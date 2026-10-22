El gobernador que consulta sólo a los suyos para decidir por todos

Rogelio Frigerio dice que consultará a las 28 agrupaciones de su espacio si suspende las PASO. Pero las reglas electorales no son patrimonio de una coalición: son del sistema político entero. Y su referencia a las “cinco elecciones” de 2027 afirma su definición del desdoblamiento provincial y confirma que Milei perderá en primera vuelta.

Este martes 20 de octubre, durante una conferencia de prensa junto a sus pares de Córdoba y Santa Fe, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, Rogelio Frigerio sostuvo que analizará con las 28 agrupaciones de Juntos por Entre Ríos la suspensión de las PASO.

Consultar a los propios es legítimo. Pero una cosa es definir la estrategia de una coalición y otra, muy distinta, discutir las reglas electorales que afectan a todos. La democracia no es patrimonio de un espacio político.

Además, hay un antecedente insoslayable: en 2024, el propio Frigerio impulsó una reforma política y electoral para Entre Ríos. Plantear nuevamente cambios en las reglas apenas dos años después obliga a preguntarse qué cambió: ¿el sistema necesita otra reforma o cambiaron las conveniencias políticas? Modificar las reglas electorales cada dos años, según las necesidades del momento, es poco serio y debilita la previsibilidad institucional.

Si el problema es el costo, que no desdoble

Frigerio cuestiona que los entrerrianos deban concurrir hasta cinco veces a las urnas durante 2027. El argumento del cansancio ciudadano y del costo de tantas convocatorias merece ser atendido. Pero, si ese es el problema, hay una alternativa concreta: hacer coincidir las elecciones provinciales con las nacionales. Que no desdoble, eso depende de él.

De ese modo se podrían reducir convocatorias y gastos sin eliminar una instancia de participación como las PASO. Entonces, cabe preguntarse: si preocupa que la ciudadanía vote demasiadas veces, ¿por qué poner el foco en suspender las primarias y no en evitar una elección provincial separada?

Pero hay otro dato político en las palabras del gobernador. Si Frigerio proyecta cinco elecciones para 2027, está dando por descontado un escenario en el que Milei pierde en primera vuelta. Al mismo tiempo, su planteo confirma que contempla el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales.

No es una cuestión menor: el calendario electoral que se proyecta también expresa una lectura del escenario político nacional y de sus posibles consecuencias en Entre Ríos.

Menos elecciones no significa más democracia

Frigerio tiene razón al advertir sobre el distanciamiento entre la sociedad y la política. Pero escuchar a la ciudadanía no significa pedirle que vote menos. No deberíamos confundir el costo de la democracia con el costo de la política. Si el objetivo es reducir gastos y evitar el hartazgo electoral, unificar las fechas de votación debería formar parte de la discusión y sin suspensión de las PASO.

El Gobernador debería entender que en Entre Ríos, las reglas electorales no pueden modificarse cada dos años y definirse solamente según la conveniencia de quienes gobiernan. La democracia la hacemos entre todos y la participación ciudadana no debe ser la variable de ajuste frente a los problemas de la política, sólo por una estrategia de resultado electoral.

(*) Juan Martín Garay es abogado, profesor y concejal del bloque oficialista Juntos por Uruguay en la Municipalidad de Concepción del Uruguay.