que sepan poner sus ideas en el lugar que corresponde cuando está en juego el interés público. Porque la democracia no necesita funcionarios, consejeros ni dirigentes que profundicen las grietas. Necesita personas capaces de escuchar, respetar las diferencias y actuar con equilibrio.

En tiempos en los que el discurso del odio amenaza con convertirse en moneda corriente, defender la cultura del encuentro es mucho más que una consigna: es una obligación democrática. Y cuando se trata de elegir a quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia, esa obligación se vuelve todavía más urgente.