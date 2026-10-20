Presupuesto 2027 de Entre Ríos: entre lo que se proyecta y lo que falta por responder

El Gobierno de Entre Ríos presentó su proyecto de Presupuesto 2027, en el que anticipa cuánto espera recaudar, qué gastos deberá afrontar y cómo prevé financiarse. Pero hay una pregunta que merece atención: ¿cuánto de ese dinero estará realmente disponible para decidir nuevas políticas y cuánto ya está comprometido antes de comenzar el año?

Los salarios, las jubilaciones y el funcionamiento de los servicios públicos representan obligaciones que la Provincia debe atender regularmente. A ello se suman las previsiones de inversión, los beneficios tributarios y las necesidades de financiamiento. Cada uno de estos componentes ayuda a comprender no solo cómo se distribuirán los recursos, sino también qué posibilidades tendrá el Gobierno de modificar sus prioridades.

La lectura del proyecto exige, además, contrastar las previsiones para 2027 con lo ocurrido durante 2026, pues no alcanza con conocer cuánto se autorizó a gastar: también importa cuánto se ejecutó y en qué se utilizó. La última ejecución oficial publicada por la Contaduría General llega hasta agosto de 2026. Por eso, las cifras de cierre de 2026 que se usan en esta nota son estimaciones propias: a lo ejecutado hasta agosto se le suma una proyección de septiembre a diciembre. Para sueldos y jubilaciones se tomaron los aumentos ya otorgados y el aguinaldo; para el resto, la inflación que el propio Mensaje estima para 2026. Cuando el Mensaje informa su propia estimación, se la menciona junto a la de esta nota. Los números definitivos se conocerán recién con el cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, y pueden diferir de los aquí estimados.

Entre Ríos 2027: gastar más de lo que ingresa, ¿hasta dónde?

Si distribuimos la diferencia prevista entre ingresos y gastos a lo largo de los 365 días de 2027, encontramos que la Provincia proyecta gastar, en promedio, $664 millones diarios más de lo que espera recaudar. Sin embargo, el Gobierno lo presenta como equilibrado, porque ese faltante de $242.371 millones se cubre con préstamos y con fondos que quedaron de años anteriores. Con esos recursos, que suman $638.083 millones, también se pagan $275.712 millones de deudas que vencen y $120.000 millones de inversiones financieras. El equilibrio se logra con deuda y con esos fondos. Calculado según la Ley de Responsabilidad Fiscal, que no computa las obras y otros gastos de capital pagados con préstamos y remanentes, el resultado es positivo en $126.179 millones.

Si el presupuesto ya contempla gastar más de lo que ingresará, ¿qué margen tendrá la Provincia para afrontar gastos imprevistos o una recaudación inferior a la esperada?

Las previsiones económicas: ¿qué ocurre si la realidad es diferente?

Para elaborar el Presupuesto 2027, Entre Ríos tomó como referencia las previsiones económicas del Gobierno nacional: un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un dólar estimado en $1.847,60 al finalizar el año y a partir de ellas, el Gobierno estima cuánto podrá recaudar y cuánto necesitará para afrontar sus gastos.

El antecedente inmediato muestra el riesgo: el Presupuesto 2026 se elaboró con una inflación de 10,1% a diciembre y de 14% en promedio, y el Mensaje 2027 estima que 2026 cerrará con 29%. Para 2027, el Mensaje provincial distingue una inflación interanual de diciembre del 18,0% y un IPC promedio anual del 21,1%, utilizado para la regla fiscal.

¿Qué ocurrirá si los precios aumentan más de lo previsto, la economía crece menos o el dólar supera la cotización estimada? ¿Qué gastos podrán mantenerse y cuáles necesitarán ajustes?

Entre Ríos y su dependencia de los recursos nacionales

De cada $100 que Entre Ríos espera recibir en 2027, casi $56 son impuestos nacionales que llegan por coparticipación. Esa parte depende de decisiones de la Nación y de una recaudación que la Provincia no administra.

Los impuestos propios (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) aportan casi $18 de cada $100.

¿Qué capacidad tendrá Entre Ríos para mantener sus compromisos y decidir nuevas inversiones si los recursos nacionales crecen menos de lo esperado?

Los ingresos provinciales: no todos crecerán de la misma manera

Según el Mensaje, los ingresos corrientes crecerían 26,5% en 2027 respecto de su propia estimación de cierre 2026; con la proyección de esta nota, que incluye los fondos de ANSES, la suba sería de 20,6%. No todos crecen al mismo ritmo. La coparticipación nacional subiría alrededor de 30%, por encima de la inflación promedio prevista (21,1%). Los impuestos provinciales crecerían 22,0% según el Mensaje, que los compara con su propia estimación de cierre 2026; con la proyección de esta nota, al ritmo de enero-agosto, la suba sería de 19,6%.

Los otros ingresos bajan 10,5%. La explicación es que en 2026 se cuentan $120.000 millones del convenio firmado con ANSES para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, y para 2027 el proyecto prevé solo $20.000 millones por ese concepto. ¿Con qué recursos se cubrirá esa diferencia?

Si las principales fuentes de ingresos evolucionan a ritmos tan diferentes, ¿cuáles terminarán sosteniendo el crecimiento de la recaudación provincial?

El gasto provincial: ¿qué prioridades revela el Presupuesto 2027?

Según el Mensaje del Gobernador, en 2027 los gastos corrientes (sueldos, jubilaciones, compras y demás gastos de funcionamiento) subirán 19,6%, menos que la inflación promedio prevista, de 21,1%. Ese es el límite que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal. El gasto de capital, sobre todo obras y equipamiento, subirá 77,3%.

El cuadro hace otra cuenta: toma lo gastado hasta agosto de 2026, estima cómo cerrará el año y lo compara con el proyecto 2027 y es por ello sus porcentajes no coinciden con los del Gobierno. Con esa cuenta, no todo crece igual: bienes y servicios suben 66,5%, sueldos 25,3% y jubilaciones 3,0%. Los intereses de la deuda, en cambio, bajan 17,9%, de $135.865 millones a $111.498 millones. El Gobierno lo relaciona con el bono que colocó en el exterior, que le dio más plazo para pagar.

¿Esas variaciones reflejan un cambio en las prioridades de la gestión o responden a gastos que durante 2026 se ejecutaron por debajo de lo presupuestado? ¿Qué criterios se utilizaron para definir cuánto recibirá cada área en 2027?

La planta de personal: ¿cuántos puestos tiene previstos Entre Ríos para 2027?

El proyecto contempla 67.579 cargos de planta y 3.324 cupos para contratos. Son cosas distintas: los cargos forman la planta prevista, incluidas las autoridades superiores; los cupos fijan cuántos contratos se pueden firmar.

La mayor concentración de cargos se encuentra en la docencia, la administración general, la Policía y la sanidad. Según la Contaduría General, en agosto de 2026 la administración provincial tenía 59.078 agentes de planta permanente y 6.564 de planta transitoria, además de 9.027 suplentes y 385.361 horas cátedra docentes, que el presupuesto no cuenta como cargos.

Quedan sin respuesta: ¿cuántos de los cargos previstos estarán cubiertos durante 2027? ¿Dónde se concentrarán las vacantes? ¿La distribución del personal se corresponde con las necesidades de educación, salud, seguridad y los demás servicios provinciales?

Jubilaciones provinciales: ¿qué explica el aumento previsto del gasto previsional?

El proyecto destina $1,62 billones a jubilaciones y pensiones en 2027. La pregunta es si alcanzará.

La reforma previsional aprobada en agosto (Ley 11.302) cambió la forma de actualizar los haberes. Antes, cada jubilación subía lo mismo que el sueldo del cargo que el jubilado había ocupado. Ahora todas siguen los aumentos que el Gobierno acuerde con los docentes, el escalafón con más aportantes. Lo que se mantiene es que, si a la Caja no le alcanza, el Estado debe cubrir la diferencia todos los meses.

En el proyecto, sin embargo, sueldos y jubilaciones no crecen al mismo ritmo: frente a lo que el autor de esta nota estima que se pagará en 2026, los sueldos de los empleados públicos suben 25,3% y las jubilaciones, 3,0%. Esa estimación toma lo pagado hasta agosto y le suma los meses que faltan, con los aumentos ya otorgados y el aguinaldo.

Este año, además, lo previsto ya quedó corto: el Presupuesto 2026 asignó $1.166.732 millones a jubilaciones y en agosto la cifra ya se había llevado a $1.336.732 millones.

Para cubrir un faltante, la reforma subió los aportes de los empleados que cobran $3 millones o más y las contribuciones de los empleadores. También permite al Poder Ejecutivo ampliar el presupuesto durante los dos años de emergencia y fijar aportes solidarios a cargo de los jubilados. ¿Alcanzará lo previsto, o la diferencia se cubrirá durante 2027 con ampliaciones o con más aportes?

Tampoco es fácil verificarlo desde afuera. Los últimos datos de la Caja sobre déficit por escalafón, por municipio y estadísticas generales corresponden a meses distintos de 2026, y no permiten saber, a una misma fecha, cuánto se paga, cuánto se aporta y cuánto falta. ¿Con qué supuestos de altas y bajas de jubilados se calculó la previsión para 2027?

Obra pública: más recursos previstos para 2027, ¿más obras realizadas?

El Gobierno provincial propone aumentar un 59,4% el gasto de capital (obras, equipamiento, transferencias de capital y préstamos) en 2027, respecto del crédito vigente de 2026. De los $901.922 millones previstos, $809.052 millones son obras y equipamiento; el resto corresponde a inversión financiera ($71.931 millones), transferencias de capital ($20.096 millones) y otros gastos menores.

Hasta agosto de 2026 se ejecutaron $159.927 millones en gasto de capital: el 28,3% de los $565.727 millones autorizados. Si el resto del año mantiene ese ritmo de manera lineal, 2026 cerraría en unos $250.666 millones, menos de la mitad de lo autorizado.

El Gobierno prevé un cierre mayor. El aumento de 77,3% que el Mensaje informa para 2027 se calcula sobre un gasto de capital 2026 de unos $510.700 millones, por lo que para llegar a esa cifra, entre septiembre y diciembre habría que ejecutar más del doble de lo ejecutado entre enero y agosto.

Si en ocho meses se ejecutó menos de un tercio de lo autorizado, ¿qué cambiará para ejecutar en 2027 una autorización de $901.922 millones?

Para quien espera una obra en su ciudad: ¿qué proyectos comenzarán? ¿Cuáles se terminarán y cuales seguirán pendientes?

El presupuesto asigna los fondos por organismo y por fuente de financiamiento. La única obra que menciona con nombre es el Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú, para el que la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) aporta $13.000 millones. Del resto no da detalle: no dice qué obras se harán, cuánto costará cada una ni cuáles estarán terminadas a fin de 2027.

Financiamiento 2027: ¿cuánto dinero nuevo quedará disponible?

El proyecto contempla obtener $533.678 millones mediante nuevos préstamos, mientras que deberá destinar $275.712 millones a devolver capital de deudas anteriores. Lo que hay que devolver equivale a más de la mitad de lo que se pide prestado. En neto, la deuda crecería unos $257.966 millones.

Los préstamos de organismos internacionales se destinan sobre todo a obras viales y al saneamiento de las ciudades costeras del río Uruguay, según el cuadro de fuentes financieras. Los $268.342 millones restantes, según el Mensaje, son para refinanciar deudas y para inversión pública.

Hay, además, $104.405 millones de remanentes de ejercicios anteriores que se prevé utilizar durante 2027. Son saldos que el Gobierno estima tener al cierre de 2026: su monto final dependerá de cómo termine este año.

¿Cuánto del financiamiento previsto permitirá afrontar los gastos de 2027 y cuánto deberá destinarse a atender compromisos financieros ya existentes? ¿Qué ocurriría si no se obtuvieran todos los préstamos contemplados?

Endeudamiento 2027: ¿quién le prestará a Entre Ríos y a qué costo?

El proyecto contempla nuevos préstamos por $533.678 millones, de los cuales aproximadamente la mitad provendría de organismos internacionales y la otra mitad, $268.342 millones, figura en el Anexo I como préstamos del Gobierno Nacional, entidades financieras u otros, sin precisar el prestamista, la tasa ni el plazo.

Según el proyecto de Presupuesto nacional, en marzo de 2026 la Provincia colocó un bono por 300 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa de 9,55%. Las condiciones de los préstamos dependen también del riesgo país (superior a 600 puntos básicos), que influye en la tasa y en el plazo que se ofrece a las provincias. ¿En qué condiciones podrá acceder Entre Ríos al crédito durante 2027?

¿A qué tasas se contratarán? ¿Serán en pesos o en dólares? ¿Cuántos años tendrá la Provincia para devolverlos? ¿Qué parte de sus ingresos futuros deberá destinar al pago de intereses y amortizaciones?

Exenciones tributarias: ¿cuánto empleo e inversión generan los beneficios fiscales?

El Presupuesto 2027 estima que Entre Ríos dejará de cobrar $333.419 millones por exenciones, alícuotas reducidas y regímenes de promoción. Es lo que se conoce como gasto tributario, y equivale a uno de cada cinco pesos que la Provincia espera recaudar con sus propios impuestos (21,47%). El dato surge de un informe que acompaña al Mensaje, elaborado por la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos.

Casi todo corresponde a Ingresos Brutos: $304.528 millones de los $333.419 millones. Comparado con lo que el Mensaje prevé recaudar por ese impuesto, el beneficio equivale al 29,2%. La mayor parte no viene de regímenes de promoción, sino de exenciones y alícuotas reducidas que fijan las propias leyes de cada impuesto y solo la alícuota reducida de Ingresos Brutos representa $173.583 millones.

Los regímenes de promoción económica pesan muy poco: $2.536 millones en total. El de mayor peso es forestación, con $1.402 millones. El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) suma $396 millones, y el resto se reparte entre áreas protegidas, terrazas para conservar el suelo en los campos, hoteles, sanatorios y promoción industrial.

El propio informe advierte que sus cifras son aproximaciones y que el registro de esas inversiones tiene problemas de disponibilidad y calidad de datos para medir cuánto le cuestan a la Provincia.

¿Cuántas inversiones se realizaron gracias a estos incentivos y cuántos puestos de trabajo registrados generaron? ¿Dónde están esos proyectos, a qué se dedican y cumplen sus beneficiarios lo que se comprometieron a hacer?

No todos los beneficios buscan generar empleo: algunos tienen fines sociales o sectoriales. Por eso habría que saber qué resultado obtiene cada uno frente a su propio objetivo. El presupuesto dice cuánto deja de cobrar la Provincia; falta saber qué recibe a cambio la sociedad entrerriana.

Las preguntas que dejan las cuentas provinciales

El proyecto dice cuánto espera recaudar Entre Ríos, en qué piensa gastarlo y cuánto deberá. Quedan preguntas sin respuesta.

¿Qué ocurrirá si se recauda menos de lo previsto? ¿Alcanzarán los recursos destinados a salarios y jubilaciones para acompañar la evolución de los precios?

¿Cuántos de los cargos presupuestados están ocupados y cómo se relaciona esa estructura con los servicios que presta el Estado?

¿Qué obras se harán, si al ritmo actual 2026 cerraría con menos de la mitad de lo autorizado? ¿Quién le prestará a la Provincia, a qué tasa, en qué moneda y a qué plazo? ¿Quiénes reciben las exenciones, cuánto invierten y cuántos empleos registrados generan?

Estas preguntas deberían hacerse en la Legislatura. Cuando se trate el proyecto, los funcionarios tendrán que explicar con qué criterios se hicieron las cuentas y mostrar que los recursos alcanzan para lo que se promete.

También tendrán que decir qué se sostiene y qué se recorta si la economía no se comporta como se prevé. Algunas decisiones, como la deuda, las pagarán los gobiernos que vengan.

A los legisladores les toca preguntar. A los funcionarios, responder con números verificables: cuánto se gasta, con qué se paga y cuánto deberá Entre Ríos en los próximos años.

Fuentes de consulta

-Presupuesto 2026 de Entre Ríos (ley, Mensaje y anexos)

https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2026/

-Proyecto de Presupuesto 2027 de Entre Ríos (Mensaje y anexos)

https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2027/

-Ejecución presupuestaria a agosto de 2026 (Contaduría General de la Provincia)

https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/contaduriageneral/ps/esquemaAIFSPNF/5187

-Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027

https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/ley-de-presupuesto-2027

-Estadísticas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

https://www.cajajper.gov.ar/secciones/estadisticas/index.php

(*) Esta columna de Opinión de Roque Guillermo Benedetto fue publicada originalmente en el portal de El Entre Ríos.