Ahorro, inversión y crecimiento

No descubro la pólvora si afirmo que un país para crecer en forma sostenida, generar empleo de calidad y pagar mejores salarios se necesita de la inversión de capital.

Ahora ¿cómo se financia la inversión necesaria para lograr el objetivo? Desde dentro, con ahorro interno. Para afuera, generando confianza, previsibilidad y seguridad jurídica.

¿Ahorro de quiénes? En conjunto, con la sumatoria del ahorro del sector residente -tanto privado como público- y del sector no residente, también conocido como Inversión Extranjera Directa (IED).

La realidad nos muestra, descarnadamente, que la principal traba para el crecimiento de la Tasa de Inversión en Argentina durante los últimos 50 años ha sido la desconfianza de los inversores -propios y foráneos- en nuestro país, sus instituciones y sus líderes, para canalizar los excedentes de capital disponibles. Con la mirada puesta en los datos crudos y duros, han decidido hundir sus acreencias en otras latitudes, incluso en países vecinos.

Durante décadas, tanto la inestabilidad económica cuanto el gasto desmadrado del Estado, pero, sobre todo, la falta de respeto irrestricto por la propiedad privada, generaron que los propios connacionales acumulando una enorme masa de ahorro disponible, la mantengan fuera del sistema financiero legal, y continúen negándose sistemáticamente a incorporarla al circuito institucional, en virtud de las continuas estafas gubernamentales a las que hemos sido sometidos.

Nuestro mercado de capitales que se caracterizó por su famélica endeblez, elevado costo asociado y fragilidad estructural minimalista, tampoco ofrece garantías adecuadas para canalizar los excedentes acumulados.

Una verdad “sottovoce” es la que sostiene que para que el ahorro privado doméstico se canalice productivamente, transformándose en mayor inversión real, es que el Estado no se convierta en una aspiradora infernal e infinita de recursos escasos para solventar gastos corrientes improductivos. Para que se revierta la tendencia, debe administrarse con criterios de austeridad y de reducción permanente y consistente de costos asociados a su funcionamiento. Adecuarse a la realidad imperante evitando considerarse como la única solución posible para todos los males que nos aquejan, será visto como un “plus”.

Los argentinos hemos perdido la confianza en los administradores del bien común después de soportar una sucesión interminable de desatinos que han despilfarrado los ingresos públicos en medio de un caos macroeconómico exasperante.

Que “nadie” asuma la responsabilidad civil ni penal, por el desmanejo de los aportes de los contribuyentes al sostenimiento del Estado, alienta la desconfianza en el sistema económico-financiero nacional. Sin Justicia o con Justicia lenta, no habrá quien prefiera entregar sus ahorros para que sean manejados por improvisados, arribistas y/o delincuentes con guantes de cualquier color ideológico que han demostrado vivir y enriquecerse con el resultado del esfuerzo ajeno.

Después de habernos convertido en eximios conocedores del vocabulario económico - financiero incluyendo en la jerga cotidiana vocablos como devaluación, indexación, inflación, plan bonex, pesificación asimétrica, “rodrigazo”, reperfilamiento de deuda, defaults, corralito, corralón, cepos, deflación, recesión, convertibilidad, interés, deuda externa, CER, UVA y varios más, aprendimos a desconfiar hasta de nuestra sombra, incluso de nosotros mismos.

Por ninguna razón, un país “elige” quedarse estancado, entonces, cuando se estanca, no es que la economía no da para más, hay algo que lo hace comportarse como si estuviera condenado al fracaso. Errores humanos no forzados, malintencionados o decididamente maliciosos conspiran contra su credibilidad y destruyen su activo más valioso, la confianza. Lo sabemos de sobra, una decisión política equivocada puede gatillar un colapso económico generalizado.

Para invertir dinero alguien lo tiene que ahorrar por lo que la Tasa de Ahorro es un elemento fundamental para vislumbrar el crecimiento de un país pues determina la velocidad a la cual se puede acumular capital y así estimar el nivel de ingreso promedio de su población.

Para incrementar los niveles de ahorro hay que asegurar, por un lado, el valor de la moneda y, por el otro, una institucionalidad férrea que prohíba la confiscación de lo obtenido honestamente.

Si aceptamos que la base de sustentación de cualquier economía es la confianza, la estabilidad es subproducto del orden macroeconómico y se convierte en pilar esencial para desarrollar un sistema de crecimiento sostenido por el ahorro y la inversión productiva de buena parte de él.

Así como el orden no es ausencia de cambio ni implica rigidez, la realidad ordenada se caracteriza por el cambio permanente, todo fluye y la estabilidad misma existe dentro de ese movimiento perpetuo.

Los mercados nunca son estáticos, las preferencias individuales evolucionan, las tecnologías progresan, el conocimiento se expande y así como las circunstancias varían, la confianza se regenera si el sistema se ordena y mantiene su cohesión. El orden económico existe, no a pesar del cambio, sino a través de él.

Cuando este orden económico se vuelve estable y consistente, en medio de la vorágine cotidiana, la cooperación humana recupera la confianza perdida tanto en las autoridades como en las instituciones, a través de un proceso dinámico no exento de riesgos, pero manteniendo firme la voluntad del conjunto para acompañar el proceso virtuoso de desarrollo y progreso que se construye, esforzadamente, día tras día.

Ahorro e inversión surgen de decisiones individuales cuyo origen y fundamento no es otro que la confianza generada tanto por el sistema institucional como por las decisiones adoptadas por los administradores ocasionales del mismo, que tienen el deber de apuntalar y confirmar el rumbo de crecimiento económico sostenido que Argentina nunca debió perder.

“La América del Sud es a la vez rica y miserable. Es rica por la naturaleza de su suelo. Es pobre por el carácter de su pueblo. La verdadera riqueza es la obra combinada del suelo y del hombre. Por rico que sea un territorio, su pueblo será pobre si no sabe extraer de él la riqueza que encierra en germen mediante un trabajo inteligente y enérgico. Enseñar al pueblo a crear riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. La riqueza es poder y libertad; y cada hombre es el autor de su propia riqueza. En esa enseñanza consiste la parte de su educación principal para el presente” (Juan Bautista Alberdi -1810–1884).

(*) Sergio Dellapiane es docente.