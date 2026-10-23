Toque de queda en París y justicia exprés: el Gobierno de Macron intenta contener una protesta social

El Gobierno de Emmanuel Macron intenta contener una ola de protesta social que sacude las calles y las aulas. Toda la semana, París despertó bajo un fuerte despliegue policial y, durante la noche, el sobrevuelo de helicópteros iluminando las calles marcó la tónica de la capital. Todo ello luego de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenara a los prefectos aplicar toques de queda nocturnos localizados (de 23:00 a 06:00 horas) en puntos críticos como la Place de la République y Les Halles. La medida, dictada con una duración inicial de tres a cinco días, se mantendrá vigente mientras persista el riesgo de alteraciones graves del orden público.

Mientras Macron acusa a lo que denomina la «extrema izquierda» de fomentar los disturbios, La Francia Insumisa (LFI), según trascendió, llevará ante la Justicia al ministro del Interior, Laurent Nuñez. El partido lo acusa de haber manipulado a los servicios de inteligencia para vincular a la formación de Jean-Luc Mélenchon con los actos de violencia del pasado fin de semana.

Cuestionamientos a la «mano dura» en los tribunales

En el frente judicial, el Estado busca retomar la iniciativa mediante la «mano dura». Con más de 2.400 arrestos en todo el país —1.000 de ellos registrados durante el fin de semana solo en París—, los tribunales activaron el procedimiento de juicios rápidos (comparutions immédiates). Las primeras condenas de prisión efectiva ya comenzaron a dictarse: un joven de 21 años fue sentenciado a ocho meses de cárcel tras hallarse en su teléfono pruebas que lo vinculan al lanzamiento de cócteles molotov, mientras que un guardia de seguridad recibió un año de prisión en suspenso por su implicación en los desórdenes.

Esta respuesta ha sido duramente cuestionada por sectores de la abogacía. El Colectivo de Acción Judicial, integrado por abogadas y abogados militantes, sostiene en un texto publicado el 20 de octubre en Révolution Permanente (traducción propia del francés) que las audiencias se han convertido en «interrogatorios políticos» a la luz pública, con el fin de dar escarmientos y desalentar la movilización.

Una crisis profunda de confianza en el poder político

Analistas y actores sociales coinciden en que el hartazgo actual no responde a un único factor, sino a una acumulación de tensiones institucionales no resueltas. Desde las movilizaciones estudiantiles de los liceos —un movimiento inédito por su extensión en el último mes— hasta la confluencia de sindicatos docentes, judiciales y sanitarios, y de colectivos herederos de los «chalecos amarillos», la protesta refleja el desgaste de un Estado de bienestar en crisis. A esto se suma la acción minoritaria de grupos radicales y black blocs llegados de distintos puntos para confrontar con los símbolos estatales, lo que tensiona aún más un escenario donde el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria estable y arrastra un profundo descontento con sus métodos de decisión política.

La réplica de la oposición y el pulso electoral de 2027

Tras la cadena nacional emitida por Macron el domingo 18, Jean-Luc Mélenchon —uno de los principales referentes en la carrera presidencial de 2027— arremetió contra la falta de propuestas del Ejecutivo. El líder de LFI criticó que el mandatario interviniera «para no decir nada, para no proponer nada» en medio de una coyuntura violenta, y calificó de «no seria» su reciente agenda internacional.

Mélenchon denunció con especial dureza el viaje del presidente a Arabia Saudí, y aseguró que tras la excusa de garantizar el suministro petrolero se oculta un acuerdo militar no debatido. Según el líder opositor, Francia habría pactado el despliegue de sistemas de defensa de fabricación europea para proteger infraestructuras energéticas en la región, un movimiento que, a su juicio, pone en riesgo al país. «Si instalamos baterías francesas para derribar proyectiles, nos convertimos en beligerantes», advirtió, y recordó que el artículo 35 de la Constitución exige la aprobación del Parlamento para este tipo de intervenciones militares. «No puedes exponer así la vida de los tuyos; un tipo solo decide a espaldas de todos», recriminó.

En paralelo, los primeros sondeos realizados tras esta nueva ola de disturbios configuran un escenario electoral muy polarizado de cara a las presidenciales. Las encuestas reflejan un posible duelo entre los extremos y sitúan a la izquierda de Mélenchon con opciones de alcanzar la segunda vuelta en la mayoría de los escenarios analizados, al capitalizar el profundo malestar contra el oficialismo.

La doctrina oficial frente a las marchas

El 22 de octubre, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad y en presencia del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y del primer ministro, Sébastien Lecornu, Macron fijó la doctrina del Ejecutivo frente a las protestas. Con la mirada puesta en las movilizaciones convocadas para el sábado 24, el mandatario confirmó que serán vetadas las convocatorias que no provengan de cauces formales o de actores legitimados. «En todos los lugares donde haya una voluntad de manifestarse por parte de personas que no tienen ninguna legitimidad para ello, estas convocatorias serán prohibidas por los prefectos, porque no es el momento y queremos el retorno a la calma», aseveró.

Respecto a las marchas impulsadas por las organizaciones sindicales, el jefe de Estado aclaró que se examinarán conforme a la ley, aunque se les impondrán límites espaciales: a los sindicatos se les propondrán «recorridos alternativos para proteger los centros urbanos, los comercios y los edificios públicos». La recomendación general de la Presidencia es evitar cualquier manifestación en los próximos días, apelando a lo que definió como un principio de «puro sentido común».

Un trasfondo económico al límite

Para entender la magnitud de la bronca social, basta con mirar la delgada línea que separa el trabajo formal de la vulnerabilidad. Desde el 1 de junio de 2026, el salario mínimo (SMIC) es de 1.867 euros brutos mensuales, unos 1.478 netos para una jornada completa, tras una revalorización automática del 2,41 % provocada por la inflación (Ministerio de Trabajo). El umbral de pobreza que establece el INSEE, el 60 % del nivel de vida mediano, es de 1.337 euros mensuales para una persona que vive sola (datos de 2024): quien cobra el SMIC lo supera por apenas 140 euros. El mínimo para los jubilados, el minimum vieillesse, alcanza como máximo 1.043,59 euros mensuales para una persona sola (Cnav), por debajo incluso del umbral del 50 % (1.114 euros) que utiliza el Observatorio de las Desigualdades, un organismo independiente.

El panorama general confirma el deterioro. Según el INSEE, 9,8 millones de personas vivían bajo el umbral de pobreza monetaria en 2024, el 15,4 % de la población, el nivel más alto desde mediados de los años noventa. A eso se suma un desempleo que alcanzó el 8,3 % en el segundo trimestre de 2026, 0,7 puntos más que un año antes. En ese margen, el aguante de la clase trabajadora ante la inflación acumulada es prácticamente nulo.

Esta asfixia se agrava en las grandes metrópolis como París, donde el costo de los alquileres y de los servicios básicos insume gran parte de los ingresos mensuales de un hogar promedio. La crisis golpea con especial dureza a los estudiantes y jóvenes trabajadores, atrapados entre el empleo precario y la pérdida del poder adquisitivo. La contestación en las calles y en las aulas no es solo una reacción a las medidas de orden público, sino el estallido de un malestar estructural: para millones de personas, las cifras del día a día, simplemente, ya no cierran.

(*): diplomado en Comunicación Social y Educación.