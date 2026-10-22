Osuna: “Una jornada intensa en el Congreso dejó al descubierto de qué lado está cada uno”

La sesión dejó avances en materia de tierras y discapacidad, pero también el bloqueo al tratamiento de la asistencia a personas endeudadas y de la Emergencia Pediátrica. La intensa jornada de ayer dejó en evidencia de qué lado está cada uno de los legisladores que integran la Cámara de Diputados de la Nación.

El Gobierno se vio obligado a retroceder gracias a la movilización popular, que hizo valer la Ley de Tierras impulsada en 2011 por Cristina Kirchner para proteger nuestro territorio de la extranjerización. La tierra es un recurso estratégico y soberano, clave para el desarrollo nacional, y ayer logramos poner un freno.

También logramos aprobar una respuesta a la discapacidad construida con aportes del colectivo de organizaciones, que garantiza prestaciones de salud, fortalece las pensiones no contributivas, permite compatibilizarlas con el trabajo formal y establece financiamiento para sostener el sistema. Es una respuesta concreta frente a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, y un paso necesario para garantizar sus derechos. Esperamos que el Senado complete su aprobación y que Milei cumpla la ley. Vamos a exigir que así sea.

Sin embargo, al final de la sesión, la hipocresía del bloque oficialista y sus aliados volvió a quedar expuesta. La Libertad Avanza y el PRO, con el acompañamiento de diputados que responden a Frigerio y Llaryora, bloquearon el tratamiento del proyecto de asistencia a personas endeudadas y lograron que volviera a comisión.

En un contexto de salarios insuficientes, ajuste y usura, miles de familias se ven obligadas a endeudarse para afrontar sus gastos cotidianos y quedan a merced de sus acreedores. Se perdió así la oportunidad de dar una respuesta urgente a un drama que no puede esperar.

Con la misma estrategia de bloqueo, tampoco se pudo tratar el proyecto de Emergencia Pediátrica, cuyo ingreso al temario habíamos reclamado ante la gravedad de la situación.

Desde nuestro lugar, y desde mi responsabilidad como legisladora, vamos a seguir trabajando con el mismo convencimiento y compromiso. No vamos a renunciar a defender a las víctimas del modelo económico de Milei, Caputo y Sturzenegger.

Tenemos una certeza: con una comunidad organizada y movilizada, vamos a seguir dando esta pelea hasta conseguir las respuestas que las familias necesitan.